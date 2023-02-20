Vital Statistics: Feb. 10-16, 2023

Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Feb. 10-16
>> Sierra Jewel Leihulu Adams and Mario Salvador Simonin
>> Emily-Marie Napualani Ako and Brandon Ikaika Losano
>> Keith David Beres and Margaret Orlene Axford
>> Lindsey Erin Broad and Jason Burk
>> Kennethjay Ancheta Buccat and Kimberly Parel Algarme
>> Kaya SBN Dia and Kian SBN Ashford
>> Nohelani Angelena Maxine Eslit and Timothy Andrew Torres
>> William Talo Faaui and Vika Latai Kau‘i-o-nalani Tatofi
>> Dennette Leilani Foust and Hans Noe Chun
>> Chanel Rihoko Kaleinani Gasper and Kekoa Craig Likeke Keoni Isaacson
>> Alexandru Vasile Georgescu and Alexandra Denisa Gui
>> Dennis Ariel Gomez and Nallely Ernestina Padilla Gomez
>> Crystal Chantelle Spangler Harmon and Dylan Reed Taylor
>> Jared Charles Harris and Danielle Nicole Swearingen
>> Teresa Hernandez and Rigoberto Alejandro Yanez
>> Evan Alexander Joneson and Michael Anthony Valdez
>> Christina Vanessa Junkins and Gabriel Nicholas Gomez
>> Chanel Moanalani Tsukiyama Kamanao and Moala Constantine Aholelei
>> Kayla Sue Kiel and Michael Allen Ische
>> Glenda Mae Lenchanko and Edward Marchall Urrutia
>> Jacobo Emilio Licona and Megan Keanoahiahi Jackson
>> Shantel Lehuaokalani Limahai and Anson Keola Tokimitsu Tokuhisa
>> Ramsey Kapeliela Salvador Machado and Rachel-Louise Castillo Aguila
>> Anna Mariano and Angelo Andrew Girardi
>> Patrisha Tambri Kamalani Naone-Doquisa and Jensen Ignatius Taufaasau
>> Shauntay Lynn Elizabeth Marcella Oswald and Robert Allen Mathewson
>> Alexander Jasper Painter and Jia Li
>> Sandy Veonica Palma Castillo and Russell Canciller Harms Fry
>> Melissa Perez Rios and Alexander Lee Anguiano
>> Devin Emiko Pinedo and Erick Fernandez
>> Jazmine Raeanne Putnam and Lucas Andrew Price
>> Daniel Jose Quint and Reyna Lily Tellez
>> Jacob Lee Rahlfs and Emily Elizabeth Pelky
>> Lissa Lynn Seiber and Ronald Dean Bailey
>> Jada Patrice Sheeler and Vladyslav Viktorovych Ladchuk
>> Jessie Simpkins and Brandy Raquel Nettles
>> Kaley Marie Tow and Dylan Thomas Pettit
>> Falgun Nimish Trivedi and Hae Bin Park
>> Courtney Brianne Van Gorden and Jose Miguel Carmona Hernandez
>> Paige Riley Wells and Devin Lee Duhamel
>> Melissa Jane Wilber and Matthew Alan Barlament
BIRTHS
Filed on Oahu, Feb. 10-16
>> Ryan Kekupono Chen
>> Kayley Jean Kealaonapualoke Efhan
>> Nawai Peninaolealofa Kahealani Kaanoe ‘O Ke Kani Maile O Na Nalu Moana Javier-Stanley Sataraka
>> Kaumakaikalaniakuioka‘u Kaualoku-Beyhr Kalau-Kaluna
>> Loralan-Marie Ku‘uleimomi Nunuha-Garcia
>> Braxtyn Agbunag Pascual
>> Nasiah Ka‘aila‘au Tu‘u Poaipuni
>> Stella Lynn Stann
>> Aya Toyuki Tanaka
>> Virat Vennam
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