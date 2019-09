Football game summaries, Sept. 22, 2019

[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]

OIA-ILH Open Division No. 10 Kamehameha 28, Farrington 25 At Skippa Diaz Stadium KS (2-4, 1-4) 7 0 14 7 — 28 Farrington (1-5, 1-2) 0 22 0 3 — 25 KS—Kawika Clemente 55 run (Preston Rezentes kick) Far—Raymond Millare 2 run (Jalen Joe Cabrales kick) Far—Torrence Liufau 2 run (Cabrales kick) Far—Christian Havea 50 pass from Jonah Aina-Chaves (Millare rush) KS—Andrew Lee-Smith 3 run (Rezentes kick) KS— Ezra Evaimalo 1 fumble return (Rezentes kick) Far—FG Cabrales 28 KS—Kalanikuikahi Lorenzo 9 pass from Kiai Keone (Rezentes kick) RUSHING—Kamehameha: Clemente 11-78, Andrew Lee-Smith 9-19, Tanner Moku 4-11, Kiai Keone 5-9, TEAM 2-(minus-33). Farrington: Millare 19-126, Liufau 4-10, Darius Chaffin 8-3, Aina-Chaves 2-2. PASSING—Kamehameha: Keone 20-29-0-128. Farrington: Chaffin 6-16-0-41, Aina-Chaves 1-1-0-50. RECEIVING–Kamehameha: Lorenzo 8-39, Clemente 5-27, Blaze Kamoku 3-29, Edward Correa 2-18, Tanner Moku 1-8, Micah Park 1-7. Farrington: Havea 3-64, Millare 3-21, Kainoa Mane 1-6. Campbell 41, Waianae 31 At Campbell Waianae (1-5, 0-4) 0 10 21 0 — 31 Campbell (4-3, 3-2) 14 14 13 0 — 41 Camp—Jonan Aina-Chaves 4 run (Chase Taylor kick) Camp—Titus Mokiao-Atimalala 20 pass from Blaine Hipa (Taylor kick) Wain—Joshua Centeno Cid FG 19 Camp—Ti. Mokiao-Atimalala 7 pass from Hipa (Taylor kick) Wain—Sheldon McLeod 18 run (Centeno-Cid kick) Camp—Zavier Ceruti 15 pass from Hipa (Taylor kick) Wain—Kolu Quisquirin-Sabagala 4 pass from McLeod (Centeno-Cid kick) Camp—Hipa 5 run (kick failed) Wain—Laakea Lapastora 11 pass from McLeod (Centeno-Cid kick) Camp—Ti. Mokiao-Atimalala 69 pass from Hipa (Taylor kick) Wain—Saege Ayala 53 pass from McLeod (Centeno-Cid kick) RUSHING—Waianae: Quisquirin-Sabagala 29-142, McLeod 3-54, Malik Brown 1-11, Kaai Tambaoan-Kaeo 1-3. Campbell: Aina-Chaves 21-134, Hipa 8-58, Sky Lactaoen 2-21, Tamatoa Mokiao-Atimalala 2-7. PASSING—Waianae: McLeod 13-25-0-135. Campbell: Hipa 16-26-2-266. RECEIVING—Waianae: Saege Ayala 3-71, Brown 3-35, Laakea Lapastora 3-21, Quisquirin-Sabagala 2-0. Chad Pule 1-5, Nainoa Machado 1-3. Campbell: Ti. Mokiao-Atimalala 6-141, Ta. Mokiao-Atimalala 5-44, Lactaoen 2-32, Zavier Ceruti 2-24, Chasen Torres 1-25. OIA-ILH Division I No. 6 Moanalua 31, Waipahu 28 At Waipahu Moanalua (6-0, 4-0) 7 3 21 0 — 31 Waipahu (2-5, 2-2) 7 0 14 7 — 28 Moa—Lawsen Lee 17 pass from RJ Javar (Griffin Motas kick) Waip—Logan Lauti 10 interception return (Brycen Amorozo kick) Moa—FG Motas 30 Moa—Dacyres Domingo 80 pass from Javar (Motas kick) Waip—Cody Marques 3 run (Amorozo kick) Moa—Jansen York 53 pass from Javar (Motas kick) Waip—Alfred Failauga 5 run (Amorozo kick) Moa—York 8 pass from Javar (Motas kick) Waip—Failauga 3 run (Amorozo kick) RUSHING—Moanalua: Rudy Kealohi 1-54, Darius Johnson 12-24, TEAM 1-(minus 1), Javar 10-(minus 28). Waipahu: Failauga 28-202, Marques 11-46. PASSING—Moanalua: Javar 28-45-1-431. Waipahu: Marques 13-21-2-106. RECEIVING—Moanalua: York 10-188, Lee 7-55, Domingo 4-115, Kealohi 7-73. Waipahu: Jeff Badua 3-17, Failauga 2-21, Gooman 2-21, Jovan Aston Contado 2-15, Triton Nieves 2-10, Alema Slade 1-14, Branden Tsuchiyama 1-8. OIA-ILH Division II Kaiser 41, Waialua 7 At Kaiser Stadium Kaiser (7-0, 5-0) 13 14 7 7 — 41 Waialua (3-4, 2-3) 0 0 0 7 — 7 Kais—Cavin Lime 16 run (Kyler Haverson kick) Kais—FG Haverson 27 Kais—FG Haverson 27 Kais—Hunter Phelps 1 run (Haverson kick) Kais—Lime 2 run (Haverson kick) Kais—Phelps 1 run (Haverson kick) Kais—Xavier Kepa 28 pass