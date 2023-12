Scoreboard – Dec. 21, 2023

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASKETBALL

College men: Hawaiian Airlines Diamond Head Classic, Nevada vs. Temple, 10 a.m.; TCU vs. Old Dominion, noon; Georgia Tech vs. UMass, 4 p.m.; Portland vs. Hawaii, 6 p.m. Games at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

‘Iolani Boys Prep Classic: Consolation, Saint Louis vs. Kamehameha-Maui, 9 a.m.; Kaimuki vs. Kauai, 10:30 a.m.; Mililani vs. Kamehameha, noon; Mid-Pacific vs. Moanalua, 1:30 p.m.; Oak Ridge (Fla.)/ Vashon (Mo.) loser vs. The Master’s Academy (Fla.), 3:30 p.m.; ‘Iolani vs. Pace Academy (Ga.), 5 p.m. Semifinals, Oak Ridge (Fla.)/Vashon (Mo.) winner vs. DeMatha (Md.), 6:30 p.m.; St. John Bosco (Calif.) vs. Christ the King (N.Y.), 8 p.m. Games at ‘Iolani.

ILH girls, Varsity I: Kamehameha at Punahou, 6:30 p.m.

Varsity III: St. Andrew’s vs. Island Pacific, 6 p.m. at Hanalani.

SOCCER

ILH boys: Le Jardin vs. Pac-Five at Kapiolani Park Field No. 2; Damien at ‘Iolani; Saint Louis at Punahou; Mid-Pacific at Kamehameha. Games start at 4:15 p.m.

OIA East: Kalani at Castle (girls JV at 5:30 p.m.; girls varsity to follow).

OIA West: Mililani at Pearl City (girls JV at 5:30 p.m.; girls varsity to follow); Waipahu at Campbell (girls JV at 5:30 p.m.; girls varsity to follow); Campbell at Waipahu (boys JV at 5:30 p.m.; boys varsity to follow). Boys varsity at 5:30 p.m.: Pearl City at Mililani.

FRIDAY

BASKETBALL

College men: Hawaiian Airlines Diamond Head Classic. Semifinals: Nevada/Temple winner vs. TCU/Old Dominion winner, noon; Georgia Tech/UMass winner vs. Portland/ Hawaii winner, 6 p.m. Consolation: Nevada/ Temple loser vs. TCU/Old Dominion loser, 2:30 p.m.; Georgia Tech/UMass loser vs. Portland/Hawaii loser, 8 p.m. Games at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Center.

‘Iolani Boys Prep Classic: Consolation, Kaimuki vs. Mid-Pacific, 9 a.m.; Kauai vs. Kamehameha, 10:30 a.m.; KamehamehaMaui vs. Mililani, noon; Moanalua vs. Saint Louis, 1:30 p.m.; TBD/The Master’s Academy (Fla.) loser vs. ‘Iolani/Pace Academy (Ga.) loser, 3:30 p.m.; TBD/The Master’s Academy (Fla.) winner vs. ‘Iolani/Pace Academy (Ga.) winner, 5 p.m. Third place, TBD/DeMatha (Md.) loser vs. St. John Bosco (Calif.)/Christ the King (N.Y.) loser, 6:30 p.m. Championship, TBD/DeMatha (Md.) winner vs. St. John Bosco (Calif.)/Christ the King (N.Y.) winner, 8 p.m. Games at ‘Iolani.

OIA East girls: Kaiser at Farrington; Kahuku at McKinley; Castle at Kalaheo. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow. Varsity only at 6 p.m.: Roosevelt at Kalani; Anuenue at Kailua; Moanalua at Kaimuki.

OIA West girls: Mililani at Waipahu; Nanakuli at Aiea. JV games at 5:30 p.m., varsity to follow. Varsity only at 6 p.m.: Kapolei at Waialua.

SOCCER

ILH girls: ‘Iolani vs. Pac-Five at Kapiolani Park Field No. 2; Punahou I-AA at Punahou; Kamehameha vs. Damien at Kapiolani Park Field No. 1. Games start at 4:15 p.m.

OIA East: Kalani at Kalaheo (boys JV at 2 p.m.; boys varsity to follow).

