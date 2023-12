Scoreboard – Dec. 17, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

College men: Nevada vs. Hawaii, 5 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

College men: Hoops in Hawaii Holiday Classic, Cal State San Bernardino vs. Hawaii Pacific, 5:45 p.m.; Lincoln vs. Chaminade, 8 p.m. Games at St. Francis’ Shark Tank.

Big Island Holiday Classic: Women, Bridgewater State (Mass.) vs. Hawaii Hilo, 2 p.m. Men, Alaska vs. Hawaii Hilo, 4 p.m.; Concordia-Nebraska vs. San Francisco State, 6 p.m. Games at Afook-Chinen Civic Auditorium.

MONDAY

BASKETBALL

College men: Hoops in Hawaii Holiday Classic, Texas Tyler vs. Chaminade, 5:45 p.m.; Lincoln vs. Hawaii Pacific, 8 p.m. Games at St. Francis’ Shark Tank.

College men: Big Island Holiday Classic, Olivet Nazarene vs. Concordia-Nebraska, 2 p.m.; San Francisco State vs. Alaska, 4 p.m.; Hastings vs. Hawaii Hilo, 6 p.m. Games at Afook-Chinen Civic Auditorium.

‘Iolani Boys Prep Classic: Pace Academy (Ga.) vs. Kamehameha-Maui, 3 p.m.; Kauai vs. ‘Iolani, 4:30 p.m.; Kamehameha vs. Christ the King (N.Y.), 6 p.m.; St. John Bosco (Calif.) vs. Saint Louis, 7:30 p.m. Games at ‘Iolani.

ILH boys, Varsity III: Assets at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

ILH girls, Varsity II: Hawaii Baptist at Sacred Hearts, 6 p.m.; Damien at Mid-Pacific, 6:30 p.m.

Varsity III: St. Andrew’s at Hawaiian Mission, 5 p.m.; Island Pacific at La Pietra, 6 p.m.

OIA West girls: Campbell at Leilehua; Pearl City at Waianae. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow.

SOCCER

ILH boys: Kamehameha at Saint Louis; Punahou vs. Damien at Kapiolani Park Field No. 2; Le Jardin at ‘Iolani; Pac-Five at Mid-Pacific. Games start at 4:15 p.m.

PADDLING

ILH

Saturday

At Magic Island

Varsity Boys

1. ‘Iolani (Daniel Jean Baptise, Kekoa Lufrano, Ahbi Erukulapati, William Churchill, Trenton Lau, Castle Foti) 23:30:00; 2. Kamehameha 24:04:00; 3. Punahou 24:35:00; 4. Mid-Pacific 25:06:00; 5. Saint Louis 26:17:00; 6. Maryknoll 27:30:00; 7. Pac-Five 27:32:00

Mixed Varsity

1. Le Jardin (Olivia Boyden, Nicole Mench, Shore Flores, Keona Klutz, Zayn Khan, Oliver Miller) 26:21:00; 2. Kamehameha 26:35:00; 3. Punahou 26:37:00; 4. Mid-Pacific 27:13:00; 5. ‘Iolani 27:49:00; 6. Pac-Five 30:31:00

Varsity Girls

1. Kamehameha (Fay Nu’uhiwa, Hala Sniffen, Bethani “Mahie” Kaleleiki, Makani Matsumoto, Wailea Daniels, Sarah “Kamalei” Sataraka) 27:58:00; 2. Punahou 28:15:00; 3. Mid-Pacific 28:17:00; 4. ‘Iolani 30:03:00; 5. Sacred Hearts 30:42:00; 6. Pac-Five 31:19:00; 7. Sacred Hearts 30:42:00

BASKETBALL

ILH

Varsity Boys

Seabury Hall 61, Le Jardin 50

Leading Scorers—SHA: Sebastian Peterson 20, Bromo Dorn 19, Kobe Garcia 18.

Hanalani 42, Kapaa 41

Leading Scorers—Han: Noah Takahata 16. Kapa: Austin Green 10

Damien 54, Pearl City 41

Leading Scorers—DMS: Levi Damo-Agcaoili 22, Raiden Silva 10.

Varsity Girls

Hawaii Baptist 39, Mid-Pacific 29

Leading Scorers—MPI: Kailey Furuta 10.

Hanalani 32, Sacred Hearts 26

Leading Scorers—Han: Jayda Okuhara 12, Jaenie Sniffen 11. SHA: Emma Mangalao 12.

NEIGHBOR ISLANDS

Varsity Boys

Kihei Charter 64, Hana 24

Leading Scorers—KCS: Wyatte Vanderlee 14, Michael Vigil 11.

Molokai 73, Maui Prep 46

Leading Scorers—Maui Prep: Noah Willard 14. Molokai: Jericho Adolpho 15, Teaho Poepoe 12, Heath Lopez 12, Kaizen Torres-Umi-Napolean 11.