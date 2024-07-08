Vital Statistics: June 28-July 4, 2024
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, June 28-July 4
>> Alan Richard Adam and Carolyn Adele Peterson
>> James Richard Alonzo and Chanel Cherie White
>> Joe Anthony Andrade Jr. and Lauren Ariana Hirsch
>> Taj Seijon Kauakahi Bonk and Camille Danielle Knapp
>> Keliihoalani Kapuaokaohelo Borje and Cranston Ikaika Kanehailua-Ayau
>> Cannon Barcomb Casey and Shannon Nicole Temple
>> Daryl Jean Keonaona Chun-Pescaia and Peter Kapohakuola Kanoho
>> Beverly Doby and Gabriel David Bessette
>> Weston Bergendorf Fay and Andrea Florendo Godbout
>> Harold Joel Arcilla Funtanilla and Rene Louise Wong
>> Justin Daniel Gray and Alyssa Lynne Livers
>> Joseph Hans Sauer Hammond and Hannah Marie Loera
>> Caden Robert Hansen and Fatafehi Ongoalupe Tuihalamaka
>> Dillin James Helsley and Kelsi Cheyenne Hall
>> Jose Raul Herrera and Araceli Soberanis Radilla
>> Caleb David Hogue and Holly Marie Hatfield
>> Savannah Nicole Holmes and Seungyeol Baek
>> Timothy Bruce Horsman and Kathleen Emma Larkin
>> Maria Liva Hvenegaard and Anders Hvenegaard Nielsen
>> Risa Faye Isard and Ariana Brooke Deeley
>> Ashleigh Elizabeth Jamrok and Tiffany Christina Tse
>> Loraine Nicole Johnson and Daniel Keith Fish
>> Marina Catherine Kaczmarek and Jong Kil Kim
>> Crey Danen Keitzer and Leslie Susan Wiernik
>> Jacob Thomas Lampkin and Caitlin Veronica Ford
>> Angela Ashley Lanaris and Steven Joseph Brandt
>> Allen Dave Andres Luis and Jasery Landra Christie-Ann Castillo Corpuz
>> John George Nadra and Jasmyn Lyn Lewis
>> Tyler Chance Nishikawa and Vimarys Oliveras Miranda
>> Jesyka Garaldeen Ortega and Johnny Gene Pacheco
>> Mikala Kai Pene and Isaiah Keali‘iokamalu Kauahi
>> Long Nguyen Phan and Isabel Mosuela Domondon
>> Carmen Bailey Pierce and Miles Kyle Rainwater
>> Jasmine Marie Ribeiro and Jason Taylor Akio Higa
>> Rebecca Ann Saladino and Kyle Allen McCarty
>> Claudana Senerita Christina Savea and Dylan David Mariner
>> Valorie Eve Shea and Alex Jeremiah Silva
>> Shane Robert Tanioka and Kelsey Kimiko Matsukawa
>> Matthew James Wolf and Edward Mahoney Diehl
>> Kylie Kawehi Takae Yamada and Keenan Patrick Tanaka
>> Reni Kawailaniikamakaokapua Yano and Kevin Kahuakapuokalaniakea Ken Nishioka
>> Cansin Yildiz and Merve Yalcin
BIRTHS
Filed on Oahu, June 28-July 4
>> Renzo Luka Daligcon Agustin
>> Summer Margaret Ann Coffey
>> Naomi June Deleary
>> Talia Kuualoha Etelagi Fanene
>> Jaxton Richard Tadao Fukunaga
>> Theodore Brock Caballero Ganancial
>> Oliver Wolf Harvey
>> Marisol Elowyn Hernandez
>> Stella Yujin Hong
>> Rowe Lyndon Kaneshige
>> ‘Olapalaukoloa Kana‘i Keliinui
>> Nevaeh Grace Leilagi Maiava
>> Christopher Andrew McKinney Jr.
>> Margaret Ruth Moreland
>> Camille Mae Vy-Anh Pearson
>> Kamaha‘o Fa’amalosi Uani Tola Ho‘okoa Poe
>> Philip Kenneth Rosenberger
>> Kahikina Kahililani-Lee Devin Haipo Mana‘o Alapaki Rowland-Judd
>> Sadie Gray Sofferin
>> Olivia Sevin Sumida
>> Wrenna Rose Traina
>> Margaret Catherine Yi