Vital Statistics: August 13 to August 26, 2021

Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Aug. 13-19
>> Allan Joey Agsalog Agustin and Tara Tugas Rosario
>> Tatiana Alomia and Luis Guillermo Lemus Lavado
>> Xiang Ao and Sophie Leticia Xiaofei Tan
>> Megan Lea Applegate and Barry Robert Wood
>> Robyn Carol Bachiller and Baxter Delmont Valentin Losano
>> Nicholas Patrick Barrett and Jasah Protacio Timbobolan
>> Andrew Lee Blumenfeld and Hye In Kim
>> Harold Cabbab Jr. and Jill Mokihana Oliveira Gray
>> John Rossiter Casey and Hsing Hua Lee
>> Susana Mungling Choy and William Ray Zellmer
>> Edwin Acosta Cruz and Sarah Jane Gagante de Jesus
>> Sarah Ashley Daughtrey and Arianna Justine Ferguson
>> Lauren Brianne Downey and Sergio Dominguez
>> Joseph Henry Dureza and Paola Sandra Laura
>> Villamor Sheldon Gani Jr. and Melise Miyuki Nekoba
>> Star Go and Michael Jay West
>> Morgan Quinn Grubb and Brandon Sean Jones
>> Emily Batacan Guerrero and Isaiah Austin Cureton
>> Johnathan Scott Jeter and Candace Champagne Fonseca
>> Lauren Miyuki Kawatani and Bryce Takaji Iwami
>> Nicholas Kiloki Kioko and Alma Angelica Barrera Guajardo
>> Nicholas Charles Kraus and Rachel Elizabeth Cash
>> Shen Li and Anna Hoang Trang Ngo
>> Rorianne Mary Madden and Alec David Bonnstetter
>> Clarissa Ilene Magana and Aldeyun Marshun Pruitt
>> Kyle Keolaewa Marshall and Pawan Kaur Grewal
>> Carolina Maria Massa Moreno and Ruben Dario Ramirez Jr.
>> Tiana Mieko Trang Nguyen and Sung Yeon Kim
>> Marie Alice Pouliot Noelle and Josiah Jay Thurneau
>> Joshua Dean Phelps and Shannon Marie Eskridge
>> Joseph James Poehling and Gabrielle Annette Bardell
>> Brandon Ray Ikaikaonohoku Ragaza and Niccole Pomaika‘iokalani Griffin
>> Bradley Anthony Kaleo O Kalani Rodrigues and Kayleen Acierto Uson
>> William Herman Saunders Jr. and Casey Linn Allaire
>> Ben Schwieder and Filiz Kaufmann
>> Jolene Marie Sicley and Michael James Patterson
>> Shannon Nicole Slattery and Simon Manuel Rosa III
>> Geoffrey Stephen Smith and Marina Alexandrova
>> Jansen Jelly Nolledo Tesoro and Samson Jodrey Wasson
>> Chrystalle Marie Thompson and Kyle Kennedy Anger
>> Qingyu Wang and Chuiye Kong
>> Elaine Marella Weaver and Oliver Dean Simon
>> Kelly Celene White and Tyrek Dermont Vinson
>> Taylor Scott ‘Imiloa Keawemauhili Wong and Schylar Kuuipohoohenomakapihanakalani Robinson
BIRTHS
Filed on Oahu, Aug. 13-19
>> Bronx James Abad
>> Zayden Nick Javier Agpalza
>> Rylie Kawena Aigamaua
>> Avarie-Skye Sales Allagonez
>> Kelani Julianna Arroyo
>> Daniel Porfirio Bingham
>> Parker Joy Kahalaomapuana Sakura Cacal
>> Destiny Kaikaina Cristobal Camaquin
>> Aurora Sky Centeno
>> Swaseley-Cheo Walley Charley
>> Zaccai Yanuaria Datiles
>> Astro Jade Derramas
>> Kiare Nawailani Eltagonde
>> Lianna Areeya Farkash
>> Vaia Te’a Ferguson
>> Zion Kaliko Kealamauloa Gibson
>> Piper June Gontarek
>> Anthony Edward Keanu Hinojosa-Marquez
>> Oliver Ray Brooks Hutchison
>> Ellie Harper Flores Jocson
>> Alvin Isiah John-Charmack
>> Grant Lee Jones
>> Xzavier Jovi Saint Jones
>> Chayce Kalelenokamakuahine Archangel Joseph
