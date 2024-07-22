Vital Statistics: July 12-18, 2024
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, July 12-18
>> Andrew Mark Amerio and Elyse Sheri Nelson
>> Mika Ellen Barnhart and Michael Christopher DeMario
>> Cecilia Elizabeth Barreto and Mark Douglas Ehlers
>> Jina Deville Boyd and Victor James Hurley
>> Hayden Russell Canady and Ava Marlene Van der Merwe
>> Alejandro Casabar III and Candace Rena’e Kern
>> Mark Steven Colello and Jennifer Schake
>> Lyrene Asuncion Domingo and Albert Leong Ng III
>> Bimbo Bren Umbao Dy Tioco and Lorraine Raissa Te Yu
>> Brandon Nicholas Eidson and Maria Wenie Peru
>> Karleigth Alexandra Flores-Rivera and Brandon Cristian Muniz
>> Judy Lynn Gielniak and Timothy Sung Gai Young
>> Bronsen Matthew Gonda and Juliet Claro Supnet
>> Aleksandra Agnieszka Gostynska and Maciej Jan Stawny
>> Simon James Healy and Fiamma Guercini
>> Robert Kalaniopuu Hema and Denise Jean Rosealani Kawehi Tavares-Pagaduan
>> Jessie Leo Hengy and Jessica Irene Griffin
>> Desiree Ann Iannello-Meek and Ryan Matthew Mace
>> Janelle Mahinalani Kama and Joseph Lawrence Kameohanohano Tulba
>> Daniel Waikoamaikalani Kawasaki and Mari Tamayo Kondo
>> Cody Bryant Lahey and Jenna St. John Fulvi
>> Isaac Obed Letz and Alexa Macedo Cruz
>> Diogo Trotta Barreto Lira and Jourdan Marissa Duarte
>> Shaynen Wai Keong Low and Seema Sueko Hirsch
>> Jazmine Bell Mansfield Teuscher and Stanley Balmore Sermeno
>> Gage Ellis Manyak and Shannon Lee Brigham
>> Mindy Regen Martineau and Seth Shore Kalahui Spencer
>> Sarah Elizabeth Mordan- McCombs and Harry Thomas Van Aken
>> Jonathan Aaron Munan and Michayla Nikohl Neufeld
>> Thomas Paul Murgitroyde and Catherine Ann Squires
>> Brittany Kaluhea-Kealaokemaile Mahealani Nihipali and Jacob Daniel Martinez
>> Ross Benjamin Isao Nogami and Lindsey Marie Yan Yi Seu
>> Gina Eugenia Panganiban and Benjamin A Klootwyk
>> Ray Edward Payne and Elizabeth Anne Holfinger
>> Ulyses Quinonez and Mariana Zambrano
>> Ryan Kaleo Rego and Juliet Ramos Magbaleta
>> Ericka Morgan Rogers and Alexander Paul Byrd
>> Vanessa Renee Romero and Marcus Anthony Claxton Wright
>> Ashley Shirley Sonan and Cailean Kaeo Ching
>> Tamika Yolanda Starr and Ricky Lamar Hogens Jr.
>> Heidi Midori Suan and Reyn Tetsuro Wakabayashi
>> Emily Pheng Heok Tan and Richard Alan Hall Jr.
>> Chandler Mae Jean Thomas and Travis Trigger Smith
>> Bridget Maria Schmalz Thorp and Jens Olav Osterdal
>> Claudia Paz Valle and Matthew Bradley Holmberg
>> Brian Franklin Waugh and Amy Michele Samples
>> Hanting Wei and Mingzhao Liu
>> Tori Ann Mieko Yatogo and Maricarmen Ramirez
>> Nilgun Yildirim and Aydin Yildirim
BIRTHS
Filed on Oahu, July 12-18
>> Aslan Amadeus Auelua
>> Willow Archer Clary
>> Isabella Saige Aguilar Dilla
>> Abigail Rose Fuller
>> Mylo-James Kawika Joe
>> Maluokeakua Kalani Lolana Kamana
>> Haven Keolalaniokamananui Keomaka-Nerveza
>> Koa Asher Kim
>> Shamarlyn Flossie Tedrick Melander
>> Truly-Grace Ku‘upuamauloamaikalani Sallas Mielke
>> Noah Lucas Montpas
>> Maya Kunal Parekh
>> Ariihau Damian Simi Pedron
>> Angela Crisostomo Ramirez
>> Ymara Risa
>> Benjamin William Rouse
>> Hazelee Ana Maria Salcido
>> Cyrus Kai Sawyer
>> Taimane Inise Beth Seti
>> Lexi Ann Galan Sunberg
>> Layla Lilinoe Pi’ikea Tanoue
>> Conrad Hayden Weaver
>> Zaya Maile Zavala