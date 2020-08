Column: Ke hï i ka pä, i hewa paha i ka haukalima Keto

Synopsis: There is a new ice cream for people on ketogenic diets. It has only two grams of carbs, if you do not count the fiber and the sugar alcohol. But, it is not without side effects.

æAuhea ‘oukou e nä hoa e külia nei i ka æai pono. I mea e æalo ai i ka hopena pühalalü, he æai päkiko nö paha ka hana, a he hoæokë pü i ka æai köpaæa a me nä mea nui hoæi o ke köpia. I mea ia æano æai æana e höæea ai i ke külana “ketosis”, æo ia hoæi ka wä e emi loa ai ke köpia e hoæoheheæe æia ana e ke kino a e hoæomaka ai ka hoæoheheæe æia o ke kelekele ma kahi ona. æOiai æo ka hoæëmi paona nö ka hopena o ia hana, he nui ka poæe e mälama nei i këia æano æai æana. Ua maopopo, he hoæokano ke æano kamawae, eia naæe, ua æokoæa ka hoæokë a æokoæa hoæi ke kamawae. He koho ka hoæokë i ke olakino maikaæi a me ke kino wïkani, a he koho ke kamawae ma muli o ka æono a ka waha.

He mau makahiki koæu æai Keto æana a, i loko nö o ke kela æana o kuæu æono i ka haukalima, pëlä nö ka löæihi o ka hoæokë æana i ia mea. He mau mahina aku nei, i ka wä nö paha i hoæomaka ai ka laha æana o ka maæi, ua æöæili mai kekahi æano haukalima Keto ma nä hakakau o Costco. Keu kuæu hauæoli! He wanila ke æano o ka haukalima a ua küpenu æia i loko o kekahi æano kokoleka heheæe. Noæu iho, æaæohe oæu hoihoi i nä æano pani meaæai like æole. Pehea lä këia haukalima?

I koæu hoæomaka æana i ka æai Keto, haæalele au i ka laiki. Aloha nö kahi keiki puni laiki æo au! Mai koæu wä liæiliæi mai a nui, æai laiki au i këlä lä këia lä. Hana nui ka hoæokë æana! E päpä æia naæe ka æai laiki ma ka papa meaæai Keto. I ia manawa, e küæai æia ana kekahi æano laiki ma Costco i hana æia me ke kalipalaoa. æAæole naæe oæu hoihoi iki i ka laiki kalipalaoa. Inä e kela kuæu æono i ke kalipalaoa, he æai kalipalaoa æiæo nö kaæu!

æO ka haukalima Keto, he haukalima maoli ia, koe ke emi loa o ke köpaæa a me ke köpia. I ka heluhelu æana i ka lepili ma ka pahu, he æelua wale nö kalame köpia. I heluhelu aku naæe ka hana i nä æike ma luna o ka pünaewele no nä mea o loko, ua püæiwa loa ihola i ka loaæa mai he 12 kalame köpia. He æelua wale nö kalame häæaæa æai a æewalu kalame köpia koe (sugar alcohol). He æelua kalame koe. æO ia ke köpia æiæo. æO ua köpia koe nei, æaæole ia he kö a æaæole ia he lama, a æaæole nö e helu æia ma ke æano he köpia maoli i loko o kahi æaukä haukalima Keto. Eia kä, ua lilo ia æo ia kuæu puni. He æai höæoluæolu ia i ka lä wela o kau wela, a æaæohe wahi hopohopo i ka hopena pühalalü. Pehea lä naæe i æono ai?

No ka manawa, e lawa paha ka æölelo æana, æaæole ia he köpia. Eia naæe kahi mea æäpiki. Ke haupa mai i këia æano haukalima, æaæole a he wä, e loaæa mai i kauwahi hopena maikaæi æole. He nani ia, æaæohe hoæoheheæe piha æia, ke æai nui, e kupu mai auaneæi kekahi mau hihia no ke kino. æO ka puæu pühiæu æoe, æo ka hï hoæi, æo ka æöpili mai o nä aæa huki, a ia mea aku ia mea aku. æO ia kä ka mea i ala ai au i ke aumoe me ka æöpili o nä æoloæolo wäwae! Hopena æelemakule paha?

Eia hou, ma kahi æatkala aæu i käkau ai ma æApelila aæe nei, æoiai au e hele wäwae ana ma koæu kaiaulu, ua hele a kaumaha æo hope. æO ka hï akula nö ia i loko o ka pähale o kahi hoa noho. He mana Keto!

