Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, June 10-16

>> Stephanie Lilith Aelmore and Alice Belle Reevie

>> Joseph Michael Berry and Gail Marie Pacewic-Guida

>> Laren Pearl Bestenlehner and Matthew Charles Huggett

>> Jenna Agnes Auwae Browning and Scott Dale Wilkins

>> Tucker John Chase and Ruby Dale Toku Massey

>> Connor Montgomery Diggs and Emily Nicole Childers

>> Farrel Kaonohi Ekau Jr. and Daphny Marie Wilches

>> Jerico Elijah Cruz Galuego and Amanda Anne Wong

>> Richelle Visaya Gamet and Arnel Rempillo Corpuz Jr.

>> Shanandoha Ulysses Garcia and Priscilla Louise Capule

>> Chase Alexander Gilmore and Hannah Laurene Noelani Miller

>> Natalie Yvette Gonzales and Mark Steven Bush

>> Johnny Hau and Kaitlyn Marie Dooley

>> Lauren Elizabeth Holt and Austin Alexander Ako

>> Tracie Danielle Hunter and Aaron Michael McClellan

>> Ayako Katagi and Jack Reed Heckl

>> Erika Kaleiolani Mitsue Kim Seu and Cody Ioane Gomes

>> Jonathan Tyler Land and Melany Alexandra Vasquez

>> Robert Bruce Landry and Gemma Villones Parto

>> Christine Li and Bryant Shao

>> Francisco Lorie and Kelly Ann Self

>> Jonathan Lee Mc Elfresh and Angela Esperanza Zaldivar

>> Adelina Margarita Medina and Juan Manuel Galindo

>> Andrew Phillip Morrison Jr. and Stephanie Lynn Boling

>> Cristina Lyn Munar and Jamie Florig

>> Thien Phuc Thien Ngo and Jenny Loc Do

>> Tyler Mark Nichols and Laura-Ann Jacobs

>> Tayler Nicholle Osorio and Richard Vinicio Zumbo

>> Montana Kristofer Pelak and Samantha Kiele Oto

>> Gregorio Lenn Reyes and Marie Claudine Matias Castaneda

>> Lisa Jo Reynolds and Michael Eugene Bodie

>> Janice Marie Rosa and Anthony Gilbert Castro

>> Shawanda Antoinette Rutledge and Shalaya Lynette Sandifer

>> Malinda Sophia Salazar and Jessica Ann Garcia

>> Cassandra Rose Vanorsdale and Keion Leotis Peterson

>> Ladonna Mychala Vaughn and Justin Othniel Rabun

>> Malik Christopher Veazie and Sierra Marie DuBreuil

>> Crystal Maki Wachner and Patrick Michael Mulholland

>> Jasper Warren and Jamile Hanne Faragallah

>> Micah Kenichi Waters and Tiffany Yoshiko Wickard

>> Zygmunt Marian Zaloga and Marzenna Bozena Pisz

BIRTHS

Filed on Oahu, June 10-16

>> Malachi Chico Cadiz

>> Mina Chen

>> Dolly Claire Comer

>> Brie Brooklynn Sachie Fuchigami

>> Duke Kala‘ikuika‘ulakahi Harvest-Silva

>> Kiana Jean Jacobs

>> Koen Jack Jerschina

>> Phoenix Kaluailama Kazumori Kau-Labatte

>> Violet Yukiko Kawabe

>> Zara Meilani Keegan

>> Hunter Reo Kresge

>> Alapaki Falani Kahikilani Kupahu-Barrett

>> Donna Jazana Efa Miecho Gallardo

>> Noa Thomas Miller

>> Roman Julian Mitchell-Ward

>> Lucy Jacqueline Moore

>> Zoe Kawena Kalihauanuikeahemaliemaikalewanuu Kalua Nahinu

>> Marley-Joyce Kahi­liokalani Kazuko Kapana Pai

>> Emily Rose Peterson

>> Lilinoe Kahiwaleilehua Punua

>> Scarlett Jade Kaleolani Silva

>> Lola Simmons

>> Shaylynne Rose Lilinoemakamaeolanihuli Solomon-Peterson

>> Layla Jean Takara

>> Jamesson Joseph Taylor

>> Samsoni Fonomanu Solova’a-Pomele Lolomanaia Oto Fifita Tuiafitu

>> Malohi-Anitelu Jr. Sagate Uta’ileuo-Tokomaata

>> Julian Ikaika-Emilio Williams

>> Darcy Jan Ying Sakauye Young