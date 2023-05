Scoreboard – May 5, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

FRIDAY

BASEBALL

Wally Yonamine Foundation/HHSAA Division I Championships. At Les Murakami Stadium: Final, Baldwin vs. Kamehameha, 7 p.m. Third place, Mililani vs. Campbell, 1 p.m. Fifth place, Waiakea vs. Hilo, 4 p.m. at Kaiser. Consolation, Saint Louis at Moanalua, 3:30 p.m.

Wally Yonamine Foundation/HHSAA Division II Championships. At Les Murakami Stadium: Final, Kauai vs. Damien, 4 p.m. Third place, Waianae vs. Waipahu, 10 a.m. Consolation at Radford, Kahuku vs. Konawaena, 3:30 p.m.

SOFTBALL

DataHouse/HHSAA Division I Championships. Final, Waianae/Kamehameha winner vs. Campbell, 7 p.m. at Rainbow Wahine Softball Stadium. At McKinley: Third place, Waianae/Kamehameha vs. ‘Iolani, 5 p.m. Fifth place, Baldwin vs. Kapolei, 1 p.m. Consolation, Leilehua vs. Kaiser, 11 a.m.

DataHouse/HHSAA Division II Championships. At Rainbow Wahine Softball Stadium: Final, Pac-Five vs. Waimea, 4:30 p.m. Fifth place, Kapaa vs. Aiea, 2:15 p.m. Consolation, Kohala vs. Damien, noon. At McKinley: Third place, Nanakuli vs. Kamehameha-Hawaii, 3 p.m.

TENNIS

HMSA/HHSAA Championships: Day 2, at Central Oahu Regional Park.

TRACK AND FIELD

Island Movers/HHSAA Championships: field events at 9 a.m; running events at 3:30 p.m. Meet at War Memorial Stadium, Maui.

SATURDAY

TENNIS

HMSA/HHSAA Championships, Day 3, at Central Oahu Regional Park.

TRACK AND FIELD

Island Movers/HHSAA Championships at War Memorial Stadium, Maui.

SUNDAY

No local sporting events scheduled.

VOLLEYBALL

ILH Tournament

Thursday

Kamehameha def. Punahou 25-17, 25-23, 21-25, 20-25, 18-16

Baseball

Wally Yonamine Foundation/HHSAA Championships

DIVISION I

Semifinals

At Les Murakami Stadium

Baldwin 2, Mililani 1

W—Bryson Nakamoto. L—S. Hyun.

S—Kadon Antolin.

Leading hitters–Mililani: C. Wicklund 2-3, K. Hirayama 2-3. Baldwin: Kade Fujioka 1-1, 1 RBI; Jaren Pascual 1-2, 1 RBI; Kuhio Aloy 2-3.

Kamehameha 4, Campbell 0

W—Hunter. L—Dylan.

Leading hitters–Camp: Kayne Carlos 2b. Hilo: Journey Leialoha 2-2; KJ Marzo 2-3.

Consolation Semifinals

Saint Louis 6, ‘Iolani 5

5th Place Semifinals

Hilo 12, KS-Maui 2 (5 inn.)

Waiakea 4, Leilehua 2

DIVISION II

Semifinals

At Les Murakami Stadium

Kauai 2, Waianae 1

W­—Kapono Sullivan. L—Shysten Nagasako.

Leading hitter—Waianae: Nainoa Nagum 1 RBI; Au. Jackson-Anderson 1 run. Kauai: Austin Renaud 3-4, 1 run; Radon Sebastian 1-2, 1 run; Aukai Arruda 1-3, 1 run; Joshua Rego 1-4, 1 run.

Damien 5, Waipahu 4

W­—Francis O’Connor. L—Chase Maruyama.

Leading hitter—Damien: Chayden “OJ” Yoshida 1 run, 1 RBI; Jamieson Pabalan 1 run, 1 RBI; Makana Freitas 1-3, 1 RBI; Dyson Yasuda 1-4, 1 RBI. Waipahu: Callan Okada 3-3, 1 run; Kadence Barcenilla 3-3, 1 run; Dillon Shim 2-4, 1 RBI.

