Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

The Kahuku Red Raiders made their first trip to the Valley since 1985 and left with a 56-7 blowout victory over the Nanakuli Hawks. Read more

The Kahuku Red Raiders made their first trip to the Valley since 1985 and left with a 56-7 blowout victory over the Nanakuli Golden Hawks on Saturday.

Tuli Tagovailoa-Amosa missed only two passes and accounted for four touchdowns (three passing, one rushing) before taking a seat with a 42-0 lead at halftime.

—

Kahuku 56, Nanakuli 7

Kahuku (6-1, 3-0) 21 21 7 7 — 56

Nanakuli (1-4, 0-3) 0 0 0 7 — 7

KAH—Diezel Kamoku 9 pass from Tulilele Tagovailoa-Amosa (Manoa Kahalepuna kick)

KAH—Beau Pruett 75 pass from Tagovailoa-Amosa (Kahalepuna kick)

KAH— Sione Pasi punt block return (Kahalepuna kick)

KAH—Va’aimalae Fonoti 10 run (Kahalepuna kick)

KAH—Kamoku 60 pass from Tagovailoa-Amosa (Kahalepuna kick)

KAH—Tagovailoa-Amosa 41 run (Kahalepuna kick)

KAH—Cairo Lauaki 26 pass from Sitani Suguturaga (Kahalepuna kick)

NANA—Carmelo Moses-Fuller 57 interception return (Lester Meyers III kick)

KAH—Pruett 22 run (Kahalepuna kick)

RUSHING—Kahuku: Fonoti 5-95, Pruett 5-76, Tagovailoa-Amosa 2-49, Suguturaga 3-28, Damon Lauaki 2-15, Jacob Lannon 1-(minus 2), C. Lauaki 1-(minus 9). Nanakuli: Christian Asinsin 17-66, Talitonu Keohuhu 4-12, Kolomona Aleka 1-4, Lyric Anuenue 2-1, Blaze Baltazar-Conselva 1-(minus 2), Team 1-(minus 3), Kanoa Torres 5-(minus 8).

PASSING—Kahuku: Tagovailoa-Amosa 7-9-0-203, Suguturaga 1-3-1-26. Nanakuli: Torres 4-17-0-23.

RECEIVING—Kahuku: Kamoku 3-83, Pruett 1-75, C. Lauaki 1-26, Kekua Aumua Jr. 1-21, Tavian Hallums 1-12, Damon Lauaki 1-12. Nanakuli: Asinsin 2-15, Talitonu Keohuhu 1-5, Aleka 1-3.

Kaiser 33, McKinley 0

At Ticky Vasconcellos Stadium

Kaiser (3-2, 3-1) 20 6 0 0 — 33

McKinley (0-5, 0-4) 0 0 0 0 — 0

KAIS—Dillon Reis 2 run (Keagan Lime kick)

KAIS—Sean Connell 12 run (kick failed)

KAIS—Reis 4 run (Bijan Yarbabaev kick)

KAIS—Lime 6 pass from Connell (run failed)

KAIS—Reis 4 run (Yarbabaev kick)

RUSHING—Kaiser: Reis 17-100, Brady Kim 4-7, Connell 6-7, Jayvien Smith 5-5, Hansel Barrios 2-5, Brody Maeda 2-(minus 5). McKinley: Mana Lale-Saole 13-17, Temana Palimoo 3-6, Fabien Pudja 4-(minus 8), Iosua Sefo 8-(minus 32).

PASSING—Kaiser: Connell 11-17-0-138, Maeda 3-6-0-32. McKinley: Pudja 5-14-0-40, Sefo 5-13-2-36, Man. Lale-Saole 0-1-0-0.

RECEIVING—Kaiser: Lime 5-84, Jesse Shinagawa 2-32, Zayden Ling 1-18, Brennan Seto 3-15, Kahiau Nauka 1-8, Reis 1-7, Aiden Leong 1-6. McKinley: Jaiden Kepa Kaio 4-35, Tanner Hiromasa 2-35, Man. Lale-Saole 4-6.