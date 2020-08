Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-­Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, July 30-Aug. 6

>> Lydia Claire Bretz and Robert David Hill

>> Christopher Lee Broyles-Schopen and Jennifer Ann Takahashi

>> Steven Allen Buck Jr. and Charity Lacamento Marbebe

>> Matthew Ivan Evans and Elizabeth Mary Bluestone

>> Given Sausal Fuentes and Fernandino Ancheta Pedro III

>> Lowell James Gerry and Jennifer Renee Otto

>> Aaron Michael Griesel and Alexis Jane Ailes

>> Jessica Ann Hemenway and Daniel Martin Owens

>> Edward Michael Hernandez and Steven Ferraris

>> Tehran Keliihauoliokawekiu-­Otha Hooks and Victoria Kaloana Kamakanoelani Kipilii

>> Ken Yasuhisa Kiwada and Lindsay Malia Gyotoku

>> James Ku’uleialohapumeahana La’a Jr. and Ashley Kau’ionalani Visoria

>> Ashley Marie Marrero and Casey Michelle Anderson

>> Kevin Young Chan Nakasone and Kori Beth Teranishi

>> Alana Monica Lokelani Oliver and Barabbas James Ulysses Dietrich Jr.

>> Tamara Alejandra Pecina and David Jose Rico

>> Emily Rose Pierce and Shawn David Swanson Jr.

>> Joshua Nohea Yen Wo Yamashiro and Shayla-Mae Shinako Kekipi Pamatigan

BIRTHS

Filed on Oahu, July 30-Aug. 6

>> Costa Sol Abshire

>> Jayzen Blaze Antolin

>> Jackson Joseph Aponte

>> Allisson Rose Bigham

>> Jahmir Lorenzo Black

>> Phoebe June Branstetter

>> Naia Rubi Bullard

>> Kynzie Miyuki Mahinakonaneokohala Butler

>> Havyn Rene Sachiko Clymer Hofstra

>> Lucas Henry Kahou Cobb-Adams

>> Koda Quincie Cotten

>> Christopher Kai Cotton

>> Vanessa Nicole Culberson

>> Cruz Speranza De Los Reyes

>> Shule Vilivili Ete

>> Julian Saul Fernandez

>> Nayah Yosichi Francis

>> Elliott Thomas Gary

>> Payton Chanel Hamilton

>> Paisley Jo Hammer

>> Amelia Fay Hargrave

>> Israel Keokikalenanaakualawai‘aho‘omaika‘i Kamakeeaina

>> Kilohana Paul Kealohakahiauonaonekakaha Kauwalu-­Chang

>> Ioane Maka‘ala Kekauoha-Kama

>> Cayden Wilde Klonowski

>> Bodi Tatsuo Mana‘o‘i‘o Kodama

>> Lylah Ann Martin

>> Andrew Robert Mendykowski

>> Mailani Sybil Vivian U‘ilauna‘ole Mitchell

>> Kahiau Godsen Moose Alemaikealohakauikamaka Keaulana Mortensen-Castillo

>> Arathorn Kenny Graham Norred

>> Rori Maryann Ottenschot

>> Ricky Cameran Owens Jr.

>> Rebel Kealohapau‘ole Sativa Pang

>> Nahinu Pulamamaukahaloaokanekoaipa‘akaleilehuala‘ahia Pedro

>> Sevie Franklynn Pozo

>> Ivy Skye Kilihunepaikeolamamo Purdy

>> Diego Oceano Ha‘i Pu‘le Rodriguez

>> Akelah Keao Monteroso Romero

>> Isla Sky Secreto

>> Cassidy Tameko Takabayashi

>> Jacob Aiden Tamanaha

>> Violet Nhu Nobuye Tengan

>> Joselyn Elizabeth Whitley

>> Penelope Kai Santiago Witt

>> Alaynah Dae Woods