Scoreboard | Sports Scoreboard – April 26, 2022 Today Updated 9:57 p.m. Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story! The Star-Advertiser welcomes results of most events. Contact us promptly after games to ensure coverage. >> Call: 529-4321 / 529-4322. Read more Mahalo for reading the Honolulu Star-Advertiser! You're reading a premium story. Read the full story with our Print & Digital Subscription. Subscribe Now Read this story for free: Watch an ad or complete a survey Log In Already a subscriber? Log in now to continue reading this story. Activate Digital Account Print subscriber but without online access? Activate your Digital Account now. Calendar Today No live sporting events scheduled. WEDNESDAY BASEBALL ILH: Double-Elimination Tournament, if necessary. SOFTBALL ILH Division I: Double-Elimination Tournament—Maryknoll vs. ‘Iolani, 4 p.m. Location TBD. ILH Division II: Double-Elimination Tournament—Pac-Five vs. Sacred Hearts, 4 p.m., Ala Wai NP. OIA Division I: Championship Playoffs—Pearl City at Castle; Kailua at Leilehua; Waianae at Moanalua; Roosevelt at Campbell. Games start at 3 p.m. Volleyball AVCA Men’s coaches poll Through Apr. 25 School Pts Rec Prv 1. Hawaii (11) 274 24-5 4 2. Long Beach State (4) 262 20-5 3 3. UCLA (4) 257 21-4 1 4. Ball State 211 23-3 7 5. Pepperdine 196 19-9 8 6. Penn State 187 23-4 2 7. Southern California 165 22-7 5 8. UC Santa Barbara 150 19-9 6 9. Stanford 125 14-14 13 10. UC San Diego 111 13-11 9 11. Grand Canyon 97 16-12 10 12. Loyola-Chicago 74 18-9 11 13. UC Irvine 46 16-11 14 T-14. Lewis 39 16-12 12 T-14. Princeton 39 15-12 NR T-14. Purdue Fort Wayne 39 17-13 15 Others receiving votes and listed on two or more ballots: North Greenville 9; NJIT 4; Lincoln Memorial 3. ILH Boys’ Varsity I Championship Punahou def. Kamehameha 25-19, 25-13, 25-19 OIA Boys’ Varsity I Semifinals Moanalua def. Kaiser 25-13, 25-17, 25-14 Mililani def. Roosevelt 25-19, 25-16, 25-17 BIIF Boys’ Varsity Semifinal Konawaena def. Hawaii Prep 25-20, 25-20, 21-16 OIA CHampionships Saturday Individual Results Girls 98 Pounds 1. Kaylie Zeller, Campbell 2. Erin Hikiji, Mililani 3. Anjala Pablo, Waipahu 4. Gabrielle Hayashida, Moanalua 5. Janelle Yasay, Waipahu 6. Hayden Low, Pearl City 7. Zaylee Aguda, Campbell 8. Anna Terada, Kalani 103 Pounds 1. Sage Beltran, Moanalua 2. Jessie Valdez, Campbell 3. Maya Llaneza, Moanalua 4. Brevely Weimer, Kalani 5. Regine Ragmac, Campbell 6. Chelsea Becera, Farrington 7. Noumea Cornelio, Waipahu 8. Julyah Coloma, Waipahu 109 Pounds 1. Kayla Shota, Moanalua 2. Makena Abe, Mililani 3. Josmin Manog, Kapolei 4. Rylie Yamashiro, Kalani 5. Jenny Do, Kaiser 6. Jasmine Aquino, Mililani 7. Jandrew Paguringan, Aiea 8. Karis Sensano, Kaiser 115 Pounds 1. Victoriana Kim, Mililani 2. Kamaile Yasumura, Moanalua 3. Kaytie Consalva, Waipahu 4. Kaipo Akioka, Kailua 5. Jacquelyn Reilly, Pearl City 6. Kasie Tomomitsu, Moanalua 7. Dacsi Furuya, Castle 8. Sydnee Pule-Nicholas, Mililani 122 Pounds 1. Dallas Inis, Waipahu 2. Baylee Maki, Moanalua 3. Jeylan Arakawa, Kailua 4. Briley Tolentino, Campbell 5. Zoe Kuikahi, Waipahu 6. Yalexia Lemos, Roosevelt 7. Terrysa Uyeno, Waianae 8. Paige Allen, Campbell 129 Pounds 1. Rachel Oshita, Moanalua 2. Taydem Uyemura, Pearl