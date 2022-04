Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, April 8-21

>> Justyn Paul Kaolonanalapaa Ah Chong and Rexie Kalani Adlawan

>> Eliana Calvillo Alvarez and Alexander Eduardo Riquelme

>> Tammy Lynn Anderson and Darrin Edward Hubbard

>> Dani Riki Awakuni and Matthew Wai Yee Choy

>> Nickolas Angkearotha Ay and Sonita Yann

>> Jeremiah Charles Baron and Kimberly Franco

>> Kevin Joslyn Barriteau Zapata and David Peter Stoverschlegel

>> Elizabeth Ann Beam and William Valdez Gabor

>> Jessica Marie Bleach and Ronald James Basralian

>> Michael Christopher Mikaele Brady and Kendra Teresa Lee Doshier

>> Daniella Jane Brazelton and David Philip-George Paine

>> Brandy LeAnn Carter and Cory Nathan Hodge

>> Bri-Anne Makanani Carvalho and Phillip Tuinei Banglos

>> Andrea Nicole Castro and Roneel Ryan Chaudhary

>> Brian Vergillio Castro and Joyce Bancat Gepitulan

>> Soraya Cervantez and Isaiah Michaels Erickson

>> Richard Lee Choate and Cindy Marie Choate

>> John Frederick Hingming Chow and Miku Inoue

>> Andrew Hwe Do Tadashi Chung and Cristel May Gaoiran

>> Christopher Thomas Diaz and Joanne Marguerite Cooper

>> Ingrid Patricia Franco Romero and Christopher Eugene Hayes

>> David Brownlee Friedberg and Nicola Shelley Williams

>> Natan Russel Gallagher and Briahna Ann Lenderman

>> Kamisha Lachelle Goodall and Quentin Bernard Sanders

>> Jamell Charles Gordon and Monica Costa

>> Smal Gümü and Marcela Loredana Timar

>> Jennifer Robin Hayes and Matthew Steven Neu

>> Alexandra Graveline Hewitt and Christopher Thomas John Kerr

>> Casey Takayoshi Imaino and Aprilei Tonga Tagata Ramirez

>> Quasheila Devae Kealohapauole and Irving Leigh Crowder

>> Sandra Kieninger and André Funke

>> Ethen Trevor Harold Lehr and Chayse Nicole Applegate

>> Amy Wennan Li and Sean Patrick Campbell

>> Cinthya Luna and Olanrewaju Ibrahim Lawal

>> Morgan Taylor McCauley and Justin William McLain

>> Charles Richard McNamara Jr. and Sarah Renae Minnis

>> Roberto Mejia and Roxana Patricia Carballo

>> Melanie Melzer and Sebastian Dominik Burk

>> Latarsha Tameka Miller and Christopher Lemans Mitchell

>> Kento Minamide and Miki Ito

>> Rachel Lillian Moser and Rashaud Lamar Mungro

>> Adam Kee Sung Murata and Sunisa Gift Thongkam

>> Edward Vincent Nerad and Kimberly Bergenholtz Teehera

>> Madeline Marie Nilson and William Arnold Stanley Evans

>> Britney Kamalani Akiko Oda and Jonathan Sun Youn

>> Ryu Oh and Yumiko Inoue

>> Roxan Tolentino Olivas and Adam Tyler Nussbaum

>> Robert Giovanni Iki-Anela Patrocinio and Lia-Jane Kamailehihiokalani Yamashita

>> Priscilla Tiana Patterson and Joye Solomon Chang

>> Tyler Merced Perez and Ana Nicole Adame

>> Megan Kaliko Natasha Permito and Travis Keanu Aiona Dela Cruz Joe

>> Jesse Andrew Platon and Nikole Lyann Felix

>> Joseph Seve Pozo and Taylor Lynn Ponds

>> Natalie Ann Ramirez and Jason Lawrence Sewell

>> Taylor Lewis Reamer and Evie Marie Seastrom

>> Roxanne Penny Rivera and Harry Kalani Lopes

>> Claire Sapphire Robinson and Scott David Stauffer

>> Angelica Katherine Rolka and Garrett Richard Evans

>> Montana Lexi Ryder and Ryan Thomas Kaoud

>> Bruce Alan Sanford and Nancy Ann Haven

>> Ursula Ann Shepper and Aubrey Mark Walton

>> Brandt Te Koha Koi Shortland and Amelia Kamakanamakamae Meli

>> Brandon Ivan Soto and Kevin Michael Villegas

>> Sarah Elizabeth Spence and Michael Sanchez Jr.

