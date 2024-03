Scoreboard – March 3, 2024

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY



BASEBALL



College: Holy Cross vs. Hawaii, 1:05 p.m. at Les Murakami Stadium.



SOFTBALL



PacWest: doubleheader, Hawaii Pacific vs. Chaminade, noon and 2 p.m. at Sand Island Park field.



TENNIS



Big West women: Long Beach State vs. Hawaii, 2:30 p.m. at UH Tennis Courts.



VOLLEYBALL



College men: Sacred Heart vs. Hawaii, 5 p.m. at SimpliFi Arena at Stan Sheriff Cen-ter.



MONDAY



BASEBALL



College: Holy Cross vs. Hawaii, 6:35 p.m. at Les Murakami Stadium.



GOLF



ILH: Varsity II, 7 a.m. at Leilehua Golf Course.



OIA: 9 a.m. at Ewa Villages Golf Course.



TENNIS



ILH boys: Le Jardin at Punahou II, 4:30 p.m.



ILH girls: Punahou I vs. Maryknoll, 4 p.m. at Keehi Lagoon Park; Sacred Hearts at



Mid-Pacific, 4:15 p.m.; Le Jardin at Punahou II, 4:30 p.m.; Hawaii Baptist at ‘Iolani, 4:30 p.m.



VOLLEYBALL



ILH boys: Varsity III, Island Pacific vs. Assets (Pacific Buddhist Academy), 6:15 p.m. at Hawaiian Mission.



WATER POLO



ILH girls: Varsity I, Mid-Pacific at Kamehameha, 6 p.m. Varsity II, Punahou vs. Le Jardin, 5 p.m. at Kamehameha.

OIA GIRLS



Kahuku 18, Leilehua 4



Goal-Scorers—Kahuku: Kimorah Wong 4, Tuua Cravens 2, Ginger Maletta 2, Eden Smith 2, Maya Maki 2, Leila Nahoopii 2, Malia Uluave, Tacoma Campbell, Lillyana Newton, Savannah Porter. Leilehua: Raine Alano 3, Brooke Tabigne.



Kapolei 13, Moanalua 4



Goal-Scorers—Kapolei: Kayla Gabriel-Medeiros 6, Venezuela Lino 3, Kailani Laforteza 2, Chloe Graff, Juliana Fliss. Moanalua: Dallas Ellie 4.



TEAM ONE 6, Leilehua 5



Goal-Scorers—Team: Ellie Dees 5, Alana Ho. Leilehua: Raine Alano 3, Leila Pilar, Brooke Tabigne.

Kailua 14, Kaiser 1



Goal-Scorers—Kaiser: Haley Jeong. Kailua: Maile Judd 5, Kimie Ginoza 2, Ashley Bethke, Larissa Goloveyko, Elliana Schiffner, Alyssa Tong, Liu Higgins, Anna King, Tara Ho.



Roosevelt 15, Mililani 4



Goal-Scorers—Mililani: Hailee Reason 2, Carolyn Dillberti, Leila Maynard. Roosevelt: Jayzlyn Tomisa 5, Kimberly Cassens 4, Jochel Oba 2, Jonna Keo 2, Jaeci Oba, Malia Lauret.



Kalaheo 19, Kalani 1



Goal-Scorers—Kalani: Dacie Lema. Kalaheo: Ava Pace 3, Paige Heiken 3, Sammy Carmack 3, lillia Miller 3, Molly Joca 2, Meleana McDonald 2, Luciana Snyder, Mia Monday, Tess Heatherington.



ILH GIRLS



‘Iolani 7, Mid-Pacific 5



Goal-Scorers—’Iolani: Kyra Lurito 2, Mayasol Camp 2, Alexi Sueoka, Katherine Sur, Camden Schopler. Mid-Pacific: Hoapili Kukea-Shultz 2, Lexi Roberts 2, Zsuzsa Horvath.



Mid-Pacific II 10, ‘Iolani II 7



Goal-Scorers—’Iolani: Anais Ortega 3, Chloe Sanada 2, Sophia Owen, Miya Brantingham. Mid-Pacific: Sara Wilcox 4, Noe Wong 4, Ceyra Lee, Sirena Gentry-Balding.



Le Jardin 2, Kamehameha II 1



Goal-Scorers—Le Jardin: Haaipo Kanoa-Wong, Zoe Wiechmann. Kamehameha: Elise Kamanu.

SOFTBALL

OIA EAST



Saturday



Castle 6, Kalani 5



At Castle



W—Adonai Aukai.



