Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-­­Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System

MARRIAGES

Filed on Oahu, Aug. 13-19

>> Allan Joey Agsalog Agustin and Tara Tugas Rosario

>> Tatiana Alomia and Luis Guillermo Lemus Lavado

>> Xiang Ao and Sophie Leticia Xiaofei Tan

>> Megan Lea Applegate and Barry Robert Wood

>> Robyn Carol Bachiller and Baxter Delmont Valentin Losano

>> Nicholas Patrick Barrett and Jasah Protacio Timbobolan

>> Andrew Lee Blumenfeld and Hye In Kim

>> Harold Cabbab Jr. and Jill Mokihana Oliveira Gray

>> John Rossiter Casey and Hsing Hua Lee

>> Susana Mungling Choy and William Ray Zellmer

>> Edwin Acosta Cruz and Sarah Jane Gagante de Jesus

>> Sarah Ashley Daughtrey and Arianna Justine Ferguson

>> Lauren Brianne Downey and Sergio Dominguez

>> Joseph Henry Dureza and Paola Sandra Laura

>> Villamor Sheldon Gani Jr. and Melise Miyuki Nekoba

>> Star Go and Michael Jay West

>> Morgan Quinn Grubb and Brandon Sean Jones

>> Emily Batacan Guerrero and Isaiah Austin Cureton

>> Johnathan Scott Jeter and Candace Champagne Fonseca

>> Lauren Miyuki Kawatani and Bryce Takaji Iwami

>> Nicholas Kiloki Kioko and Alma Angelica Barrera Guajardo

>> Nicholas Charles Kraus and Rachel Elizabeth Cash

>> Shen Li and Anna Hoang Trang Ngo

>> Rorianne Mary Madden and Alec David Bonnstetter

>> Clarissa Ilene Magana and Aldeyun Marshun Pruitt

>> Kyle Keolaewa Marshall and Pawan Kaur Grewal

>> Carolina Maria Massa Moreno and Ruben Dario Ramirez Jr.

>> Tiana Mieko Trang Nguyen and Sung Yeon Kim

>> Marie Alice Pouliot Noelle and Josiah Jay Thurneau

>> Joshua Dean Phelps and Shannon Marie Eskridge

>> Joseph James Poehling and Gabrielle Annette Bardell

>> Brandon Ray Ikaikaonohoku Ragaza and Niccole Pomaika‘i­okalani Griffin

>> Bradley Anthony Kaleo O Kalani Rodrigues and Kayleen Acierto Uson

>> William Herman Saunders Jr. and Casey Linn Allaire

>> Ben Schwieder and Filiz Kaufmann

>> Jolene Marie Sicley and Michael James Patterson

>> Shannon Nicole Slattery and Simon Manuel Rosa III

>> Geoffrey Stephen Smith and Marina Alexandrova

>> Jansen Jelly Nolledo Tesoro and Samson Jodrey Wasson

>> Chrystalle Marie Thompson and Kyle Kennedy Anger

>> Qingyu Wang and Chuiye Kong

>> Elaine Marella Weaver and Oliver Dean Simon

>> Kelly Celene White and Tyrek Dermont Vinson

>> Taylor Scott ‘Imiloa Keawemauhili Wong and Schylar Kuuipohoohenomakapihanakalani Robinson

BIRTHS

Filed on Oahu, Aug. 13-19

>> Bronx James Abad

>> Zayden Nick Javier Agpalza

>> Rylie Kawena Aigamaua

>> Avarie-Skye Sales Allagonez

>> Kelani Julianna Arroyo

>> Daniel Porfirio Bingham

>> Parker Joy Kahalaomapuana Sakura Cacal

>> Destiny Kaikaina Cristobal Camaquin

>> Aurora Sky Centeno

>> Swaseley-Cheo Walley Charley

>> Zaccai Yanuaria Datiles

>> Astro Jade Derramas

>> Kiare Nawailani Eltagonde

>> Lianna Areeya Farkash

>> Vaia Te’a Ferguson

>> Zion Kaliko Kealamauloa Gibson

>> Piper June Gontarek

>> Anthony Edward Keanu Hinojosa-Marquez

>> Oliver Ray Brooks Hutchison

>> Ellie Harper Flores Jocson

>> Alvin Isiah John-Charmack

>> Grant Lee Jones

>> Xzavier Jovi Saint Jones

>> Chayce Kalelenokamakuahine Archangel Joseph

>> Charlie-Rose Sylvia Keiko Juncker

>> Awapuhi Kahaleua

>> Azriel Kaehukai Silva Kaleo

>> Rhema Lokahiokealoha Kanuha Hudman

>> Kaua-Chevelle Kawenakolina Ka Mehana O Ka La Ola I Ka Makana Ma Ke Akua Mai Ke La Hiki Ola I Ka Napo‘o Ana O Ka La Kaupu Brown

>> Carter Showers Kline

>> Isabel Shantelle Hi‘ileimakamae Lemarier

>> Brixon Gage Kekia‘imaikalaniokala Leopoldo-Yadao

>> Atlas Pueo Leorna

>> Emiliano Mateo Lopez

>> Raediance Sky Kalei Olena Lehua Mee Yin Lopez-Maka

>> Emiel Anjeny Momileiali’i Makaiwi

>> Kaia Masako Matsuda

>> Jayten Keahiho‘ola‘au McBrayer

>> Paxtyn Zander McCall

>> Draxton Lloyd Keolamakamae McCollough

>> Nolan Kupono Meinecke

>> Meilani Alize’ Leo-Lynn Milho

>> Anvi Mishra

>> Autumn Grace Morales

>> Ruby Remi Manimaek Nakao

>> Sonoma-Ellie Kuliaikalamaku Siola’a Nathan

>> Nyles Mehanaokala Ng

>> Liviana Elena Nierras

>> Julian Javier Nieves Trujillo

>> Taylor Joe Bantilan Nishikawa

>> Wes Miles O’Connor

>> Kealani Hi‘ilanikamakana­makamae Oana

>> Naveah Atara Mohalalauli‘i Ped Ohashi

>> Breyzen Ka­hiau Pacheco

>> Honor Johnathan Makaha‘nui Palakiko-Hinch

>> Savvy Charles Kuu­lei Ula‘la‘e Palakiko-Hinch

>> Landon Kainoa Paras

>> Octavia Tekawitha-Kahealani Paulis

>> Chyna Adele-Meafou Paulk

>> Louis Benjamin Keahi Rose

>> Kamaya Zhuri Scott

>> Maverick Atsushi Ryder Steele

>> Henry Dallas Stumpf

>> Kobe Kawaipuna Suiso

>> Oshen Kekamapiliewe Takeshi Tabata

>> Raiden Baptista Tabios

>> Moanike‘ala Ekekela-Kepola Miu Lan Ka‘auwai Tongamoa

>> Gia Aveiatali Tupulua

>> Eliyanah Gapero Wong

>> Liam Deandre Domingo Yang

>> Averi Lyn Keilani Yoshimoto