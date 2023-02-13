Vital Statistics: Feb. 3 – Feb. 9, 2023

Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Feb. 3-9
>> Hans Tanner Ages and Jaime Lynn Walden
>> Ashley Kelly Altizer and Alicia Danielle Akers-Sanders
>> Richard Edward Barry II and Josephine Michelle Ponce
>> Michael James Bigalke Jr. and Elizabeth Courtney Matczak
>> Tatiana Jasmine Cachola Nelmida and Colin Kekoa Kazuo Tanaka
>> Angelica Jean Chinnock and Alex Morgan Poisell
>> Tyler Lopaka Cundiff and Hanna Jantzen Barnes
>> Daniel Ryan Dooley and Brianna Odessa Cooper
>> Joelle Celine Dowling and Emre Ege Acaroglu
>> Stacey Ann Eilerman and Mary Alice Kilman
>> Jazmyn Renee Francisco and John Michael Milne
>> Eileen Louise Jones and James Allen Carlson Jr.
>> Jill Aaliyah Renee Jones and Kevin Delander Bogan
>> Michelle Lynn Kent and Aaron Ray Jurgens
>> Maliwan Sophy Khienpanya and Alex Takesli Swalve
>> Linda Jane Kealoha Kon and Mykelti Kawika Scanlan
>> Lance Anthony Lane and Desiree Nanine Miles
>> Jacob Christopher Lee and Ana Julia Mascaro Ribeiro
>> James Robert Lothridge and Lesieli Mele Fautua Ah You
>> Krislyn Maree Mabute and Alex Matthew Rodin
>> Konstantinos Eleftherios Manglogiannis and Elizabeth Olivia Claiborne
>> Kumiko Okumura and Jachrystal Edward Fiero
>> Romina Jo Liporada Opulencia I and Joseph Paul Sanchez Banayo
>> Malbert Niverba Ranan and Michelle Desha Lyn Villanueva Calingangan
>> Mark David Grepo Reyes and Jan Margaret Manzano De Guzman
>> Robert Kenneth Rood and Renae Charlotte Campbell
>> Anthony Nino Santa-Iglesia and Cherisse Melissa Tibayan Ligot
>> Alysa Joise Sebastian and Dexter Jay Tanicala Serapion
>> Meagan Marie Seipke and Adrian Hidalgo Ferguson
>> Kameron Nalone Martina Smith and Lindon Garfield Fitzgibbon Jr.
>> Matthew Kana‘i Stalcup and Tani Ihilani Ader
>> Kyle Steven Swendrowski and Kelley Michelle Stephens
>> Andres Valenzuela and Susy Martinez
>> Weiran Wang and Xinci An
>> Andrew Joe Williams and Emma Batke
BIRTHS
Filed on Oahu, Feb. 3-9
>> Sage Violet Mahealani Adams
>> Kamila Jhene Ganancial Albero
>> Avery Justin Kealaula Bulseco Alverio
>> Oasis Akwasi-Sarpong Anim-Addo
>> Ezra James Paris Bailey-Perry
>> Finley Ray Becker
>> Sage Chand
>> Elias-Sean Keliilaulani Cullen
>> Kana‘iakea Kawika Dunham
>> Asher Zachary Elliott
>> Emilia Marie Franco
>> Kyden Knox Domingsil Gallardo
>> David Kealoha Dai Wo Hee III
>> Kyler Sakae Fuchise Higaki
>> Jeremiah Axel Ramelb Hill
>> Kalia Selesitina Laulelinake Kahokulamaokalani Hoopii-Dias
>> Ethan Ka‘eo Takashi Igawa
>> Honesty-Talei Haumea Leolani Mohala La‘umaname‘a Kahalewai-Pasitale
>> Ka Makani Ka‘ili Aloha Aloha au‘ia‘oe e ku‘uleinani puamelia ‘akala ‘o Hawai‘i nei Kama-Santiago
>> Eliana Hilina‘ioku‘ualoha Lacerdo-Magallanes
>> Andrew Johnathan Lee Jr.
>> Makenzie Malone
>> Aaliyah Kauilani Ha‘aheo Meyers
>> Richard James Mills
>> Aya Uluwehi Muldowney
>> Kaleo Kawika Makoa Murphy
>> Mariano Jukka Narruhn
>> Kinsley Puamana Phillips
>> Kyana Pomaika‘i Lani Talaeai Price-Mcwhirt
>> Atlas Kauluokala Quihano
>> Aubrie Akemi Kia‘ilani Radona-Stevers
>> Jirah Meana Remedios
>> Daisy Aria Kanialama Richardson
>> Wayne Carl Rudd Jr.
>> Harper Lynn Rudrud
>> Kaison-Trinity Kilipaki-Haruo Salsedo
>> Elizabeth Arie Decasa Seson
>> Jethro Lev Jose Tangonan
>> Kaimana Ka‘ili Lanikeha Umeda
>> Kassian Kahaiali‘i Velasco-Egdamin
>> Noah David Witt
>> Vanessa Catalina Zachariah
>> Kamaha‘okuikala‘i Sien Houng Zarro
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