CALENDAR

TODAY

BASEBALL

Big West: Rutgers at Hawaii, 1:05 p.m. at Les Murakami Stadium.

SOFTBALL

PacWest: Doubleheader, Holy Names vs. Chaminade, noon at Sand Island Park. Doubleheader, Dominican at Hawaii Hilo, noon.

MONDAY

SOFTBALL

PacWest: doubleheader, Dominican at Hawaii Hilo, noon.

OIA Division II: Kahuku at Waialua, 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys, Division I: ‘Iolani at Hawaii Baptist; Kamehameha at Maryknoll; Punahou at Mid-Pacific. Matches start at 6 p.m.

ILH boys, Division II: University at Punahou; Le Jardin at Saint Louis; Hanalani at Damien. Matches start at 6 p.m.

OIA East boys: Kahuku at Farrington, 5 p.m.

OIA West boys: Pearl City at Mililani; Radford at Nanakuli; Waianae at Campbell; Leilehua at Waipahu; Aiea at Waialua. Matches start at 5 p.m.

BEACH VOLLEYBALL

QUEEN’S CUP

No. 10 California 3, No. 9 Hawaii 2

1. Brooke Van Sickle/Kaylee Glagau (UH) def. Mima Mirkovic/Ana Costa (CAL) 21- 14, 14-7

2. Ainsley Radell/Ava Mann (CAL) def. Riley Wagoner/Kylin Loker (UH) 21-16, 26- 28, 15-12

3. Brooke Buchner/Ashley Delgado (CAL) def. Jaime Santer/Megan Widener (UH) 21-17, 20-22, 15-10

4. Anna Maidment/Sofia Russo (UH) def. Lexi Mckeown/Ella Dreibholz (CAL) 21-12, 21-18

5. Maya Gessner/Natalie Martin (CAL) def. Sarah Penner/Ilihia Huddleston (UH) 21- 19, 21-17

No. 9 Hawaii 3, UC Davis 2

1. Brooke Van Sickle/Kaylee Glagau (UH) def. Colleen Mcguire/Chelsea Maeglin (UCD) 21-11, 21-12

2. Morgan Coolbaugh/Megan Luly (UCD) def. Kylin Loker/Riley Wagoner (UH) 21- 15, 21-16

3. Anna Maidment/Sofia Russo (UH) def. Ashlee Goycoochea/Rose Holscher (UCD) 21-17, 21-16

4. Jaime Santer/Megan Widener (UH) def. Kylie Miller/Tabitha Mitchell (UCD) 21-17, 14-21, 15-13

5. Madelin Smith/Mia Olen (UCD) def. Amirah Ali/Sydney Rau-Kim (UH) 21-18, 21-16

TENNIS

COLLEGE MEN

Hawaii 4, Sacramento State 2

Singles

1. #17 Andre Ilagan (UH) def. Mark Keki (SAC) 6-2, 7-6 (7-5)

2. Mate Voros (SAC) vs. Blaz Seric (UH) 4-6, 6-4, unfinished

3. Jan Silva (SAC) def. Simao Telo Alves (UH) 6-3, 6-4

4. Axel Labunie (UH) def. Patrick Wong (SAC) 7-5, 6-2

5. Guillaume Tattevin (UH) def. Ori Maior (SAC) 6-4, 6-7 (2-7), 6-4

6. Rudolfs Aksenoks (SAC) def. Kilian Maitre (UH) 7-6 (12-10), 6-4

Doubles

1. Karl Collins/Andre Ilagan (UH) def. Mate Voros/ Mark Keki (SAC) 6-4

2. Jan Silva/ Ori Maior (SAC) vs. Simao Telo Alves/Axel Labunie (UH) 5-6, unfinished

3. Blaz Seric/Kilian Maitre (UH) def. Patrick Wong/Rudolfs Aksenoks (SAC) 7-6 (7-4)

Hawaii 4, Saint Mary’s 1

Singles

1. #17 Andre Ilagan (UH) def. James Watt (SMC) 6-3, 6-1

2. Blaz Seric (UH) def. Mathis Moysan (SMC) 6-2, 6-2

3. Axel Labunie (UH) vs. Caelan Potts (SMC) 4-6, 4-5, unfinished

4. Guillaume Tattevin (UH) def. Karlo Divkovic (SMC) 6-3, 6-4

5. Carlos Ramos (SMC) def. Kilian Maitre (UH) 7-5, 6-2

6. Andy Hernandez (UH) vs. Thibaud Maxant (SMC) 6-3, 4-5, unfinished

Doubles

1. Andre Ilagan/Karl Collins (UH) vs. James Watt/Boris Reckow (SMC) 4-3, unfinished

2. Axel Labunie/Simao Telo Alves (UH) def. Carlos Ramos/Mathis Moysan (SMC) 6-4

3. Blaz Seric/Kilian Maitre (UH) def. Caelan Potts/Felipe Rincon (SMC) 6-3

OIA

Varsity Boys

Moanalua 5, Kailua 0

Pearl City 4, Campbell 1

Kalani 3, Kaiser 2

Varsity Girls

Moanalua 3, Kailua 2

Pearl City 5, Campbell 0

Kaiser 5, Kalani 0

ILH

Varsity Boys

Punahou 5, Hawaii Baptist 0

BASEBALL

OIA

Mililani 3, Aiea 2

W—Randyn Rios. L—Aidan Yoshida. Sv—Jaden Miranda.

Leading Hitters—MIL: Zen Staszkow 2-3; Brayden Sueshisa 3-3, run, RBI; Ethan Murakoshi 2-3, 2 RBI.

Kalani 4, Farrington 0

W—Dylan Weddle. L—Jacob Soriano.

Leading Hitters—KALN: Christian Chinen 2-3, RBI.

Also:

Roosevelt 4, Kailua 3

Pearl City 15, Kapolei 4

Campbell 5, Leilehua 0

Nanakuli 10, Kaimuki 9

Waianae 18, McKinley 7

Waipahu 10, Kalaheo 2

ILH

Pac-Five 9, Damien 6

Friday

Saint Louis 7, Punahou 6

W—Nu’u Contrades. L—Cade Terada-Herzer. Leading Hitters—StL: Contrades 2-3, 3 runs; Xander Sielken 2-3, RBI; Makamae Du Pont 2-4, 2 RBI; Ryder Okimoto 2 RBI, HR. PUN: Cody Hashimoto 2-3, run, RBI; Quinn Kaniho 2-3, run

PIGEON RACING

HAWAII FLYERS

Saturday

From Makawao, Maui to Oahu MILES MPH

1. Allan Komatsu 97.024 64.01

2. Bruce Figueira 100.392 63.43

3. Jay Alameida 102.845 63.36

4. Sidney Lum 103.182 63.02

5. Henry Ikkanda 102.501 62.87