Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, Aug. 5 to 11

>> Daniel Obed Amaya and Cynthia Mai Tran

>> Kristian Ashley Anzaldua and Marvin Alvin Johnson Jr.

>> Michael Salvatore Aquino and Molly Louise Gagnon

>> Justin Shayne Askew and Linda Diane Colpitts

>> Allen Jason Bagby and Zoe Alexandra Figueroa

>> Glenn Earl Barnes III and Qurita Shray Wilson

>> Arseny Ilyich Bezprozvanny and Julie Burns Fargo

>> Russel Andrew Brown and Elizabeth Marie Dyer

>> D’Andre Maurice Buckley and Raena Marie Figueroa

>> Christina Margarita Bustamante and Ricardo Damian Guiterrez

>> Jamey Deshaye Childs and Latoshia Catherine Chambers

>> Justin Hisashi Choriki and Candice Yoshie Nagamine

>> Vernon Daniel Combis and Janet Lee Cody

>> Federica Condoleo and Gianluca Di Leo

>> Kimiko Kapuaiulumahiehie Crabtree and Kepono Kahanu Kawaakoa

>> Roger Calabucal Curioso and Rhio Jane Nostares Villanueva

>> Keith Kenyatta Davis Linton Sr. and Tequila Teresa Sorrels

>> Adrian Sachi de la Torre and Maryrose Agra Pigao

>> Janna Nicole Denson and Shaniqua Diane Robinson

>> Nicole Deren and Patrick Jacek Wojcik

>> Christina Fallorina Farala and Paul Ian Fababier Fogata

>> Brianna Nicole Francis and Jaylyn Riley Dame

>> Monica Jane Frisk and James Peter Harper

>> Jared Andrew Garren and Emily Madison Mcgrath

>> Shawn Robert Gleason and Sydney Savanna Jackson

>> Jake Shane Gunton and Donna Marie Ling

>> Oscar Gutierrez and Tiffanie Rayelyne Ketting-Olivier

>> Brittny Ciera Holmes and Lorenzo Terrell Turner

>> Eric Wataru Horie and Pamela Akemi Morita

>> Christopher Andrew Jung and Ashley Ngoc To

>> Mark Joseph Korosi and Kysa Shawn Zamora Ludviksen

>> Nicole Rose Lemas and Victor Manuel Rodriguez

>> Richard Anthony Lewis and Crystal Christilee Flowers

>> Christoph Liebich and Thomas Bienlein

>> Desiree Monic Marquez and Antonio Alfonso Galindo

>> Monica Martinez and Michael Robert Siller

>> Autumn Renee McCloud and Chadrick Charles Magee

>> Christopher David McCoach and Rachel Keakealani Mariko Lee Soon

>> Misty Brooke Meacham and Hunter Scott Hobbs

>> Ashly Talene Wanika Morrow and Marnick Pascua De La Cruz

>> Aron Nava Bravo and Noemi Ronquillocoss

>> Cheryl Denease Nealey and Dalton Ray Jackson

>> Diana Trinh Tu Nguyen and Gerard Joseph Heinz II

>> Onesis Nunez and Pavel Ivan Gomez

>> Mack-Joseph Saldivar Ocariza and Jasmine Lopez Martinez

>> Matt Shigeo Osato and Shaira Marie Allosada

>> Nissa Selena Palacios and Carlos Ramon Guerrero

>> Shannel Paningbatan and Jarom Cabigunda Perandos

>> Mark Justin Patton and Nalani Kehaulani Tanner

>> Selina Pena and Jordan Matthew Varnes

>> Melisa Fe Pilayan Raralio and Ryan Adam Medina

>> Dave Prasad Ravi and Honoka Koide

>> Amanda Jean Reiter and Joshua Ethan Rachels

>> Janel Mealii Richardson and Frank Larry Mascoto Jr.

>> Kyle Matthew Roberts and Joseph Brian Moffitt

>> Ashley Anne Nicole Rooney and Dylan Maxwell Cubilette

>> Colton Nash Rupple and Judy Fuyuko Morrow

>> Vijay Saxena and Geraldine Ann Davis

>> Monica Ann Sifuentes and Dewayne Moore Jr.

>> Stephanie Shannon Silverstein and Janick Sam Corpuz

>> Isabel Anna Spann and Gary Maurice Sharpley Jr.

>> Bianca Marie Kanani Kamaliiwahine Tai See and John Joseph Lavelle

>> Matthew Richard Trevino and Alida Emelyn Gutierrez

>> Jonathan Conor Voss and Kaitlin Nicole Rozzell

>> Alexander Joshua White and Jessica Martha Ingraham

>> John Zachary Wilbourn and Audrey Elizabeth Young

>> Yixiao Yang and Chuying Chen

>> Airrion Tashae Young and Jonathan William Edward Campbell

>> Arthur Borromeo Zanoria and Mingya Zhu

BIRTHS

Filed on Oahu, Aug. 5 to 11

>> Pate Danforth Anderson

>> Ezra Eisuke Camacho Arashiro

>> Dash Tadao Baba

>> Aileena Elaine Bagtas

>> Azer Bry Gumayagay Ballete

>> Journee-Leonor Hali’a Blanco

>> Triton-Kilauea Kanekahekili Brown Kaulia

>> Ellie Haruko Chung

>> Colton Michael Cook

>> June Ly Dinh

>> Jaezyn Kia‘ialoha Akira Gomes-Freitas

>> Aviana Elizabeth Grobelch

>> Kanoa Pulama Hardesty

>> Jace Kaimana Hess

>> Kruz Akiara Iwane

>> Karston Kahakaia Hiroshi Kalehuawehe-Gomes

>> Exodus Jalal Kina‘oleikamakakoakeakua Kapule-Mersburgh

>> Anela Pu‘uwai ‘o Kahanuola Hikari Korenaga-Kepo‘o

>> Kala‘ela‘akeaokamahina Aiko Janet Lacerdo

>> Penelope Suzy Genevieve LeBoeuf

>> Kekoa Kaho‘owaiwai Lee-Kiaaina Graziano

>> Kai Wilder MacAdam

>> Carter James Tatsuki Murayama

>> Raider Keiji Fa’afaga Nakoa-Moniz

>> Reign Kamaha‘o Katsuyo Orbistondo

>> Ezekiel Rey Panlaqui

>> Bryson Jay Parker

>> Andrew-Theodore Sky Kamakakoaikapolehulehu Izumi Platt

>> Miah Rose Pugal-Alquiza

>> Landon Bryant Madamba Ramiro

>> Locklynn Lanakai Robichaud

>> Brody Ray Robinson

>> Lia Rodriguez Javega

>> Mathew Ikaika Roth

>> Theodon Jace Duran Saludez

>> Elizabeth Lynda Shimodoi

>> Ho‘oka‘amomi James Manumeanuimakalewalani Kaha‘awi Trueman

>> Asher Ziggy Yacoby