Consolation Semifinals

Konawaena 9, Molokai 4 (6 inn.)

Kahuku 5, KS-Hawaii 4 (5 inn.)

SOFTBALL

DataHouse/HHSAA

Championships

DIVISION I

Semifinals

At Rainbow Wahine Softball Stadium

Campbell 3, ‘Iolani 2

W—Taryn Iramata. L—Kiara Baba.

Leading hitters—‘Iolani: Mia Carbonell 1-2, 1 run, 1 RBI; Lexi Muramoto 1-3, 1 run, 1 RBI. Campbell: Kaiana Kong 2-3, 1 run, 1 RBI; Lorraine Alo 2-4, 1 run.

Campbell 2, Hilo 1

W—Hunter Lindsey. L—Dylan Villanueva.

Leading hitters–Camp: Kayne Carlos 2b. Hilo: Journey Leialoha 2-2; KJ Marzo 2-3.

Consolation Semifinals

Leilehua 16, Hilo 2

5th Place Semifinals

Kapolei 12, Waiakea 0

Baldwin 7, Mililani 7 (Baldwin tiebreaker)

DIVISION II

Semifinals

At McKinley

Pac Five 12, Nanakuli 11

W—Elyse Yoshioka. L—Malia Felisi-Enriquez.

Leading hitters—Nanakuli: Sienna Kauhi 1-2, 2 runs, 3 RBIs, HR; Jenna Ku 1-3, 2 runs, 2 RBIs; Jhan’z Kaawa-Kawai 1-2, 1 run, 2 RBIs, HR; Tili Keohuhu 1-3, 1 run, 1 RBI; Kali’a Cordeiro 1-4, 2 runs. P5: Kate Iida 3-4, 1 run, 4 RBIs; Kaiya Tom 2-4, 2 runs, 2 RBIs; Chloe Horikawa 1-3, 1 run, 2 RBIs; Elyse Yoshioka 3 runs, 1 RBI; Milan Ah Yat 2 runs, 1 RBI; Rylee Abeshima 1 run, 1 RBI.

Waimea 12, KS-Hawaii 5

W—Taelor Camelo. L—Emily Hora.

Leading hitters—Waimea: Kayla Prigge 2-4, 1 run, 2 RBIs, HR; Sianni Sakai 2-4, 4 runs, 1 RBI; Nakeisha Olivas 2-3, 2 runs, 1 RBI; Leici-Mae Camara 3-4, 2 runs; Kaelyn Banquel 1-5, 1 run, 1 RBI, 1 HR; Kayani Santos 2-3, 1 RBI. KSH: Rebekah Sipinga 1-3, 1 run, 1 RBI; K. Ili 2-4, 1 run; Emily Hora 1-2, 2 runs.

Consolation Semifinals

Damien 12, Lanai 0

5th Place Semifinals

Kapaa 13, Honokaa 2

Aiea 1, Radford 1 (Aiea tiebreaker)

TENNIS

HMSA/HHSAA TENNIS

CHAMPIONSHIPS

Thursday

At Central Oahu Regional Park

Boys Team Rankings

12pts—Punahou. 6—Waiakea. 4—Moanalua, Kaiser, ‘Iolani. 3—Mililani. 2—Mid-Pacific, Kihei, Hawaii Prep, Kauai. 1—Campbell, Parker, Waipahu, Kalani, Aiea, Kealakehe, Hilo.

Girls Team Rankings

11pts—Punahou. 6—‘Iolani, Waiakea. 5—Mililani. 4—Moanalua, Mid-Pacific, Kaiser. 2—University Lab. 1—Campbell, Roosevelt, Kauai, Kalaheo, Maui Prep, Hawaii Prep.

