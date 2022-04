Scoreboard – April 26, 2022

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

No live sporting events scheduled.

WEDNESDAY

BASEBALL

ILH: Double-Elimination Tournament, if necessary.

SOFTBALL

ILH Division I: Double-Elimination Tournament—Maryknoll vs. ‘Iolani, 4 p.m. Location TBD.

ILH Division II: Double-Elimination Tournament—Pac-Five vs. Sacred Hearts, 4 p.m., Ala Wai NP.

OIA Division I: Championship Playoffs—Pearl City at Castle; Kailua at Leilehua; Waianae at Moanalua; Roosevelt at Campbell. Games start at 3 p.m.

Volleyball

AVCA Men’s coaches poll

Through Apr. 25

School Pts Rec Prv

1. Hawaii (11) 274 24-5 4

2. Long Beach State (4) 262 20-5 3

3. UCLA (4) 257 21-4 1

4. Ball State 211 23-3 7

5. Pepperdine 196 19-9 8

6. Penn State 187 23-4 2

7. Southern California 165 22-7 5

8. UC Santa Barbara 150 19-9 6

9. Stanford 125 14-14 13

10. UC San Diego 111 13-11 9

11. Grand Canyon 97 16-12 10

12. Loyola-Chicago 74 18-9 11

13. UC Irvine 46 16-11 14

T-14. Lewis 39 16-12 12

T-14. Princeton 39 15-12 NR

T-14. Purdue Fort Wayne 39 17-13 15

Others receiving votes and listed on two or more ballots: North Greenville 9; NJIT 4; Lincoln Memorial 3.

