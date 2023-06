Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Aloha mai käkou. Eia ke kukuæi liæiliæi mai nei ka lono no ka Titan, he mokuluæu æöhua i nalo aku nei ma loko o ka moana æAkelanika æÄkau i ka Läpule nei i hala. æO käna e hana ana ma ua moana nei, æo ia ka mäkaæikaæi aku i kahi moku kaulana loa a puni ka honua, æo ka Titanic hoæi, i piholo i lalo loa o ia moana i ka makahiki 1912. æO ua mokuluæu æöhua nei, æo ka Titan, he æelima äna æohua e halihali ana. A hala he hoæokahi wale nö hola me nä minuke he 45 ma hope o kona luæu æana i lalo o ka æili kai, ua nalo. æAæole naæe ia mau æöhua æo kona kumu e kapa æia nei i ka mokuluæu “æöhua”. Ma ka hopena o këia æatikala, e wehewehe æia ana ke kumu e kapa æole æia nei i ka mokuluæu wale nö. No ka manawa naæe, e höæike mua æia ka moæolelo e paæa nei i kä æoukou wahi mea käkau nei i këia kakahiaka (6/22/2023), no ka mea, æakahi nö a puka mai këia moæolelo i ka Läpule nei (6/18/2023), a ke loli nei nä mea i maopopo no këia moæolelo e like me ka loli æana o ke au o ka manawa.

æO ka häiki loa o ia mokuluæu æöhua, he noho æöpili hoæi kau ka hana! Eia mai nä inoa o nä æöhua æelima e noho paæapü ana i loko o kona käpena liæiliæi i kona wä i nalo ai. æO Stockton Rush kekahi. He æona biliona ia, a æo ia nö ka mea näna i hoæokumu i ka hui æo OceanGate Expeditions. æO ka hui hoæi ia näna i kükulu ka Titan, a æo Rush nö hoæi kona pailaka ma ia huakaæi e mäkaæikaæi ai i ka Titanic. æO Hamish Harding kekahi æöhua ma loko o ia mokuluæu æöhua. He kanaka kaulana ia i ka æimi loa æana i nä mea hou o ka lewa a me ka moana. æO kekahi hoæi, æo ia æo Paul-Henri Nargeolet, he kanaka kaulana i ka luæu kai a me kona nui æike no ka Titanic. æO ke koena o ka hui, æo ia nö kekahi mea æona biliona no Pakitana, nona ka inoa æo Shahzada Dawood, a me käna keiki käna æo Suleman Dawood.

æOiai he mokuluæu æöhua ka Titan näna e halihali ana i këia poæe i lalo o ka moana no ka mäkaæikaæi æana i ka Titanic, ua kapa æia ka Titan he “tourist sub”, me he mea lä, æaæohe ona kuleana koe ka mäkaæikaæi. æO kekahi manaæo i häpai æia, æo ia hoæi, he nui nä hemahema o ka Titan e emi ai kona külana palekana, e laæa ka lahilahi o kona kaæele. Wahi a ka moæolelo, he æelima wale nö æïniha kona mänoanoa a he lahilahi ia e hiki æole ai ke pale aku i ke kaumha o ka mïkä wai, he 50 – 60 kaukani paona e kaomi mai ana i ke kaæela. Aia nö kauwahi mea hou aku e haæohaæo ai ka noæonoæo a makaæu ai ka lehulehu. Ua nänä æole æia ia mau mea e Rush i kona hoæomäkaukau æana no këia luæu loa æana, a ua häpai æia mai ma mua e kekahi poæe. Noæu iho, ua æike æia këia mau hihia a ua luæu aku naæe këia poæe, me ka manaæo hoæi e loaæa mai ana kauwahi æikena hou. Ua æaæa æia hoæi ka luæu, a waiho æia ka hopohopo i ka hale! E mahalo æia ka poæe wiwo æole e æimi ana i nä æike hou. æAæole pau ka æike i ka æike æia!

Ma luna aæe nei o ke kolamu mua, ua häpai æia ka manaæo no këia hua æölelo hou, æo “mokuluæu æöhua”. æO kekahi æike hou i æöæili mai ma muli o këia hopena luæuluæu loa, æo ia hoæi, æaæole like ka “submarine” me ka “submersible”. Ma mua o ka nalo æana o ka Titan, æo ka hua æölelo “mokuluæu” wale nö kai loaæa. æO kekahi poæe hoæi, æaæole läkou i æike ë ua æokoæa ka mokuluæu a æokoæa ka mokuluæu æöhua. æO ka mokuluæu, e haæalele i kona awa kü nona iho, a e hoæi aku nö hoæi pëlä. æO ka mokuluæu æöhua naæe, æaæole i kapa æia pëlä no kona halihali æana i nä æöhua. æO ia ihola nö ka æöhua. Na kekahi moku nö æo ia e halihali aku a höæea i kona wahi e hoæoluæu æia ai, a i kona hoæihoæi æia aku i kona wahi e hoæolulu ai, he æöhua æo ia no kekahi moku. Pëlä ka æöhua o ke kaæa, ka moku, ka mokulele, a pëlä hoæi ka mokuluæu æöhua e holo ana ma luna o kahi moku nui.

