Vital Statistics: July 26 to Aug. 1, 2024

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, July 26 to Aug. 1

>> Tommy Acevedo and Lynette Jean Wegner

>> Kelly Jane Margaret-Mary Bassani and Adriano Justin Abad

>> Angelo Melecio Becklehimer and Misoon Sami Ghareeb

>> Cy Ezra Kaleohano Ekolu Borges- Apao and Milena Isabel Casias

>> Gabriella Borok and Laszlo Szaloki

>> Jacinda Renae Brizeno and Dominic Ray Alfredo Salazar

>> Madeline Marie Brown and William Charles Reed Fetherson

>> Mark Harvey Reyes Cacal and Janae Changcoco Iloreta

>> Elizabeth Piilani Keliikekula­manu Costa and Kirk Kawaiokealaula Pang Corenevsky

>> Natalie Hope DeFord and Jacob Allen Lindgren

>> Jillian Elaine Escoto and Jeffrey Keoki Ong

>> Mikaela Marie Foehr and Nathaniel John Liwei Yee

>> Stacy Nicole Gibo and Darren Hitoshi Mizuo

>> Andrea Jakab and Gyula Toerocsik

>> Micah Kailamakani Keawe-­Dunaway and Charlyn Elizabeth Glenn

>> Travis Jordan Lechiara and Gail Ann Garbarine

>> Crystal Gail Puanahoumeke­aloha O‘uilani Lee and Sen-­Katsu Tigoro Kaeolani Takata

>> Sheryl Julian Morden and David Lee Cummings

>> Ruby Esmeralda Murillo and Galu Keoni Peapealalo

>> Rio Vianee Templanza Obenza and John Irvin Honrado Aquino

>> Brandon Patrick Palmer and Oranuch Pongsa

>> Scott Andrew Reid and Alexandria Smith

>> Christopher Jackson Ross and Elise Clara Meyer

>> Lauren Samantha Saunders and Aaron Taylor Newell

>> Erika Maree Shawger and Dominic Paul Granito

>> Ashley James Smith and Ashleigh Danielle Austin

>> Daniel Wayne Snider and Lindsey Dianne Disbrow

>> Unique Solorzano and Jaime Sanchez Jr.

>> Lyla Eleu Stephens and Donald Robert Bailey Jr.

>> Chrisca Samantha Valenzuela Villasario and Jason Brent Dillard Jr.

>> Rachel Katya Wagenman and Aaron Tai Sing Kiyoshi Chun

>> Michael Weyer Jr. and Elizabeth Melanie Song Hee Hughes

BIRTHS

Filed on Oahu, July 26 to Aug. 1

>> June Magdalena Alley

>> Teagan Colleen Andersen

>> Draxston Tavita Aloali‘i Neri Atuatasi-Paga

>> Ryah Lively Ka‘uahala‘imaka­lehua Esperon

>> Levi Makani Evancoe

>> Nolan Wayne Garab

>> Mia Mana‘olana Guerrero

>> Leia Ena Infante

>> Ivalynn Grace Jackson

>> Jameson Theodore Pacleb Jovenal

>> Kyla Nalani Kahikina

>> Raphael Tobias Kaleo O‘kea­nuenue Prieto Kahuwila

>> Trinity Ka‘uionalani Kalama-Rivera

>> Josiah Ka liko lehua i ka wena‘ula Konanui-Lareau

>> Erykah Nicole Lee

>> Piper Minji Lee

>> Evan Devering Ho‘omauola Lewis

>> Amelia Monotaga Kealoha Ne-Pauulu

>> Anaia Mai Ka Lani Orpilla

>> Izzy Leigh Kemikipae‘ohuali‘i Purdy

>> Robert Po‘okela Matai Rivers

>> Kenzee Lei Malie Marie Shigematsu

>> Emilia Adriana Sierra Armijo

>> Azryel Elijah Sillas