Vital Statistics: July 26 to Aug. 1, 2024
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, July 26 to Aug. 1
>> Tommy Acevedo and Lynette Jean Wegner
>> Kelly Jane Margaret-Mary Bassani and Adriano Justin Abad
>> Angelo Melecio Becklehimer and Misoon Sami Ghareeb
>> Cy Ezra Kaleohano Ekolu Borges- Apao and Milena Isabel Casias
>> Gabriella Borok and Laszlo Szaloki
>> Jacinda Renae Brizeno and Dominic Ray Alfredo Salazar
>> Madeline Marie Brown and William Charles Reed Fetherson
>> Mark Harvey Reyes Cacal and Janae Changcoco Iloreta
>> Elizabeth Piilani Keliikekulamanu Costa and Kirk Kawaiokealaula Pang Corenevsky
>> Natalie Hope DeFord and Jacob Allen Lindgren
>> Jillian Elaine Escoto and Jeffrey Keoki Ong
>> Mikaela Marie Foehr and Nathaniel John Liwei Yee
>> Stacy Nicole Gibo and Darren Hitoshi Mizuo
>> Andrea Jakab and Gyula Toerocsik
>> Micah Kailamakani Keawe-Dunaway and Charlyn Elizabeth Glenn
>> Travis Jordan Lechiara and Gail Ann Garbarine
>> Crystal Gail Puanahoumekealoha O‘uilani Lee and Sen-Katsu Tigoro Kaeolani Takata
>> Sheryl Julian Morden and David Lee Cummings
>> Ruby Esmeralda Murillo and Galu Keoni Peapealalo
>> Rio Vianee Templanza Obenza and John Irvin Honrado Aquino
>> Brandon Patrick Palmer and Oranuch Pongsa
>> Scott Andrew Reid and Alexandria Smith
>> Christopher Jackson Ross and Elise Clara Meyer
>> Lauren Samantha Saunders and Aaron Taylor Newell
>> Erika Maree Shawger and Dominic Paul Granito
>> Ashley James Smith and Ashleigh Danielle Austin
>> Daniel Wayne Snider and Lindsey Dianne Disbrow
>> Unique Solorzano and Jaime Sanchez Jr.
>> Lyla Eleu Stephens and Donald Robert Bailey Jr.
>> Chrisca Samantha Valenzuela Villasario and Jason Brent Dillard Jr.
>> Rachel Katya Wagenman and Aaron Tai Sing Kiyoshi Chun
>> Michael Weyer Jr. and Elizabeth Melanie Song Hee Hughes
BIRTHS
Filed on Oahu, July 26 to Aug. 1
>> June Magdalena Alley
>> Teagan Colleen Andersen
>> Draxston Tavita Aloali‘i Neri Atuatasi-Paga
>> Ryah Lively Ka‘uahala‘imakalehua Esperon
>> Levi Makani Evancoe
>> Nolan Wayne Garab
>> Mia Mana‘olana Guerrero
>> Leia Ena Infante
>> Ivalynn Grace Jackson
>> Jameson Theodore Pacleb Jovenal
>> Kyla Nalani Kahikina
>> Raphael Tobias Kaleo O‘keanuenue Prieto Kahuwila
>> Trinity Ka‘uionalani Kalama-Rivera
>> Josiah Ka liko lehua i ka wena‘ula Konanui-Lareau
>> Erykah Nicole Lee
>> Piper Minji Lee
>> Evan Devering Ho‘omauola Lewis
>> Amelia Monotaga Kealoha Ne-Pauulu
>> Anaia Mai Ka Lani Orpilla
>> Izzy Leigh Kemikipae‘ohuali‘i Purdy
>> Robert Po‘okela Matai Rivers
>> Kenzee Lei Malie Marie Shigematsu
>> Emilia Adriana Sierra Armijo
>> Azryel Elijah Sillas