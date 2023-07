Scoreboard – July 17, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

Calendar

Today

No local sporting events scheduled

Tuesday

No local sporting events scheduled

Baseball

Hawaii state little league (ages 12-14) state tournament

Day 3 Results

Hilo 6, Pearl City 5

W—Brack Ayudan. L—Jenden Yamamura.

Leading Hitters—Hilo: Keizen Ono 1-2, 2 RBIs; Zander Kepaa 1 run, 1 RBI, Kysen Honda 1-3, 2 runs; Brack Ayudan 2-3, 1 run. Maui: Jeiden Yamamura 1-3, 2 RBIs; .

Honolulu 8, Central Maui 4

W—Daly Watson. L—Josiah Kaya-Medeiros.

Leading Hitters—Honolulu: Kaikea Patoc Young 1-3, 2 RBIs; Hayden Ajimine Dela Cruz 1-3, 1 run, 1 RBI; Noah Chong 1-3, 1 RBI. Central Maui: Kai Watanabe 1-3, 1 RBI, 1 2b.

PADDLING

OHCRA

John D. Kaupilo Regatta

Sunday

at Kaneohe Marine Corp Base

Individual Results

Girls 12 & Under

1. Leeward Kai 2:19.09 (Naomi Alama, Ilena Hoohuli, Raeliya Kauhane, Rhylee Keli’i-Makinano, Kupeehina Mcginn, Pumehana Puaoi-Perry); 2. Hui Nalu 2:27.67; 3. Lanikai 2:28.67; 4. Waikiki 2:29.25; 5. New Hope 2:33.03

Boys 12 & Under

1. Keahiakahoe 2:11.05 (Riley Ching-Pickett, Kana Hillen, Solomon Keaweehu Ii, Keaka Murakami, Tevin Ulufale, Melo Walter); 2. Lanikai 2:14.71; 3. Kailua 2:19.46; 4. Waikiki 2:19.98; 5. Hui Nalu 2:35.07

Mixed Boys And Girls 12

1. Hui Nalu 2:15.13 (Truth Canonizado, Kaeo Hardy, Julia Kjonegaard, Ola Martinez, Lexi Miller, Maia Stefanov); 2. Leeward Kai 2:18.77; 3. Keahiakahoe 2:21.47; 4. Lanikai 2:22.15; 5. Kailua 2:30.56

Girls 13 & Under

1. Leeward Kai 2:09.94 (Naomi Alama, Rhylee Keli’i-Makinano, Leihua Puaoi-Channels, Pumehana Puaoi-Perry, Kahealani Puaoi-Perry, Atheena Puou); 2. Hui Nalu 2:10.24; 3. Keahiakahoe 2:13.41; 4. Lanikai 2:17.28; 5. Outrigger 2:19.18

Boys 13 & Under

1. Leeward Kai 1:58.67 (Kana Esteban,

‘Ilikea Hoohuli, Alika Kahiamoe, Kuhio Kapololu-Mckeague, Ola Murray Thornton

Gomez, Brennan Van Kuren); 2. Lanikai 1:59.02; 3. Hui Nalu 2:01.36; 4. Keahiakahoe 2:02.01; 5. Kailua 2:05.04

Girls 14 & Under

1. Keahiakahoe 2:08.48 (Shore Hong,

Teiana Keliihoomalu, Kameaaloha Kenui,

Mala’e Martinez-Peapealalo, Jiji Mcfadden, Kyra Ward); 2. Hui Nalu 2:09.36; 3. Lanikai 2:09.87; 4. Waikiki 2:10.27; 5. Makaha 2:11.68

Boys 14 & Under

1. Keahiakahoe 1:50.95 (Jonah Demello,

Jonah Gora-Aina, Nalu Hillen, Kahua

Kahalioumi-Mersberg, Kingston

Lee-Caballes, Ezekiel Wong); 2. Lanikai 1:57.25; 3. Leeward Kai 2:01.13; 4. Hui Nalu 2:01.46; 5. Outrigger 2:01.74

