Hawaii real estate sales: July 6-July 10, 2020

For The Week Of July 6-10 Derived from the state conveyance tax data. Information deemed reliable but not guaranteed. Residential City and County of Honolulu Property Date Price Aiea, Halawa 99-679 Halawa Dr 7/6/20 $833,500 1080 Luapele Dr 7/9/20 $830,000 1530 Epukane St 7/10/20 $835,000 99-522 Hoio St #A 7/7/20 $770,000 Airport/Mapunapuna 3804 Salt Lake Blvd 7/10/20 $1,150,000 1385 Ala Aolani St 7/8/20 $900,000 1128 Ala Napunani St #1201 7/10/20 $355,000 Ala Moana 475 Atkinson Dr #1409 7/9/20 $290,000 Ewa, Kapolei 91-562 Kuilioloa Pl #Ll4 7/9/20 $292,000 91-740 Ihipehu St 7/8/20 $639,000 91-702 Makalea St #116 7/6/20 $640,000 91-1201 Keoneula Blvd #2C4 7/7/20 $560,000 91-2076 Kaioli St #3801 7/8/20 $556,000 91-1081 Namahoe St #7A 7/10/20 $385,000 443 Manawai St #1506 7/10/20 $510,000 91-1191 Kaiau Ave #1603 7/8/20 $510,000 91-609 Pupu St 7/8/20 $1,357,000 91-1100 Puahala St #20C 7/10/20 $393,000 91-1041 Kaileolea Dr #2A4 7/9/20 $529,900 91-1031 Kaimalie St #4D5 7/8/20 $485,000 91-1442 Halahinano St 7/10/20 $850,000 91-1046 Kekaiholo St 7/7/20 $775,000 91-2220 Kaiwawalo St #1306 7/6/20 $676,000 91-1011 Kai Loli St 7/7/20 $796,000 91-1062 Waipaa St 7/9/20 $829,000 801 Kakala St #1503 7/9/20 $530,000 724 Kakala St #1303 7/7/20 $575,000 91-1241 Kaikohola St #D92 7/10/20 $798,000 91-6221 Kapolei Pkwy #534 7/10/20 $715,000 91-1159 Kamakana St #523 7/7/20 $628,000 91-1159 Kamakana St #905 7/10/20 $670,000 91-3310 Maohiohi Lp 7/10/20 $816,700 Hawaii Kai 1 Keahole Pl #3312 7/9/20 $1,550,000 7182 Hawaii Kai Dr #232 7/10/20 $749,000 Hale Ka Lae At 7000 Hawaii Kai Drive #3204 7/8/20 $531,900 6226 Kawaihae Pl #107 7/8/20 $620,000 6695 Hawaii Kai Dr 7/10/20 $360,466 1039 Wainiha St 7/7/20 $1,230,000 555 Hahaione St #Phiv 7/8/20 $690,000 899 Hahaione St 7/10/20 $1,130,000 914 Hahaione St 7/9/20 $1,075,000 1055 Kalihiwai Pl 7/8/20 $1,368,766 7750 Kalohelani Pl 7/8/20 $1,200,000 1141 Leilipoa Way 7/10/20 $1,265,000 7902 Makaaoa Pl 7/8/20 $1,102,000 1217 Lunalilo Home Rd 7/10/20 $860,000 1272 Lunalilo Home Rd 7/6/20 $915,000 Heeia 46-075 Meheanu Pl #3334 7/10/20 $565,000 46-001 Puulena St #102 7/6/20 $475,000 46-369 Haiku Rd #E2 7/6/20 $592,000 46-369 Haiku Rd #H5 7/9/20 $605,000 46-259 Kahuhipa St #206B 7/6/20 $435,000 46-209 Alaloa Pl 7/8/20 $1,135,000 Kahaluu 47-464 Hui Io St 7/9/20 $776,000 Kahuku 