>> Keith Henry Suttles and Lisa Thi Nguyen

>> Melanie Flordeliza Tablit and Joshua Edward Jesse Livesay­Pimental

>> Thomas Thaddeus Tang Iii and Asami Hayashi

>> Christopher Michael Tano and Kylee-Alise Lehua Chan

>> Amber Lesili Tennison and Jihun Yoon

>> Thant Sin Tun and Aye Honey Aung

>> Mary Noelani Turina and Joshua Joseph Loerzel

>> Kevin Michael Van Detta and Theresa Anne Vande Walker

>> Krystal Gail Voshell and Ryan Lyle Zumstein

>> Tyrone Wayne Walker and Lori Ruth Harford

>> Deserie Waldine Ku‘uipo Watson-Kaluhiokalani and Leilani Antoinette Weldon

>> Jiajun Wen and Yahui Wei

>> Christopher Stewart White and Sara Noelle Haman

>> Justin Zhang and Carolina Daniela Sang

BIRTHS

Filed on Oahu, April 8-21

>> Qismah Satorraw Wanika Kuntulo Abdullah

>> Kaze Shoichi Abe

>> Seamus Makakoa Kaho‘okele Aceituno

>> Nevaeh Emaliamakamaluokalani Adams

>> Tristen Keiko Agena

>> Paxton-James Keala Ah-Sing Gandeza

>> Brody Ichiro Akamu

>> Kahekawai Crue Akiona-­Ferriman

>> Benzon Matthew Almosara

>> Casey Christopher Armstrong

>> Ethan Yoshiharu Arnold

>> Eliana Rosie Arquines

>> Ezra Jordan Azraei

>> Benjamin Parker Bieniek

>> Flora June Bollenbacher

>> Naya Anuenuemakawai Mariposa Bond

>> Art Kae‘okahalewai Nicolas Bonilla

>> Zavon Alfonso Bookard

>> Sohla Harper Breetz

>> Khamari Leroy Brown

>> Chaylen Janette Reiko Ku‘uipolani Cadiam

>> Kuha‘o Kalani Riggs Calizar

>> Kalia Selena Ceno

>> Lucy Katelyn Kalei Chase

>> Aiden-Kelly Koaelikemekoumakuakane Chongtim Keliinoi

>> Cora Kumiko Choriki

>> Axel Josh Corrigan

>> Azalea Lisiaheofa Cortez

>> Kanaloa Kawika Weing Hong Bailie Dean

>> Grace Ankomaa Dei

>> LilyAnn Ka‘ahuhiehieohualalai Duim

>> Blake Ho‘eakukilapono Duncan

>> Joseph Owen Eli

>> Lilith Faye Kailani Garduno

>> Kelsy Reign Jia Gasner

>> Keaola‘ela‘eakamakua Kahanu‘ala Seisuke Gibo

>> Isabelle Victoria Giles

>> Leila Marie Ann Griego

>> Grayson James Gustafson

>> Greyson Ford Harris

>> Siena Reese Hartman

>> Daniel Josiah Heathcock

>> Yuna Lani Byeol Hong

>> Sienna Rose Horrell

>> Camila Anais Johnson

>> Nora Mae Johnson

>> Enessa Leilani Marie Jones

>> Kash‘Monet Goddess Gemini Jones

>> Emmy Keka‘apehapu‘uwaikika Jose Calderon

>> Kaimana Ali‘i Kawika Kaoihana

>> Kehlani-Reign Ku‘uleialoha Kapahua

>> Maverick Curtis Kerr

>> Remenie-Rose Ka‘anelamakamaeokeakua Kipi

>> Amaya Jun Mui Lee

>> Carson Saili Lualemana

>> Adeline Rose Lupo

>> Dion Starr Visaya Lynch

>> Liam Breeze Allan Lyon

>> Mika Yazmin Mabuti

>> Honey Kahelele‘iokauahanaiinapuakenikeni Maddela

>> Pomaika‘i Kahakuku‘uho‘ola Mahoe

>> Tyrael Kalani Manabat

>> Jessie Ikaikakahanaokekai Matias Jr.

>> Lucien Tadao Matsushita-­Garcia

>> Louis Basil McCroskey

>> Isabella Moananaia Shayla McNeill

>> Kaedyn Akira Monzon

>> Nova Dianne Moore

>> Aidan James Morales

>> Natalie Iris-Anne Nakamoto

>> Saylor Lehua Winifred Nakoa

>> Liam Maverick Nash

>> Madison Lei Okada

>> Lynx Leland-Omar Olsen

>> Wyatt C. Pacheco Jr.

>> Santino Kalel Pagan-Merseburgh

>> Tiago Le Paniagua

>> Presley Rae Kailani Patrocinio

>> Kaiya Rongyu Pei

>> Noah James Petersen

>> Oaklynn Renay Quire

>> Brixton Zayne Cachola Ramos

>> Jayden Thomas Reeves

>> Alaska Rein Roberts

>> Aris Donovan Roumasset

>> Ryzen Michael Kanile‘a Ruiz

>> Jm Janio Sakiuo

>> Andrew Perry Sandoval Jr.

>> Samuel Sho Shannon

>> Logan Shin

>> Alianna Mali‘a Maribel Sierra

>> Nate Michael Silvello

>> Parker Kai Slater

>> Joao Vinluan Sousa

>> Leonardo Wayne Kai Stansel

>> Rhyn Akemi Takahara

>> Hope Neola Ahonui Shizue Takemoto

>> Herehia Ku’upualehuakauikawekiu Po‘ipe Kaneakua Tehotu

>> Jedidiah Wayne Torres

>> Ryoma Jonathon Tribbey

>> Iteni Anthony Helu Tupa

>> Josephine Elizabeth Turner

>> Sydney June Walker

>> Stockton Elihu Webb

>> Nikolai John Williams

>> Reagan Swain Wilson

>> Remy Haku Yang