>> Charlie-Rose Sylvia Keiko Juncker
>> Awapuhi Kahaleua
>> Azriel Kaehukai Silva Kaleo
>> Rhema Lokahiokealoha Kanuha Hudman
>> Kaua- Chevelle Kawenakolina Ka Mehana O Ka La Ola I Ka Makana Ma Ke Akua Mai Ke La Hiki Ola I Ka Napo‘o Ana O Ka La Kaupu Brown
>> Carter Showers Kline
>> Isabel Shantelle Hi‘ileimakamae Lemarier
>> Brixon Gage Kekia‘imaikalaniokala Leopoldo-Yadao
>> Atlas Pueo Leorna
>> Emiliano Mateo Lopez
>> Raediance Sky Kalei Olena Lehua Mee Yin Lopez-Maka
>> Emiel Anjeny Momileiali’i Makaiwi
>> Kaia Masako Matsuda
>> Jayten Keahiho‘ola‘au McBrayer
>> Paxtyn Zander McCall
>> Draxton Lloyd Keolamakamae McCollough
>> Nolan Kupono Meinecke
>> Meilani Alize’ Leo-Lynn Milho
>> Anvi Mishra
>> Autumn Grace Morales
>> Ruby Remi Manimaek Nakao
>> Sonoma-Ellie Kuliaikalamaku Siola’a Nathan
>> Nyles Mehanaokala Ng
>> Liviana Elena Nierras
>> Julian Javier Nieves Trujillo
>> Taylor Joe Bantilan Nishikawa
>> Wes Miles O’Connor
>> Kealani Hi‘ilanikamakanamakamae Oana
>> Naveah Atara Mohalalauli‘i Ped Ohashi
>> Breyzen Kahiau Pacheco
>> Honor Johnathan Makaha‘nui Palakiko- Hinch
>> Savvy Charles Kuulei Ula‘la‘e Palakiko-Hinch
>> Landon Kainoa Paras
>> Octavia Tekawitha- Kahealani Paulis
>> Chyna Adele-Meafou Paulk
>> Louis Benjamin Keahi Rose
>> Kamaya Zhuri Scott
>> Maverick Atsushi Ryder Steele
>> Henry Dallas Stumpf
>> Kobe Kawaipuna Suiso
>> Oshen Kekamapiliewe Takeshi Tabata
>> Raiden Baptista Tabios
>> Moanike‘ala Ekekela-Kepola Miu Lan Ka‘auwai Tongamoa
>> Gia Aveiatali Tupulua
>> Eliyanah Gapero Wong
>> Liam Deandre Domingo Yang
>> Averi Lyn Keilani Yoshimoto
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MARRIAGES
Filed on Oahu, Aug. 20-26
>> Te Taina Iti Kazuko Haliilehua Oi Hoong Abalos and Jesse Kaleo Kobylanski
>> Wesley Adie Adams and Angelica Marie Mendez
>> Nellyrose Desola Akanni and Philip Anthony Hemphill
>> Brandy Berene Ashdown and Justin Ross Welch
>> Vincent Augustin and Yi-Fang Chou
>> Maygan Pakelekia Baker and Michael Chansen Garcia
>> Relyn Joy Guillermo Banda and Mark John Dagdag Sagucio
>> Angela De Nieve Castro and Desiree Marie Kealoha Nakabayashi
>> Traci Renee Copeland and Eddie Bernard Lincoln
>> Bruce Wayne Curtner and Thanida Nguyen
>> Tracy Alan Daniels and Lisa Lee Bryant
>> Todd Jansen Donovan and Annette Leigh Nichols
>> Rhea Mae Valencia Edwards and Oscar Antoine Gayet
>> Erica Danielle Erickson Reagan and Aldo Martinez
>> Shantell Marie Faithful and Dalvin Wayne Ford
>> Tanya Marie Findlay and Brent Edmund Novak
>> Clinton James Flanagan and Victoria Leigh Holleman
>> Nicholas Ryan Fyffe and Jaqueline Ela Hernandez
>> Carmen Dyan Gomez and Antonio Lee Battle
>> Kenneth Joffrion Rashad Goseer and Marquisha Lucette Maiden
>> Tanya Heleimailelauli‘ili‘iiwiliiamekealoha Gumapac-McGuire and Christian Kealalo Kahi Hemmings
>> Abhyudaya Reddy Gurram and Madhumitha Chinthireddy
>> Garrett Michael Hermosura and Shaunna Dezrae Kamanuena Maunupau
>> Terry Holt and Barbara Marie Argueta
>> Ilima Kekaulani Kaahanui and Edward Quintero III
>> Evan Michael Kam and Tiffany Lin Noelani Shieh
