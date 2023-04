Scoreboard – April 24, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

BASEBALL

OIA Division I: Tournament, first round, Pearl City vs. Farrington at Lanakila District Park; Kalani at Mililani; Nanakuli at Moanalua; Aiea vs. Roosevelt at Stevenson Intermediate field. Games start at 3 p.m.

SOFTBALL

ILH Varsity I, Championship: Kamehameha vs. ‘Iolani, 4 p.m. at Ala Wai Field 2.

ILH Varsity II: Playoff, Damien vs. Sacred Hearts, 4 p.m. at Sand Island Field No. 5.

VOLLEYBALL

ILH Division I boys: Tournament, Round 4, Punahou at Kamehameha; Hawaii Baptist at ‘Iolani. Matches start at 6 p.m.

OIA Division I boys: Tournament. Semifinals at Radford: Moanalua vs. Leilehua, 5:30 p.m.; Mililani vs. Roosevelt, to follow. Fifth-place semifinals at Aiea: Nanakuli vs. Kahuku, 5:30 p.m.; Kaiser vs. Waipahu, to follow.

TUESDAY

BASEBALL

ILH: Championship playoff, Saint Louis vs. Kamehameha, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1.

OIA Division I: Tournament, quarterfinals, Pearl City/Farrington winner at Campbell; Kalani/Mililani winner at Kaiser; Nanakuli/Moanalua winner at Leilehua; Aiea/Roosevelt winner at Kailua. Games start at 3 p.m.

VOLLEYBALL

ILH Varsity II boys: Tournament, final, Saint Louis vs. University, 6 p.m. at Sacred Hearts.

ILH Varsity II/III boys: Tournament, R1, Assets at Hawaiian Mission, 6 p.m.

OIA Division I boys: Tournament. Fifth place, Kahuku/Nanakuli winner vs. Waipahu/Kaiser winner, 5:30 p.m. Third place, Moanalua/Leilehua winner vs. Mililani/Roosevelt winner, to follow. Matches at Kailua.

WATER POLO

ILH Division I girls: Playoff, Punahou vs. Kamehameha, 6 p.m., site TBD.

Tennis

No. 67 Hawaii 4, UC Irvine 0

Sunday

At Anteater Tennis Stadium

Singles

1. Ana Vilcek (UH) def. Jenna Schlatter (UCI) 6-1, 6-4

2. Alyssia Fossorier (UCI) vs. Nikola Homolkova (UH) 2-6, 2-5, unfinished

3. Satsuki Takamura (UH) def. Asha Gidwani (UCI) 6-4, 6-1

4. Klara Novakova (UH) def. Amanda Perez (UCI) 6-1, 6-0

5. Haily Huynh (UCI) vs. Rita Pinto (UH) 4-6, 4-5, unfinished

6. Carolyna Fowler (UCI) vs. Madison Kim (UH) 6-4, 3-3, unfinished

Doubles

1. Rita Pinto/Klara Novakova (UH) def. Emily Fowler/Carolyna Fowler (UCI) 6-2

2. Nikola Homolkova/Ana Vilcek (UH) def. Jenna Schlatter/Alyssia Fossorier (UCI) 6-1

3. Amanda Perez/Asha Gidwani (UCI) vs. Madison Kim/Satsuki Takamura (UH) 4-5, unfinished

ATP Barcelona Open

Banc Sabadell

Sunday

At Barcelona, Spain

Men’s Singles; Championship

Carlos Alcaraz (1), Spain, def. Stefanos Tsitsipas (2), Greece, 6-3, 6-4.

Men’s Doubles; Championship

Maximo Gonzalez and Andres Molteni, Argentina, def. Wesley Koolhof, Netherlands, and Neal Skupski (1), Britain, 6-3, 6-7 (8), 10-4.

ATP BMW Open

by American Express

Sunday

At Munich

Men’s Singles; Championship

Holger Rune (1), Denmark, def. Botic Van de Zandschulp (4), Netherlands, 6-4, 1-6, 7-6 (3).