Open Keiki

1. Outrigger 2:13.26; 2. Leeward Kai 2:15.41; 3. Hui Nalu 2:25.59; 4. Keahiakahoe 2:31.52; 5. Makaha 2:35.11. 0

Women Novice B

1. Lanikai 2:06.33 (Tracy Buscher, Aimee Durrant, Mel Hurwitz, Lana Kinghan, Ninya Ybarra, Taylor Young); 2. Hui Nalu 2:11.87; 3. Koa Kai 2:12.33; 4. Kailua 2:17.92; 5. Kai Oni 2:18.92

Mixed Novice B

1. Hui Lanakila 1:52.00 (Zoe Curley, Josh Drury, Kevin Kaio, Michelle Leung, Mel Parker, Haig Roubian); 2. Lanikai 2:02.29; 3. Kailua 2:02.93; 4. Leeward Kai 2:03.98; 5. Makaha 2:06.51

Men Novice B

1. Lanikai 3:46.37 (Nicholas Ciambotti, Nick Haglan, Andy Kinghan, Nick Lancia, Tom Matta, Webster Ross); 2. Kailua 3:50.28; 3. Hui Nalu 3:53.00; 4. Kai Oni 3:56.46; 5. Koa Kai 4:01.54

Girls 15 & Under

1. Hui Nalu 4:34.19 (Natalie Caldeira, Tori Chu, Samantha Geller, Kea Kamalani, Joanna Sato, SCarlett Sueda); 2. Lanikai 4:34.49; 3. Waikiki 4:37.53; 4. Keahiakahoe 4:37.75; 5. Waimanalo 4:57.64

Boys 15 & Under

1. Kailua 3:55.77 (Logan Bergevin, Oscar Dawrs, Kaimana Fake, Benjamin O’connor, Nakoa Palmer, Kala’i Watanabe); 2. Keahiakahoe 4:01.99; 3. Lanikai 4:07.07; 4. Outrigger 4:13.07; 5. Waikiki 4:17.26

Girls 16 & Under

1. Lanikai 4:17.05 (Nanea Harbottle, Peaches Kay, Keona Klutz, Alohilani Morris, Charlotte Schrader, Naomi Wong); 2. Waikiki 4:22.68; 3. Hui Nalu 4:38.44; 4. Leeward Kai 4:41.43; 5. Outrigger 4:42.74

Boys 16 & Under

1. Lanikai 3:50.09 (Rain Ahlgren, Castle Foti, Kalai’ Grounds, Zayn Khan, Carter Tseu, Cole Whiteman); 2. Kailua 3:52.75; 3. Hui Nalu 3:55.75; 4. Keahiakahoe 3:57.28; 5. Hui Lanakila 3:58.65

Girls 18 & Under

1. Lanikai 4:34.25 (Kule’a Bruhn, Kawena Harbottle, Peaches Kay, Keona Klutz, Tabitha Mansell, Alohilani Morris); 2. Outrigger 4:38.55; 3. Waikiki 4:54.22; 4. Healani 5:05.68; 5. Keahiakahoe 5:08.64

Boys 18 & Under

1. Lanikai 3:32.39 (Abhi Erukulapati, Luc Lambert, Spencer Niemann, Quinlan Pharaon, Tristan Rizzo-Murray, Stryker SCales); 2. Leeward Kai 3:48.09; 3. Hui Nalu 3:48.93; 4. Kai Oni 3:52.04; 5. Waikiki 3:57.70

Mixed Boys And Girls 18

1. Lanikai 4:02.98 (William Cruz, Madison Driscoll, Jaemon Foti, Taylor Inouye, Taylor Tagal, Jack Zinsius); 2. Healani 4:03.78; 3. Waimanalo 4:13.53; 4. Leeward Kai 4:14.33; 5. New Hope 4:17.06

Women Novice A

1. Lanikai 4:08.89 (Kelsey Lawley, Kirsten Mcguinness, Michelle Nelson, Tori Rooks, Valentina Trejos, Shea Van Klompenberg); 2. Keahiakahoe 4:11.98; 3. Kai Oni 4:19.02; 4. Outrigger 4:20.71; 5. Koa Kai 4:22.52

Men Novice A

1. Hui Nalu 3:36.86 (Dexter Dai, Kupono Duncan, Josh Lorge, Mike Molina, Noah Paoa-Kannegiesser, Lorgan Pau-Tusi); 2. Lanikai 3:42.50; 3. Outrigger 3:43.17; 4. New Hope 3:48.59; 5. Waikiki 3:55.48

