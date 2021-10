CALENDAR

CROSS COUNTRY

College: PacWest Championships, women at 7:45 a.m., men at 8:45 a.m., at Kahuku Golf Course.

High School: Mililani Invitational, 3 p.m., at Mililani.

FOOTBALL

College: New Mexico State at Hawaii, 6 p.m., at Clarence T.C. Ching Complex. OIA Open Division: Kahuku at Farrington, 6:30 p.m. Leilehua at Waianae, 6:30 p.m.

OIA Division I: Castle at Roosevelt, 5:30 p.m.

OIA Division II: Nanakuli vs. Kalaheo at Radford, 4 p.m.; Kaiser at Waialua, 6:30 p.m.; Pearl City at Radford, 6:30 p.m.

KAYAKING

ILH boys: Distance Championships, 2 p.m., at Ala Wai.; Sprint Championships, 4 p.m., at Ala Wai.

ILH girls: Distance Championships, 2:30 p.m., at Ala Wai; Sprint Championships, 4:10 p.m., at Ala Wai.

SUNDAY

No local sporting events scheduled

AIR RIFLERY

OIA

Wednesday

Varsity boys

Kaiser 1979, Kalani 1904

Kahuku 687, Kalaheo 588

Kaimuki 243, Roosevelt 0

Kailua 1834, Farrington 0

Leilehua 1901, Nanakuli 512

Kapolei 1607, Radford 669

Waialua 275, Waianae 220

Waipahu 1682, Campbell 533

High shooters—Kais: Michael Mann 521. Kaln: Virgil Lin 503. Kalh: Jake Graham 433. Kah: Talen Lohman 464. Kaim: John De Rego 243. Kail: Giacomo Ruiz 467. Lei: Jayden Francoise 513. Nan: William Brown 279. Rad: Michael Haynes 386. Kapo: Nicoangelo Ferrara 436. Wain: Dustin Balancio-Sadamaru 220. Wail: Ryson Awaya-Lapot 275. Waip: Cris-Audrey Taclay 468. Camp: James Tadios 288.

VOLLEYBALL

ILH

Friday

Varsity girls

Division I

‘Iolani def. Kamehameha 15-25, 19-25, 25-19, 25-15, 15-7

Punahou def. Mid-Pacific 25-7, 25-18, 25-14

Varsity girls

Division II

Damien def. ‘Iolani 25-17, 25-15, 25-14

Thursday

Varsity girls

Division III

Hawaiian Mission def. Island Pacific 25-21, 19-25, 25-21, 25-17

OIA

Friday

Varsity girls

Pearl City def. Aiea 25-12, 25-18, 25-18

White Division

Pearl City def. Aiea 21-12, 21-11

Junior varsity girls

Pearl City def. Aiea 21-9, 21-18

BOWLING

ILH

Friday

Varsity boys

Maryknoll 3, Damien 0

‘Iolani 3, Mid-Pacific 0

Hawaii Baptist 3, Assets 0

Saint Louis 3, Hanalani 0

Kamehameha 3, Island Pacific 0

Individual game/series high— Mryk: Angelito Agsalud 200/552. DMS: Tyler Aden 196/Caleb Ceberano 465. Iol: Dylan Yoshikawa 191/526. MPI: Yoshimune Hadley 196/469. Asts: Keone Mahi 139/356. HBA: Justin Sumiye 189/Braeden Fukuda 473. StL: Andrew Cashman 192/Brandon Nakaoka 491. Han: Brayden Kajiyama 182/441. KS: Noah Akiona 235/631. IPA: Jett Taaca 156/410.

Junior varsity

‘Iolani 3, Mid-Pacific 0

Hawaii Baptist 3, Punahou-G 0

Hanalani 2, Saint Louis 1

OIA WEST

Thursday

Varsity boys

Team scores 1. Pearl City 2,560; 2. Mililani 2,460; 3. Leilehua 2,444; 4. Waipahu 2,066; 5. Kapolei 2,039; 6. Campbell 1,636; 7. Aiea 1,631; 8. Nanakuli 1,285; 9. Radford 596; 10. Waialua 538; 11. Waianae 362.

Individual game/series high— Aiea: Jacob Watanabe 180/515. Camp: Joshua Gamiao 164/492. Kapo: Dakota Kaina 210/535. Lei: Guylen Shimabukuro 210/576. Mil: Michael Weyl 216/591. Nan: Emory Carrick 174/488. PC: Shaine Fujii 213/564. Rad: Tobias Almeida 130/378. Wail: Masen Medrano 110/323. Wain: Dalton Kahookele 130/362. Waip: Draven Sagucio 189/ Jacob Galisa 470.

Varsity girls

Team scores 1. Kapolei 2,213; 2. Pearl City 1,763; 3. Mililani 1,495; 4. Radford 1,454; 5. Campbell 414; 6. Waipahu 411; 7. Leilehua 342; 8. Nanakuli 276; 9. Waianae 287.

Individual game/series high— Camp: Laynee Aquino 169/414. Kapo: Dynasty Aweau 185/Janae Yockman 505. Lei: Jaylynn Baker 122/342. Mil: Kylie Arai 191/494. Nan: Ladayna Aranias 109/276. PC: Samantha Kanehailua 206/567. Rad: Evy Ferreira 160/421. Wain: Darrilyn Bland-Kyle 107/107. Waip: Sharie Mamuad 177/411

GOLF

KLIPPER AMATEUR

At Kaneohe Klipper Golf Course

Friday

Championship flight

1. Dane Watanabe………………….. 73-65—138

2. Joshua Hayashida ………………..70-74—144

3. Alexander Zannes ………………..72-73—145

4. Andy Okita ……………………………72-75—147

5. Jesse Rhymes ………………………73-76—149

6. Robert Berris………………………..77-73—150

t7. Dan Messner………………………..75-77—152

t7. Gem Matas…………………………..76-76—152

t9. Adam Chiya…………………………78-76—154

t9. Ashley Koga…………………………75-79—152

t9. Shawn Sakoda……………………77-77—154

A flight

1. Keola Silver…………………………..76-79—155

2. Earl Bernaldes………………………78-79—157

t3. Eddie Morales……………………..80-78—158

t3. Kevin Wong…………………………79-79—158

5. Derek Fukuda………………………80-80—160

6. Eli Ginez……………………………….81-80—161

7. Reginald Howell…………………..81-81—162

t8. Bob Christenson………………..80-83—163

t8. Mike Ferreira………………………..77-86—165

10. Nathan Ah Mook Sang………77-88—165

B flight

1. Thomas Nakagawa………………87-78—165

t2. Anthony Retotal………………….85-83—168

t2. Ronald Gorgonio ……………….82-86—168

t2. Charles Tanabe………………….. 81-87—168

t6. James Yuki……………………………85-85—170

t6. Wayne Takabayashi…………….85-85—170

t6. Charles Abanes…………………..88-82—170

t9. Lester Kodama…………………… 82-89—171

t11. John Iyoki …………………………. 86-86—172

t11. Jason Tanaka …………………….90-82—172

Senior flight

1. Brandan Kop…………………………74-74—148

2. Mike Kawate…………………………77-76—153

3. George MacKertich……………..78-77—155

t4. Clesson Pang ……………………..85-79—164

t4. Gerald Isobe……………………….83-81—164

6. Craig Castillo……………………….81-84—165

7. David Kawahara …………………..85-82—166

8. Jared Kato……………………………. 85-82—167