>> Cameron James Kelley and Cristina Lynn Brown
>> Joana Khounthavong and Andrew Evander Lee
>> Gary Steven Landen and Liza Aler Roberts
>> Corissa Nicole Leffel and Shaw Clark Pierson
>> Junior Leiofi and Min A Young Kit Pitolau
>> Justice Leihualani Magallanes and Remington O Mari Duncan
>> Karina Aurora Taeko Migotti and Chase Shigeru Suzuki
>> Anakin Dereick Miller and Dennisse Chesboro Betonio Capati
>> David Stephen Moran and Ashisha Theola Lint
>> Sheri Lynne Nakayama and Clyde Castro Aradanas
>> Branda Thanh-Bich Nguyen and Kyle Mitsunobu Tanaka
>> Daniel Palacios and Sarah Joy Austria Escalada
>> Alyssa Maree Panuco and Oscar Daniel Alcala
>> Julio Perez Krause and Ana Maria Hurtado Hernandez
>> Tommy Jason Reyes and Jil Anna Kaiser
>> Abigail Renea Rodriquez and Chelsi Leann Cates
>> Threeto Shane Rojanasupya and Samantha Elizabeth Tipay
>> David Leonard Sabo and Erin Dianne Holt
>> Jennifer Kim Schulz and Stuart Goldenberg
>> Rosa Icela Sicairos and Amador Adrian Ramos Makabenta
>> Steve Vainuu Sili and Hollie Ke Aniani Meleana Umiamaka
>> Chablis Makanahi‘ipoimaikalani Mei-Li Silva Sitch and Adonis Lance Kealaka‘i Cristobal Jr.
>> Dionne Kam Larn Siu and Wesley Todd Duke Kalanipii Roger
>> Jacob Sokolowski and Shih-Ting Tseng
>> Christopher Paul St. Sure and Jessica Kui Hing Chiu
>> Sefika Tahirovic and Pedro Augusto Castro dos Santos
>> Shannon Kelsey Turner and Andrew Allen Leon
>> Philip David Underhill and Jami Nicole Taylor
>> Matthew Ryan Velder and Masako Daikoku
>> Christina Danielle White and Cole Hudson Stinson
>> Clifton Tracey Williams and Frances De Jesus
>> Thomas Tom Yandall and Theresa Maaomanua Taaga
>> Teresa Daniels Yee and Matthew Sung Yuen Yee
>> Dana Danelle Ysaguirre and Darnell Leon Christopher Jr.
BIRTHS
Filed on Oahu, Aug. 20-26
>> Lane Mapuana Akemi Abrena-Agas
>> Ellie Hi‘ilani Akima
>> Ezra Timoteo Atoigue
>> Lincoln Gregory Burke
>> Mizaiah Moses Camacho
>> Bella Mariana Iolani Lokahi Canon
>> Camille Lei Kaori Carpenter
>> Helena Kokoro Mekealoha Kahiau Del Castillo
>> Arieh Aidee Espinoza
>> Adalynn Kalikokauikalewa Puahi Freitas
>> Evan Arturo Saavedra Ganaden
>> Sage Michael Gordon
>> Michael J. Birch Havea Jr.
>> Elian Michael Hunsaker
>> Norah Leslie Huntington
>> Camry Mae Jeffrey
>> Mia Sachie Johns
>> Eli Duke Nu‘ukiaa‘ukeke Kama
>> Leo Katz
>> Ryzah Noelani Gigi Kaupe
>> Sora Maka‘alohilohi Kawano
>> Aviana-Truly Kulo‘ihi Ka‘i‘iniokana‘au Pilialoha Leoiki-Mutch
>> Manuel James McGovern Llanes
>> Alexander Aloha-Musuia McClain
>> Ava Kaikea McKinnon
>> Adelina Mercedes
>> Daysy Arleen Mersai
>> Kenzie Alohalani Miyai
>> William John Morgan IV
>> Ko Takara Zapanta Onaga
>> Axel Riot Moanilei Pacheco
>> Hazel Mahina Pinney
>> Rae’lynn Marie Rickson
>> Elena Anuhea Lidia Rodriguez
>> Asher Skye Batoon Sacoco
>> Zariah Caridad Garcillas Santalo
>> Kinsley Shiori Scoggin
>> Sadie Jacqueline Seiglie
>> Emily Elizabeth Serkis
>> Kal-El Wilson Montez Sloan
>> Amelia Hana Smith
>> Carter Alexio Cabanilla Valenzuela
>> Joanna Ayon Williams
>> Grace Elizabeth Willitz
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