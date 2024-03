Scoreboard – March 17, 2024

Mahalo for supporting Honolulu Star-Advertiser. Enjoy this free story!

CALENDAR

TODAY

BASEBALL

PacWest: doubleheader, Westmont vs. Chaminade, 3 p.m. and 6 p.m. at Les Murakami Stadium.

GOLF

College women: Dr. Donnis Thompson Invitational, first round, all day at Ocean Course Hokuala.

MONDAY

GOLF

College women: Dr. Donnis Thompson Invitational, second round, all day at Ocean Course Hokuala. OIA: 9 a.m. at Ted Makalena Golf Course.

SOFTBALL

ILH: Varsity I, Kamehameha at Mid-Pacific, 4 p.m. Varsity II: Damien at Kamehameha-Blue, 4 p.m. OIA East: Roosevelt vs. Kahuku, 3 p.m. at Hauula Playground field.

TENNIS

ILH girls: Le Jardin at Mid-Pacific, 4:15 p.m.

VOLLEYBALL

ILH boys: Varsity III, Assets (Pacific Buddhist Academy) at Hawaiian Mission, 6:15 p.m.

OIA East boys: Kahuku at Moanalua. (JV at 5:30 p.m.; varsity to follow).

OIA West: Waialua at Leilehua; Mililani at Aiea; Campbell at Waianae; Pearl City at Kapolei. JV at 5:30 p.m.; varsity to follow

SOFTBALL

ILH

Varsity I

At McKinley

Maryknoll 7, Punahou 6

W—Molly Davi.

Leading hitters—Pun: Faatamalii Brown run, 2 RBI. Mryk: Jennalyn Sniffen 4-4, 3 runs, RBI; Kasi Cruz 3-5, run, 3 RBI, hr; Palehua Silva 2-3, run, RBI.

Varsity II

Pac-Five 5, Sacred Hearts 1

At Sand Island Field

W—Miya Yoshioka.

Leading hitters—SHA: Destiny Tautofi 2-3, 2b; Weslyn Fujiyama 2-3, 2b.

OIA EAST

Castle 7, Kaimuki 0

At Kaimuki

W—Adonai Aukai.

Leading hitters—Cast: Alena Frost 3-4, 2b, HR, 2 runs; Kylie Paris 4-4, 2b, 3 runs, 2 RBIs; Malia Tini HR, 2 RBIs; Kailene Berinobis 2b.

Moanalua 19, Kahuku 3, 4 inn.

At Hauula Playground field

W—Eva Kameoka

Leading hitters—Moan: Hunter Jackson 3-4, 2 2bs, 2 runs, 4 RBIs; Kameoka 2b, 2 runs, 2 RBIs; Malia Taga 2-2, 2b, 2 runs; Kayla Mashino 3 runs; Meghan Castro 2 runs; Ava Atagi 2 runs, 3 RBIs; R. Bumagat 2 runs; K. Pasion 2 runs. Kah: K. Andrews 3b.

At Kaiser

Kalani 3, Kaiser 0

W—Kadie Carpio.

Leading hitters—Kaln: Naomi Stremick 2-3; Jayslin Simpliciano 3-3.

OIA WEST

Kapolei 8, Waianae 7

At Waianae

W—Kandi Malama-Ahlo.

Leading hitters—Kap: Kendalyn Cordeiro-Felise 2 runs; Kaylisa Nakoa 2-5, 2b, HR, 2 runs, 2 RBIs; Malama-Ahlo HR, 3 RBIs; Kayara-Leigh Tuiloma 2-4, 2b, HR, 2 runs, 2 RBIs; Kaela Sugai 2-3. Wain: Teizsha Kaopuiki 3-4, 2 RBIs; Hayden PaaluhiViela 2-2, 2b; Brylee-Rose Demello 2-4, HR, 2 RBIs.

Nanakuli 10, Pearl City 5

At Pearl City

W—Tiare Miura. S—Jenna Ku.

Leading hitters—Nan: Itagia Fonoti 2 runs; Sydney Kalawa 2 RBIs; Ku 2b, 3 RBIs; Jhanz Kaawa-Kawai 2b. PC: Saunette Oshiro 3-4, 3b, 3 runs; Chloe Bulatao 2b; Samantha Nakamatsu 2b.

OIA DIVISION II

Aiea 13, Kalaheo 0, 5 inn.

At Aikahi Park field

W—Chrijon Peneueta.

Leading hitters—Aiea: Kiersten Chong 2-4, 3b; Sophia Kaneshiro 2-4, 2b, 2 runs; Taja Souza 2 runs; Cayleigh Naito 2-3, 3 runs; Rylee Baptista 2 runs; Jaedalyn Padasdao 2 RBIs; Alina Faufata 2b.

Kailua 26, Waialua 10, 6 inn.

At Waialua

W—Kailee Kalama

Leading hitters—Kail: Juju Sumida 4-4, 2b, 2 3bs, 5 runs, 3 RBIs; Mahealani Alayon 5-6, 2 2bs, 2 3bs, 5 runs, 6 RBIs; Emma Kapule 2-4, 2b, HR, 4 runs, 2 RBIs; Amara Lewis 2-5, 2 runs; Jayda Kekauoha 3-4, 2b, 2 runs, 2 RBIs; Linda Crawford 3-5, 4 RBIs; Keahi Kamakea 2b, 2 runs; Miyah Galdeira 2-4, 2b, 2 runs, 2 RBIs. Wail: Aika Guzman 3-4, 2 RBIs; Chloe Bumanglag 2-3, 2 runs; Alexis Quick 2 runs; Blessany Meehan 2 RBIs; Harlee Dicion 2-4; Marley Blackmore 2-3, 2 runs; Princess Labutong 2-3, 2b, 2 RBIs.