Vital Statistics: Aug. 9-14, 2024
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, Aug. 9-14
>> Sean Michael Laraya Arcalas and Maybelle Alcon Berueda
>> Davis Tubao Balan and Monica Anne Parales
>> Nicole Vynzell Banadera and Joshua Timothy Prudencio Torres
>> Andrew Thomas Basso and Kelsi Mahinalani Cottrell
>> Laurence Odile Louise Battmann and Florian Gilbert Andre Broyez
>> Alan Cai and Mun Ho Park
>> Tascha Allison Cantu and Jonathan Andrew Cron-Mannon
>> Christian Kaninau Cassidy and Brandee Leialoha Soares
>> Dawn Estelle Daniels and Matthew Ambur Thompson
>> Destiny Marie Davis and Kyle Joel Rhode
>> Davan Gildon Dyer and Lauren Reese Hill
>> Cole Barrett Farrar and Taylor Ann Johnson
>> Coti Kamalei Galios-Oda and Kristina Marie Cline
>> Bryant Michael Gayton and Jason Makoto Hara
>> Jaris Kaleimamo Gooman and Christen Kanani Ignacio Obedoza
>> Lee Andrew Grayland and Andreea Laura Grosu
>> John Charles Halbert and Glenn Rambac Viernes
>> Brittany Anne Grace Hanlon and Alexander Nicholas Simon
>> Tyler Kealoha Hayashi and Regine Iolani Raras-Estrella
>> Charlito Rebong Herradura and Estrellita Ventura De Guia
>> Patrick Allen Holbrook and Thaís Megale Costa
>> Latonya Holmes and Tara Lachell Ballard
>> Michael Ryan Howery and Julia Ann Marie McCoy
>> Vanessa Imme and Dennis Sebastian Albrecht
>> Britnay Ann Ancheta Jaralba and Ariel Bala Ramos
>> Melissa Kay Kettleson and Benjamin Carl Schimmelpfenning
>> Clifton Hardy Kilpatrick and Samantha Jean Smith Frank
>> Seonwoo Lee and Yubin Lee
>> Anthony James Magee and Abrar Aladhmi
>> Daniella Santa Mendola and Clemente Gianvecchio
>> Phoebe Kapualalea‘imina‘auao Miller and Duane Kamalaniakeakua Matsukage Eldredge
>> Jarid Kenji Yunsu Nakano and Tyler-Ryse Adaiah Tsukamoto
>> Jordyn Mckenzie Newton and Michael Frederick Lawson
>> Janis Akemi Nishimura and Mark Marvin Sarmiento Agaran
>> Christine Harue Okada and Coty Christian Kanakanui Lum
>> Jesus Enrique Olmos and Rocio Ayon
>> Cyrus Scott Pattermann and Heather Ashley Davis
>> Jorge Alberto Perez Trujano and Melani Alejandra Rodriguez Garcia
>> Marychlarisse Medina Pillos and Glen Paul Ramoran Bien
>> Romelyn Valdez Ragonton and Reynaldo Rabino Artieda
>> Chrisjames Ka‘iewa Raquedan and Regina Elizabeth Kekaihawanawana Punahele
>> Rhodalyne Joy Resella and Grant Louis Carter
>> Paul George Reynolds and Pissawady Chuleeporn
>> Jeramyah Alexander Rodriguez and Precious Deziah Napuaonalani Miriama Samuelu
>> Aaliyah Lanay Sevier and Ryan Alan Grogan
>> Austin Loron Smiciklas and Victoria Alexandra Rafferty
>> Sandra Sue Tate Thomas and Douglas Manning Mathews
>> Anthony Emery Vally and Ann Christine Baltazar Hughes
>> Olivia Zammarchi and Nicola Perazzini
BIRTHS
Filed on Oahu, Aug. 9-14
>> Gracen Hunter Kaumakani Abigania
>> Luka Aroldo Aguilar-Crow
>> Hank Ryan Lototele Ah Sue
>> Shinesty Saymydarling Ata- Milovale
>> Jonathan William Benavente
>> Kainoa William-Dean Bronson
>> Yeruza Francisco Figueroa-Taoy
>> Cliff Michael Goya
>> Wai‘ale‘ia Mieko Teisa Palu He
>> Teva Keola Kamakawiwoole- Paia
>> Hudson Kaimana Kim
>> Athena Aina Kimura
>> Coraline Adelina Martin
>> Ayven-Jay Kawika Keoni Kali Amado Tico Kepakiano Kalani Kimokea Ionakana Martinez
>> Mira Lahela Rose Clemente Matheu
>> Charlie Ualaniha‘aha‘a Nauka-Uchiyama
>> Mia Megumi Ng
>> Ellie Yi Oliver
>> Ramona Nina Kaholuho‘omaluhiamekapono Ortiz
>> Wendell Jhon Del Rosario Pablo Jr.
>> Lamont Murdock Paramore
>> Lyra Melodi Parco
>> Rory Kailani Yuri Saito
>> Winnie Marie Faalelelupe Kahailani Silva-Mataalii
>> Hunter Gabriel Sohail
>> Lasela Tenisi Kapeneta Talia
>> Gabriel Kai Thygerson
>> Erza Megumi Echavez Tong
>> Mila Soleil Villamar-Guinto
>> Alicia Camille Zapata