Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, July 8-14

>> Roen Dylan Mitchell Navarro Agliam and Michelle Arianne Vanguardia Suba II

>> Willynn Ha nau o na lani Ahana and Lance Mikio Yoshii

>> Aleena Kehaulani Sachiko Arakaki and Michael Jeffrey Metke

>> Brian Keith Arellano and Olivia Veronica Larez

>> Lauren Nalani Esprecion Ayson and Ronson Thomas Correia

>> Austin Taylor Bixler and Lanicelle Tanicala Serapion

>> Harvey William Bogard Jr. and Nanine Rosanna Benson

>> Regina Lynn Breckels and Scott Kaiolu Edwards

>> Tameah Inae Brookins and Brian Austin Barco

>> Brieon Airreyell Shantan Brown and Pierre Anthony Catchings

>> DingYue Cao and Guanzhu Mou

>> Kehan Chen and Fenglan Wang

>> Shannon Leia Clark and Chavez Holiday

>> Mikiko Ann Convis and Oleg J. Boitsov

>> Kaleonani Peter Ho‘ala okala kanoe malie nalani Corish and Heather Marie Kidd

>> Lydia De La Torre and Lawrence William Thompson Jr.

>> Patricia Marie Duh and Jonathan Kaipoleimanu Yoshimitsu Chin

>> Kevin Thomas Farinha and Hsuanting Tina Tang

>> Chandelle Elaine Felter and Gavin Lopaka Bruce Garcia

>> Jeffery Isaiah Garza and Katelyn Rosa Hedgecock

>> Sashia Manami Kessler and George Michael Mayette

>> Angelo John Koutsogiannis and Phuong Pricilla Le

>> Joshua Micah Francisco Lacio and Grace Elizabeth Tang

>> Delphine Laurent and Nicolas Christophe Gael Pichereau

>> Chris Lyle Lee and Dominique Antoinette Marie Nez

>> Fausto Daniel Lozano Carlos and Elizabeth Ann Rodriguez

>> Anne Medart Lundgren and Zachary Asa Clausing

>> Camelle Iglesias Maza and Janelle Aurora Nishi

>> Michelle Lauren McKinney and Matthew Thomas Alloway

>> Nelson Mei and Wenqin Li

>> Jessica Lynn Mitchell and Noah Paul Brown

>> Lorraine Montes and Holly-Nicole Tiffany Cabatbat

>> Daniel Scott Motta and Stacy Elizabeth Sommerfield

>> Shigeyuki Murota and Febe Villagomez

>> Brett Rakesh Orren and Kayla Pualei Makamae Mei Lin Chee

>> Jeremie Lee Overton and Kelsey Alana McNally

>> Todd Richard Pearson and Elanie Maria Bertholino Barbosa

>> Timothy James Perrin and Eimi Ann Tagore-Erwin

>> Shannon Marie Poste and Monroe Holcomb Jr.

>> Shawn Alan Preston and Nici Latress Gamiao Truong

>> Rylie Mika Sumimoto and Dillon Robert La Grange

>> Michael Suskind and Sara Elsbury-Robertson

>> Daniel Om Uyemura and Kenia Tamara Vitoria Da Silva

>> Caitlyn Alexandra Wineburgh and James Alexander

Crouse III

>> Joy Emi Yamane and Bradley Ghit Jung Wong

>> Christian Zaragoza and Jessica Jazmin Hernandez

BIRTHS

Filed on Oahu, July 8-14

>> Abel Aquino

>> Hayley Onosa’i Eisapeta Bane-Lavatai

>> Colby Kainoa Barnes

>> La’akea David Waine‘e Iwikuamo‘o Brigoli

>> Bodhi Kainui Chang

>> Malie Kimiko Ciotti

>> Kenison Kapahua Cobb-Adams

>> Aria Faith Cortez

>> Elias Manuel Manog Dimaya

>> Tyanni Kuuleialohikea Timoteo Foster

>> Aries Pulikikekieleonaonaikamehanaokala Fraticelli

>> Chloe Kiko Ishii

>> Honor Beverly Kalikopuaoka­lehua Natsumi Kahawaii-Newmeyer

>> Merahi-Meyomi Hi‘ilawe ‘Ehukai Maluhia Jamila Kalua

>> Liam Kalino Kealoha

>> Noa Lei Kennedy

>> Ayden Kawika Limpahan

>> Elan La‘i Masao Maldonado

>> Reign Yuling Akonilei Martin

>> Heali‘ikala‘i Hideyoshi Montero

>> Brylee Kayzlee Nahinu-Freitas

>> Golden Israel Peoples

>> Sebastian Pacifico Perez Picardo

>> Emelyn Shu Yu Phomsouvanh

>> Kalani Danyel Portillo

>> Kayla Kahealani Saei

>> Olive Eiko Langley Saludez

>> Declan Oliver Smith

>> Ocean-Hayze Ho‘olokahi Souza

>> Iden Renee Stansbury

>> Shiloh Fa’amaoni Ann Stone

>> Alaius Eteuati Iokepa Tauai

>> Leonidas Tai Heke Tauai

>> Tobias Robert Thead

>> Rafael Christopher Torres

>> James Brendan Weston

>> Ace Astin Yoneya