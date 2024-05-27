Honolulu Star-Advertiser

Monday, May 27, 2024 75° Today's Paper

Hawaii NewsVital Statistics

Vital Statistics: May 10-23, 2024

Today

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, May 10-23

>> Eldan Gordon Aumua and Kelsey Sumiko Chinen-Faumui

>> Mary Kathryn Barnes and Ronald Benjamin Swerkes

>> Claudia Isabella Bayer and Marcus Svarovsky

>> Christoph Thomas Bensch and Julia Kabacinska

>> Stephen Grant Boatwright and Courtney Quinne Duffie

>> Amy Monique Bolanos and Evan Yk Moua

>> Shelby Rees Moran Brewster and James Richard Altizer

>> Lubica Ann Brown and Jonathan Adam Cashon

>> Leilani Leina’ala Lehuanani Broyard-Amani and Cedric Solosolo Gates

>> Lindsay Christine Calder and Treyson Orlando Cerrato

>> Patrick John Cardillo and Cheyenne Rose Hawkins

>> Elena Marie Carter and Johnny Everett Marquez Jr.

>> Cory Haeil Cha and Jaclyn Lee Schmidt

>> Salina Nissa Corral and Gerardo Mora-Martinez

>> Joshua Aries Jimenez Cruz and Justine Huang

>> Tristen Mariz Galicia Cruz and Manuel Ignacio Reyes

>> Nicolas John Deslongchamps and Nada Ratmi

>> Lindsey Renee Dovik and Jonathan Allen Martin

>> Wayne Patrick Duggan and Charlotte Elaine Stewart

>> Jason Patrick Duncan and Jollizza Jeida Kuulei Kealohilani Patterson Keoho

>> Austin Lawrence Ernst and Anna Pamela Rindfleisch

>> Carly Madison Estes and Arthur Thomas Mayo

>> Mitchell Cameron Fairweather and Priscila Ester Guerrero Monterrosa

>> Weijie Feng and Yilin Guo

>> Jesse Edward Anagaran Fines and Jaymie Michie Masuda

>> Steven Garcia and Murong Feng

>> Meghan Sarah Gardner and Christopher Richard Walton

>> Kasey William Geist and Claire Richardson Vieth

>> Jacqueline Anne Gerardi and Daniel Adam Curtis

>> Jesse James Glass and Jasmine Kehalani Dela Cruz

>> Robert William Gregorka and Monica Marie Valadez

>> Zachary Thomas Gripenstraw and Rochenelle-Marihgeila Rose Coffy

>> Shuai Guan and Yuhan Zou

>> Ana Cristina Gutierrez Anaya and Antonio De Jesus Orosco Chavez Pena

>> Trinity Aaliyah Hill and Eduardo Mora Mercado

>> Megan Laieikawai Hiona and Michael Joseph McKinnis

>> Jayan Jaleah Hopson and Kamicka Rashell Smalls

>> Matthew Ryan Horner and Yidan Hu

>> Precious Hokulani Hose and Scott Robert Dodaro

>> Kaylyn Danielle Hoyos and Skyler Alan Mitchell

>> Daniel Ling-En Huang and Grace Hui’en Huan

>> Andrew Tyler Hutchinson and Emily Kathryn Pollard

>> No’Eau Manuheali’i Kaohi and Brian Mack Simi

>> Bianca Louise Lau and Dante Antonio Vigini

>> Maya Faith Lawrence and Jondre Miguel Davila

>> Ethan David Long and Tommi Shea Hintnaus

>> Yifei Lu and Soo Jin Song

>> Tera Marie Lyons and Adam David McClymont

>> Joshua James Kamalei Malehorn and Diana Sarai Preciado Gonzales

>> Mia Anita Marin and Taylor Madyson Rose

>> Jacqueline Martinez and Aaron Rene Reyna

>> Katarzyna Matz and Rafa Rynkiewicz

>> Rachel Ann Montero and Rul Paliku Kealoha Richardson

>> Stephanie Morales Ramirez and Gerardo Barbosa Trujillo

>> Tien Ngoc Nguyen and Grant Ferenc Nemeth

>> Marybeth Chipman Noonan and Riley Richard Cobb

>> Audrey Florence O’Leary and Micheal Roy Carlile Jr.

