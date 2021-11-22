Vital Statistics: Nov. 12-Nov. 18

Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Nov. 12-18
>> Johnathan Alexander and Natalie Catherine Funk
>> Antonio Glenn Almodovar and Juanita Aurelia Chavez
>> Brandi Kim Alvarez and Brian Thomas Monroe Stibich
>> Darwin Lamarr Anderson and Brianna Rene’ Blair
>> Noah Stephen Barlass and Angeline Patricia Rodriguez
>> Philip James Barrows and Mayra Azucena Perez
>> Mariah Alysia Kaiulani Basques and Matthew Kaipo Kehua Laakea Sebay-Abordo
>> Bryan Jon Bjork and Kuanchanok Aja Wynter
>> James William Bray and Erika Amelia Cole
>> Phillip James Brown and Erin Nicole Brown
>> Isaiah Danial Byerly and Nicole Lynn Kuczmarski
>> Shari Anna Cleary and Lene Eugene Tufele
>> Christalen-Richelle Guzman Colobong and Sheldon Keahukai O‘ Kalani Leanio-Blackwell
>> Ryanne Keikilani Punahele Ku‘ulei de Guzman and Isaiah Kobe Lee
>> Cari Lee Delamielleure and Jerome Frank Jodloski
>> Chelsea Mariah Estanique and Eric Erkan
>> Paul Kalani Kaawa Flores Jr. and Nicholas Ernest Hatt
>> James Kirk Furukawa and Carolina Naparate
>> Anthony Jadon Goulet and Trisha Angela Bagaoisan Agustin
>> Felix Gutierrez Velasco and Ana Giselle Herreman Garcia
>> Cheyenne Dakota Hernandez and Gabriel Isaiah Viveiros
>> Connor Bradley Hull and Krissttyn Carolina Colina
>> Kindra Lee Johnson and Tyler Wayne Waller
>> Kyle Edward LaFonte and Kimie Kono
>> Luther Kin Wai Lo and Kanthanat Suthamma
>> Damian Andres Maldonado and Adalyna D’rey Santa Cruz
>> Destiny Rachel Martinez and Luis Hernandez
>> Karla Nataly Mata and Christopher David Hernandez
>> Dasia Ronet Mcalpin and Matthew Gunter Lortz
>> Russell Vincent Menicucci I and Lisa Ann Galante I
>> Latonnion Atriece Moore and Vincent Lamar Cunningham
>> Laura Christine Morris and Loren Ross Jamison
>> Michael Tadao Murakami and Ashley Akemi Yamabe
>> Brittny Keaolani Napoleon and Stuart Jameson Mileur
>> Nicolas Desire Nicaise and Sarah Maria Irias
>> Dylon Lau Kaimalie Nichols and Kristi Kozuye Matsueda
>> Melanie Krystal Nogueras and Michael Giovanni Suarez
>> Richard Youn Park and Miwa Furui
>> Heather Thao-Ngoc Phan and Devilin Lee Moye
>> Derrick Phang and Jenny Phi Tri
>> Duncan Thomas Philbrook and Camry Madison Taylor
>> Elizabeth Arnell Picou-Armant and Wilbert Gerard Jackson
>> Ryan Kenneth Polsley and Megan Kelly Haselman
>> Anthony Allen Poole Jr. and Kristiana Camylle Perez Paman
>> Michael Melvin Potter and Jessica Joan Brgoch
>> Quinlin James Preston and Emily Kanani Ya Ming Rapoza
>> Tino Lutz Quackatz and Yvonne Symmank
>> Christina Gail Richter and Salvador Guerrero Esparza
>> Lisa Marie Rivera and John Paul da Silva
>> Sean Michael Salama and Kaylin Ann Mahoney
>> Christopher Boun Saphanthong and Chelsea Isabella Pereira
>> Kahealani Marie Sayers and Rustin Nicolas Kamakahiki Aila
>> Joseph David Schow and Marin Ando
>> Cosimo Selvaggi and Viorica-Sorina Dumitrache
>> Jordan Taylor Sencial and Madison Reed Springer
>> Lauren Mackenzie Smith and Thomas Alexander Free
>> Paris Vernice Stovell and James Anthony Heater
>> Afulilo Tuavela and Faaleofi Faumui
>> Johnesha Shonte Vallier and Michael Christopher Murphy
>> Andrew Robert Vollmer and Danielle Christina Pomaikai‘Lani Camero
>> Mengying Wang and Kaihua Li
>> Mariebeth Descartin Watanabe and Rick Kainoa Toshimi Miyamoto
>> George Leslie Webster and Regina Kealaaumoe Inciong
>> Tiana Leilani Wheeler and Gi-Hoon An
>> Whitney Nicole Womack and Kevin Andrew Salazar
>> Ryan Kim Yoshida and Jasmine Ann Ke-Ala Kiaaina
>> Tiffany Kanoe Yoshida and Kyle Grant Kinman
>> Kirk Wong Ziegler and Maisa Leilani Thayer
BIRTHS
Filed on Oahu, Nov. 12-18
>> Ryan Michael Abe Jr.
