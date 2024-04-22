Honolulu Star-Advertiser

Monday, April 22, 2024 72° Today's Paper

Hawaii NewsVital Statistics

Vital Statistics: April 12-18, 2024

Today

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-­Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, April 12-18

>> Steffanie Nicole Baxter and Mya Joao Kamakani Ikaika Ku‘uipo O‘Kahokulani Bello

>> Maxwell Anthony Devine and Camryn Christina Wood

>> Amanda Desiree Dixon and Benjamin Tyler Richardson

>> Hailey Ann Doberstein and Randy Byron Bragg

>> Wilma Mae Domingo and Noellito Senin Fangon

>> Cristiane Gil Rocha and Matheus Felipe Rezende Souza

>> Ian Masaru Higa and Isabelle Hailey Tayo

>> Zachary Kai Kihei Hughes and Sydney Jane Huddleston

>> Sydney Tolentino Inay and Noah Kaina Pascua

>> Kiana Townley Kawatachi and Jorge Eliseo Romero Diaz

>> Laura Beth Kelly and Christopher Mathew Collins

>> Austin Kala Laszlo and Jacob William Zerblis

>> Scott Daniel Lathen and Rosemary Ann Schwartz

>> Vianey Lira Hernandez and Andrew An Tang

>> Kristopher Luis Lopez and Courtney Nicole Soriano Eagar

>> Bryan Joseph Lucariello and Pamela Pezo Merma

>> Rebecca Lynn Luppe and Logan Joseph Lewchenko

>> Cyrus Marcello Lynch and Brittani Danae Holland

>> Christopher Michael McMillin and Jordan Anne Van Horn

>> Hillary Gabriela Mittag Suarez and Henning Rudiger Hulser

>> Derek Phillip Orshan and Katherine Lee Pan

>> Bryson Kimo Risso and Shealyne Chiemi Kauanoemaikalani Shea-Hokutan

>> Carlos Rafael Silva and Meagan Rae Barlow

>> Kross Filipo Taufaasau and Kaitlyn Sierra Salavea

>> Chandler Scott Warth and Katelyn Giovanna Oblad

>> Ashley Nikole Weaver and John Kawika Fratinardo

>> Natalia Elvira Andrea Werkoff and David Rekesh Tongamana Tuipulotu

>> Blake Daynes Winston and Brittany Leigh Gentile

>> Jason Kaleinamoku Koon Nung Wong and Kelly Darlene Penneman

>> Rebecca Zager and Florian Freyer

>> Justin Allen Ahearn and Michelle Anne Culler

>> Jennifer Michelle Brown and Mark Steven Vaden

>> Toni Louise Capo and Alfred Calleja

>> Taylor Clinton Cheek and Lilibet Baena

>> Greyson Paige Cohen and Riley Scott Hazen

>> Jorden Eric Dahlke and Angelica Maria Lopez

>> Darrell Guy Keali‘iho‘omalu DeMarcus Aquino and Maria Eduarda Gevaerd Schmitz

>> James Emmett Elizondo and Colleen Ann Mcaleer

>> Anne Elizabeth Fader and Terry David Hsieh

>> Ivette Garcia Amador and Javier Nunez

>> Jessica Yoshiko Gilbert and Zachary Ga Wei Pang

>> Trevor Shea Havens and Grace Suet Yin Kau

>> Tian Wei He and Jonathon Tai-Hing Loo

>> Denver Randolph Kesner Jr. and Stacie Kanani Pahia

>> Anthony Jerome Kinion and Sue Webb Page

>> Maranda Nicole Lewis and Thomas Daniel Bingman

>> Sharon Lorenzo Manuel and Matthew Paul Toshio Andrin

>> David Martinez and Emma Espinoza

>> James Duncan O’Brien and Tina Cohen

>> Jacquelynn Isabel Olmos and Vame Abdallah Toure

>> Margarita Perez Casanova and Kanan Tucson Mehren

>> Kiana Marie Raphael and Nikolas Nainoa Nartatez Langer

>> Michael David Reynolds and Anna Noel Jeffries

>> Shannon Amber Sanchez and Willie Thomas Burns Jr.

>> Korben Elliott Scott and Lily Gesen Ungarelli

>> Mary Catherine Shanahan and Samuel Ramon Evans

>> Alexander Edward Slick Mcaleer and Ami Essenam Sandra Amegan

>> David Nathaniel Tash and Saralynne Schuster

>> Joseph Addison Tomlinson and Naomi Summer Schlosser

>> Catalin Daniel Turcuta and Eliana Paola Castillo Martinez

>> Alexandra Agostosa Unpingco and Miki Chie Yanagihara

>> Logan Phongphep Young and Kiara Kehaulani Balino

BIRTHS

Filed on Oahu, April 12-18

>> Ronen Kai Barrett

>> Keola Atafiafia Kealaulahano­hano Bingo

>> Meiomi Pearl Binotto

>> Brilliance Janelle Collins

>> Krew John Kahele Danner

>> Emily Athena De Jesus Guarin

>> Carolina Elizabeth Dennis

>> Patrick Anthony Gonzalez III

>> Raiya Margaret Setsuko Ijima

>> Lucy-Mae Takemi Koza

>> Ziggy Lopaka Wakame Martin

>> Alizah Muriel Meza

>> Jeremias-Bray Kahalepa‘akea Netane Navares

>> Asher Keanu Malama Oshiro

>> Lilinoe Kinue Richards

>> Kaizen Kaulana Saei

>> Meadow Rae Nartia Savage

>> Acetyn-Pomai Kealohiokekai Vierra

By participating in online discussions you acknowledge that you have agreed to the Terms of Service. An insightful discussion of ideas and viewpoints is encouraged, but comments must be civil and in good taste, with no personal attacks. If your comments are inappropriate, you may be banned from posting. Report comments if you believe they do not follow our guidelines. Having trouble with comments? Learn more here.

Subscriber Favorites

Flip through MidWeek online

Looking Back


Honolulu Local Business Guide