City 3. Monique Young, Kalani 4. Phuong Huynh, Kalani 5. Ava Gostage, Campbell 6. Cassidy Ginoza, Mililani 7. Timena Godinet, Waipahu 8. Leanne Ramel, Leilehua 139 Pounds 1. Jessica Dixon, Moanalua 2. Sara Bernades, Radford 3. Sage Ridep, Campbell 4. Ayla Jackson, Roosevelt 5. Mia Manzo, Pearl City 6. Ana Nabua, Waipahu 7. Cierra Capitle, Leilehua 8. Hailey Jade Omoso, Kalani 154 Pounds 1. Zylee Kuikahi, Waipahu 2. Kaui Lee-Tynan, Kapolei 3. Nohi Kukonu, Moanalua 4. Kalei Yasumura, Moanalua 5. Grace Tran, Roosevelt 6. Leslee Solomon, Pearl City 7. Parker Neely, Kaiser 8. Aliaamani Scroggins, Kapolei 172 Pounds 1. Taryn Titcomb, Moanalua 2. Eden Baguio, Moanalua 3. Kaitlyn Nagai, Pearl City 4. Audreanna Ahsan, Kapolei 5. Nahokulani Silva, McKinley 6. Ladayna Aranas, Nanakuli 220 Pounds 1. Jasmine Adiniwin, Moanalua 2. Malia Samoy, Kahuku 3. Janelle Mattos, Waipahu 4. Prenalynn Raymond, Leilehua 5. Kanoe Paulino, Kapolei 6. Atinnayah Hazen, Pearl City 7. Veisinia Tulimaiau, Leilehua Boys 108 Pounds 1. Josh Estabilio, Moanalua 2. Caden Guevara, Mililani 3. Jayce Pascua, Pearl City 4. Zachary Tadeo, Campbell 5. Isaiah Ancheta, Waipahu 6. Jayden Higuchi, Kapolei 7. Joss Okutsu, Aiea 8. Jaezyn Ramos-Semana, Campbell 114 Pounds 1. Diego Flores, Moanalua 2. Hayden Mendoza, Waipahu 3. LJ Oki, Kapolei 4. Roy Yoon, Mililani 5. William Nicolas, Farrington 6. Shawn Kato, Campbell 7. Gage Matsui, Moanalua 8. Corbin Caldonetti, Castle 121 Pounds 1. Brendan Kuwabara, Roosevelt 2. Ryker Shimabukuro, Kapolei 3. Jake Ginoza, Pearl City 4. Kyler Tallman, Mililani 5. Dayven Hom, Roosevelt 6. Jacob Samson, Mililani 7. Kaleb Miura, Campbell 8. Jaedan Muramoto-Kilantang, Pearl City 132 Pounds 1. Tyler Kuwabara, Roosevelt 2. Anakin Mendoza, Pearl City 3. Jet Okura, Kalani 4. Joshua Julian, Kapolei 5. Tanner Hiromasa, McKinley 6. Jarrett Nochi, Moanalua 7. Koen Shigemoto, Mililani 8. Zachary Omanaka, Pearl City 145 Pounds 1. Teagan Salvador, Moanalua 2. Chance Garcia, Kapolei 3. Natawut Liwirun, Aiea 4. Gerick Ragudos, Aiea 5. Jake Kuwabara, Roosevelt 6. Rawlins Fukuda, Roosevelt 7. Jordyn Morifuji, Pearl City 8. Elias Bermudes, McKinley 161 Pounds 1. Ryley Puahala, Pearl City 2. Branson Lazo, Moanalua 3. Ezekiel Higa, Roosevelt 4. Byron Brown, Leilehua 5. Christian Jacob, Moanalua 6. Ka`Ana Aarona, Roosevelt 7. Alek Pang, Aiea 8. Patrick Yuasa, Mililani 178 Pounds 1. Blaze Sumiye, Moanalua 2. Joseph Keo, Kapolei 3. Matthew Yadao, Roosevelt 4. Joseph Pagdilao, Pearl City 5. Patrick Mchugh, Castle 6. Alex Bajet, Aiea 7. Kaden Bostian, Campbell 8. Jack Miller, Kahuku 198 Pounds 1. Brady Lee, Moanalua 2. Brycen Pagurayan, Kapolei 3. Kai He, Roosevelt 4. Jonathan Teramoto, Pearl City 5. Logan Saiki, Moanalua 6. Schyler Pascual, Campbell 7. Travis Tanaka, Aiea 8. Justin Kealakai, Nanakuli 220 Pound 1. Rodstan Salangdron, Kapolei 2. Joedon Kapihe, Pearl City 3. Karter Nitahara, Moanalua 4. Aydan Bringas, Aiea 5. Keaka Kurahara, Moanalua 6. Bryson Adad, Nanakuli 7. Caleb Collado, Waipahu 285 Pounds 1. Quinn Bruce, Aiea 2. Jin Ro, Roosevelt 3. Nainoa Stevenson, Leilehua 4. Christian Paleafei, Moanalua 5. Kaiden Writesel, Radford 6. Trace Ader, Aiea 7. Darison Garcia-Nakoa, Kapolei Previous Story Television and radio - April 26, 2022