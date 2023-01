Scoreboard – Jan. 15, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

GOLF

PGA: Sony Open in Hawaii, final round, 8 a.m. at Waialae Country Club.

SAILING

College: Peter Wenner Rainbow Invite, 10 a.m. at Keehi Lagoon.

TENNIS

College women: Rainbow Wahine Spring Invitational, 10 a.m. at UH Tennis Complex.

WATER POLO

College women: Rainbow Invitational, Marist vs. Hawaii, noon at Duke Kahanamoku Aquatic Complex.

MONDAY

BASKETBALL

Big West men: Cal State Fullerton vs. Hawaii, 5 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

PacWest: Biola vs. Chaminade. Women at 1 p.m.; men at 3 p.m. Games at McCabe gym.

PacWest: Azusa Pacific vs. Hawaii Hilo. Women at 5 p.m.; men at 7:30 p.m. Games at Afook-Chinen Civic Auditorium.

ILH Varsity II boys: University at Le Jardin; Hanalani at Saint Louis II. Games start at 6 p.m.

ILH Varsity III boys: Assets vs. Lanakila Baptist, 5 p.m. at Hawaiian Mission; Island Pacific at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

ILH Varsity I girls: Kamehameha at Damien, 6 p.m.; Maryknoll at Punahou, 6:30 p.m.

ILH Varsity II girls: Hawaii Baptist at Punahou II, 5 p.m.

SOCCER

OIA girls Division I tournament: first round. At Kapolei: Roosevelt vs. Campbell, 5:30 p.m.; Kapolei vs. Kahuku, 7 p.m. At Kaiser: Kalaheo vs. Waipahu, 5:30 p.m.; Aiea vs. Kaiser, 7 p.m.

PADDLING

ILH

Week 5 Results

Boys Varsity I

1. Punahou (Matias Durkin, Sebastian Ako, Stryker Scales, Jack Kilpatrick, Spencer Niemann, and Merrick Hemmings) 24:39:00, 2. ’Iolani 25:32:00, 3. Kamehameha 25:59:00, Mid-Pacific 26:16:00, Saint Louis 27:48:00

Boys Varsity II

1. Punahou 27:01:00, 2. Kamehameha 27:04:00, 3. Damien 28:37:00, 4. Maryknoll 29:31:00, 5. ’Iolani 30:10:00

Girls Varsity I

1. Punahou (Indigo Clarke, Hazel Campbell, Lola ten Berge, Phoebe Reilly, Shea Maurer, and Ava “Mehana” Kukea) 29:13:00, 2. ’Iolani 29:32:00, 3. Kamehameha 29:42:00, 4. Mid-Pacific 30:41:00, 5. Pac-Five 33:33:00.

Girls Varsity II

1. Kamehameha 31:40:00, 2. Punahou 32:06:00, 3. Sacred Hearts 33:13:00, 4. ’Iolani 33:47:00, Mid-Pacific 34:24:00

Mixed Varsity

1. Kamehameha (Jonah Stokes, Kaiao Kauahikaua, Maile Brown, Tate Hirayama, Hala Sniffen, and Kahikinui Deli) 28:03:00, 2. Punahou 28:36:00, 3. ’Iolani 30:06:00, 4. Pac-Five 30:26:00, 5. Mid-Pacific 31:01:00

Leaderboard

Boys Varsity I

Punahou 30 points

’Iolani 17

Kamehameha 17

Mid-Pacific 11

Saint Louis 5

Boys Varsity I

Kamehameha 28

Punahou 21

Maryknoll 9

’Iolani 8

Saint Louis 8

Damien 6

Girls Varsity I

Kamehameha 25

Punahou 22

’Iolani 14

Mid-Pacific 14

Pac-Five 5

Girls Varsity II

Punahou 24

Kamehameha 23

Sacred Hearts 18

’Iolani 7

Mid-Pacific 6

Pac-Five 2

Mixed Varsity

Punahou 26

Kamehameha 24

’Iolani 15

Mid-Pacific 6

Le Jardin 4

Pac-Five 3

Damien 2

SOCCER

ILH Girls Varsity

Punahou D1A 3, ‘Iolani 0

Goal Scorers—PUN: Emily Daehler, Nicole Beauchemin, Anuhea Illae.

