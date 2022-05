Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, May 20-26

>> Sarah-Lena Althoff and David Kohler

>> Lauren Mie Annoura and Jonathan Kha Huynh

>> Richard Kailikohailani Asperin and Cortney Clarissa Malone

>> Kendall Walter Atkerson and Katherine Vanessa Velasquez Mujica

>> Eti Junior Fagaale Atonio and Tehani U‘ilani Ah-You Apilando

>> Rebecca Joy Austen and Nishari Renee Hernandez

>> Alexander James Baldock and Tasha Amaza Cayode Corcino

>> Chantel Uganiza Barut and Hermen-Gil Caramancion Tomboc

>> John Dominic Casper III and Andrea Michelle Hildensperger

>> Anthony Alexander Chong and Monica An Jacques

>> Amy Michelle Cisneroz and Shea Robert Tomlin

>> Dejevon Lastace Cleggett and Teri Lynn Huff

>> Tricia Leigh Clymens and Jeffery Allen Clymens

>> Michael Daniel Coble and Bennie Ann Duenas Mesa

>> Katrina Kay Coleman and Jeffery Sherman Jones

>> Taylor J. Crace and Yuan Meng

>> James Christopher Czumak and Heather HaeKyung Choe

>> Samantha Jaime Dacanay and Jacob Carl DeFebo

>> Ana Alysia Melissa Danza and Thomas Michael Manley

>> Megan Pamela Deboard and Christopher Gilbert Ninness

>> Marsheia Shawnae Frazier and Sherman Clinton Newman Jr.

>> William J.R. Garrigus and Ma Giselle Lacambacal Lacson

>> John Noah Ray Manicia Gatchalian and Donna Marie Sao

>> Erin Elizabeth Hamby and Margaret Bunny Pine

>> Karissa Hitchcock and Jesse Melendez

>> Heather Rose Hoover and Niclas Evan Harris

>> Lindsay Hope and Alexander Molleo

>> Haley Dee Kealani Inay and Thomas Nu’u Moega-Tagovailoa

>> Kiana Kameleonalani Ke-Fernandez and Andrew John Guzman

>> Erica Monique King and Jason Harm Schreur

>> Todd William Krasinsky and Valerie Ann Carpenter

>> Nash Tyler Lemke and Donald Kevin Hudson Jr.

>> Bradley Ronald Mason and Kaya Violet Waller

>> Amber Natsumi Lokelani McKay and Thomas Scott Kwock On Haleamau

>> Amanda Elisabeth Grace Miller and Erin Elizabeth Davis

>> Charles Darnell Minner and Nico Lorraine Johnwell

>> Garrett Charles Toshio Moore and Alexis Lynn Rodriguez

>> Alexi Moraga Herrera and Hang Thi Nguyen

>> Jeffrey Walter Ness and Chascity-Mae Alohi Sarmiento

>> Jason Bradley Nichols and Adriana Nascimento Silveira

>> Patricia Anne Olson and John Biard Folk

>> Hannah Paige Pelletier and Ryan Matthew Richards

>> Steven Mark Powell and Elizabeth Lynn Ferrier

>> Holly Elizabeth Propst and Sarah Ashley Young

>> Samantha Lauren Rains and Tristan Jon Lowe

>> Curran James Reuschlein and Amanda Nicolle Avichouser

>> Chantel Lonokahikini Zembik Sarcedo and Andrew Paul Giddens

>> Marie Dawn Short and Samuel Peter Molyneux Cook

>> Benjamin Alexander Sigmon and Kaitlyn Alexandria Hewett

>> Heather Racheal Sipin and Mark Phillip Velasco

>> Corban James Smith and Amanda Kimberly Hagge

>> Sakura Takahashi and Nicodemus Mathias Kawasaki

>> Joseph Daniel Tassarotti and Mari Elisabeth Tanaka

>> Darya Elizabeth Thomas and Anthony Samuel Reese

>> Genesis Kaiwa Alaimaka Toro and Christopher Alimbuyao Lagpacan

>> Daniel Jason Vance Jr. and Kaitlyn Dee Venuti

>> Sanja Eva Wagner and Dominik Ralph Hohmann

>> Daniel James Wilder and Julie Bradley Wang

>> Kayla Brooke Wydra and John Steve Liscar Jr.

>> Judy Wing Yee Xiao and William Allen Kaohuopu‘upili Young

>> Qihang Zhang and Man Zhang

BIRTHS

Filed on Oahu, May 20-26

>> Colton Zhaine Holo Moana Rayray Ah Tou-Canne

>> Avery Mikaela Recto Altura

>> Chenel Kathriz Umayas Baddo

>> Michael-James Phillip Kamakanaokapu‘iwa Bartholomew-Tangaro

>> Zoe Selah Gonzales Bisnar

>> Theodore John Borg

>> Kaizel Rose Yao Carroll

>> Alexander Lorenzo Cerda-Puebla

>> Ka‘ikena Kalimapau Masao Colburn

>> Arianny Rezile Kahulukaulelelani Del Cruz

>> Lili Hina Diffenderfer

>> Amelia Rose Poliahu Ellard

>> Kooper Joseph Brooker Kalama‘ulaaukahi Fraiola

>> Jackson Brodie Molina Hayes

>> Landon Takahito Hwang

>> Stella-Rose Hi‘ilei Alohilani Kaleikini

>> Kingston Ka‘eo Kaho‘aalohaoalohilani Kaleiohi-Palama

>> Kira Maeve Kaneshiro

>> Nevaea-Raie Sachiko Kapuahi‘iaikealoha Latu

>> Leonidas-King Ke Koa Ikaika Loa O Ka‘aina A Me Ke Kai Butay Lee-Kiaaina

>> Journey Maliakama‘ehu‘ika‘ola Leopoldino

>> Gracelyn Esabella Moreno

>> Luna Daniel Newberry

>> Maeve Eleanor Oquendo

>> Fletcher Anthony Ruch

>> John Kokichi Kapono Scanlan

>> Gavin Hiroyuki Sugiyama

>> Zuri Destiny Viernes Mamea

>> Juniper Jean Whitfield