Leading hitters—Cast: Alena Frost 4-4, HR, 2 runs; Malia Tini 2-3, 3b, HR, 2 runs, 3 RBIs. Kaln: Leona Stremick 3b, 2 runs; Haley Ching 2 RBIs; Layna Faria 2-4; Raine Chinen 2-3; Ashlyn Sera 3b.



Kaiser 13, Roosevelt 8



At Stevenson Intermediate field



W—Brooklyn Uegawachi.



Leading hitters—Kais: Elyse Yoshioka 4-5, 2b, 2 runs; Rylee Yamasaki 3-4, 3b, HR, 3 runs, 3 RBIs; Paisley Kuba 3b, 2 runs, 3 RBIs. Roos: Kara Kahahawai 2-3, 3b, 2 runs; Alexia Teranishi 2-3, 3b, 2 runs, 2 RBIs; Liliyah-Joy Quel-Kaina 2-4, HR, 2 RBIs.



Kaimuki 18, Kahuku 17, 8 inn.



At Hauula Playground field



W—Ayorine Asher.



Leading hitters—Kaim: Shenna Palik 2 runs; Kehai Noda 4-5, 3b, 2 runs, 5 RBIs; Finau Taualupe HR, 4 runs, 2 RBIs; Maehalani Kinere 2b, 3 runs; Monmon Aikau 2-4, 2 runs, 4 RBIs; Annika Edward 3 runs. Kah: G. Ishii 2 runs; L. Camit 3 runs; M. Pahulu 3 runs, 2 RBIs; K. Welch-Hutchins 4-6, 3 runs, 6 RBIs; T. Campbell 3-6, 2 runs, 2 RBIs; K. Andrews 2-5, 2 RBIs; L. Marks 2 runs; M. Camit-Simon 2 runs.



OIA WEST



Saturday



Campbell 3, Kapolei 2



At Kapolei



W—Kaienna Fuentes-Arellano.



Leading hitters—Camp: Kayla Whaley 2-4, 2b. Kap: Kandi Malama-Ahlo HR, 2 RBIs; Kayara-Leigh Tuiloma 2-2.



Mililani 13, Leilehua 3



At Kaala Elementary field



W—Makayla Pagampao.



Leading hitters—Mil: Taryn Hirano 4-5, 2b, HR, 4 runs, 2 RBIs; Kamryn Aoki 3-4, 3b, 3 runs; Kaui Garcia 3-4, 2 2bs, HR, 7 RBIs; Hinano Bautista 2-3, HR, 2 runs, 3 RBIs; Pagampao HR. Lei: Trinity Cabana-Rodrigues 3-3; Shaz Ancheta HR, 3 RBIs; Cici Fortuno 2b.



Waianae 12, Pearl City 1, 5 inn



At Waianae



W—Brylee-Rose Demello.



Leading hitters—Wain: Charlie Rose Stevens 2-3, 3b, 2 runs, 2 RBIs; Demello 3b, 2 RBIs; Karma Pestana 2 runs; Caylee Isham 2 runs; Maize Keliiwaiwaiole 2-2, 2b. PC: Samantha Nakamatsu 2b.



OIA DIVISION II



Saturday



Radford 14, Waialua 3, 5 inn



At Waialua



W—Niueni Elisara.



Leading hitters—Rad: Olena Umetsu 3-4, 2 2bs, 4 runs; Kyralee-Marie Cordeiro 4-4, 3b, 3 runs, 2 RBIs; Elisara 3-3, 2 2bs, 2 Runs, 4 RBIs; Audrey Hoffman 3-3, 2 3bs, 2 RBIs; Sherri Marshall 2-2, 3 runs. Wail: Jadyn Miller 2 RBIs; Alexis Quick 2b.



Kailua 15, Kalaheo 10



At Aikahi Park field



W—Kailee Kalama.



Leading hitters—Kail: Juju Sumida 4-5, 2 2bs, 3 runs; 2 RBIs; Maliatoa Taualii 3b, 2 runs; Emma Kapule 2b, 2 runs; Scottie Santiago 2-4, 2 RBIs; Keahi Kamakea 2-4, 3b, 2 runs, 3 RBIs; Amara Lewis 2-2, 2 runs; Linda Crawford 3b. Kalh: I. Young 2-3; Makayla Difolco 4-5, 2 2bs, 2 runs, 2 RBIs; Iliana Leasiolagi 2-3, 2b, 2 RBIs.