OIA West: Leilehua at Waialua (girls varsity at 5:30 p.m.; boys varsity to follow); Nanakuli at Aiea (girls varsity at 5:30 p.m.; boys varsity to follow); Waianae at Radford (boys JV at 5:30 p.m.; boys varsity to follow). Girls varsity at 5:30 p.m.: Radford at Waianae.

SWIMMING

OIA: Kalani Invitational, 2 p.m. at Kalani.

FOOTBALL

ILH ALL-STARS

OPEN DIVISION

Offensive Player of the Year: Astin Hange (Punahou, Sr.)

Defensive Player of the Year: Kekai Burnett (Punahou, Sr.)

Coach of the Year: Nathaniel Kia (Punahou)

First Team

Offensive Linemen: Tuineau Muti (Punahou, Sr.); Caleb Rhinelander (Punahou, Sr.); Ezekiel Salanoa (Saint Louis, Sr.); Rustin Young (Saint Louis, Sr.); Houston Kaahaaina-Torres (Saint Louis, Jr.)

Receivers: Taimane Purcell (Kamehameha, So.); Noah Macapulay (Punahou, Sr.); Zion White (Punahou, Fr.); Jordan Nunuha (Saint Louis, So.)

Running Backs: Iosepa Lyman (Punahou, Sr.); Alaimaikekaimaile Williams (Punahou, Sr.)

Quarterback: Ty McCutcheon (Punahou, Sr.) Defensive Linemen: Tristan Colby Waiamau-Galindo (Kamehameha, Sr.); Faiafua Ioane (Punahou, Sr.); Danner Lim (Punahou, Sr.); Kaeokulani Catrett (Saint Louis, Sr.)

Linebackers: Alika Cavaco-Amoy (Punahou, Sr.); Blayne Shiraki (Punahou, Sr.); Josiah Kia (Punahou, Jr.); Noah Samson Wily (Saint Louis, Sr.)

Defensive Backs: Kamakakilohi Lorenzo (Kamehameha, So.); Dillon Kellner (Punahou, Sr.); Aiden Takuma (Punahou, Sr.); Donte Utu (Punahou, Jr.)

All-Purpose: Charles-Titan Lacaden (Saint Louis, Jr.)

Place-kicker: Carson Beard (Punahou, Jr.)

Punter: Matthew Gillaspie (Punahou, Sr.)

Honorable Mention Kamehameha: Kaimana Bradley (Sr.); Hudson Lee (Sr.); Kayden Quon-Kaleiopu (Sr.); Moe Passi (Sr.); Terrence-Alrick Pemasa (Sr.); Duke Alderete-Labuguen (Jr.); Madden Aquino (Jr.); Kalei Harbottle (So.); Malakai Lee (So.) Punahou: Agenhart Ellis (Sr.); Nelson Aau (Jr.); Dane Kellner (So.) Saint Louis: Keola Apduhan (Sr.); Justice Cosma (Sr.); Josiah Fetui (Sr.); Kaunaoa Kamakawiwoole (Sr.); Hunter Ho (Jr.); Tahlen Kekawa (Jr.); Sytyn Lasconia (Jr.); Roy Maafala (Jr.); Sone Sanerivi (Jr.); Pupualii Sepulona (Jr.); Vincent Tautua (Jr.); Jonathan Huihui-White (So.); Adruen Meredith (So.)

VARSITY DIVISION

Offensive Player of the Year: Sylas Alaimalo (Damien, Jr.)

Defensive Player of the Year: Taniela Taliauli (‘Iolani, Sr.)

Coach of the Year: Anthony Tuitele (Damien)

First Team

Offensive Linemen: Cade Lurito (Damien, Jr.); Harlen Kayne Ujano-Bayudan (Damien, Jr.); Brodie Iwasaki (‘Iolani, Sr.); Caleb “Elias” Kagawa (‘Iolani, Jr.); Ghesiah Faleafine-Auwae (Pac-Five, So.)

Receivers: Tayten Chinen-Zablan (Damien, Sr.); Ian Sera (Damien, Sr.); Dayton Savea (Damien, Jr.); Kekama Kane (‘Iolani, So.)

