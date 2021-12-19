Vital Statistics: Dec. 10 to Dec. 16, 2021

Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Dec. 10-16
>> Victoria Alexis Allen and Richard Franklin Brown
>> Mario Armando Alvarado and Amelina Salas Hernandez
>> Robyn Mieko Araki and Joshua Francisco Salinas Bautista
>> Ashley Ann Baros and Scott Takeshi Fukuda
>> Corey Lee Bratton and Danielle Elizabeth Kiehl
>> Richard Tommie Converse and Diane LaVerna Horn
>> David Kukilakila Ewaliko and Shawn Marie Yuen
>> Elizabeth Ann Flannigan and Penisimani Lyndon Tiolu
>> Justin Michael Galvan and Lesly Jessenia Portillo
>> Daniel Alan Hilton Geberth and Sharon Espiritu Dizon
>> Tarren Nicholas Gill and Jordan Kathleen Lemery
>> Jennifer Lynn Hinzman and Erik Dane Bunday
>> Grant Benjamin Holman and Brittany Elizabeth Lawrence
>> Ashley Marie Howell and Keaweamahi Tyger Noah Garcia Wasson
>> Danielle Kara Hull and Jonathan Paul Kerr
>> Aaron Jeremy Irving Padron and Danielle Christina Lunsford
>> Edward Jordan Jr. and Claudette Yvonne Sanders
>> Francis Takeo Kagawa and Karen Hatsumi Tabin
>> Tracie Akemi Kaneko and Alexander James Makoto Uemura
>> Chorong Kim and Youchan Oh
>> Madison Kathleen Kireta and Race William Johnson
>> Katherine Peyton Klepper and Tanner Scott Harness
>> Qifeng Li and Fei Wang
>> Desiree Marie Lopez and Sergio Herrera Jr.
>> Graziele Luiz de Souza and Bryan Allen Scherrer
>> John Francis McCormick II and Sarina Amber Counard-Ryals
>> Emmett Kaimana McShane and Darien Bara Wales
>> Dessa Lyn Bauzon Millon and Kaimana Tealii Dasigo
>> Natalie Elise Moreland and Thomas Charles Villalon
>> Boguslaw Andrzej Nagorski and Patricia Ann Walberg
>> Anastasiya Nikiperovich and Sergey Ivanchenko
>> Roy Eugene Owens and Florence Margaret Cook
>> Don Arthur Reid and Sonja Marie White
>> Jose Alejandro Retana and Thaina Vandenhole
>> Michael Joseph Rini and Delia Margarita Caballero Diaz
>> Ashlyn Maricar Sarmiento Rodaje and Danelle Joy Cacpal Abalos
>> Ana Carolina Ruiz and Jose Betjair Villanueva Arteaga
>> Amanda Margaret Sanchez and Edwin Ramon Vasquez
>> Nichalos Alfred Thomas Sanner and Marilou Jane Reponte Fonda
>> Danielle Eileen Scherman and Jeferson Javier Jarrin
>> Aurora Julika Haunani Ho‘ohenoaloha Serrao and Christopher Michael Freitas
>> Lili Lei Shintani and Edward Benjamin Lisuzzo Jr.
>> Vikas Singh and Chiajung Liu
>> Christina Lehuanani Stafford and Tron Jahese Claypool
>> Rachel Ivy Tabucbuc and James Addison Hamilton
>> Ammon Tamilarason and Siripich Siri-Ek
>> Eugene Walker Terry Jr. and Tracy Sue Sanborn
>> Corliss LaMont Thomas and Amber Michelle Thomas
>> Iris Kimie Tom and Bryan Wai Chinn Luke
>> Jocelyn Vega and Safraz Inshan
>> Jenna Lynn Waite and Mathew John Cook
>> Stalysha Precious-Lee Kau‘inapo‘o‘anaokalalani Williams-Kahookele and Eric Lopaka Au Hoon-Kaawa
>> Alden Sakai Yanos and Nikki Xianwen Huntington
>> Derek Toshiichi Yoshida and Christie-Rae Marie Quiocho
>> Yuan Yuan and Wanshi Hong
BIRTHS
Filed on Oahu, Dec. 10-16
>> Mahealani Aurora Naomi Awai
>> Tokala Ho‘okahi Hanu Me Ke Akua Bayaoa
>> Audrey Olivia Bonilla
>> Jaziel Ronan Kauluokala Castro-Pelen
>> Cami Rae Kailani Cezar
>> Liam Ryoshi Christensen
>> Charles Avionne Domingo DeGuzman
>> Olivia Meiyi Delany
>> Lakai Lee Elias
>> Laken Blu Elieson
>> Amazi Kyrie Elliott
>> Henry Finn Ellsworth
>> Rhys Alexander Esteban
>> Dulce Kawailaniikaleinaala Gapusan
>> Sarah Lorraine Tabaahi Golden
>> John Clinton Hardy IV
>> Kimi Keio Chun Hotta
>> Rhythm Kaila Ishida
>> Ziggy Kanaloa Felarca-Moku Kahoonei
>> Kamalei Kaliko Kanamu
>> Zen Leonis Kaneko
>> Rhys Gideon Kennedy
>> Nova Belle Kent
>> Jalana Kalokomaika‘iokeakua Kilbey
>> Bowen Luck Knighton
>> La’akea Marie Lillaz
>> Pualena Kaulakua Kekahunakalaluhi Unea Lima-Maioho
>> Kaia River Mainz
>> Mateo Javier Morales
>> Vika Iloa-He-Faiva Haavakatolo Nohealani Nonu
>> Sitenili Latu Papali‘i
>> Yuri Soriya Ramirez
>> London James Rivera
>> Levi Michael Sutton
>> Raiden Takeshi Tanaka
>> Jackson Owen Tetzloff
>> Rory Hudson Thomas
>> Jeremiah Blessed Timon
>> Sofia Carmen Vasquez
>> Autumn Kexin Walker
>> Shya Lily Young
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