from Brock Perreira (Halia White kick) Wail—Storm Quilinderino 80 run (Kayde Mahuka kick) RUSHING—Kaiser: Kilohana Lacanilao 13-108, Phelps 15-53, Lime 5-26, Ethan Lynch 4-4, Easton Yoshino 1-(minus 6), Perreira 1-(minus 11). Waialua: Quilinderino 4-79, Justyce Lacar 3-24, Jonah Baker 4-(minus 16), Dicion 11-(minus 16). PASSING—Kaiser: E. Yoshino 15-34-0-196, Perreira 3-4-0-44. Waialua: Dicion 8-38-0-70, Lacar 0-1-0-0. RECEIVING—Kaiser: Mason Yoshino 5-111, Dre Falls 4-24, Kepa 3-38, Kamakana Mahiko 2-32, Lynch 2-16, Mason Sparrow 1-10, Phelps 1-8. Waialua: Justyce Lacar 4-26, Justin Lorenzo 3-27, Blazen Benz 1-17. Nanakuli 42, McKinley 6 At Ticky Vasconcellos Stadium Nanakuli (4-3, 3-2) 21 14 7 0 — 42 McKinley (1-6, 1-5) 0 6 0 0 — 6 Nan—Sedric Crawford 1 run (Keola Bright kick) Nan—Kekoa Torres 14 pass from Crawford (Bright kick) Nan—Tahj Hauhio 7 run (Bright kick) McK—Aaron Velasco 22 pass from Kaena Leopoldo (2 pt conversion failed) Nan—Torres 31 run (Bright kick) Nan—Nainoa Paz 3 pass from Crawford (Bright kick) Nan—Torres 15 pass from Crawford (Bright kick) RUSHING—Nanakuli: Hauhio 31-229, Crawford 13-99, Torres 4-42. McKinley: Leopoldo 4-20, Khert Vincent-Sang 3-3, Franklin Pham 1-2, Quincy Owens-Barnes 1-1, Tyler Sheidlin 1-(minus 2), Alexandria Buchanan 1-(minus 12). PASSING—Nanakuli: Crawford 10-14-1-96. McKinley: Leopoldo 10-25-2-139, Buchanan 2-7. RECEIVING—Nanakuli: Torres 4-44, Royce Wilms 3-38, Paz 3-14. McKinley: Jayden Victorino 3-66, Owens-Barnes 7-46, Aaron Velasco 1-22, Joab Cruz 1-12. BIIF Division II Kamehameha-Hawaii 44, Kohala 0 At Kamehameha-Hawaii Kohala (1-4, 1-3) 0 0 0 0 — 0 KSH (5-3, 4-0) 9 21 14 0 — 44 KSH—Apu Alfiche 26 run (Elijah Dinkel kick) KSH—safety KSH—Makai Snyder 18 pass from Michael Perry (Dinkel kick) KSH—Izayah Chartrand-Penera 31 pass from Perry (Dinkel kick) KSH—Chartrand-Penera 28 pass from Perry (Dinkel kick) KSH—Tobey Lau 22 fumble recovery (Dinkel kick) KSH—Isaiah Villanueva 54 pass from Perry (Dinkel kick) RUSHING—Kohala: Zhane Ellazar-Ching 8-9; Zak Javillonar 1-(minus 1); Easton Hoshida 9-(minus 49). KS-Hawaii: Micah Mahiai 9-86; Alfiche 7-56; Villanueva 2-22; Perry 3-18; Wilson 2-13; Micah Perreira 2-10. PASSING—Kohala: Hoshida 9-25-0-45; Kona Ledward 0-1-0-0. KS-Hawaii: Perry 6-12-2-170; Jadin Chaves 4-8-2-24; Makai Snyder 0-1-0-0. RECEIVING—Kohala: Damien Padilla 3-12; Onipaa Tavares-Matsuda 2-14; Ellazar-Ching 1-14; Ledward 1-9; Makai Pang 1-2; Hoshida 1-(minus 6). KS-Hawaii: Cartrand-Penera 3-96; Snyder 2-19; Villanueva 1-54; Perry 1-13; Kalani Chai-Andrade 1-6; Ezekiel Gragas 1-4; Kaolapa Masuko 1-2. Mil Lahainaluna 48, Maui 0 Molokai 47, Hana 0 Nonleague St. John Bosco (Calif.) 42, Mililani 10 At John Kauinana Stadium SJB (5-0) 7 14 14 7 — 42 Mililani (6-1, 4-0) 3 0 0 7 — 10 Mil—FG Kaulana Navares 22 SJB—Beaux Collins 33 pass from DJ Uiagalelei (Logan Loya kick) SJB—Uiagalelei 2 run (Loya kick) SJB—Josh Alford 25 interception return (Loya kick) SJB—Chedon James 41 pass from Uiagalelei (Loya kick) SJB—Kris Hutson 25 pass from Uiagalelei (Loya kick) Mil—Malosi Sam 1 run (Navares kick) SJB—Rayshon Luke 27 run (Jacob Garcia kick) RUSHING—St. John Bosco: Nathaniel Jones 10-32, Jabari Bates 7-31, Luke 7-31, Uiagalelei 6-27, Jode McDuffie 1-(minus 2). Mililani: Wynden Hoohuli 1-34, Sam 11-28, Jasiah Alcover 6-20, Brendyn Agbayani 5-(minus 63). PASSING—St. John Bosco: Uiagalelei 22-29–0-341. Mililani: Agbayani 16-32–2-132. RECEIVING—St. John Bosco: Hutson 7-101, Loya 6-72, Collins 4-76, McDuffie 4-51, James 1-41. Mililani: Kai Banks 4-23, Mystic Sampaga 3-16, Sam 2-37, Jarin Kalama 2-18, Kanoa Gibson 2-16, Alcover 2-15, Raysen Motoyama 1-7.