Column: ʻAʻole manakā ka noho paʻa ʻana ma ka hale i kēia wā

Synopsis: During this time of COVID-19, we have to stay home, but there are a lot of things to do and I don’t think it is boring at all. I am enjoying this time with my family. How are you doing?

Aloha käkou. æO Haæaipo koæu inoa a i këia makahiki aæe, e piæi ana au i ka papa æeiwa. æO koæu mau manaæo këia no ka wä noho paæa i ka hale. I këia wä hopohopo no ka maæi Covid-19, e paæa ana nä æohana ma ka hale. I koæu manaæo, he wä maikaæi këia no ka hoæopaæa ola kino, ka hoæoikaika pilina æohana, a me ka mälama hale. æAæole këia he wä manakä. Eia kekahi mau laæana o kaæu hana no ka höæalo æana i ka manakä.

æO ka hoæoikaika kino kaæu mea nui e hana ai. I këlä me këia lä, nänä æo Mämä, Päpä, a me koæu mau kaikunäne i nä wikiö no ka hoæoikaika kino æana me ka hoæopilipili i nä hana a pau a ke alakaæi. æAæole maikaæi ka noho moloä æana. E pühalalü ana ke kino! æO kaæu punahele, æo ia nä wikiö ma Peloton. I kekahi manawa, päæani pü mäkou i waho o ka hale, ma ka pähale a ma ke alanui. æAæole holo nui æia ko mäkou alanui e nä kaæa, a maikaæi ia no ka holo paikikala æana. Ua kükulu æo Päpä i kekahi hïnaæi i loko o ka pähale a æo ke kï pöpö kekahi o kä mäkou mau hana punahele. I kekahi manawa, päæani pü mäkou me nä keiki a ko mäkou mau hoa noho. A i kekahi manawa, hele ka æohana i ka æauæau ma kahakai æo Waimänalo. He kahakai nani nö ia a maæemaæe hoæi ke kai i këia mau lä. He mea maikaæi ka hoæoikaika kino. Pëlä nö e paæa ai ke kino. Pale æia ka maæi.

æO ka hoæoikaika æana i ka pilina ‘ohana kekahi mea nui. He mea maæa mau i kuæu æohana ke kuke pü æana i këlä me këia lä. æO kekahi mea æai punahele a mäkou, æo ia ka palaoa linalina. Nui ka æono o ka æohana i ia mea ‘ai, a no laila, kuke nui mäkou i ka palaoa linalina. Inä æaæole æoe æike i ka palaoa linalina, æo ia ke æano palaoa palai Hawaiæi. He lekapï æohana kä mäkou mai ka æohana o Kohala. æO ia ka æohana o koæu kupunahine ma ka æaoæao o koæu makuakäne. Kuke pü mäkou i ka palaoa linalina no ka æaina kakahiaka ma nä hopena pule. He æono nö ia a he æono pü hoæi ka pilina æohana.

æO kekahi mea a mäkou e hana ai no ka mälama æana i ke ola o ka æohana, æo ia ke kanu æana i kekahi mäla. Ua kanu mäkou i ka mäla ma ka hoæomaka æana o ka wä hoæomalu maæi. I këia manawa, æai mäkou i nä hua o kä mäkou mäla i këlä me këia lä. Ua kanu mäkou i nä mea like æole, e like me ka lekuke, ka æuala, ka maiæa, ke kalo, a me nä mea höæonoæono mea æai kekahi. Ua ulu æäwïwï ko mäkou mäla. Ke æohi nei mäkou i nä hua i këia manawa. He æono loa ka saleta ke æohi æia mai loko mai o ka mäla æohana. æOi aku ka æono ma mua o ka saleta e küæai æia ma ka hale küæai.

æO ia kekahi o kaæu mau hana i këia wä. Nui hou aæe nä æano hana e hoæäæo ai. æO kekahi mea nui loa naæe, he wä maikaæi këia no ka hoæoikaika æana i ka pilina o koæu æohana, ka mälama æana i ko mäkou ola kino, a no ka mälama æana nö hoæi i ka hale. Ua hauæoli au i ka lawelawe æana i këia mau hana. Mahalo au i ka mea loaæa, a æaæole aæu mea e nele ai. He aha kä æoukou mau hana?

E ho‘ouna ‘ia mai na ä leka iä mäua, ‘o ia ho‘i ‘o Laiana Wong a me Kekeha Solis ma ka pahu leka uila ma lalo nei:

>> kwong@hawaii.edu

>> rsolis@hawaii.edu

a i ‘ole ia, ma ke kelepona:

>> 956-2627 (Laiana)

>> 956-2627 (Kekeha)