Men’s Doubles; Championship

Lucas Miedler and Alexander Erler, Austria, def. Kevin Krawietz and Tim Puetz (1), Germany, 6-3, 6-4.

ATP Banja Luka Open

Sunday

At Banja Luka, Bosnia & Herzegovina

Men’s Singles; Championship

Dusan Lajovic, Serbia, def. Andrey Rublev (2), Russia, 6-3, 4-6, 6-4.

WTA Porsche Grand Prix

Sunday

At Stuttgart, Germany

Women’s Singles; Championship

Iga Swiatek (1), Poland, def. Aryna Sabalenka (2), Belarus, 6-3, 6-4.

Women’s Doubles; Championship

Demi Schuurs, Netherlands, and Desirae Krawczyk (2), United States, def. Nicole Melichar-Martinez, United States, and Giuliana Olmos (3), Mexico, 6-4, 6-1.

Sailing

Pacific Coast Open

Fleet Race Championships

Sunday

At Keehi Lagoon

A B TOT

1. Stanford 24 27 51

2. UC Santa Barbara 51 36 87

3. Hawaii 58 42 100

4. UC Los Angeles 84 81 165

5. Cal Poly 99 116 215

6. UC San Diego 125 91 216

7. Cal Maritime 95 122 217

8. Berkeley 100 118 218

9. Arizona State 129 107 236

10. Southern Cal 123 131 254

11. UC Santa Cruz 138 121 259

12. W. Washington 128 132 260

13. Washington 119 145 264

14. UC Irvine 203 204 407

JUDO

OIA Championships

Individual Results

Boys

108

1. Joshua Estabilio, Moanalua

2. Irving Bicoy, Pearl City

3. Aaron Look, Roosevelt

4. Caden Guevara, Mililani

5. Gage Matsui, Moanalua

6. Brayden Nakamura, Mililani

7. Elijah Rivera, Campbell

8. Brayden Regidor, Kalani

114

1. Draezyn Tanaka, Moanalua

2. Justyn Lazo, Moanalua

3. Elliot Chai, Kapolei

4. Eric Toma, Waipahu

5. Virgilio Martinez, Pearl City

6. Zachary Tadeo, Campbell

7. Jayden Higuchi, Kapolei

8. Kainalu Kaohe, Pearl City

121

1. Kamakani Hamasaki, Kapolei

2. Alexander Chinen, Waipahu

3. Hayden Mendoza, Waipahu

4. Ayden Quijano, Kapolei

5. Trevor Shimizu, Moanalua

6. Diego Flores, Moanalua

7. Goddrick Antolin, Farrington

8. Dayven Hom, Roosevelt

132

1. Ryker Shimabukuro, Kapolei

2. Curren Tagami, Roosevelt

3. Colten Aniya, Leilehua

4. Payton Lee, Moanalua

5. Gerick Ragudos, Aiea

6. Zachary Kaneshiro, Roosevelt

7. Daniel Tauyan, Leilehua

8. Jaden Morey, Moanalua

145

1. Teagen Salvador, Moanalua

2. Chance Garcia, Kapolei

3. Jake Kuwabara, Roosevelt

4. Evynne Nishimura, Aiea

5. Tanner Hiromasa, McKinley

6. Jerome Bolibol, Pearl City

7. Rawlins Fukuda, Roosevelt

8. Naliko Keliihoomalu, McKinley

161

1. Ryley Puahala, Pearl City

2. Natawut Liwirun, Aiea

3. Domenick Symanski, Kaiser

4. Marcello Makita, Kapolei

5. Landen Simonds, Radford

6. Patrick Yuasa, Mililani

7. Kaden Bostian, Campbell

8. Ronald Justo, Aiea

178

1. Brycen Pagurayan, Kapolei

2. Jack Miller, Kahuku

3. Jonathan Teramoto, Pearl City