Round of 16 Results

Boys Singles

[1] Andre Ajed (Mid-Pacific) def. Indi Petrone (Kihei) 6-1, 6-1

[5] Iori Furuhata (Waiakea) def. Daniel Nucci (Waiakea) 6-0, 6-0

[4] Brandon Ramos (Punahou) def. Gavin Soriano (Campbell) 6-0, 6-0

[8] Reyn Terao (Mililani) def. Kyle Groves (Parker) 6-1, 6-2

[6] Joshua Dela Cruz (Moanalua) def. Aaron-James Santa Cruz (Waipahu) 6-0, 6-2

[3] Justin Frattarelli (Punahou) def. Lucas Vannatta (Kihei) 6-0, 6-0

[7] Andrew Moe (Hawaii Prep) def. Noah Pak (Kalani) 6-0, 6-0

[2] Payton Jim On (Punahou) def. Makoto Nishi (Aiea) 6-0, 6-1

Boys Doubles

[1] Tsubasa Okada/Tanner Ige (Punahou) def. Tanner Hubbard/Dillon Fulks (Kauai) 6-0, 6-0

[5] Alex Doane/Angus Hill (Punahou) def. Isaac Mirey/Keyan Fort (Kauai) 6-0, 6-0

[3] Conner Kurata/Alex Kinoshita (Punahou) def. Christian Ho/Jonathan Bona (Mililani) 7-5, 6-0

Cody Chun/Harrison Law (Moanalua) def. [8] Keoni Roth/Parker Felte (Kealakehe) 4-6, 6-4, (1)

[6] Paul Brilhante/Dayne Kunimoto (Waiakea) def. Kai Chun/Jake Tokuuke (Hilo) 6-1, 6-0

[4] Kawelo Tsuneyoshi/Gervase Ngo (Iolani) def. Kai’ea McKillop/Vaughn Weaver (Kaiser) 6-0, 6-0

[7] Tavin Lee/Merik Chun (Kaiser) def. Reyn Funai/Eli Kanno (Waiakea) 6-0, 7-5

[2] Spencer Yamamoto /Glen Ngo (Iolani) def. Everly Zhao/Antoine Plot (Kaiser) 6-0, 6-0

Girls Singles

[1] Julia Visaya (Iolani) def. Lanie Takahashi (Waiakea) 6-0, 6-0

[7] Katarina Brajovic (University Lab) def. Jayla Galbreath (Campbell) 6-1, 6-2

[4] Ashley Kurizaki (Moanalua) def. Maya Eastburg (Punahou) 6-3, 6-2

Stella Nishimura (Moanalua) def. [8] Margaret Hoe (Mid-Pacific) 6-3, 7-6 (3)

[6] Isabella Pampulov (Kaiser) def. Kawehi Woo (Roosevelt) 6-4, 6-2

[3] Kiora Kunimoto (Waiakea) def. Grace Aguilera (Kauai) 6-0, 6-0

[5] Logan Tom (Punahou) def. Lucy Teramura (Kalaheo) 6-0, 6-4

[2] Elise Wong (Punahou) def. Jolie Nguyen (Iolani) 6-0, 6-1

Girls Doubles

[1] Jazlyn Miyamura/Arissa Dang (Mililani) def. Leilah Etscheit/Kimi Yokoyama (Mid-Pacific) 6-1, 6-2

[7] Denise Takenaka/Mia Yamaguchi (Mid-Pacific) def. Cydni Kodani/Gloria Lau (Iolani) 6-1, 6-0

[3] Cassidy Kawashima/Kacy Kaneshige (Punahou) def. Dallas Lee/Kristen Shibuya (Mililani) 6-1, 6-1

[5] Asiya Sharipova/Karli Vo (Iolani) def. Madison Quillin-Schlesinger/Johnnie Holland (Maui Prep) 6-0, 6-0

[6] Jada Igawa/Chloe Takahashi (Waiakea) def. Camryn Inskeep/Jaycie Nishibun (Kaiser) 6-3, 6-3

[4] Jariahlyn Rhoades/Leyanne Hirota (Punahou) def. Kaiya Ideta/Lina Miyazaki (Waiakea) 6-0, 6-2

[8] Zoe Hirata/Macallister Graves (Mililani) def. Tiffany Golden/Nikki Littlefield (Hawaii Prep) 6-0, 6-0

[2] Harley Wolters/Sophia Woofter (Punahou) def. Anastasia Schoonheydt/Olivia Park (Kaiser) 6-1, 6-0