Women Freshmen

1. Hui Nalu 4:00.76 (Kendra Bean, Ilikea Handley, Claire Ing, Diana Kim, Malia Mizuno, Savannah Wright); 2. Lanikai 4:05.68; 3. Outrigger 4:12.55; 4. Waikiki 4:13.64; 5. Healani 4:15.74

Men Freshmen

1. Lanikai 3:24.52 (Matt Crowley, Jordan Gomes, Aaron Norris, Tristan Pokini, Justin Soares, Igor Sobreira); 2. Kailua 3:30.59; 3. Hui Nalu 3:38.75; 4. New Hope 3:59.60

Women Sophomore

1. Lanikai 4:07.60 (Kealohi Bruhn, Aulani Hall, Rachel Harbottle, Kristen Kauhane, Elise Martin, Dana Yaross); 2. Keahiakahoe 4:16.38; 3. Hui Lanakila 4:18.20; 4. Kailua 4:19.22; 5. Outrigger 4:23.57

Men Sophomore

1. Lanikai 3:24.80 (Nick Foti, Jordan Gomes, Paie Moehau, Aaron Norris, Tristan Pokini, Nick Whitcomb); 2. Keahiakahoe 3:28.80; 3. Hui Nalu 3:29.48; 4. Healani 3:40.62; 5. Honolulu Pearl 4:05.53

Women Junior

1. Lanikai 8:45.39 (Liz Bills, Kealohi Bruhn, Evy Lopez, Heather Patinos, Dana Yaross, Laura Young); 2. Outrigger 9:04.59; 3. Hui Nalu 9:11.08; 4. Healani 9:20.32

Men Junior

1. Lanikai 7:23.45 (Ethan Creps, Ryan Dolan, Andy Penny, Raven Pokini, Justin Soares, Nick Whitcomb); 2. Hui Nalu 8:00.89; 3. Hui Lanakila 8:09.11; 4. Healani 8:13.79; 5. Kailua 8:29.70

Women Senior

1. Lanikai 12:58.87 (Joey Foti, Kamalani

Freitas, Aulani Hall, Ingrid Seiple, Carolyn Seto-Mook, Laura Young); 2. Hui Nalu 13:06.21; 3. Healani 13:23.90; 4. Outrigger 13:39.30; 5. Keahiakahoe 13:59.94

Men Senior

1. Lanikai 11:07.45 (Matt Crowley, Nick Foti, Paie Moehau, Raven Pokini, Igor Sobreira, Karel Tresnak Jr.); 2. Hui Nalu 11:39.50; 3. Healani 11:49.68; 4. Kailua 11:52.23; 5. Outrigger 12:01.89

Women Master (70)

1. Hui Nalu 4:56.43 (Lita Blankenfeld, Mary Fern, Christie Gibson, Lesley Ilitzky, Lurline Mcgregor, Dayna Owskey); 2. Kailua 5:03.25; 3. New Hope 5:58.31

Men Master (70)

1. Hui Nalu 4:28.36 (Kenny Bailey, Dennis Fern, Rocky Higgins, Bernie Paloma, Robert Rocheleau, Jerry Yoshida); 2. Outrigger 4:33.96; 3. Anuenue 4:57.92

Women Masters (65)

1. Kailua 4:43.27 (Cindy Cobb-Adams, Linda Fernandez, Vivian Griffin, Lois Hewlett, Carleen Ornellas, Sandy Scafe-Kalama); 2. Lanikai 4:49.02; 3. Hui Nalu 4:54.27; 4. Keahiakahoe 5:04.96; 5. Kai Oni 5:25.30

Men Masters (65)

1. Keahiakahoe 4:03.81 (Kelly Ahu, Benjamin Ancheta, Blane Chong, Bear Ewaliko, Ronnie Secritario, Smitty Smith); 2. Hui Nalu 4:06.62; 3. Kailua 4:07.10; 4. Lanikai 4:18.63

Woman Masters (60)

1. Lanikai 4:36.05 (Melanie Bailey, Lisa

Barney, Susan Butterbaugh, Jennifer Fisher, Miche Rainville, Brynn Thurston); 2. Hui Nalu 4:41.17; 3. Kailua 5:09.29; 4. Anuenue 5:39.64