4. Ian Chamberlain, Kahuku

5. Zeke Higa, Roosevelt

6. Joseph Czarnick, Waianae

7. Jedrick Pagador, Moanalua

8. Gerico Acoba, Waipahu

198

1. Brady Lee, Moanalua

2. Matt Yadao, Roosevelt

3. Kyle Correa, Pearl City

4. Setu Setu, Waipahu

5. Travis Tanaka, Aiea

6. Maika Kahele-Akeo, Kapolei

7. Aiden Trinidad, Kalani

8. Jonathan Tana, Nanakuli

220

1. Rodstan Salangdron, Kapolei

2. Joedon Kapihe, Pearl City

3. Ku Miner, Pearl City

4. Keaka Kurahara, Moanalua

5. Jonas Baekkeland, Moanalua

6. Kingston Kelly, Kapolei

7. Justin Pauole-Santiago, Waipahu

8. Apiolefaga Fonoimoana, Kahuku

285

1. Caleb Lauifi, Waipahu

2. Seth Luiz, Roosevelt

3. Kaiden Writesel, Radford

4. Kelton Haasenritter-Cambra, Pearl City

5. Samuelu Sui, Waianae

6. Christian Stephan, Kapolei

7. Herbert Cummings, Waianae

8. Jamin Kawaivillanueva, Nanakuli

Girls

98

1. Adriana Daoang, Moanalua

2. Taegan Escaba, Moanalua

3. Blayze Arakawa, Kailua

4. Janelle Yasay, Waipahu

5. Serah Yogi, Pearl City

6. Hayden Low, Pearl City

7. Mika Umetsu, Kaiser

8. Zoe Petty, Campbell

103

1. Chloe Obuhanych, Pearl City

2. Gabrielle Hayashida, Moanalua

3. Karra Higuchi, Pearl City

4. Chelsea Becera, Farrington

5. Jessie Valdez, Campbell

6. Trina Chiem, Aiea

7. Kaycee Chun, Kalani

8. Regine Ragmac, Campbell

109

1. Kayla Shota, Moanalua

2. Piper Lee, Kalani

3. Kaylie Zeller, Campbell

4. Elkei Pintor, Moanalua

5. Roree Loftis, Pearl City

6. Karis Sensano, Kaiser

7. Taylor Eischen, Aiea

8. Jarvia Agbayani, Waipahu

115

1. Caelin Balansag, Roosevelt

2. Kaytie Conselva, Waipahu

3. Ashley Daoang, Pearl City

4. Reece Fujitani, Kalani

5. Naomi Fujii, Moanalua

6. Jaelinn Keliikui, Aiea

7. Natalie Tolentino, Campbell

8. Mia Madamba, Aiea

122

1. Kamaile Yasumura, Moanalua

2. Olalikaipolaumaile Akioka, Kailua

3. Terrysa Uyeno, Waianae

4. Sydnee Pule-Nicholas, Mililani

5. Briley Tolentino, Campbell

6. Ava Gostage, Campbell

7. Ryann “Nawai” Pascual, Kapolei

8. Sydney Suzuki, Pearl City

129

1. Angelina Calpito, Mililani

2. Emma Rosales, Campbell

3. Mia Lee, Moanalua

4. Ayla Jackson, Roosevelt

5. Destiny Mcswain, Pearl City

6. Kaira Iona, Farrington

7. Zoe Kuikahi, Waipahu

8. Seriana Setu, Waipahu

139

1. Kalei Yasumura, Moanalua

2. Taydem Uyemura, Pearl City

3. Mia Manzo, Pearl City

4. Sage Ridep, Campbell

5. Lily Polvado, Kahuku

6. Kiera Nitahara, Moanalua

7. Melia Taeu, Kahuku

8. Alazhandra Williams, Farrington

154

1. Nohi Kukonu, Moanalua

2. Kaui Lee-Tynan, Kapolei

3. Hiroko Yasu, Campbell

4. Parker Neely, Kaiser

5. Sage Horcajo, Kahuku

6. Sakina Lozano, Pearl City

7. Pikake Mahoney, Leilehua