Kamehameha 8, Punahou II 0

Goal Scorers—KSK: Nikki Mau 2, Saraya Burghardt 2, Madison Sharrer, Anela Sandobal, Keely Kahana

BASKETBALL

PacWest Men

At McCabe Gym

Friday

Men

Chaminade 69, Dominican 55.

Point leaders—CU: Ross Reaves 15, Isaac Amaral-Artharee 14, Raazhel Watkins 13, Braden Olsen 12. Dom: Jaayden Bush 25, Marcus McCutchen 12, PJ Volz 10. Rebound leaders—CU: Watkins 8. Dom: Bush 6, Omari Davis 6. Assist leaders—CU: Olsen 8. Dom: Bush 2, Justin Brown 2.Women

Dominican 72, Chaminade 53.

Point leaders—Dom: Alaiyah San Juan 15, Brittney Cedeno 14, Jenna Duley 12, Olga Faasolo 10. CU: Mary-Lee Mitchell 16. Rebound leaders—Dom: Cedeno 12. CU: Dezaray Carter 10. Assist leaders—Dom: Cedeno 4. CU: Taeya Blakeney 2, Lile Hina Oyama 2,ILH

Friday

Boys Varsity II

Hawaii Baptist 68, Le Jardin 49

Leading scorers—HBA: Eli Shibuya 21, Matthew Shigetani 14. LJA: Kai Kimhan 13, Jackson Swirsky 12, Espn Bennett 11 Raymond Sevier 11.

Girls Varsity II

Hawaii Baptist 35, Mid-Pacific 26

Leading scorers—HBA: Trislyn Maeda 9. MPI: Dorthea Yoa Kum 8.

Saturday

Boys Varsity I

Maryknoll 42, Punahou 38

Leading scorers—MS: Hunter Muramoto 9, Justin Yap 9, Fabian Camacho 9. PUN: James Tara 8, Dash Watanabe 7.

Girls Varsity I

Maryknoll 55, Damien 36

Leading scorers—MS: Dylan Neves 13, Ciera Tuade-Agasiva 13. PUN: Kenna Wengler 14, Theresa Anakalea 10

Boys Varsity II

Hawaii Baptist 45, Damien 29

Leading scorers—HBA: Eli Shibuya 13, Matthew Shigetani 11, Jordon Qin 8. DMS: Raiden Silva 10, Levi Damo-Agcaoili 8, AJ Tuifua 8.

University Lab 40, Punahou II 33

Leading scorers—PUN: Nestor Herana 8, Skyler Yamada 7. ULS: Todd McKinney 15, Kenna Quitan 9

Girls Varsity II

Sacred Hearts 66, University Lab 43

Leading scorers—SHA: Nahenahe Alo 22, KalysaMarie Ng 11, Rory Anne Redila 11, Rayanna Baniaga 11, Sydney Europa 10. ULS: Alana Nagata 21

OIA

Friday

Boys Varsity

Kahuku 86, Kalani 40

Leading scorers—Kah: Kache Kaio 25, Ben Holakeituai 13, Lamont Tueller 10. Kaln: Joshua Schutter 16.

Kalaheo 48, Castle 35

Leading scorers—Kalh: Jaron Gilmore 17, CJ Bostic 13.

Waipahu 43, Pearl City 41

BIIF

Friday

Girls Varsity

Konawaena 63, Waiakea 61 (OT)

Leading scorers—Kona: Braelyn Kauhi 23, Kaitea Galleto 12, Haikela Hiraishi 10. Waik: Pua’ena Herrington 23, Jolie Mantz 11, Korrilyn Fernandez 15.