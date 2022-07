Scoreboard – July 7, 2022

Da Hui Paddleboard Race At Haleiwa Monday Long Course (Turtle Bay Resort to Waimea Beach Park) 1. Tavita Maea 49:34. 2. Patrick Von 51:22. 3. Thomas Pule 51:57. 4. Laercio Cito 52:50. 5. Ryder Snow 53:06. 6. Ha‘aheo Foster-Blomfield 53:33. 7. Mark Shark 54:05. 8. Brian Kon 54:18. 9. Brian Brian 54:23. 10. Justin Akana 54:32. 11. Freddy Rangel 54:40. 12. Kala Thurston 55:20. 13. Hunter Anderson 55:37. 14. Eric Levora 55:41. 15. Ramsey Van Blyenburg 55:48. 16. Jason Beulefi 56:22. 17. Mark Miller 56:35. 18. Jane McKee 56:52. 19. Kahanu Amantiad 57:08. 20. Judd Engleman 57:10. 21. Kevin Vallente 57:32. 22. Daniel Kauai 58:01. 23. Wally Hamasaki 58:21. 24. Zak Shinall 58:25. 25. Joseph Kanana 58:43. Short Course Long Course (Sunset Beach to Waimea Beach Park) 1. Kai Hall 33:08. 2. Pierce Watumull 34:46. 3. Kirk Fritz 35:02. 4. Moana Jones Wong 35:11. 5. Zane Saenz 35:19. 6. Michael Bruneau 35:24. 7. Makana Pang 35:58. 8. Kevin Flanagan 36:29. 9. Jeff Chang 36:41. 10. Peter Takahashi 36:44. 11. Kanai Sharsh 36:45. 12. Tiger Doerner 36:46. 13. Ian Soutar 36:53. 14. Elijah Ozimec 36:55. 15. Mike Dowsett 37:02. 16. Jake Maki 37:05. 17. Cameron Crook 37:46. 18. Ginella Johnny 37:46. 19. Gavin Sutherland 37:50. 20. Andrew Pierce 37:52. 21. Ivykaui Blomfield 37:56. 22. Hiro Ito 38:06. 23. Pomai Hoapili 38:11. 24. Toa Pere 38:17. 25. Marley Sapp 38:45.