>> Esther Dominik Ortiz and Joe Matthew Garza

>> Mario Alberto Pereira and Janessa Rachelle Vinson

>> Linda Marie Perrella and Richard Bloomfield

>> Monica Ann Pistorino and Ryan Michael Vesey

>> Melanie Quintana and Nathaniel Oneal Griffin

>> Bradley Donald Ramacher and Simon Peter DiNunzio

>> Kiloni Rose Ramo and Mark Ian Pagdilao Viejo

>> Paul Frank Rodriguez and Dyan Ballesteros Anunciacion

>> Davin Frederic-Ferdinand Rulloda and Sherrina Kahealani Lacson

>> Conner Michael Ryan and Willow Marie Cambra

>> Ceyda Hafsa Sablak and Lutfi Sun

>> Elena-Anca Scarlat and Delano Eugene Lewis III

>> Stefan Scheuerlein and Klaudia Maria Raudzis

>> Jessica Raylee Schmidt and Brennan David Holley

>> Rovel Jerome Alex Sequeira and Arun Karthikeyan

>> Taylor Renee Shattuck Wright and Matthew Lind Keogh

>> Lauren Nicolle Silvernail and Jacob Daniel Wurm

>> Ashley Elizabeth Smith and Julian Mitchell

>> Matthew Eric Somers and Rachel LeMans Sweat

>> Yasuhito Sugiyama and Erimi Fukuda

>> Masayoshi Takahashi and Mion Sakai

>> Ryan Toru Takeda and Monica Luu Chang

>> Wan Si Tang and James Dean Fleetwood II

>> Michael Alexander Tucker and Evangeline Pascua Bautista

>> Eliza Alofaoo Tyrell and Jefferson Romualdo Gaygay

>> Prashansa Vaidya and Brandon George MacGregor

>> Angel Andres Vasquez Jr. and Bailey Kamomilani Medeiros

>> Rory Spencer Wagland and Laura Madeleine Sitter

>> Jordan Hunter Wang and Anne Elizabeth Noble

>> Thomas Anthony Waters and Rola Khaled Khaleel Al Kaabi

>> Alicia Chrisandra Watkins and Stephen Antwone Brown

>> Emily Rose Watkins and Brandon Seth Lopez

>> Reilly Ann Weiser and Christopher Major Force

>> Courtney Kate Whitten and Ryan Daniel Wells

>> Mitchell Reed Williams and Kaylee Cutler

>> Thomas Winkler and Nadine Busse

>> Brandon Todd Woodward and Mandy Kristi Khan

>> Allison Brooke Yearwood and Tyler Dakota Bosworth

>> Dongyang Yi and Bi Zhao

>> Katherine Alice Yohn and Travis David Anthony

>> Alika Nevin Rayhenry Young and Del-Marie Rocshawni Balangitao Esteban

BIRTHS

Filed on Oahu, May 17-23

>> Amir Moises Almaraz

>> Shiloh Keanuhealilinoeonalani Aquino

>> Hezion Tui Chee-Manuia

>> Ryan Eric Dixon

>> Adrivarya Fournier

>> Anika Marie-Rose Germain

>> Tufaga Holbron

>> Elodie Jia Hsu

>> Paloma Ann Elizabeth Ka‘ahumauloa Kanuha Jarvis

>> Sampaga Itza Garcia Jenkins

>> Hollis Sakura Naleonani Kaaua

>> Isaiah Keahikeliiholokai Kamakeeaina

>> Jordyn Saikham Kaile‘a Aiko Katagiri

>> Ares Liam Kekoa Kealoha

>> Mercee Wai‘lani-Kamaka Kirklit

>> Mattie Marie Koellner

>> Karmen-Kyani Kaleonani Hanako Kupahu-Tiburcio

>> Andres Makaio Lopez

>> Jonah Kawehileialohakoluokalani Morris

>> Caleb Valera Olegario

>> Kynnedi Keaohilina‘i Ortiz

>> Rixen Tomohide Baoit Oshiro

>> Christian Elijah Ruvalcaba

>> Makana Pomaika‘i Lani Salamanca-Davis

>> William Joseph Sanchez III

>> Sheila Smith

>> Stormi Bennett Leiohu Tengan

>> Aubree Saige Pomaika‘ikalani Urrutia

>> Makoa Andres Whitmarsh

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