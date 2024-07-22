Honolulu Star-Advertiser

Monday, July 22, 2024 78° Today's Paper

Hawaii NewsVital Statistics

Vital Statistics: July 12-18, 2024

Today

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, July 12-18

>> Andrew Mark Amerio and Elyse Sheri Nelson

>> Mika Ellen Barnhart and Michael Christopher DeMario

>> Cecilia Elizabeth Barreto and Mark Douglas Ehlers

>> Jina Deville Boyd and Victor James Hurley

>> Hayden Russell Canady and Ava Marlene Van der Merwe

>> Alejandro Casabar III and Candace Rena’e Kern

>> Mark Steven Colello and Jennifer Schake

>> Lyrene Asuncion Domingo and Albert Leong Ng III

>> Bimbo Bren Umbao Dy Tioco and Lorraine Raissa Te Yu

>> Brandon Nicholas Eidson and Maria Wenie Peru

>> Karleigth Alexandra Flores-Rivera and Brandon Cristian Muniz

>> Judy Lynn Gielniak and Timothy Sung Gai Young

>> Bronsen Matthew Gonda and Juliet Claro Supnet

>> Aleksandra Agnieszka Gostynska and Maciej Jan Stawny

>> Simon James Healy and Fiamma Guercini

>> Robert Kalaniopuu Hema and Denise Jean Rosealani Kawehi Tavares-Pagaduan

>> Jessie Leo Hengy and Jessica Irene Griffin

>> Desiree Ann Iannello-Meek and Ryan Matthew Mace

>> Janelle Mahinalani Kama and Joseph Lawrence Kameohanohano Tulba

>> Daniel Waikoamaikalani Kawasaki and Mari Tamayo Kondo

>> Cody Bryant Lahey and Jenna St. John Fulvi

>> Isaac Obed Letz and Alexa Macedo Cruz

>> Diogo Trotta Barreto Lira and Jourdan Marissa Duarte

>> Shaynen Wai Keong Low and Seema Sueko Hirsch

>> Jazmine Bell Mansfield Teuscher and Stanley Balmore Sermeno

>> Gage Ellis Manyak and Shannon Lee Brigham

>> Mindy Regen Martineau and Seth Shore Kalahui Spencer

>> Sarah Elizabeth Mordan- McCombs and Harry Thomas Van Aken

>> Jonathan Aaron Munan and Michayla Nikohl Neufeld

>> Thomas Paul Murgitroyde and Catherine Ann Squires

>> Brittany Kaluhea-Kealaokemaile Mahealani Nihipali and Jacob Daniel Martinez

>> Ross Benjamin Isao Nogami and Lindsey Marie Yan Yi Seu

>> Gina Eugenia Panganiban and Benjamin A Klootwyk

>> Ray Edward Payne and Elizabeth Anne Holfinger

>> Ulyses Quinonez and Mariana Zambrano

>> Ryan Kaleo Rego and Juliet Ramos Magbaleta

>> Ericka Morgan Rogers and Alexander Paul Byrd

>> Vanessa Renee Romero and Marcus Anthony Claxton Wright

>> Ashley Shirley Sonan and Cailean Kaeo Ching

>> Tamika Yolanda Starr and Ricky Lamar Hogens Jr.

>> Heidi Midori Suan and Reyn Tetsuro Wakabayashi

>> Emily Pheng Heok Tan and Richard Alan Hall Jr.

>> Chandler Mae Jean Thomas and Travis Trigger Smith

>> Bridget Maria Schmalz Thorp and Jens Olav Osterdal

>> Claudia Paz Valle and Matthew Bradley Holmberg

>> Brian Franklin Waugh and Amy Michele Samples

>> Hanting Wei and Mingzhao Liu

>> Tori Ann Mieko Yatogo and Maricarmen Ramirez

>> Nilgun Yildirim and Aydin Yildirim

BIRTHS

Filed on Oahu, July 12-18

>> Aslan Amadeus Auelua

>> Willow Archer Clary

>> Isabella Saige Aguilar Dilla

>> Abigail Rose Fuller

>> Mylo-James Kawika Joe

>> Maluokeakua Kalani Lolana Kamana

>> Haven Keolalaniokamananui Keomaka-Nerveza

>> Koa Asher Kim

>> Shamarlyn Flossie Tedrick Melander

>> Truly-Grace Ku‘upuamauloa­maikalani Sallas Mielke

>> Noah Lucas Montpas

>> Maya Kunal Parekh

>> Ariihau Damian Simi Pedron

>> Angela Crisostomo Ramirez

>> Ymara Risa

>> Benjamin William Rouse

>> Hazelee Ana Maria Salcido

>> Cyrus Kai Sawyer

>> Taimane Inise Beth Seti

>> Lexi Ann Galan Sunberg

>> Layla Lilinoe Pi’ikea Tanoue

>> Conrad Hayden Weaver

>> Zaya Maile Zavala

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