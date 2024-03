Scoreboard – March 20, 2024

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

OIA East: Roosevelt at Kaiser; Castle at Moanalua; Farrington at Kailua. Games start at 3 p.m.

OIA West: Aiea at Mililani; Leilehua at Pearl City; Nanakuli at Waipahu. Games start at 3 p.m.

OIA Division II: Kalaheo at Kaimuki; Waianae at Kahuku; Waialua at Radford; Kapolei at McKinley. Games start at 3 p.m.

GOLF

OIA: 11:15 a.m. Barbers Point Golf Course.

SOFTBALL

ILH: Varsity I: ‘Iolani at Mid-Pacific, 4 p.m. Varsity II, Pac-Five at Punahou I-AA;

Kamehameha-Blue at Kamehameha-White. Games start at 4 p.m. Varsity II: Pac-Five at Punahou I-AA; Kamehameha-Blue at Kamehameha-White. Games start at 4 p.m.

TENNIS

ILH boys: Maryknoll vs. Le Jardin, 4 p.m. at Keehi Lagoon Park.

ILH girls: Maryknoll vs. Le Jardin, 4 p.m. at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

OIA East: Roosevelt at Kalaheo;

Farrington at Kaiser; Kailua vs. Kahuku at Brigham Young-Hawaii courts; Castle at McKinley; Kalani at Moanalua. Matches start at 1 p.m.

OIA West: Kapolei at Campbell; Pearl City vs. Waipahu at Jarand M.Y. Iwase Tennis Complex at CORP; Leilehua vs. Aiea at Pearlridge court; Mililani at Waialua; Waianae at Radford. Matches start at

1 p.m.

VOLLEYBALL

OIA West: Pearl City at Nanakuli; Waianae at Kapolei; Aiea at Campbell; Leilehua at Mililani; Waipahu at Waialua. JV at

5:30 p.m.; varsity to follow.

WATER POLO

OIA girls: Kailua vs. Moanalua, 5 p.m.;

Kaiser vs. Kalaheo, 6:05 p.m.; Kahuku vs. Kalani, 7:10 p.m. Games at Patsy T. Mink Central Oahu Regional Park.

THURSDAY

BASEBALL

ILH: Saint Louis vs. Punahou, 3 p.m. at Ala Wai Field; Kamehameha vs. Damien, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 1; ‘Iolani vs. Pac-Five, 3:30 p.m. at Central Oahu Regional Park Field No. 2; Mid-Pacific vs. Maryknoll, 3:30 p.m. at Goeas Field.

OIA Division II: Waianae at Kahuku, 3 p.m.

SOFTBALL

ILH: Varsity I, Kamehameha vs. ‘Iolani, 4 p.m. at Ala Wai Field; Punahou at Mid-Pacific,

4 p.m. Varsity II: Damien vs. Sacred Hearts, 6 p.m. at McKinley.

TENNIS

OIA East: Farrington vs. Kahuku, 1 p.m. at Brigham Young-Hawaii courts.

VOLLEYBALL

OIA East boys: Anuenue vs. Roosevelt at McKinley; McKinley at Kaimuki; Kahuku at Castle; Moanalua at Kailua; Kalani at

Farrington; Kaiser at Kalaheo. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow.

BEACH VOLLEYBALL

College

At Los Angeles

Tuesday

No. 12 Hawaii 4, Concordia Irvine 1

Jaime Santer/Alana Embry (UH) def. Kali

Uhl/Kelissa Lemoine (CUI) 21-19, 21-17

Sara Ostojic/Tatum Smith (CUI) def.

Julia Thelle/Kaylee Glagau (UH) 21-17,

21-16

Lawrenz/Napoleon (UH) def. Korah

Nordin/True McCullough (CUI) 21-12,

21-14

Wagoner/Amiatu (UH) def. Eva Prewitt/

Ashleigh Souza (CUI) 21-14, 21-11

Anna Maidment/Sydney Miller (UH) def.

Jordyn Nichols/Kelia Giusta (CUI) 21-13,

19-21, 15-10

No. 1 USC 5 No. 12 Hawaii 0

Laynie Maple/Megan Kraft (USC)

Santer/Embry (UH), 21-18, 21-14

Grace Seits/Maddi Kriz (USC) def.

Thelle/Glagau (UH) 21-12, 21-17

Audrey Nourse/Nicole Nourse (USC)

Lawrenz/Napoleon (UH), 21-14, 21-16

Pater/White (USC) def. Wagoner/Amiatu

(UH) 26-28, 21-19, 15-11

Mabyn Thomas/Ainsley Radell (USC) def.

Sarah Burton/Caprice Lorenzo (UH)

21-16, 21-16

SOFTBALL

ILH

Tuesday

Varsity I

At Sand Island Field

Maryknoll 22, ‘Iolani 4, 5 inn.

W—Molly Davi.