56-324 Huehu St 7/6/20 $700,000 Kailua 1015 Aoloa Pl #451 7/9/20 $485,000 1020 Aoloa Pl #407B 7/10/20 $708,000 355 Aoloa St #C203 7/10/20 $546,000 1218 Ulupii St 7/8/20 $1,200,000 1604 Ulueo St 7/10/20 $997,000 1335 Akiahala St 7/8/20 $931,000 1279 Aulepe St 7/10/20 $1,495,000 335 Olomana St 7/7/20 $943,000 437 Hualani St 7/10/20 $1,200,000 14 Aulike St #801 7/6/20 $553,533 Kaimuki 3159 Lincoln Ave 7/6/20 $950,000 627 9Th Ave 7/10/20 $550,000 922 21St Ave 7/6/20 $1,300,000 Kakaako Keauhou Place #2408 7/9/20 $878,000 801 South St #3910 7/10/20 $550,000 415 S St #901 7/8/20 $507,200 1288 Ala Moana Blvd #22G 7/9/20 $2,100,000 1288 Kapiolani Blvd #I2007 7/7/20 $775,000 Kaneohe 44-119 Nanamoana St 7/10/20 $970,000 45-122 B Waikalua Rd 7/8/20 $615,000 45-188 Kaneohe Bay Dr 7/10/20 $1,190,000 Kapahulu 4161 Kaimanahila St 7/6/20 $4,600,000 Liliha 60 N Beretania St #2504 7/8/20 $430,000 Lower Kalihi 1921 Hanu Ln #A 7/10/20 $950,000 1049 Kamehameha Iv Rd 7/8/20 $717,000 1451 Kamehameha Iv Rd #1451 7/8/20 $555,000 Makaha 84-710 Kili Dr #920 7/7/20 $154,933 84-680 Kili Dr #1204 7/10/20 $156,000 84-1128 Hana St 7/7/20 $264,000 Makakilo, Ewa Beach 92-553 Akaawa St 7/9/20 $454,000 92-831 Makakilo Dr #61 7/6/20 $702,500 92-1151 Palahia St #B203 7/9/20 $370,000 92-7159 Elele St #1103 7/10/20 $624,000 92-7012 Elele St 7/10/20 $760,000 Makiki 1069 Spencer St #501 7/6/20 $290,000 1550 Wilder Ave #A1101 7/7/20 $183,000 1710 Makiki St #305 7/9/20 $180,000 1419 Dominis St #1007 7/6/20 $250,000 1630 Liholiho St #505 7/7/20 $270,000 Manoa Valley 2883 Oahu Ave 7/6/20 $1,065,166 2832 Lowrey Ave 7/6/20 $1,400,000 Mccully 739 Hausten St #806 7/6/20 $380,000 2439 Kapiolani Blvd #101 7/8/20 $434,000 2499 Kapiolani Blvd #405 7/10/20 $492,000 Mililani, Waipio 95-055 Waikalani Dr #H302 7/8/20 $269,500 95-2048 Waikalani Pl #501 7/10/20 $289,000 95-1064 D Ainamakua Dr #140 7/8/20 $410,000 95-1050 Makaikai St #9F 7/10/20 $385,000 95-1006 Hoahui St #14 7/10/20 $700,000 95-1105 Anuanu St 7/8/20 $1,085,000 Nanakuli, Maili 87-134 Helelua St #A101 7/8/20 $105,000 87-1494 Farrington Hwy 7/10/20 $505,000 87-865 Hakeakea St 7/6/20 $595,000 87-148 Maipalaoa Rd #C 7/7/20 $610,000 87-2166 6 Helelua Pl 7/10/20 $200,000 87-2135 5 Helelua Pl 7/9/20 $191,000 87-126 Kulahanai Pl 7/7/20 $448,000 87-1078 Kaipoi St 7/10/20 $613,000 Nuuanu 710 Lunalilo St #708 7/9/20 $265,000 1611 Miller St #304 7/10/20 $337,000 2033 Nuuanu Ave #3A 7/9/20 $550,000 2033 Nuuanu Ave #8B 7/6/20 $535,000 55 S Judd St #504 7/10/20 $124,500 2544 Ahekolo St 7/6/20 $940,000 2541 C Pauoa Rd 7/10/20 $856,000 2537 Ahekolo St 7/6/20 $815,000 Palolo Valley, St Louis Heights 1326 Center St 7/6/20 $1,350,000 Pearl City 1169 Hoolaulea St 7/10/20 $800,000 2254 Hoohai St 7/10/20 $700,000 Pearl Ridge, Aiea Heights 98-500 Koauka Loop #7F 7/10/20 $315,000 98-875 Iliee St 7/6/20 $1,050,000 98-400 Koauka Loop #401 7/9/20 $475,000 98-1038 Moanalua Rd #501 7/6/20 $280,000 98-1675 Hoomaike St 7/9/20 $838,000 98-1285 D Hoohiki Pl #13 7/10/20 $395,000 98-611 Kilinoe St #7E2 7/6/20 $483,000 Sand Island Access 1506 Kaumualii St #211 7/9/20 $190,000 Sunset Beach, Pupukea 59-380 Pupukea Rd 7/9/20 $1,100,000 Waialae, Kahala 977 Makaiwa St 7/10/20 $1,800,000 4340 Pahoa Ave #23B 7/8/20 $880,000 4340 Pahoa Ave #23D 7/8/20 $1,012,100 5009 Poola St 7/7/20 $1,479,500 Waianae 85-204 Lualualei Homestead Rd #A 7/7/20 $453,500 85-175 Farrington Hwy #A307 7/10/20 $180,000 86-470 Halona Rd 7/8/20 $280,000 86-341 Kauaopuu St 7/10/20 $405,000 Waiawa 67-278 A Kukea Cir #67-278A 7/8/20 $776,000 Waikiki 1920 Ala Moana Blvd #1207 7/10/20 $92,000 1621 Ala Wai Blvd #203 7/8/20 $275,000 1778 Ala Moana Blvd #4001 7/7/20 $775,000 411 Hobron Ln #2014 7/10/20 $510,000 343 Hobron Ln #2703 7/8/20 $642,000 1717 Ala Wai Blvd #2205 7/10/20 $543,500 1909 Ala Wai Blvd #905 7/7/20 $168,000 444 Niu St #2804 7/7/20 $425,000 442 Kalaimoku St 7/6/20 $1,290,000 430 Kaiolu St #1106 7/8/20 $408,000 2120 Lauula St #1011 7/10/20 $460,000 2470 Kalakaua Ave #3001 7/7/20 $1,949,000 2470 Kalakaua Ave #3002 7/7/20 $2,433,500 2427 Kuhio Ave #902 7/9/20 $495,000 201 Ohua Ave #1103 7/10/20 $428,000 201 Ohua Ave #1803 7/10/20 $475,000 Waipahu 94-094 Anania Dr #131 7/10/20 $513,000 95-033 Kuahelani Ave #235 7/10/20 $296,000 94-820 Lumiauau St #C203 7/10/20 $450,000 94-820 Lumiauau St #F103 7/10/20 $445,000 94-870 Lumiauau St #H104 7/9/20 $450,000 94-245 Leowahine St #3035 7/10/20 $196,000 94-1190 Kahuahale St 7/6/20 $760,000 94-589 Loaa St 7/10/20 $710,000 94-1065 Anania Cir #30 7/10/20 $674,900 94-484 Alapoai St 7/10/20 $847,000 94-433 Lanikuhana Pl 7/6/20 $365,000 94-725 Waileia Pl 7/8/20 $775,000 94-1016 Hoohele St 7/10/20 $729,000 94-1007 Halehau St 7/10/20 $679,000 Whitmore Village 1060 Uluwale St 7/7/20 $730,000

