Calendar

MONDAY

BASKETBALL

HHSAA Division I girls state

championships: First round–Mililani at Waiakea, 4 p.m.; Radford at King

Kekaulike, 5 p.m.; Kaiser at Moanalua, 6 p.m.; Kalani at Maryknoll, 6 p.m.

ILH Division III boys: Island Pacific vs. Assets, 5 p.m., at Hawaiian Mission.

SOCCER

HHSAA Division I girls state

championships: First round–Pearl City vs. Hilo, 3 p.m., at Hilo Bayfront; Aiea at Punahou, 3 p.m.; Campbell at

Kamehameha-Maui, 5 p.m.; Kailua at Moanalua, 6 p.m.

Tuesday

BASKETBALL

ILH Division I-AA boys: Punahou at

‘Iolani, 5 p.m.; Saint Louis at Kamehameha, 6 p.m.

ILH Division III boys: At Hawaiian

Mission–Christian Academy vs. Assets, 5 p.m.; Lanakila Baptist at Hawaiian Mission, 6:30 p.m.

Johnny Faerber 10K

Sunday

At Kapiolani Park

Female

Open–1. Alison Sukolsky, 38:19.7; 2.

Isabella King, 41:37.0; 3. Tammy Bautista, 41:53.3.

15 to 19–1. Sasha Iizuka-Sheeley, 47:54.3; 2. Malia Attocknie, 1:20:19.7; 3. Carley Park, 1:27:29.8.

20 to 24–1. Tiffany Nakamura, 44:03.6; 2. Noe Lum, 47:27.7; 3. Katharina

Binzenhafer, 48:03.9.

25 to 29–1. Rebecca Yasutake, 41:59.3; 2. Emily Reynolds, 43:17.9; 3. Lindsay Erol, 48:13.7.

30 to 34–1. Anya Shapkina, 42:23.5; 2. Jodi Bewicke, 50:56.8; 3. Liane Fukumoto, 53:25.0.

35 to 39–1. Cat Brown, 48:52.8; 2.

Mayumi Coloma, 51:06.7; 3. Christina

Kamalo, 57:43.3.

40 to 44–1. Akiko Patterson, 42:39.6; 2. Miyuki Munoz, 42:52.3; 3. Christina Loitz, 47:25.5.

45 to 49–1. Denise McMillan, 46:26.1; 2. Tracy Capman, 46:43.7; 3. Marlene Zeug, 46:53.3.

50 to 54–1. Angela Sy, 52:19.3; 2. Rathavy Sakbun, 55:55.0; 3. Mary Nasello, 57:33.4.

55 to 59–1. Angela Kwong, 49:54.9; 2. Kazumi Pugliese, 50:36.5; 3. Diane

Kaltenegger, 53:07.9.

60 to 64–1. Connie Comiso, 1:00:32.5; 2. Beverly Hudgins, 1:02:34.1; 3. Annie

Marshall, 1:02:39.4.

65 to 69–1. Halina Zaleski, 58:12.7; 2. Linda Moran, 1:06:31.5; 3. Kyoko

Sakakiyama, 1:13:50.2.

70 to 74–1. Karen Loomis, 1:19:44.7; 2. Catherine Chan, 1:37:57.8; 3. Mary Duryea, 1:41:12.3.

75 to 79–1. Barbara Ross, 1:33:49.3.

80 to 84–1. Joy Schoenecker, 1:41:11.6.

Male

Open–1. Benjamin Williams, 33:58.0; 2. Nicolas Escobar, 34:11.3; 3. Jake Schmitz, 34:36.8.

10 to 14–1. Shane Kaneshiro, 45:35.4; 2. Danny Noia, 50:24.4; 3. Cy Kaneshiro, 1:02:00.0.

15 to 19–1. Josiah Williams, 41:46.7; 2. Joel Burgard, 42:28.9; 3. Zion Willimas, 49:22.0.

20 to 24–1. Andrew Bourckel, 37:03.2; 2. Carson Burden, 43:50.5; 3. Harrison Jinks, 48:54.2.

25 to 29–1. Harrison Oshiro, 41:26.9; 2. Ian Wong, 45:20.7; 3. Taylor Donovan, 50:25.7.

30 to 34–1. Andrew McHowell, 36:47.8; 2. Kevin Enriques, 37:23.0; 3. Bradley

Raxenberg, 45:40.7.

35 to 39–1. Jay Dela Cruz, 38:37.2; 2.

Hirokazu Toiya, 41:46.6; 3. Michael Peattie, 42:08.4.

40 to 44–1. Terence Palmer, 40:24.1; 2. Delvin Monden, 40:53.5; 3. Tetsuya

Numakami, 44:36.7.

45 to 49–1. Kengo Yoshimoto, 37:29.2; 2. George Munoz, 37:57.0; 3. Jay McMillan, 38:06.4.

50 to 54–1. Kyle Okimoto, 48:18.0; 2. Clint Iizuka-Sheeley, 48:33.3; 3. Theodore Kaneshiro, 53:24.0.

55 to 59–1. Jonathan Lyau, 38:18.1; 2. Ted Leon, 47:19.1; 3. Edward Birmingham, 47:29.7.

60 to 64–1. Joe Laturnau, 51:46.8; 2. Mark Shorter, 52:57.5; 3. Ben Cavazos, 57:04.2.

65 to 69–1. Shinichi Yamakawa, 54:43.2; 2. Frank Pugliese, 54:45.9; 3. John Head, 55:58.2.

70 to 74–1. Warren Nishimoto, 1:03:49.0; 2. Mike Rohrer, 1:06:12.2; 3. Steve

Davidson, 1:08:51.5

75 to 79–1. Dan Talhelm, 59:19.6; 2.

Alfred W K Chun, 1:04:14.6.