Honolulu Star-Advertiser

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Vital Statistics: June 28-July 4, 2024

By Ashley Adriano aadriano@staradvertiser.com

Today

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, June 28-July 4

>> Alan Richard Adam and Carolyn Adele Peterson

>> James Richard Alonzo and Chanel Cherie White

>> Joe Anthony Andrade Jr. and Lauren Ariana Hirsch

>> Taj Seijon Kauakahi Bonk and Camille Danielle Knapp

>> Keliihoalani Kapuaokaohelo Borje and Cranston Ikaika Kanehailua-Ayau

>> Cannon Barcomb Casey and Shannon Nicole Temple

>> Daryl Jean Keonaona Chun-Pescaia and Peter Kapohakuola Kanoho

>> Beverly Doby and Gabriel David Bessette

>> Weston Bergendorf Fay and Andrea Florendo Godbout

>> Harold Joel Arcilla Funtanilla and Rene Louise Wong

>> Justin Daniel Gray and Alyssa Lynne Livers

>> Joseph Hans Sauer Hammond and Hannah Marie Loera

>> Caden Robert Hansen and Fatafehi Ongoalupe Tuihalamaka

>> Dillin James Helsley and Kelsi Cheyenne Hall

>> Jose Raul Herrera and Araceli Soberanis Radilla

>> Caleb David Hogue and Holly Marie Hatfield

>> Savannah Nicole Holmes and Seungyeol Baek

>> Timothy Bruce Horsman and Kathleen Emma Larkin

>> Maria Liva Hvenegaard and Anders Hvenegaard Nielsen

>> Risa Faye Isard and Ariana Brooke Deeley

>> Ashleigh Elizabeth Jamrok and Tiffany Christina Tse

>> Loraine Nicole Johnson and Daniel Keith Fish

>> Marina Catherine Kaczmarek and Jong Kil Kim

>> Crey Danen Keitzer and Leslie Susan Wiernik

>> Jacob Thomas Lampkin and Caitlin Veronica Ford

>> Angela Ashley Lanaris and Steven Joseph Brandt

>> Allen Dave Andres Luis and Jasery Landra Christie-Ann Castillo Corpuz

>> John George Nadra and Jasmyn Lyn Lewis

>> Tyler Chance Nishikawa and Vimarys Oliveras Miranda

>> Jesyka Garaldeen Ortega and Johnny Gene Pacheco

>> Mikala Kai Pene and Isaiah Keali‘iokamalu Kauahi

>> Long Nguyen Phan and Isabel Mosuela Domondon

>> Carmen Bailey Pierce and Miles Kyle Rainwater

>> Jasmine Marie Ribeiro and Jason Taylor Akio Higa

>> Rebecca Ann Saladino and Kyle Allen McCarty

>> Claudana Senerita Christina Savea and Dylan David Mariner

>> Valorie Eve Shea and Alex Jeremiah Silva

>> Shane Robert Tanioka and Kelsey Kimiko Matsukawa

>> Matthew James Wolf and Edward Mahoney Diehl

>> Kylie Kawehi Takae Yamada and Keenan Patrick Tanaka

>> Reni Kawailaniikamakaokapua Yano and Kevin Kahuakapuokalaniakea Ken Nishioka

>> Cansin Yildiz and Merve Yalcin

BIRTHS

Filed on Oahu, June 28-July 4

>> Renzo Luka Daligcon Agustin

>> Summer Margaret Ann Coffey

>> Naomi June Deleary

>> Talia Kuualoha Etelagi Fanene

>> Jaxton Richard Tadao Fukunaga

>> Theodore Brock Caballero Ganancial

>> Oliver Wolf Harvey

>> Marisol Elowyn Hernandez

>> Stella Yujin Hong

>> Rowe Lyndon Kaneshige

>> ‘Olapalaukoloa Kana‘i Keliinui

>> Nevaeh Grace Leilagi Maiava

>> Christopher Andrew McKinney Jr.

>> Margaret Ruth Moreland

>> Camille Mae Vy-Anh Pearson

>> Kamaha‘o Fa’amalosi Uani Tola Ho‘okoa Poe

>> Philip Kenneth Rosenberger

>> Kahikina Kahililani-Lee Devin Haipo Mana‘o Alapaki Rowland-­Judd

>> Sadie Gray Sofferin

>> Olivia Sevin Sumida

>> Wrenna Rose Traina

>> Margaret Catherine Yi

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