Running Backs: Kingston Mortensen Young (Kamehameha, So.); Seth Miller (Pac-Five, Jr.)

Quarterback: Alani Tuifua (Damien, So.)

Defensive Linemen: Ethan Ramos (Damien, Sr.); Tyven Self-Gomes-Kealakai (Damien, So.); Waipehe Winchester (‘Iolani, Sr.); Stone Ah Quin (Saint Louis, Fr.)

Linebackers: Wyatt Ho-Williams (Damien, Fr.); Zion Junk (‘Iolani, Jr.); Aiden Becker (Pac-Five, Sr.); Tryone Alualu (Saint Louis, Fr.)

Defensive Backs: Pono Sales (Damien, Sr.); Aaron Kanae Jr. (Damien, Jr.); Kualau Manuel (‘Iolani, Sr.); Jerome Lilio (PacFive, Jr.) All-Purpose: Pryde-Zen Collins (Saint Louis, So.)

Kick Returner: Maddan-Rush Ahuna (Saint Louis, Fr.)

Place-kicker: Evan Deraug (Pac-Five, Jr.)

Punter: Evan Deraug (Pac-Five, Jr.)

Second Team

Offensive Linemen: Hezekiah KeolanuiNault (Damien, Fr.); Kingston Figueroa (Kamehameha, So.); Peytin Salave‘a (Pac-Five, Jr.); Kymani Tuifagu-Taumua (Saint Louis, So.); Atanasio Sole (Saint Louis, Fr.)

Receivers: Hyrum James Horita (‘Iolani, Sr.); Keon Preusser (‘Iolani, Jr.); Bless Cabrera-Hopkins (Kamehameha, Fr.); Braylon Lee (Saint Louis, So.)

Running Backs: Jones Vierra (‘Iolani, Jr); Javen-Royce Ruiz (Saint Louis, Jr.)

Quarterback: Colton James Villanueva (‘Iolani, So.) Defensive Linemen: Luke Moniz (Damien, Sr.); Zaimana Labanon (Kamehameha, So.); Jacob Nagamine (Pac-Five, Sr.); Konakaiikalai Acedillo (Saint Louis, Fr.)

Linebackers: Ryan-Leonard Peters (Kamehameha, So.); Elijah Connell-Chavez (Pac-Five, So.); David Hosier (Pac-Five, Fr.); Mahana Alameda (Saint Louis, So.)

Defensive Backs: Micah Neizmen (Damien, Sr.); Brayden Taum (Damien, Sr.); Brody Sagawa (‘Iolani, Jr); Reyn Shimabuku (‘Iolani, Jr.)

All-Purpose: Carter Lapitan (Pac-Five, So.) Place-kicker: Tyler Fujimoto (Kamehameha, Fr.)

Punter: Tyler Fujimoto (Kamehameha, So.)

Honorable Mention Kamehameha: Zeal Inn (So.); Isarael Kamai (So.); Channing Napuelua-Patronis (So.); Nakoa Tutop (So.); La‘akea Aipia (Fr.); Carson Akau (Fr.); Nainoa Feurtado (Fr.); Kamanawa Manners (Fr.); Iraia Manumaleuna (Fr.); Joseph Robledo (Fr.) Pac-Five: Kalen Donate (Jr.); Colt Hauptman (Jr.); Ken Shiraishi (Jr.); Mission Uperesa-Thomas (So.); Ethan KamaheleTolbert (Fr.) Punahou: Owen Rappe (Jr.); Marcus Ane (So.) Saint Louis: Fabian Grace (Jr.); Urijah Belaras (So.); Exodus Brown (So.); Kain Faufata (So.); Roman Jarrett (So.); Zion Felisi (Fr.); Keolu Markle-Kane (Fr.); Marquez Mellor (Fr.); Leysen Rodrigues (Fr.)

BASKETBALL

ILH

Wednesday

Girls Varsity II

Hawaii Baptist 59, Damien 33.

