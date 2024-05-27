Vital Statistics: May 10-23, 2024
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, May 10-23
>> Eldan Gordon Aumua and Kelsey Sumiko Chinen-Faumui
>> Mary Kathryn Barnes and Ronald Benjamin Swerkes
>> Claudia Isabella Bayer and Marcus Svarovsky
>> Christoph Thomas Bensch and Julia Kabacinska
>> Stephen Grant Boatwright and Courtney Quinne Duffie
>> Amy Monique Bolanos and Evan Yk Moua
>> Shelby Rees Moran Brewster and James Richard Altizer
>> Lubica Ann Brown and Jonathan Adam Cashon
>> Leilani Leina’ala Lehuanani Broyard-Amani and Cedric Solosolo Gates
>> Lindsay Christine Calder and Treyson Orlando Cerrato
>> Patrick John Cardillo and Cheyenne Rose Hawkins
>> Elena Marie Carter and Johnny Everett Marquez Jr.
>> Cory Haeil Cha and Jaclyn Lee Schmidt
>> Salina Nissa Corral and Gerardo Mora-Martinez
>> Joshua Aries Jimenez Cruz and Justine Huang
>> Tristen Mariz Galicia Cruz and Manuel Ignacio Reyes
>> Nicolas John Deslongchamps and Nada Ratmi
>> Lindsey Renee Dovik and Jonathan Allen Martin
>> Wayne Patrick Duggan and Charlotte Elaine Stewart
>> Jason Patrick Duncan and Jollizza Jeida Kuulei Kealohilani Patterson Keoho
>> Austin Lawrence Ernst and Anna Pamela Rindfleisch
>> Carly Madison Estes and Arthur Thomas Mayo
>> Mitchell Cameron Fairweather and Priscila Ester Guerrero Monterrosa
>> Weijie Feng and Yilin Guo
>> Jesse Edward Anagaran Fines and Jaymie Michie Masuda
>> Steven Garcia and Murong Feng
>> Meghan Sarah Gardner and Christopher Richard Walton
>> Kasey William Geist and Claire Richardson Vieth
>> Jacqueline Anne Gerardi and Daniel Adam Curtis
>> Jesse James Glass and Jasmine Kehalani Dela Cruz
>> Robert William Gregorka and Monica Marie Valadez
>> Zachary Thomas Gripenstraw and Rochenelle-Marihgeila Rose Coffy
>> Shuai Guan and Yuhan Zou
>> Ana Cristina Gutierrez Anaya and Antonio De Jesus Orosco Chavez Pena
>> Trinity Aaliyah Hill and Eduardo Mora Mercado
>> Megan Laieikawai Hiona and Michael Joseph McKinnis
>> Jayan Jaleah Hopson and Kamicka Rashell Smalls
>> Matthew Ryan Horner and Yidan Hu
>> Precious Hokulani Hose and Scott Robert Dodaro
>> Kaylyn Danielle Hoyos and Skyler Alan Mitchell
>> Daniel Ling-En Huang and Grace Hui’en Huan
>> Andrew Tyler Hutchinson and Emily Kathryn Pollard
>> No’Eau Manuheali’i Kaohi and Brian Mack Simi
>> Bianca Louise Lau and Dante Antonio Vigini
>> Maya Faith Lawrence and Jondre Miguel Davila
>> Ethan David Long and Tommi Shea Hintnaus
>> Yifei Lu and Soo Jin Song
>> Tera Marie Lyons and Adam David McClymont
>> Joshua James Kamalei Malehorn and Diana Sarai Preciado Gonzales
>> Mia Anita Marin and Taylor Madyson Rose
>> Jacqueline Martinez and Aaron Rene Reyna
>> Katarzyna Matz and Rafa Rynkiewicz
>> Rachel Ann Montero and Rul Paliku Kealoha Richardson
>> Stephanie Morales Ramirez and Gerardo Barbosa Trujillo
>> Tien Ngoc Nguyen and Grant Ferenc Nemeth
>> Marybeth Chipman Noonan and Riley Richard Cobb
>> Audrey Florence O’Leary and Micheal Roy Carlile Jr.
