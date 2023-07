Column: No Keāiwaauali‘ikūikeao‘ōnohi

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Synopsis: Dear friends honor Les Ceballos, one of Hawaiæi’s most respected icons in Hawaiian music, on his 70th birthday celebration held on Kauaæi. Read more

Ua paæë maila ka leo kono e heahea mai ana i nä makamaka aloha e kipa aku i ka mokupuni æo Kauaæi hemolele i ka mälie no ka hoæohanohano æana iä Les Ceballos i këia piha æana o nä makahiki he kanahiku iä ia. A no laila, i ka Pöæakahi nei, lä 3 o Iulai, ua hoæolälä æo Zachary Lum a me ona mau pili æau koæi i wahi päæina liæiliæi i lalo o Poæipü, kahi i hoæopaæa æia ai no këia launa pü æana o nä hoa kähuli leo o ka æäina. Ma laila, ma lalo nö hoæi o ka malu hale o Waipuna, i ka welelau makani lawe lau kou, i æike maka æia ai ke kö a ia æölelo kaulana o Küpuna mä “Hoæokahi nö kaunu like æana i Waialoha.”

æOiai, ua hänai æia æo Les Ceballos i ke alo o nä püpükanioe o nä æohana kuaæäina o Waimea me Kekaha, ua lilo ia mea he mele i kuleana koæikoæi nona e æauamo ai. A no laila, no nä makahiki he nui wale, ua kamaæäina ko ia nei makeæe æana no ka pono o nä mele Hawaiæi ma Ke Kula æo Kamehameha Kapälama. Ua lau a ua mano nö hoæi nä haumäna a ua Les nei i aæo ai a i loko nö o këia neæe æana o ke au o ka manawa, ua lilo nö hoæi käna mau haumäna, æo läkou kekahi hapa nui o nä mea mele kaulana e pähola nei i ko läkou kälena ma luna o nä kini kïhene pua o këia wä. Ua pömaikaæi pü nö hoæi nä hälau hula a me nä papahana hoæoheno mele o nä kula nui a me ke kaiäulu nö hoæi i ko Les lokomaikaæi ma ke kökua a me ke käkoæo nö hoæi iä läkou.

Ma ia päæina like pü æana o mäkou, æoiai hoæi e mäæamaæama mai ana æo Kawaihoa i ka pä könane a Mähealani, ua häpai æia nä æano æölelo hoæonupanupa a ia mea he aloha i mua o Les me ka manaæo hoæi e möakäka ko mäkou mahalo i mua o kona alo. Ua piha pü nö hoæi ia pö leæa o Haläliæi i nä puana o nä mele kuluma i kamaæäina loa, kohu pine i æömou æia a paæa ma ka hoæomanaæo æana o nä hoa mea mele i hiki mai! A laila, ma ia ahiahi nö, ua hoæomaka mäkou e wae i mau lälani mele küpono e paæa ai ka puana o ka moæolelo o ia pö. Ma nä paukü i päkuæi mai ai këlä me këia haku mele i ko läkou manaæo a i ka hola i lolokü ai ka lä o ka Pöæakolu nei, ua paæa këia hoæoheno no Les Keäiwaaualiæiküikeaoæönohi Ceballos:

A ka æolu mäkou i Poæipü

Pukukuæi i ke ahe lawe lau kou

A he lau a he mano ke aloha

No ke æala o ka maile lau liæi

Lauaæe nei æupu a ka haliæa

I ka leo hone o ka æäina

Luana i ke kani hone a ka piano

E nahenahe ana i ke kulu aumoe

Ke au nei ka manaʻo o nä manu

I ke kau mai o Mähealani moon

æO lovely moonbeam i ka ua noe

Noenoe i ke awa æo Kawaihoa

He hoa mau æoe no ka lehulehu

A he lei luhiehu e hoæoheno ai

He waiwai nö ka hoæoluana

E nanea, e walea i ka laæi o Hoæonë

Hoæöla ë ka lä e nöweo nei

I ulu a nohea nä kini kïhene pua

Ehehene ka nenehe ehuehu kai

Hoæoipo ana lä me Hale Waipuna

Pünäwai ka liæa e në mai nei

“E hoæi aæe i ka poli o Häæupu”

Hiæipoli æia ka æanoæi o loko

No Keäiwaaualiæiküikeaoæönohi

Haku æia na Holeka & Makakoa Inaba, Keawe Lopes, Zachary & Uæilani Lum, Lina Robins, Näpua Silva, Kahanuola Solatorio, Chad & Lisa Takatsugi, Kalua Tataipu & Kaleo Trinidad.