Leading scorers—HBA: Sienna Lamblack 14, Sierra Ramos 13, Terra Kawamoto 10. DMS: Kenna Wengler 11. Girls JV II Punahou-Gold 50, Mid-Pacific 45 BOYS PRESEASON Tony Sellitto Tournament At Maryknoll Tuesday University 58, Kalaheo 53

PADDLING

ILH Girls Varsity I

1. Kamehameha (Fay Nu’uhiwa, Hali’a Sniffen, Bethani “Mahie” Kaleleiki, Makani Matsumoto, Eva Ponciano, Sarah “Kama” Sataraka) 35:36. 2. Mid-Pacific 36:37. 3. Punahou 38:17. 4. ‘Iolani 39:24. 5. Sacred Hearts 39:33.

Varsity II

1. Punahou 37:51. 2. Kamehameha 38:54. 3. Mid-Pacific 41:31. 4. Damien 42:38. 5. St. Andrew’s 48:42.

Girls JV I

1. Kamehameha 38:26. 2. Punahou 40:08. 3. ‘Iolani 41:51. 4. Mid-Pacific 42:48. 5. Le Jardin 45:18.

Girls JV II

1. Kamehameha 41:14. 2. Punahou 44:20. 3. ‘Iolani 47:44. 4. Maryknoll 48:49. 5. St. Andrew’s 49:31.

Boys Varsity I

1. ‘Iolani (Daniel Jean Baptise, Abhi Erukulapati, Kekoa Lufrano, Ari Dimagiba, William “Spencer” Churchill, and Laaukuiki “Laau” Peloso) 31:07. 2. Punahou 31:15. 3. Kamehameha 31:54. 4. Mid-Pacific 32:38. 5. Saint Louis 33:57.

Varsity II

1.Kamehameha 32:24. 2. Mid-Pacific 34:13. 3. Punahou 34:34. 4. ‘Iolani 35:40. 5. Saint Louis 36:18. JV I 1. Kamehameha 32:02. 2. Le Jardin 33:30. 3. Punahou 34:28. 4. Mid-Pacific 35:28. 5. Pac-Five 42:35.

JV II

1. Kamehameha 34:11. 2. Punahou 37:27. 3. Mid-Pacific 38:39. 4. ‘Iolani 41:03.

Mixed Varsity

1. ‘Iolani (Tria Borland, Anya Paz-Travis, Mohailani Peloso, Trenton Lau, Tripp Lee, and Castle Foti) 33:30. 2. Kamehameha 34:08. 3. Le Jardin 34:25. 4. Punahou 34:32. 5. Mid-Pacific 35:08. JV 1. Kamehameha 34:15. 2. Punahou 38:33. 3. ‘Iolani 40:38.

SOCCER

ILH

Tuesday

Girls Varsity

Punahou 9, Damien 0. Goal scorers— Carly Cormack 3, Xehlia Salanoa 2, Nicole Beauchemin, Emily Daehler, Olivia Schiel, Ally Yoshimura

LOCAL ACES

NAME, HOMETOWN DATE COURSE HOLE YDS CLUB

Lisa Kim, Honolulu Dec. 6 Ted Makalena Golf Course 14 119 4-hybrid

David Iwane, Mililani Dec. 7 Ewa Villages Golf Course 11 70 SW

Darryl Yagi, Hilo Dec. 13 Hilo Muni 13 187 5-iron

Duke Ota Jr., Kapolei Dec. 14 Navy Marine GC 8 106 9-iron

Thai Le, Honolulu Dec. 14 Leilehua Golf Course 12 180 6-iron

Mark Horikawa, Liliha Dec. 16 Ted Makalena Golf Course 14 170 5-wood

Yoko Takahashi, Kanagawa, Japan Dec. 16 Ewa Beach Country Club 8 81 8-iron

Rowena Ibia, Waipahu Dec. 16 Miliani Golf Club 3 121 7-hybrid

Glenn Higa, Honolulu Dec. 17 Ted Makalena Golf Course 6 135 7-iron

Kelly Wall, Kailua Dec. 17 Royal Kunia Country Club 5 187 7-hybrid

Quentin Hackney Jr., Aiea Dec. 18 Ted Makalena Golf Course 11 150 6-iron

William Soares Jr., Mililani Dec. 18 Ted Makalena Golf Course 6 130 7-iron

Golf courses can email aces to sports@staradvertiser.com; no faxes are being accepted.