Column: Ka ‘ai nana i ke ola

Synopsis: Although I have been committed to a low- carb Keto diet for a number of years, some carbs are actually beneficial to our health. The breadfruit contains natural sugar as opposed to processed sugar, and has many health benefits. Some of them can even improve your looks.

Aloha mai nö käkou. Ua hiki mai ke Kau Hoæoilo a hiki pü mai nö hoæi me ka ua nui a me ka makani ikaika. æO ke kau nö ia e pulu ai ka æäina a e ulu ai nö hoæi nä lälä o ke kumu æulu, a ma koæu hale, æo ia ka wä e lou æia ai nä æulu hope o këlä kau hua i hala aæe nei. I këia wä, ua piha ka pahu paæa hau i ka æulu i häkui æia ma luna o ke kapuahi a pokepoke æia, a i loko nö o koæu hoæokë köpia (he lula nö ia no ka æai Keto æana), ua hoæomaka au i ka æai pakiko i ia mea he æulu. æO ke kumu mai hoæi, he mea ia e pono ai ke ola kino, a æo kekahi kumu hoæi, æo ia kona päkela æono ke momoni aku.

Ua hele a kaulana mai nei ke æano æai æana i kapa æia he Keto. æO ia nö ka hoæokë æana i ia mea he köpia. æO ia hoæi ka hoæonui æana i nä æiæo a me nä iæa nui o ke kelekele. He mea nui hoæi ka æai æana i nä æano lau æai like æole a me kekahi mau hua æai emi o ke köpaæa. æO ka æai Keto nö koæu kumu i haæalele ai i ka æai i ka laiki, ka æuala kahiki, ka palaoa, a me ka nulu, a eia hou, ua haæalele pü i ka æai i nä æano hua i nui ke köpaæa. æO nä pïæai wale nö kaæu e æai ai. A no ka mälama æana i ia æano æai æana, ua emi nui nui mai koæu mau paona.

Eia naæe ka mea æäpiki. æAæole maikaæi ka noke æana i ia æano æai æana a löæihi. He mea ia e hana ai no kekahi wä pökole wale nö. A hala mai kauwahi mahina, a emi mai nö hoæi nä paona, e aho ka æai hou æana i kekahi mau mea köpia. I koæu manaæo naæe, æaæole maikaæi ke köpaæa i loko o këlä mau mea köpia i helu æia maila ma luna. E aho nö naæe ke köpaæa i loko o nä hua æai, a æo ka æulu kekahi mea maikaæi loa no ke ola kino. Wahi a ke Kauka Kalani Shintani, ka mea näna i kükulu ka Waiæanae Diet, maikaæi nä mea æai nona nä köpia nöhihi e laæa ka æulu, ke kalo, ka æuala, a me nä mea æai a ka poæe Hawaiæi i æai ai i ka wä kahiko. Wahi a Pukui mä (æÖlelo Noæeau #2196), na Kahaæi i lawe mua mai i ka æulu i ko käkou pae mokupuni nei.

Ua hiki nö ke æai æia ka æulu ma kona mau külana pala like æole, mai ka mea pala loa a ka mea maka a liæiliæi hoæi. Eia hou, mea æole ka moæa a me ka æole, ua hiki ke æai maka æia. Noæu iho, æaæohe oæu æono i ka æai maka. Ua æono ka mea i häkui æia i kona wä pala loa a palupalu hoæi, a æoiai he köpaæa ia no ka hua æai mai, ua maikaæi no ke ola kino. No laila, ke kuke au, he æano kü ia i ka nui o ka manawa. æO ka pipi kü, ka puaæa kü, ka moa. A e hoæohana au i ka æulu i æokiæoki æia a liæiliæi loa, a ke heheæe mai, æo ia ka mea e mäkü ai ke kai.

Wahi a kekahi poæe, no ka nui o kona potasiuma, he kökua ia i ka mälama koko piæi, a me ka pana küpono æana o ka puæuwai. I mea hoæi ia e emi ai ka naæokoko, e pale ai i ka maæihëhë, a e hoæolamalama ai i ka æili a me ka lauoho. He mau mea ia e uæi hou ai. æAuhea æoe e ka makamaka heluhelu, he hoæöla anei ka æulu iä æoe? E nänä paha i ka puke lekapï no ka Waiæanae Diet i hoæoponopono æia e Kanawaliwali O’Connor, Kaleiæaukai Teixeira, Monica Tan, Sheila Beckham, a me ke Kauka Shintani. Aia i laila ke ola.

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 808-956-2627 (Laiana)

>> 808-956-2627 (Kekeha)

This column is coordinated by Kawaihuelani Center for Hawaiian Language at the University of Hawai‘i at Mänoa.