Vital Statistics: April 12-18, 2024
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, April 12-18
>> Steffanie Nicole Baxter and Mya Joao Kamakani Ikaika Ku‘uipo O‘Kahokulani Bello
>> Maxwell Anthony Devine and Camryn Christina Wood
>> Amanda Desiree Dixon and Benjamin Tyler Richardson
>> Hailey Ann Doberstein and Randy Byron Bragg
>> Wilma Mae Domingo and Noellito Senin Fangon
>> Cristiane Gil Rocha and Matheus Felipe Rezende Souza
>> Ian Masaru Higa and Isabelle Hailey Tayo
>> Zachary Kai Kihei Hughes and Sydney Jane Huddleston
>> Sydney Tolentino Inay and Noah Kaina Pascua
>> Kiana Townley Kawatachi and Jorge Eliseo Romero Diaz
>> Laura Beth Kelly and Christopher Mathew Collins
>> Austin Kala Laszlo and Jacob William Zerblis
>> Scott Daniel Lathen and Rosemary Ann Schwartz
>> Vianey Lira Hernandez and Andrew An Tang
>> Kristopher Luis Lopez and Courtney Nicole Soriano Eagar
>> Bryan Joseph Lucariello and Pamela Pezo Merma
>> Rebecca Lynn Luppe and Logan Joseph Lewchenko
>> Cyrus Marcello Lynch and Brittani Danae Holland
>> Christopher Michael McMillin and Jordan Anne Van Horn
>> Hillary Gabriela Mittag Suarez and Henning Rudiger Hulser
>> Derek Phillip Orshan and Katherine Lee Pan
>> Bryson Kimo Risso and Shealyne Chiemi Kauanoemaikalani Shea-Hokutan
>> Carlos Rafael Silva and Meagan Rae Barlow
>> Kross Filipo Taufaasau and Kaitlyn Sierra Salavea
>> Chandler Scott Warth and Katelyn Giovanna Oblad
>> Ashley Nikole Weaver and John Kawika Fratinardo
>> Natalia Elvira Andrea Werkoff and David Rekesh Tongamana Tuipulotu
>> Blake Daynes Winston and Brittany Leigh Gentile
>> Jason Kaleinamoku Koon Nung Wong and Kelly Darlene Penneman
>> Rebecca Zager and Florian Freyer
>> Justin Allen Ahearn and Michelle Anne Culler
>> Jennifer Michelle Brown and Mark Steven Vaden
>> Toni Louise Capo and Alfred Calleja
>> Taylor Clinton Cheek and Lilibet Baena
>> Greyson Paige Cohen and Riley Scott Hazen
>> Jorden Eric Dahlke and Angelica Maria Lopez
>> Darrell Guy Keali‘iho‘omalu DeMarcus Aquino and Maria Eduarda Gevaerd Schmitz
>> James Emmett Elizondo and Colleen Ann Mcaleer
>> Anne Elizabeth Fader and Terry David Hsieh
>> Ivette Garcia Amador and Javier Nunez
>> Jessica Yoshiko Gilbert and Zachary Ga Wei Pang
>> Trevor Shea Havens and Grace Suet Yin Kau
>> Tian Wei He and Jonathon Tai-Hing Loo
>> Denver Randolph Kesner Jr. and Stacie Kanani Pahia
>> Anthony Jerome Kinion and Sue Webb Page
>> Maranda Nicole Lewis and Thomas Daniel Bingman
>> Sharon Lorenzo Manuel and Matthew Paul Toshio Andrin
>> David Martinez and Emma Espinoza
>> James Duncan O’Brien and Tina Cohen
>> Jacquelynn Isabel Olmos and Vame Abdallah Toure
>> Margarita Perez Casanova and Kanan Tucson Mehren
>> Kiana Marie Raphael and Nikolas Nainoa Nartatez Langer
>> Michael David Reynolds and Anna Noel Jeffries
>> Shannon Amber Sanchez and Willie Thomas Burns Jr.
>> Korben Elliott Scott and Lily Gesen Ungarelli
>> Mary Catherine Shanahan and Samuel Ramon Evans
>> Alexander Edward Slick Mcaleer and Ami Essenam Sandra Amegan
>> David Nathaniel Tash and Saralynne Schuster
>> Joseph Addison Tomlinson and Naomi Summer Schlosser
>> Catalin Daniel Turcuta and Eliana Paola Castillo Martinez
>> Alexandra Agostosa Unpingco and Miki Chie Yanagihara
>> Logan Phongphep Young and Kiara Kehaulani Balino
BIRTHS
Filed on Oahu, April 12-18
>> Ronen Kai Barrett
>> Keola Atafiafia Kealaulahanohano Bingo
>> Meiomi Pearl Binotto
>> Brilliance Janelle Collins
>> Krew John Kahele Danner
>> Emily Athena De Jesus Guarin
>> Carolina Elizabeth Dennis
>> Patrick Anthony Gonzalez III
>> Raiya Margaret Setsuko Ijima
>> Lucy-Mae Takemi Koza
>> Ziggy Lopaka Wakame Martin
>> Alizah Muriel Meza
>> Jeremias-Bray Kahalepa‘akea Netane Navares
>> Asher Keanu Malama Oshiro
>> Lilinoe Kinue Richards
>> Kaizen Kaulana Saei
>> Meadow Rae Nartia Savage
>> Acetyn-Pomai Kealohiokekai Vierra