ILH

Boys’ Varsity I Championship

Punahou def. Kamehameha 25-19, 25-13, 25-19

OIA

Boys’ Varsity I Semifinals

Moanalua def. Kaiser 25-13, 25-17, 25-14

Mililani def. Roosevelt 25-19, 25-16, 25-17

BIIF

Boys’ Varsity Semifinal

Konawaena def. Hawaii Prep 25-20, 25-20, 21-16

OIA CHampionships

Saturday

Individual Results

Girls

98 Pounds

1. Kaylie Zeller, Campbell

2. Erin Hikiji, Mililani

3. Anjala Pablo, Waipahu

4. Gabrielle Hayashida, Moanalua

5. Janelle Yasay, Waipahu

6. Hayden Low, Pearl City

7. Zaylee Aguda, Campbell

8. Anna Terada, Kalani

103 Pounds

1. Sage Beltran, Moanalua

2. Jessie Valdez, Campbell

3. Maya Llaneza, Moanalua

4. Brevely Weimer, Kalani

5. Regine Ragmac, Campbell

6. Chelsea Becera, Farrington

7. Noumea Cornelio, Waipahu

8. Julyah Coloma, Waipahu

109 Pounds

1. Kayla Shota, Moanalua

2. Makena Abe, Mililani

3. Josmin Manog, Kapolei

4. Rylie Yamashiro, Kalani

5. Jenny Do, Kaiser

6. Jasmine Aquino, Mililani

7. Jandrew Paguringan, Aiea

8. Karis Sensano, Kaiser

115 Pounds

1. Victoriana Kim, Mililani

2. Kamaile Yasumura, Moanalua

3. Kaytie Consalva, Waipahu

4. Kaipo Akioka, Kailua

5. Jacquelyn Reilly, Pearl City

6. Kasie Tomomitsu, Moanalua

7. Dacsi Furuya, Castle

8. Sydnee Pule-Nicholas, Mililani

122 Pounds

1. Dallas Inis, Waipahu

2. Baylee Maki, Moanalua

3. Jeylan Arakawa, Kailua

4. Briley Tolentino, Campbell

5. Zoe Kuikahi, Waipahu

6. Yalexia Lemos, Roosevelt

7. Terrysa Uyeno, Waianae

8. Paige Allen, Campbell

129 Pounds

1. Rachel Oshita, Moanalua

2. Taydem Uyemura, Pearl City

3. Monique Young, Kalani

4. Phuong Huynh, Kalani

5. Ava Gostage, Campbell

6. Cassidy Ginoza, Mililani

7. Timena Godinet, Waipahu

8. Leanne Ramel, Leilehua

139 Pounds

1. Jessica Dixon, Moanalua

2. Sara Bernades, Radford

3. Sage Ridep, Campbell

4. Ayla Jackson, Roosevelt

5. Mia Manzo, Pearl City

6. Ana Nabua, Waipahu

7. Cierra Capitle, Leilehua

8. Hailey Jade Omoso, Kalani

154 Pounds

1. Zylee Kuikahi, Waipahu

2. Kaui Lee-Tynan, Kapolei

3. Nohi Kukonu, Moanalua

4. Kalei Yasumura, Moanalua

5. Grace Tran, Roosevelt

6. Leslee Solomon, Pearl City

7. Parker Neely, Kaiser

8. Aliaamani Scroggins, Kapolei

172 Pounds

1. Taryn Titcomb, Moanalua

2. Eden Baguio, Moanalua

3. Kaitlyn Nagai, Pearl City

4. Audreanna Ahsan, Kapolei

5. Nahokulani Silva, McKinley

6. Ladayna Aranas, Nanakuli

220 Pounds

1. Jasmine Adiniwin, Moanalua

2. Malia Samoy, Kahuku

3. Janelle Mattos, Waipahu

4. Prenalynn Raymond, Leilehua

5. Kanoe Paulino, Kapolei

6. Atinnayah Hazen, Pearl City

7. Veisinia Tulimaiau, Leilehua

Boys

108 Pounds

1. Josh Estabilio, Moanalua

2. Caden Guevara, Mililani

3. Jayce Pascua, Pearl City

4. Zachary Tadeo, Campbell

5. Isaiah Ancheta, Waipahu

6. Jayden Higuchi, Kapolei

7. Joss Okutsu, Aiea

8. Jaezyn Ramos-Semana, Campbell

114 Pounds

1. Diego Flores, Moanalua

2. Hayden Mendoza, Waipahu

3. LJ Oki, Kapolei

4. Roy Yoon, Mililani

5. William Nicolas, Farrington

6. Shawn Kato, Campbell

7. Gage Matsui, Moanalua

8. Corbin Caldonetti, Castle

121 Pounds

1. Brendan Kuwabara, Roosevelt

2. Ryker Shimabukuro, Kapolei

3. Jake Ginoza, Pearl City

4. Kyler Tallman, Mililani

5. Dayven Hom, Roosevelt

6. Jacob Samson, Mililani

7. Kaleb Miura, Campbell

8. Jaedan Muramoto-Kilantang, Pearl City

132 Pounds

1. Tyler Kuwabara, Roosevelt

2. Anakin Mendoza, Pearl City

3. Jet Okura, Kalani

4. Joshua Julian, Kapolei

5. Tanner Hiromasa, McKinley

6. Jarrett Nochi, Moanalua

7. Koen Shigemoto, Mililani

8. Zachary Omanaka, Pearl City

145 Pounds

1. Teagan Salvador, Moanalua

2. Chance Garcia, Kapolei

3. Natawut Liwirun, Aiea

4. Gerick Ragudos, Aiea

5. Jake Kuwabara, Roosevelt

6. Rawlins Fukuda, Roosevelt

7. Jordyn Morifuji, Pearl City

8. Elias Bermudes, McKinley

161 Pounds

1. Ryley Puahala, Pearl City

2. Branson Lazo, Moanalua

3. Ezekiel Higa, Roosevelt

4. Byron Brown, Leilehua

5. Christian Jacob, Moanalua

6. Ka`Ana Aarona, Roosevelt

7. Alek Pang, Aiea

8. Patrick Yuasa, Mililani

178 Pounds

1. Blaze Sumiye, Moanalua

2. Joseph Keo, Kapolei

3. Matthew Yadao, Roosevelt

4. Joseph Pagdilao, Pearl City

5. Patrick Mchugh, Castle

6. Alex Bajet, Aiea

7. Kaden Bostian, Campbell

8. Jack Miller, Kahuku

198 Pounds

1. Brady Lee, Moanalua

2. Brycen Pagurayan, Kapolei

3. Kai He, Roosevelt

4. Jonathan Teramoto, Pearl City

5. Logan Saiki, Moanalua

6. Schyler Pascual, Campbell

7. Travis Tanaka, Aiea

8. Justin Kealakai, Nanakuli

220 Pound

1. Rodstan Salangdron, Kapolei

2. Joedon Kapihe, Pearl City

3. Karter Nitahara, Moanalua

4. Aydan Bringas, Aiea

5. Keaka Kurahara, Moanalua

6. Bryson Adad, Nanakuli

7. Caleb Collado, Waipahu

285 Pounds

1. Quinn Bruce, Aiea

2. Jin Ro, Roosevelt

3. Nainoa Stevenson, Leilehua

4. Christian Paleafei, Moanalua

5. Kaiden Writesel, Radford

6. Trace Ader, Aiea

7. Darison Garcia-Nakoa, Kapolei