Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, Feb. 11-17

>> Dazriel Jarrell Acosta-Melendez and Anjelina Jesenia Rae Torres

>> Lauren Bena Adelman and David Geoffrey Nathan Epstein

>> Donovan Isaac Nahikumaikalani Antone and Margo Ann Alofa Dolan

>> Deijahlynn Emi Kamalani Bernard and Devon Anthony Scott Holcomb

>> Edgal Herman Keonaona Clark and Diane Sachiko Shimomura

>> Carrie Sheffield Cravens and Jerome Mark Yencharis

>> Jordan Toshio D’Araujo and Carlenn Takao Tengadik

>> Elizabeth Wayne Denton and Nathaniel Ruben Martinez

>> Phillip Jacob Doerr and Liyan Wan

>> Eli J. Dorr and Krystal Marie Terrado

>> Derek Pasion Dumlao and Rachelle May Guiang Evangelista

>> Jacqueline Exel and Arndt Kaempfe

>> Royal Theodore Fruehling and Shan Chen

>> Jason Allen Gagnon and Stephanie Denell Sanders

>> Manuel Alejandro Garcia Hernandez and Judith Karen Anaya Estrada

>> Israel Elijah Gregory and Cathryn Marie Hentz

>> Dylan Paule Tongpalen Gutierrez and Kristine Kaye Casaclang Cacatian

>> Paul Semera Keoni Hennessey-Kutzen and Chanel Kawohi Lani Fumiko Franco

>> Ashourrina Christina Henshaw and Michael Robert Auz

>> Robert James Ilima Howard and Lorraine Frances Etchell

>> Amanda Yukari Ikehara and Travis Hoai Phan

>> Dale Eugene Lunders and Jodi Lea Sheppard

>> Bianca Thuy Lan Ngo and Jeno Mikael Heed Sario

>> Ryan Douglas Osinski and Ciamar Ofel Quintero Selepeo

>> Jasmine Jentae Palmer and George Khalil Ghantous

>> Samuel Alexander Philbern and Michael James Huggins

>> Graceann Celestina Rettig and Michael Pernel Derapiza Santos

>> Ronald Ruiz and Alicia Ysabel Alonso

>> Amanda Nelly Salus and Corey John Bates

>> Jaevic Dan Dimaano Samson and Kameron Kekoa Kamahele Carino

>> Stefanie Sarai Scott and Noel Luke Joseph Barretto

>> Stephen Thomas Smith and Laurie Ann Morgan

>> Roshan Rosheki Taylor and Edward Jackson

>> Violette Rosita Taylor and Zavian Stephan Parker

>> Yailenne Yannette Torres-Rodriguez and Fernando Luis Rosado Otero

>> Stephanie Tran and Ian-Kendall Joseph Troupe

>> Kaley Jill Tukes and Matteo Gonfia

>> Mikalyn Ann Vallo and Joel Lawrence Romero

>> Zachary Phillip Vera and Claudia Grace Campbell

>> Adam Warren Vickers and Annette Marie Barnes

>> Alfred Charles Ware and Roswitha Brunhilde Gleed

>> Loran Maka ‘Ike Loko Okalani Yang and Rachelle Nohealani Carreira

>> Kayla Ann Yowler and Quinn Anthony Hall

BIRTHS

Filed on Oahu, Feb. 11-17

>> Serenity Leina‘ala Helena Awaya

>> Lyra Lilyann Abila Bosas

>> Zy’anna Harmony Bridgeman

>> Drew Katherine Carlson

>> Theodore Leonore Chun

>> Azaiah Haneul Culp

>> Amelia Anne Dailey

>> Auriella Rose Dailey

>> Kaylani Anela Leo Nui Millon Dasigo

>> Ryder Alaka‘i E Ka Malamalama O Ke Akua Stone Deleon

>> Greyson Norman Carter Ditmars

>> Alfonso Bailey Easter

>> Kya Tenara Eliam

>> Miles Griffin Gardner

>> Lucas William Gaynor

>> Rheavyn Rue Ali‘iokekai Giroux-Lee Hong

>> Vaiari’i Temana Hafoka

>> Jackson Robert Haney

>> Rui Maurice Toyoji Ijima

>> Sunni Kai‘lono Johnson

>> Azalea Juniper James Kallas

>> Mila Rosie Lea Kam

>> Adira Luc Levy-Rassel

>> Eliana Alohamokihana Lim

>> Madi Ray Love

>> Hanalei Tupouvakataupule Maiola-Davis

>> Kekia‘i Iwikuamo‘o Mano ‘o Kalanipo Manners

>> Kyrie Ailani Marks

>> Sloane Adalyn McColley

>> Drew Magnolia Minor

>> Rhyzen Ikaika Tufa’amalosi Miyake-Sinapati

>> Kekoa Sho Miyoshi

>> Sandra Gabriela Mora

>> Mylah Gene Morales

>> Kahiau Ke Aloha Pau Ole Nahalea-Holi

>> Iona Helen Nelson

>> Capri Reign De Vera Pascua

>> Roselyn Grace Price

>> Isaiah Richard Psillos

>> Shyston Blaze Rennoe Galdones

>> Tali Ku‘ulei Kawaionalani Tsuki Reyes

>> Kolten Kupa‘akamana‘o Reyes Hackney

>> Kaulana Cruz Ross

>> Jayten Julian Konane Sagaysay

>> Keao Vave Nesta Schwenke

>> Kaylyn Gen Wan Shen

>> Stella Nika Shimizu

>> Kaimana Jin Shimoko

>> Amelia Jane Smith

>> Sophia Sage Sparkman

>> Henry James Spears

>> Micheal Jermaine Phillip St. Pierre

>> Kamaluhiaonakuahiwi Woody Stephenson

>> Zion Lev Denik Sy

>> Kaumuali’i La’auhaelemai‘ala ‘imakalaniakea Nui Amamau Levi Tamala

>> Naomi Maraia Uluave

>> Kaia Kalin Velinov

>> Kanoa James Manukatuan­ganga Williams

>> Draya Worrell

>> Kaden Kai Young