Leading hitters—Mary: Reyni Hiraoka 3-3, 2b, 3 runs; Jenna Sniffen 3 runs,

3 RBIs; Kasi Cruz 4-5, 3 runs, 4 RBIs; Palehua Silva 4-5, 2b, HR, 5 RBIs; Sheyzhelle Iokia 2b, 2 runs, 2 RBIs; Megan Sugano 2-2, 2 runs, 2 RBIs; Briana-Lynn Sarae 2-2, 2 runs; Marley Spencer 2 runs, 2 RBIs; Ciana Kamisato 3-4, 2b, 2 runs,

2 RBIs. Iol: Julia Mizo 2 runs; Mia

Carbonell 2-3, 2b, HR, 3 RBIs; Maddie Ueyama 2b.

At Punahou

Kamehameha 16, Punahou 1

W—Kiani Soller.

Leading hitters—KS: Landri Nakano

2 runs; Mariah Antoque HR, 2 runs; Mua Williams 4-4, 2b, HR, 5 runs, 4 RBIs; Kezia Lucas 2-5, 2 HRs, 2 runs, 5 RBIs; Bobbi Cambra 4-5, 2 2bs; Marley Espiau 2b; Nikki Chong HR. Pun: Taryn Ho 2-3, 2b; Lexi Hinahara 2-3.

OIA East

Tuesday

At Kaiser

Kaiser 7, Castle 5

W—Elyse Yoshioka.

Leading hitters—Kais: Yoshioka 2-3; Rylee Yamasaki 2-4; Lia Hamamura 3-4; Taina Luhia 2-2, 2b; Sadie Tanabe 2b. Cast: Alena Frost 2-4, 2b, 2 runs; Kylie Paris 3-4, 2 runs; Kailene Berinobis 2-4,

2 RBIs; Adonai Aukai 2 RBIs; Aiko

Yoshizumi 2b.

At Kilauea District Park field

Kalani 12, Moanalua 6

W—Naomi Stremick.

Leading hitters—Kaln: Kylie Tanimura 2-4, 2 runs; Stremick 2b, 3 runs; Layna Faria 3-4, 2b, 3 RBIs; Jayslin Simpliciano 2-3; Haley Ching 2-4, 2 HRs, 2 runs,

5 RBIs. Moan: Ramzy Caley Bumagat 2b, 2 runs; Kiana Pasion 3-3, 2b, 2 HRs,

2 runs, 4 RBIs.

OIA West

Tuesday

At Pearl City

Leilehua 12, Pearl City 6

W—Breeann Leong.

Leading hitters—Lei: Trinity Cabana-

Rodrigues 2-4, 2b, 2 runs; Leong 2-5, 2b, HR, 3 runs, 3 RBIs; Shaz Ancheta 3-5, HR, 4 RBIs; Maya Siufanua 2-4; Aria Vierra 2 RBIs; Mere Ursua 2 runs. PC: Saunette Oshiro 2-4, 2b, 2 runs; Shazarei Hinds HR, 2 RBIs; Faith Vaughn 2-3; Samantha

Nakamatsu 2b.

At Kapolei

Mililani 18, Kapolei 1, 4 inn.

W—Makayla Pagampao.

Leading hitters—Mil: Taryn Hirano 3-3, 3b, 3 runs, 3 RBIs; Kamryn Aoki 2-3, 2 runs,

2 RBIs; Kolbi Kochi 2-3, 2b, 2 runs, 3 RBIs; Ori Mailo 2-2, 2b, 2 RBIs; Pagampao

2 RBIs; Sunny Kahanu 2-2, 2 runs; Aubri Nakashima 4 runs; Hinano Bautista 2 runs; Taneia Simanu 2b.

At Campbell

Campbell 11, Nanakuli 1, 5 inn.

W—Kaienna Fuentes-Arellano (four-hitter,

10 strikeouts).

Leading hitters—Camp: Sophia Alo 2-3, HR, 2 runs; Quinn Waiki 3-3, 2 HRs,

2 runs, 5 RBIs; Joy Freitas 2-3, 2 HRs,

2 runs, 4 RBIs; Shyla Gabrillo 2-2. Nan: Jenna Ku HR; Lyric Palu 2-2.

OIA Division II

At Aiea

Aiea 11, McKinley 1, 5 inn.

W—Taja Souza.

Leading hitters—Aiea: Kiersten Chong 3-4, 3b, 2 runs; Cayleigh Naito 2-4, 2b,

3 RBIs; Chrijon Peneueta 2-2; Alina

Faufata 2-3, 2 RBIs; Madison Misaki 2b. McK: Brandie Pahia-Obra 2-3, 2b; Alex Maae 2b.

At Kailua

Kailua 9, Radford 7

W—Kailee Kalama. S—Mahealani Alayon.