>> Jackson Reece Shohei Agsalud
>> Noah Ka‘eo A No‘eau Ichiro Alana
>> Raina Mishimaerah B Alokoa
>> Malakai Joshua Amundson
>> Rylie Grace Yasay Andres
>> Alayna Keani Arellano
>> Saylor-Marie Hi‘ianaikekamamakamaeokekaimaikeakua Ku‘uleimomionalani Sumiko Berdadero-Kalua
>> Reign Aisling Bescos
>> Julian Thomas Alaka‘i Biffle-Ah You
>> Jaedon Asher Naia Borromeo
>> Wynnie Kahana Burris
>> Samuel Alan Kawika Cabillon Ayala
>> Jaymeson Scot Ito Cajimat
>> Layla Rae Canete
>> Everett Michael Tuan Cherniga
>> Tove Olivia Clifford
>> Archer Masahi Colon
>> Alistair Wai‘oluleoonalani Coull
>> Acetyn Parker Cristobal
>> Madeleine McLean Darwin Delaney
>> Jameson Zapanta Echiverri
>> Kaimana Kupono Foster
>> Carsen Alena Fujinaka
>> Rio Shinichi Gibo
>> Atlas William Gilvarry
>> Kahekili Josiah Gonsalves
>> Breeze Hi‘ilei Hanako Hau
>> Jacob Archer Haussmann
>> Camille Elise Heese
>> Noelani Faith Heppner
>> Leia Laiku Tsuru Higa
>> Elara Marie Hill
>> Nation Ali‘i Koa Michael Adam Ho‘okano
>> Journey Hana Infante
>> Navea Rylee Haunani Izaguirre-Dalida
>> Olivia Hope Leinani Izaguirre-Dalida
>> Ayris Nainoa Jennings
>> Sweayze-Robert Kamauliola Jordan
>> Bella ‘Alohilani Kawaihoonani Kahalekai-Lopez
>> Beau Nape‘akapuonapaialani Kalawai‘a
>> Kahealani Kuuipo Traycina Mahea Chong-Namauu Kamana
>> Zyance-Kainoa Kauamalukaiko‘o Kini Kamelamela
>> Graham Kurt Keeling
>> Angel-Blaine Teanuenue Kekoa-Vares
>> Blessings Siosi Kamealohamakanaokealii Kuoha
>> Graycen Huntly Lameg-Silva
>> Miles Kainoa Lewis
>> Kenah Skye Kamealoha Limahai
>> Malia Eleanor Lin
>> Naomi Elizabeth London
>> Zayden Tashiro Ioane Ludwig
>> Talia Jessie Tairoto Mareko
>> Asa Kupaamauloa Markwith
>> Xanthus Koa I Ho‘opomaika‘i ‘ia E Ka Lani Mas Morel
>> Tiana Lynn Viray Mendoza
>> Jack Layne Meredith
>> Chasen Lokela Kaimana Milika‘a-McShane
>> Tabu Ya’cexlyn Aiyla Mioba
>> Jacob Manuel Mustafa
>> Navy Keaouilaokalani Paiva Naone
>> Kayden Cuu Nguyen
>> Isla Kate Naleiokalani Akimano Nishimura
>> Brook Kelly O’Connor
>> Kyro Po‘okela Takashi Ogata
>> Brandon Masayoshi Ogoshi
>> Tauriel Kaiouimaikalani ONeal
>> Ayzen-Austin Kepakiano Pilanui Pa-Simeona
>> Serenity Jaye Alonzo Pahed
>> Ayla Moani Sachiko Palley Sinagra
>> Kaimele Joyce Kahalaopuna Patrick
>> Ezra Hokuaha‘aheo‘okekekaimaile Takao Peters
>> Mele‘okeko‘ali‘i‘oiwalani Waioleka Poaipuni-Pua
>> Kingston Kealiikoakaianaikalakapu Racoma-Kauhane
>> Khaleesi Jean Ragland
>> Rhayder Christian Keona Remigio-Miranda
>> Takoda Stone Reyes
>> Leila Kahealani Rita
>> Iris Haneul Romero
>> Aycen John Makanui Rubin
>> Brielle Roselynn Saramosing
>> Bryan Kazuaki Serai
>> Emiah Elizabeth Shiroma
>> Lukela Ushio Smith
>> Kalliope Hala‘iikealohaoleilani Solomon
>> Kaho‘oilina Kauanoe Violet Sonoda-Sofa
>> Liko Lex Spaulding
>> Lilli Lanikai Spaulding
>> Zephaniah Kahu O Kekai Steele
>> Gunnar Michael Stephens
>> Anastasia Aolani Sipenuk Taitano
>> Nicholas Joe Taototo
>> Kian Kaheana Thompson
>> Healani Kamakanahiwahiwapomaikaiokalae Thompson II
>> Victor Kapena Tinajero
>> Phoenix Po‘okela Ulavale Wilson
>> Vincent Hoku Wilson
>> Raya Olivia Woo
>> Bella Rose Aika Laahia Woodward
>> Wyatt Odell Wrenn
>> Micah Tetsuhiko Yamashiro
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