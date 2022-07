Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, July 1-7

>> Elaine Desear Agonoy and Christopher Alexander Carlos Rufo

>> Judith Matelina Aleki and Aiaga Don Jennings

>> Jonathan Rene Azenon and Kevin Patrick Peters

>> Mark Eric Blacknell and Lisa Richman Kelley

>> Brittany Nicole Boyd and James Joseph Burnett Sr.

>> Juan David Cardona and Adamaris Laisha Moreira

>> Kennedy Marie Chapman and Marva Jamedra Tanksley

>> Patrick Lee Coleman and Adrienne Veronica Vance

>> Abigail Lynn Dial and Carson Lee Weaver

>> Ashley Kuhia Hanaukama Dieron and Xavier Freeman Baginski

>> Thomas James Elisondo and William Robert Sharp

>> Rosina Marie Fadul and Richard Vladimir Zhelezny

>> Caralee Farah and Thurlon Morris

>> Krishnakumar Udaysinh Gohil and Nicole Mary Turner

>> Elena Alexis Gonzalez and Hector Manuel Mares Quinonez

>> Douglas Michael Groves and Meleina Morgan Hancock

>> Mikayla Nicole Harmon and Micheal James Gradington

>> Cristina Angelica Hernandez and Sebastin Earl Miller

>> Nathanael Christian Hirst Sr. and Laura Ann Lowe

>> John Wayne Hudgens and Shannon Lynn Wright

>> Taitano Jeikek and Jersita Sham

>> Courtney Nicole Jimenez and Joseph Eugene David Baca

>> Zoe Gabrielle Kalaugher and Chad Eric Miller

>> Brandon Steele Kohlman and Deesha Chetanbhai Patel

>> Brent Sterling Kroontje and Abigail Chiemi Arakawa

>> Ryan Richard LeBeau and Cassandra Pauline Young

>> Baron Wing On Lee and Peggy Louise Foreman

>> Brittany Ann Leimer and Scott Allan Lynch

>> Bradley Minoru Luko and Amanda Anuheakealaonapuananiouka Yuk Jun Makanoa

>> Brittany Kayla Martin and Nicholas Tyler Blanco

>> Heidi Martinez and Keoni Pomaikai Runnels

>> Kaysha Mariah Alfaro Mesinas and Richmond Kahakuali‘ikulanakila Koichi Mokulehua

>> Marcel Joshua Miles and Cindy Annette Solis

>> Jota Jesus Molina and Tricia Marie Perez

>> Brittany Frances Moreno and Stephen James Hawthorne

>> Brittney Danielle Navarro and Eka Willie Taumaletia

>> Ashley Dalia Nordmann and Vincent Andrew Morse

>> Matthew Rolla Ogle and Stacey Bernice Janes

>> Kelli Marie Pagan and Payton Brad Misa Goto

>> Alexandra Faye Patterson and Brandon Joseph Villanueva

>> Carinna Leigh Powell and Jay Douglas DeLancey

>> Daniel Ramirez Aragon and Sandra Estel Yerena Hernandez

>> Humberto Antonio Rojas and Sharon Irene Arzet

>> Sunnara Ruet and Chutamas Tavivongpaiboon

>> Moroni Kalanikinikeali‘ikuloa Naseli Sa’au and Rae-Ann Kiyoko Kauanoeokaukini Wailehua

>> Mackenna Laine Sosa and Mitchell Edward Nunes

>> Nicholas William Trisolini and Caroline Emily Carr

>> William Louis Wilson and Jessica Shay Borres Newton

>> Ryan Tomiichi Yee and Katherine Marie De Vera Ceralde

>> John Anthony Young and Caroline Grace Hogan

BIRTHS

Filed on Oahu, July 1-7

>> Roman Isaiah Carmona-Sabog

>> Eric Chen

>> Kellen Tatsuya Chock

>> Wyatt Thomas Cox

>> Landen Kai Eads

>> Ren Tiolo Furomoto

>> Eve Freya Guthmiller

>> Princeton Roland Hampton

>> Brayden Kenzion Inenaga

>> William Chase Johnson

>> Lucille Louise Kuepper

>> Adhevon Takemikazuchi Malani

>> Ellie Mieko Maruishi

>> Emchen Emme Michiuo

>> Sienna Willa Okita

>> Xavier Tripp Swindle

>> Shoma Liam Usui

>> Colson James Walters