Leading hitters—Kail: Juju Sumida 3-4, 2b; Alayon 2 runs, 2 RBIs; Scottie

Santiago HR, 2 runs, 3 RBIs; M. Galdeira 2b, 2 runs; Amara Lewis 2b. Rad:

Kyralee-Marie Cordeiro 2 runs; Niueni

Elisara HR, 3 RBIs.

At Aikahi Park field

Kalaheo 20, Waipahu 5, 4 inn.

W—Ivi Young.

Leading hitters—Kalh: Kyah Akiu 4 runs; Tayshah Ukauka 3-4, 3 runs, 3 RBIs; Young 3 runs; Makayla Difolco 2b, 3 runs; Iliana Leasiolagi 2-3, 2b, 2 runs, 3 RBIs; Karisma Langness 2 runs. Waip: Jenica Ronduen 2-3, 2b, 2 runs.

BASEBALL

ILH

At ‘Iolani

Saint Louis 9, ’Iolani 5

W—Tanner Chun.

Leading hitters—StL: Sean Yamaguchi

2 runs; Kaili Kane 2-2, 2b, 2 RBIs; Kolby Gushiken 2-3; Mana Heffernan 2 runs; Chun 2b. Iol: Treyden Chong Kee 2 runs; Isaac Ahokovi 3b, 2 RBIs; Makana Oniate 2-4.

At Central Oahu Regional Park

Mid-Pacific 6, Damien 3

W—Noah Kubo.

Leading hitters—MPI: Chandler Murray

2 runs; Kubo 2 RBIs; Jerren Lum 2 RBIs. DMS: Nainoa Bergonia 2b, 2 RBIs; Kona Bergonia 2-4.

At Goeas Field

Maryknoll 4, Pac-Five 3

W—Jacob Remily. S—Derrick Yamamoto.

Leading hitters—Mary: Remily 2 RBIs; Alika Balberdi 2b. P5: Ryden Toyama 2-2; Ezra Lee 2-3, 2 RBIs; Tyler Clark 2-4.

VOLLEYBALL

ILH

Tuesday

Boys Varsity I

Saint Louis def. Mid-Pacific 25-23, 25-22,

25-23

Punahou def. Hawaii Baptist 25-20, 25-11,

25-9

Boys Varsity II

University def. Le Jardin 25-20, 25-10,

25-16

Punahou I-AA def. Hanalani 25-21, 25-19,

25-14

Damien def. Kamehameha I-AA 25-12,

20-25, 21-25, 25-23, 15-12

Hawaii Baptist I-AA def. Maryknoll 21-25,

21-25, 25-21, 29-27, 15-13

Monday

Boys Varsity III

Hawaiian Mission def. Assets 13-25, 25-16,

25-19, 26-24

Boys JVI

Kamehameha-Blue def. Punahou-Gold

21-25, 25-18, 25-21

Kamehameha-White def. Saint Louis 25-17,

25-8

OIA EAST

Tuesday

Boys Varsity

Kailua def. McKinley 21-25, 25-18, 25-19,

25-23

Boys JV

McKinley def. Kailua 18-21, 17-21, 15-14

OIA West

Monday

Boys Varsity

Campbell def. Waianae 24-26, 25-14,

27-26, 25-23

Kapolei def. Pearl City 21-25, 25-14, 26-24,

14-25, 15-12

Boys JV

Campbell def. Waianae 21-17, 21-17

Kapolei def. Pearl City 21-20, 21-19

GOLF

COLLEGE WOMEN

Dr. Donnis Thompson Invitational

Tuesday

At Ocean Course Hokuala, Kauai

Final Round; par 72

Team

Arizona St. 280-266-276–822

North Carolina 282-278-287–847

Washington 285-277-285—847

Sacramento St. 281-292-290–863

Fresno St. 286-292-285–863

Rutgers 291-289-286–866

New Mexico 299-289-282–870

Texas State 289-295-290–874

San Francisco 295-295-285–875

Mercer 298-294-288—880

Boise St. 296-294-291–881

Morehead St. 292-301-295—888

Tulane 298-297-293—888

Long Beach St. 309-291-291—891

Hawaii 307-302-302–911

Individual

Ashley Menne (ASU) 69-64-69–202

Camille Boyd (Wash.). 67-67-69–203

Patience Rhodes (ASU) 68-69-68–205

Megan Streicher (UNC) 67-70-69–206

Beth Coulter (ASU) 72-65-70–207

P. Schulz-Hanssen (ASU) 71-68-69–208

Kayla Smith (UNC) 70-67-72—209

Madison Le, LBSU (individ.) 69-70-71–210

Katelyn Lehugh (FSU) 71-70-71–212

Camilla Jarvela (Mercer) 72-71-70—213

Lorena Rossettin (Rutg.) 69-75-69—213

University of Hawaii golfers

T47, Emikok Sverduk 75-74-73–222

T58, Jordyn Parr 77-74-73–224

T71, Wendy Song 76-77-75–228

88, Kellie Yamane 79-77-81–237

94, Monica Johnson 89-86-93–268