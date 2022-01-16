Vital Statistics: Jan. 7 to Jan. 13, 2022

Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Jan. 7-13
>> Clarisse Ashley Caluya Achiles and Keone Christopher Millare
>> William Arias and Erika Nakahara
>> Joseph Matthew Biringer and Charlton Castillo Lacerna
>> Ronald Joe Blake and Susan Christine Hart
>> Steven Anthony Bonello and Anna Kathryn Sons
>> Pedro Campos Jr. and Priscilla Rosario Loredo
>> Perla Cristina Cano Gomez and Mikhail Gorbachev
>> Po-Sheng Chang and Simone Alison Phillips
>> Cordell Danial James Cook and Mele O‘Kealani Jaley Sadako Takahashi
>> Roy Cuevas and Lizzette Quinteros
>> Leumar Pasamonte Estoconing and Angelica Cabasan
>> Michael John Falby and Zoë Rachel Scott-Alpert
>> Dustin Kaiwi Gaessner and Megan Kathleen Gallagher
>> Alma Elizabeth Garcia and Fred Giovanni Figueroa
>> Reid Kenji Higa and Kailan Chaulcey-Loke Cordova
>> David Manuel Jaegel and Oliwia Julia Bialas
>> Calvin Kawika Juan and Arlene Faith Visaya De La Cruz
>> Cherish Makalani Kam and Ciara Halaole Primo Santiago-Lee
>> Leo Kenji Kodish and Emily Wing-Yun Lung
>> Ricky Laishram and Ei Thanda Tun
>> Walter Robert Leather and Ann Victorious Yang
>> Devin James Lee and Olivia Shatera Downing
>> Healani Keegan Leite-Ah Yo and Lansen Hon Gong Leu
>> Ilyah Dmitrievich Lisensky and Alexandra Christine Aivalis Clendenning
>> Madison Sue Maynard and Kaleb Thomas Johns
>> Angelica Marie Dizon Mercado and Josemayo Baranda Makilan
>> Macy-Alexandra Makana Mitravich and Patrick Tate Matthews
>> William Fitzpatrick Moore and Launa Michelle Cornell
>> Santana Nicole Olvera and Ian Marshall Bryant
>> Arianna Elizabeth Opper and Ashok Kannan
>> Owen Walker Parks and Johanny Esperanza Nunez Rodriguez
>> Maryann Margaret Parrone and Zackery Preston Solmirin
>> Dylan John Kanekaiko‘o Quizon Peters and Kaho‘opomaika‘i Nobuko Kekua
>> Rayne Elias Kaleikaumaka Poepoe and Marina Hoya
>> Alexis Jean Rodriguez and Alexander James Macwaters
>> Maria Lizette Cabradilla Sagun and Jomar Palting Espiritu
>> Timmy Cong Ta and Kristyn Nicole Litchfield
>> Lei Den Joy Jamon Tugaoen and Junielyn Semilla Cabasbas
>> Olivia Manning Vargo and Adrian Zain Ray
>> Stephanie Ann Waddell and Kenneth Harlan Miller
>> Uwe Wagner and Nicole Krellmann
>> Chi Chung Eddy Wu and Karen Oi Wah Hui
>> Lukas Medianno Yoga and Pi Chi Tsai
>> Vanessa Zuniga and Julio Aaron Garcia Hernandez
BIRTHS
Filed on Oahu, Jan. 7-13
>> Uriah Perikles Ambler
>> Kirana Storm Bridgewater
>> Madison Avery Hideko Cagaoan
>> Ava Cheng
>> Harleyquin Candace Chong-Hata
>> Jerzy Makanui Atua Me’alofa Kai’pono Joseph Costa
>> Righteous Roy Kahaelanakila Ahonui Kaili De Mello
>> Maverick Ace Baldos Domingo
>> Dimitri Duran
>> Dominic German Estrada Duarte
>> George Kai Fang
>> Elias James Floyd
>> Kalia Hunter Tabula Frost
>> Alexander George Harrison
>> Judah Daniel Hausler
>> Zoë Alana Hixon
>> Trinity-Lauva’a Savea Fuauli Kaeo
>> Kyson Kunuiakea Kaniho
>> Eremasi Rokocavolivoli Reki Kinikini
>> Ezekiel Robert Richard Kira
>> Kaimana Lawai‘a Kua‘ana
>> Ivara Lin
>> Amelia Margarita Mancia
>> Makaiah Kiyoshi Murasaki
>> Chazyn-Chance Keanokilakilamanaiakalani Na-O
>> Oliver Rey Natera
>> Charlee Zoe-Belle Kaulananahokuikalanihanaukekaimanaho‘okahimawaena Ojeda
>> Jaxxon Zander Shay
>> Adam James Sivils
>> Maddux-Grey Yong-Hwa Sadahiko Sugino
>> Makena Grace Ka‘ali‘iho‘okano Taeu
>> Kaysiana Maseliga Melanie Leialoha Taimatuia
>> Emika Moon Hilina‘ikealoha Takata
>> Melody Masami Tanabe
>> Kellen Allen Dang Sasaki Tosaka
>> Emmitt Kaleopono Vierra
>> Faamanu Randy Vonkoppel- Malivao
>> Faavavau Laofie Vonkoppel- Malivao
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