Column: Ola ka ʻohana ke hele ka hulu kupuna i Costco?

Synopsis: In this age of the coronavirus and COVID-19, we see some special dispensations made for our more vulnerable groups, such as our elders, including a special hour at Costco. Is this always beneficial?

Aloha mai käkou e nä hoa æalo like o ka æïnea. Nui nö ko käkou hopohopo i këia wä e laha aku nei kahi maæi weliweli hoæokaæawale æohana i kapa æia æo ke COVID-19. Ke käkaæikahi mai nei nä manawa o käkou e hui ai me nä pilikana he alo a he alo, he lülü lima, a he püliki aku paha a püliki mai. A æoiai he nui nä æohana o Hawaiæi nei e noho pü ana, ma ke æano kau hanauna, i loko o ka hale hoæokahi, pehea lä käkou e kaæawale ai? Eia hou, ma ia æano nohona, e noho pü ana ka poæe oæo a æelemakule paha me nä æöpio.

Eia lä ka mea æäpiki. He mea nui a koæikoæi ka æimi aku i ke ola, a i ka nui o nä æohana, na ka hanauna makua ia hana. E noho paha ka hanauna kupuna ma ka hale. A ke hoæi mai ua poæe æimi ola lä i ka hale, æaæole maopopo ka loaæa a me ka æole i ia æano maæi lele æo ke COVID-19. A no ka æike æole æia o nä höæailona o ia maæi, he lele malü käna ma luna o nä küpuna a küpilikiæi ai ke olakino. æO nä lälä æë aæe o ka æohana i hiki æole aku ma këlä pae æo ka hulu kupuna, ke loaæa i këia maæi, æaæole e like ana ka weliweli o ka hopena.

Ua æike æia ka waiwai o nä küpuna näna i hänai a hoæolako mai iä käkou i nä mea e küæonoæono ai ka nohona. A ua æike æia nö hoæi e Costco. æO ia ihola nö ke kumu i hoæokapu æia ai ka hola æewalu o ke kakahiaka ma ka P2 a me ka P4, i hola e komo ai ka poæe i piha ko läkou mau makahiki he 60 a æoi. æO ka lehulehu naæe, aia ke komo a kani ka hola 9:00. Nui koæu hauæoli i ka lohe no këia kulekele hou, no ka mea, ua lawa ka nui o koæu mau makahiki e komo ai ma ia hola. A i ka P4 nei, ala maila mäua æo koæu iwi æaoæao no ka hele aku i Costco ma Iwilei. Mai Käneæohe aku nei mäua a höæea i Iwilei i ka hola 7:30. Kähähä! Ua lëæï ke kahua kaæa o Costco i ka nuæa nä kaæa! Ua hele a piha kekahi mähele o ke kahua hoæokü kaæa i nä küpuna me ko läkou mau kaæa mäkeke.

Aloha nö ua mau hulu küpuna nei. E heleleæi ana ka ua i ia manawa a, æoiai e kü kaæawale ana läkou i æole ai e laha aæe ka maæi, eia nö läkou ke kali ala ma loko o kahi laina löæihi loa e kïkeæekeæe ana i waho o ka hale a ma loko aku hoæi o ke kahua hoæokü kaæa. Auë, i mea e lako ai ka nohona kaæawale æana ma ka hale, i loko o këia wä o ka lehulehu e kauoha æia nei e noho kaæawale, eia nö këia poæe küpuna ke æäkoakoa nei ma kahi hoæokahi, me ka hoæomaopopo æana ë he mea ia e loaæa ai i ke anu! Mahalo naæe iä Costco. Ua hemo koke mai ka hale i ko mäua wä i hiki aku ai ma laila ma ka hola 7:30, a e komo ana hoæi nä küpuna i pakele ai läkou i ka ua.

Mahalo iä Costco i ka noæonoæo æana i ka pono o nä küpuna, a mahalo hoæi ka hoæokaæawale æana i ia hola i hola no läkou e hele ai. I koæu manaæo naæe, he mea maikaæi ke kükulu æana i kahi hale peæa nunui, i loko o ke kahua hoæokü kaæa, i mea e pakele ai nä küpuna i ka ua. ‘O kekahi mea e pono ai, æaæole no Costco ia kuleana. æO ia hoæi, e waiho aku paha ko käkou mau hulu kupuna i ia hana æo ka æimi ola no ka æohana, na ka æöpio ia. A pehea lä naæe e kökua ai æo Costco? E käpae æia paha këlä hola e küæai hele ai nä küpuna?