>> Esther Dominik Ortiz and Joe Matthew Garza
>> Mario Alberto Pereira and Janessa Rachelle Vinson
>> Linda Marie Perrella and Richard Bloomfield
>> Monica Ann Pistorino and Ryan Michael Vesey
>> Melanie Quintana and Nathaniel Oneal Griffin
>> Bradley Donald Ramacher and Simon Peter DiNunzio
>> Kiloni Rose Ramo and Mark Ian Pagdilao Viejo
>> Paul Frank Rodriguez and Dyan Ballesteros Anunciacion
>> Davin Frederic-Ferdinand Rulloda and Sherrina Kahealani Lacson
>> Conner Michael Ryan and Willow Marie Cambra
>> Ceyda Hafsa Sablak and Lutfi Sun
>> Elena-Anca Scarlat and Delano Eugene Lewis III
>> Stefan Scheuerlein and Klaudia Maria Raudzis
>> Jessica Raylee Schmidt and Brennan David Holley
>> Rovel Jerome Alex Sequeira and Arun Karthikeyan
>> Taylor Renee Shattuck Wright and Matthew Lind Keogh
>> Lauren Nicolle Silvernail and Jacob Daniel Wurm
>> Ashley Elizabeth Smith and Julian Mitchell
>> Matthew Eric Somers and Rachel LeMans Sweat
>> Yasuhito Sugiyama and Erimi Fukuda
>> Masayoshi Takahashi and Mion Sakai
>> Ryan Toru Takeda and Monica Luu Chang
>> Wan Si Tang and James Dean Fleetwood II
>> Michael Alexander Tucker and Evangeline Pascua Bautista
>> Eliza Alofaoo Tyrell and Jefferson Romualdo Gaygay
>> Prashansa Vaidya and Brandon George MacGregor
>> Angel Andres Vasquez Jr. and Bailey Kamomilani Medeiros
>> Rory Spencer Wagland and Laura Madeleine Sitter
>> Jordan Hunter Wang and Anne Elizabeth Noble
>> Thomas Anthony Waters and Rola Khaled Khaleel Al Kaabi
>> Alicia Chrisandra Watkins and Stephen Antwone Brown
>> Emily Rose Watkins and Brandon Seth Lopez
>> Reilly Ann Weiser and Christopher Major Force
>> Courtney Kate Whitten and Ryan Daniel Wells
>> Mitchell Reed Williams and Kaylee Cutler
>> Thomas Winkler and Nadine Busse
>> Brandon Todd Woodward and Mandy Kristi Khan
>> Allison Brooke Yearwood and Tyler Dakota Bosworth
>> Dongyang Yi and Bi Zhao
>> Katherine Alice Yohn and Travis David Anthony
>> Alika Nevin Rayhenry Young and Del-Marie Rocshawni Balangitao Esteban
BIRTHS
Filed on Oahu, May 17-23
>> Amir Moises Almaraz
>> Shiloh Keanuhealilinoeonalani Aquino
>> Hezion Tui Chee-Manuia
>> Ryan Eric Dixon
>> Adrivarya Fournier
>> Anika Marie-Rose Germain
>> Tufaga Holbron
>> Elodie Jia Hsu
>> Paloma Ann Elizabeth Ka‘ahumauloa Kanuha Jarvis
>> Sampaga Itza Garcia Jenkins
>> Hollis Sakura Naleonani Kaaua
>> Isaiah Keahikeliiholokai Kamakeeaina
>> Jordyn Saikham Kaile‘a Aiko Katagiri
>> Ares Liam Kekoa Kealoha
>> Mercee Wai‘lani-Kamaka Kirklit
>> Mattie Marie Koellner
>> Karmen-Kyani Kaleonani Hanako Kupahu-Tiburcio
>> Andres Makaio Lopez
>> Jonah Kawehileialohakoluokalani Morris
>> Caleb Valera Olegario
>> Kynnedi Keaohilina‘i Ortiz
>> Rixen Tomohide Baoit Oshiro
>> Christian Elijah Ruvalcaba
>> Makana Pomaika‘i Lani Salamanca-Davis
>> William Joseph Sanchez III
>> Sheila Smith
>> Stormi Bennett Leiohu Tengan
>> Aubree Saige Pomaika‘ikalani Urrutia
>> Makoa Andres Whitmarsh