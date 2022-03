Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, March 18-24

>> Marilyn Garcia Alterado and Larry Gale Delos Santos

>> Alexandria Nicole Anderson and Agdielys Michelle Alicea Cruz

>> Maurice Kaiini Bailey Jr. and Christina Marie Pualani Cunningham

>> Krissella Lee Boatright and Madison Haley Glennon Virzi

>> Christopher Kanealii Enos and Haley Jovan Keahionalani Gomez

>> Cody James Forsyth and Katherine Laura Yee Martines

>> Terry Markette Frazier and Antione De Marious Carter

>> Elizabeth Maheaipolani Bogee Cleek Gray and Alicia Elena Miller

>> Virginia Halley Halverson and Michael Gaetano Vitanza

>> Matthew W. Jones and Kelsey Mae Donovan

>> Sunnee Junthanun and Corey Kaleonahe Gwaltney Tavares

>> Casey Dale Kaiwi and Lindsay Ann Jazwinki

>> Agard Kalei Kalani and David Allan McGaw Jr.

>> Noah James Krier and Sara Shizuka Sueoka

>> Peter Král and Monika Ivanoviová

>> Alissa Joy Lee and Garrick Mana Kenneth Paikai

>> Eunice Leija and Carlos Antonio Rico

>> Marcia Ah Yee Leung and Steffan Kim Soosman

>> Nikos George Phillipos Loizou and Stephanie Lauren Thorpe

>> Ivan-Hilary Moku‘ula Ma’ave Ha‘o and Brittney Kauikeaulani Sanchez

>> Marlena Mary Ann Malepeai and Vincent Siaosi Misiafa

>> Christa Jill Mannen and Christopher Cole Parkins

>> Tracy Allyn McGrew and Jamie Lee Williamson

>> Travis Michael Mendenhall and Kristy Lynn Borders

>> Philip Daniel Montenegro and Stephanie Marie Harris

>> Jeffrey Ward Moore and Akoni Ronald Marciel

>> Brittany Ann Murphy and Neal James Castellan

>> Mario Naranjo and Shaleena Dawn Thomasson

>> Melanny Lucia Nevarez and Ricky Joseph Garcia Pinedo

>> Del Takeshi Onaga and Melissa Akemi Ng

>> Shannon Ronald Palacio and Crissy Ann Nego Gofigan

>> Fernando Javier Pena Castro and Lisbet Susana Vazquez Sanchez

>> Nicholas Albert Peters and Donna Rae Ocampo Mallari

>> Martin Wayne Pollard and Siobhan Michelle Curtis

>> Jacquelyn Nuestro Quitevis and Taylor Masao Ikona Mamiya

>> Cydney Richelle Remelius and Brandon James Kennard

>> Ava Martin Riggins and Dawson Curtis Kalaaupa Quon Hin Bell

>> Kayle Dawn Roberts and Mark Anthony Tallabas

>> Samer Rady Saad and Kendrah Astira Harden

>> Juan Segovia III and Christine Nichole Sconzo

>> Peter Francis Shelley and Stacey Lee Ann Smith-Tarachow

>> David Holas Silvis and Tatiana Georgievna Zahratka

>> Noelani Ioasa Tu’u and Allison Grace Crisp

>> Kiedra Denae Tyson and Shawn Marquise Jackson Duckworth

>> Amanda Louise Valencia and Stephen Gene Anduza

>> Ian Trevor Whitehead and Melinda Sue Morris

>> Eugenia Fu Yang and Camille Marlene Kelley

BIRTHS

Filed on Oahu, March 18-24

>> Carl Liu Aldridge

>> Jadyn Kiara Costales Anderson

>> Nora Leilani Bayne

>> Sun Ni Lee Brown

>> Conrad James Burk

>> Elle Harper Hok Sum Burrill

>> Liv Mahina Chavez

>> Eli Kamaehu Correa

>> Evangeline Ruth Crall

>> Khloe-Neveah Ka’imiponooke­kuakiwi Dela Cruz

>> Zalan Makoa Izidoro Diehl

>> Claire Sophia Dixon

>> Joshua James Doddridge

>> Raegan Elizabeth Lux Dumont

>> Lihau Cassius Clayton Lindsey Eaton

>> Mila James Elm

>> Léon Macedoño Espinoza

>> Nixon Fagaesea Fo’i

>> Selena Hokosla’e’misi Fuimaono

>> Artelia Rae Gasbarro

>> Kale‘aokawai‘ula Kyoko Hasegawa

>> Kai Aiden Hawley

>> Alayna Rose Jackson

>> Kingly Kealamauloa Kahana-­Nolan

>> Kaius Danyeol Kwon

>> Anya Xian Ying Luo

>> Eurym Basulgan Magsino

>> Lehiwa Aiava Kaleihoku Maiava

>> Tevita Moteivakolo Makihele

>> Makela Tomiko Kanoelililehua Mariani

>> Ashton Floyd McMurray

>> Lovely Tiare Waioli Misajon

>> Evora Grace Mudrinich

>> Victor Mateo Ortiz

>> Cali-Lyn Megumi Pacquing

>> David Michael Percy

>> Haven Sade Peterson

>> Taimane Pearl Pulido

>> Abishai Judah Iosua Sagapolutele

>> Chloe Michiko Kawai‘opualani Sakamoto

>> Summer Renee Tedtaotao Santos

>> Beckham Colt Sellers

>> Tatum Marie Hiraya Slabicki

>> Ocean-Shoji Kamoanala‘ila‘i Tanaka

>> Tione Oben Tiikana

>> Rynette Anela Kekiokalani Tripp

>> Kalena Luna Truss

>> Navi Isla Tsang

>> Trinity Rose Hokulani Vierra

>> Rylan Mitchell Williams

>> Tristan Paul Williams

>> Micah Kameali‘i Young