8. Carys Kawano, Roosevelt

172

1. Kelly Beesley-Wadzinski, Campbell

2. Briseis Contemplo, Pearl City

3. Nahokulani Silva, McKinley

4. Eden Baguio, Moanalua

5. Prenalynn Raymond, Leilehua

6. Esabella Kukonu, Moanalua

7. Madison Fatu, Campbell

8. Trinity Rose Mood-Case, Kaimuki

220

1. Ashley Asuega, Nanakuli

2. Serenia Meredith, Pearl City

3. Janelle Mattos, Waipahu

4. Jasmine Adiniwin, Moanalua

5. Mandy Amian, Moanalua

6. Kayleigh Tavai-Tupolo, Nanakuli

7. Nae Umiamaka, Leilehua

8. Faamanuiagamailelagi Patu, Kapolei

GOLF

Mid-Pacific Open

Sunday

At Mid-Pacific Country Club

Final Round

Professional Flight

1. Shawn Lu, Honolulu 69-68-68-68—273

2. John Oda, Honolulu 68-66-69-73—276

T3. Cory Oride, Lihue 72-69-71-72—284

T3. Kyle Suppa, Honolulu 67-74-69-74—284

5. Nick Mason, Mililani 70-71-71-75—287

6. Alex Ching, Honolulu 71-72-71-74—288

T7. Tyler Ota, Honolulu 69-79-69-72—289

T7. James Horton, Lahaina 69-75-72-73—289

T9. Sam Cyr, Kihei 73-74-71-72—290

T9. TJ Esaki-Kua, Kapaa 75-72-72-71—290

11. Junho Won, Honolulu 69-72-75-75—291

12. Corey Kozuma, Kaneohe 74-75-70-73—292

13. Shinichi Mizuno, Hong Kong 74-70-75-75—294

T14. Hagen Fell, Austin, Texas 76-76-68-75—295

T14. Todd Rego, Waipahu 73-70-76-76—295

Championship Flight

1. Luciano Conlan, Kahuku 68-69-71-71—279

2. Landon Banks, Tualatin, Ore. 73-74-69-68—284

T3. Jesse Rhymes, Wahiawa 73-77-71-77—298

T3. Kyle Nakazaki, Ewa Beach 73-73-76-76—298

T5. Brandon Kop, Kaneohe 75-79-74-72—300

T5. Zachary Sagayaga, Honolulu 74-76-73-77—300

T5. Joe Phengsavath, Honolulu 75-73-73-79—300

8. Skye Inakoshi, Honolulu 73-74-75-79—301

9. James Whitworth, Honolulu 79-74-74-76—303

10. Ryan Torres, San Jose, Calif. 72-76-77-79—304

A Flight

1. Robert Hansen, Ewa Beach 78-85-81-83—327

2. Jon-Michael Tubal, Waianae 83-76-90-82—331

T3. Eddie Morales, Honolulu 81-87-80-84—332

T3. Tomomasa Nakamura, Honolulu 79-82-82-89—332

5. Chase Nam, Honolulu 80-84-83-87—334

6. Austin Koki, Kaneohe 82-86-80-87—335

7. Danny Shin, Honolulu 79-88-87-83—337

T8. Alex Cody, Kailua 91-84-83-81—339

T8. Masahiro Endo, Honolulu 88-81-84-86—339

T10. Jose Ramones, Aiea 87-86-84-86—343

T10. Kevin Twomey, Kailua 84-83-86-90—343

B Flight

1. Hong Vuong, Honolulu 83-81-87-88—339

T2. Anthony Retotal, Waipahu 91-84-85-91—351

T2. Thomas Gamez, Kailua 88-88-88-87—351

4. David Yu, Honolulu 84-91-91-88—354

T5. Sean O’Neall, Kaneohe 93-85-87-90—355

T5. David Soong, Honolulu 85-90-86-94—355

7. Gary Sato, Wahiawa 93-86-91-86—356

8. Tomi Yamada, Honolulu 81-94-89-94—358

9. Paul Glen, Aiea 95-89-91-85—360

10. Neil Shinagawa, Kailua 90-93-89-93—365