Honolulu Star-Advertiser

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Vital Statistics: Aug. 9-14, 2024

Today Last updated 12:41 a.m.

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, Aug. 9-14

>> Sean Michael Laraya Arcalas and Maybelle Alcon Berueda

>> Davis Tubao Balan and Monica Anne Parales

>> Nicole Vynzell Banadera and Joshua Timothy Prudencio Torres

>> Andrew Thomas Basso and Kelsi Mahinalani Cottrell

>> Laurence Odile Louise Battmann and Florian Gilbert Andre Broyez

>> Alan Cai and Mun Ho Park

>> Tascha Allison Cantu and Jonathan Andrew Cron-Mannon

>> Christian Kaninau Cassidy and Brandee Leialoha Soares

>> Dawn Estelle Daniels and Matthew Ambur Thompson

>> Destiny Marie Davis and Kyle Joel Rhode

>> Davan Gildon Dyer and Lauren Reese Hill

>> Cole Barrett Farrar and Taylor Ann Johnson

>> Coti Kamalei Galios-Oda and Kristina Marie Cline

>> Bryant Michael Gayton and Jason Makoto Hara

>> Jaris Kaleimamo Gooman and Christen Kanani Ignacio Obedoza

>> Lee Andrew Grayland and Andreea Laura Grosu

>> John Charles Halbert and Glenn Rambac Viernes

>> Brittany Anne Grace Hanlon and Alexander Nicholas Simon

>> Tyler Kealoha Hayashi and Regine Iolani Raras-Estrella

>> Charlito Rebong Herradura and Estrellita Ventura De Guia

>> Patrick Allen Holbrook and Thaís Megale Costa

>> Latonya Holmes and Tara Lachell Ballard

>> Michael Ryan Howery and Julia Ann Marie McCoy

>> Vanessa Imme and Dennis Sebastian Albrecht

>> Britnay Ann Ancheta Jaralba and Ariel Bala Ramos

>> Melissa Kay Kettleson and Benjamin Carl Schimmelpfenning

>> Clifton Hardy Kilpatrick and Samantha Jean Smith Frank

>> Seonwoo Lee and Yubin Lee

>> Anthony James Magee and Abrar Aladhmi

>> Daniella Santa Mendola and Clemente Gianvecchio

>> Phoebe Kapualalea‘imina‘auao Miller and Duane Kamalania­keakua Matsukage Eldredge

>> Jarid Kenji Yunsu Nakano and Tyler-Ryse Adaiah Tsukamoto

>> Jordyn Mckenzie Newton and Michael Frederick Lawson

>> Janis Akemi Nishimura and Mark Marvin Sarmiento Agaran

>> Christine Harue Okada and Coty Christian Kanakanui Lum

>> Jesus Enrique Olmos and Rocio Ayon

>> Cyrus Scott Pattermann and Heather Ashley Davis

>> Jorge Alberto Perez Trujano and Melani Alejandra Rodriguez Garcia

>> Marychlarisse Medina Pillos and Glen Paul Ramoran Bien

>> Romelyn Valdez Ragonton and Reynaldo Rabino Artieda

>> Chrisjames Ka‘iewa Raquedan and Regina Elizabeth Kekai­hawanawana Punahele

>> Rhodalyne Joy Resella and Grant Louis Carter

>> Paul George Reynolds and Pissawady Chuleeporn

>> Jeramyah Alexander Rodriguez and Precious Deziah Napua­onalani Miriama Samuelu

>> Aaliyah Lanay Sevier and Ryan Alan Grogan

>> Austin Loron Smiciklas and Victoria Alexandra Rafferty

>> Sandra Sue Tate Thomas and Douglas Manning Mathews

>> Anthony Emery Vally and Ann Christine Baltazar Hughes

>> Olivia Zammarchi and Nicola Perazzini

BIRTHS

Filed on Oahu, Aug. 9-14

>> Gracen Hunter Kaumakani Abigania

>> Luka Aroldo Aguilar-Crow

>> Hank Ryan Lototele Ah Sue

>> Shinesty Saymydarling Ata- Milovale

>> Jonathan William Benavente

>> Kainoa William-Dean Bronson

>> Yeruza Francisco Figueroa-Taoy

>> Cliff Michael Goya

>> Wai‘ale‘ia Mieko Teisa Palu He

>> Teva Keola Kamakawiwoole- Paia

>> Hudson Kaimana Kim

>> Athena Aina Kimura

>> Coraline Adelina Martin

>> Ayven-Jay Kawika Keoni Kali Amado Tico Kepakiano Kalani Kimokea Ionakana Martinez

>> Mira Lahela Rose Clemente Matheu

>> Charlie Ualaniha‘aha‘a Nauka-Uchiyama

>> Mia Megumi Ng

>> Ellie Yi Oliver

>> Ramona Nina Kaholuho‘oma­luhiamekapono Ortiz

>> Wendell Jhon Del Rosario Pablo Jr.

>> Lamont Murdock Paramore

>> Lyra Melodi Parco

>> Rory Kailani Yuri Saito

>> Winnie Marie Faalelelupe Kahailani Silva-Mataalii

>> Hunter Gabriel Sohail

>> Lasela Tenisi Kapeneta Talia

>> Gabriel Kai Thygerson

>> Erza Megumi Echavez Tong

>> Mila Soleil Villamar-Guinto

>> Alicia Camille Zapata

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