Men Masters (60)

1. Lanikai 3:52.96 (Sam Alama, Gio Camuso, Jeff Cummings, Scott Freitas, Eric Levora, Guy Wilding); 2. Kailua 3:58.53; 3. Keahiakahoe 4:00.70; 4. Hui Nalu 4:18.44; 5. New Hope 5:06.50

Women Masters (55)

1. Waikiki 4:22.68 (Heather Cottrell, Richline Fong, Gail Grabowsky, Melvea Hardy, Deneen Mcnicoll, Nikki Queyrel); 2. Kailua 4:26.78; 3. Lanikai 4:38.46; 4. Keahiakahoe 4:57.20; 5. New Hope 4:58.79

Men Masters (55)

1. Lanikai 3:44.43 (Raven Aipa, Thomas Cavaco, Jim Foti, Herb Nahinu, Dano Newbill, Carson Perry); 2. Hui Nalu 3:52.21; 3. Keahiakahoe 3:55.78; 4. Kailua 4:00.95; 5. Healani 4:14.92

Women Masters (50)

1. Lanikai 4:24.90 (Karen Bond, Robin

Cooper, Judy Drake, Pauahi Ioane, Madeline Murphy, Ingrid Seiple); 2. Hui Nalu 4:37.29; 3. Hui Lanakila 4:43.09; 4. Kailua 4:45.15; 5. Leeward Kai 4:53.93

Men Masters (50)

1. Lanikai 3:34.98 (Jason Bellefeuille, Kekoa Bruhn, Kawika Crivello, David Daniels, John Foti, Jason Labranch); 2. Kailua 3:35.38; 3. Hui Nalu 3:57.18; 4. Keahiakahoe 4:16.35

Women Masters (40)

1. Healani 4:15.25 (Monica Bob, Violet

Carrillo, Dondi Dawson, Julie Finch, Alexia Lopez-Savage, Celeste Paiaina); 2. Hui Nalu 4:30.40; 3. Kailua 4:40.89; 4. Lanikai 5:00.73; 5. Ewa Pu`Uloa Outrigger 5:07.30

Men Masters (40)

1. Lanikai 3:36.23 (Kahele Anderson, Aaron Creps, Nick De La Mare, Michael Hall, Mike Pharaon, Karel Tresnak Jr.); 2. Healani 3:39.72; 3. Hui Nalu 3:40.17; 4. Kailua 4:02.42; 5. Anuenue 4:03.59

Women Open Four

1. Lanikai 4:46.11 (Lauren Gaeta, Amber Kuhlmann, April Nakayama, Michelle

Resende); 2. Leeward Kai 5:00.64; 3. Kailua 5:09.11; 4. Keahiakahoe 5:12.16; 5. Hui Nalu 5:24.19

Men Open Four

1. Keahiakahoe 3:55.21 (Jace Faufata, Seth Holck, Keawe Kalama, Matthew Lipscomb); 2. Leeward Kai 3:55.57; 3. Lanikai 4:09.01; 4. Hui Nalu 4:25.73; 5. Hui Lanakila 4:35.61

Mixed Masters (55)

1. Lanikai 4:04.65 (Philip Binney, Alan

Carvalho, Allison Freitas, Ke’ani Hardy, Kanai Kauhane, Dar Silva); 2. Keahiakahoe 4:06.05; 3. Hui Lanakila 4:14.06; 4. New Hope 4:27.12; 5. Hui Nalu 4:38.40

Mixed Masters (40)

1. Hui Lanakila 4:04.20 (Beau Beair, Bernie Cabreros, Jeff Char, Dara Hubin, Ray Kaneshiro, Nick Vanhouten); 2. Lanikai 4:09.71; 3. Healani 4:09.87; 4. Leeward Kai 4:15.95; 5. Waimanalo 4:22.40

Mixed Men And Women

1. Kai Oni 4:00.22 (Aimee Cook McNab,

Lizzie Kalama, Micah Kalama, Malia Meza, Joe Pacheco, Jack Runburg); 2. Leeward Kai 4:03.78; 3. Keahiakahoe 4:09.80; 4. Koa Kai 4:16.35; 5. Lanikai 4:17.23