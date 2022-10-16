comscore Hawaii Real Estate Sales: Sept. 1 – 2 , 2022 | Honolulu Star-Advertiser
Hawaii News | Hawaii Real Estate Sales

Hawaii Real Estate Sales: Sept. 1 – 2 , 2022

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  • Updated 9:53 am
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For Sept. 1-2
Derived from state conveyance tax data.
Information deemed reliable but not guaranteed.
Residential
City and County of Honolulu
Property Date Price
Airport/Mapunapuna    
2949 Ala Ilima St #201 9/2/22 $400,000
2920 Ala Ilima St #702 9/2/22 $550,000
5333 Likini St #1411 9/2/22 $385,000
Ala Moana    
410 Atkinson Dr #1103 9/2/22 $200,000
410 Atkinson Dr #2214 9/2/22 $240,000
Ewa, Kapolei    
91-554 Kuilioloa Pl #Nn7 9/1/22 $435,000
92-1218 Olani St #3 9/1/22 $1,580,000
91-1146 Kumuiki St 9/1/22 $560,923
91-1010 B Makaaloa St #4B 9/1/22 $575,000
91-1492 Kuhia Pl 9/2/22 $801,000
91-1799 Kupeleko Pl 9/2/22 $905,000
91-1018 H Hoomaka St #95 9/2/22 $728,000
91-744 Launahele St #73 9/1/22 $850,000
91-1387 Keoneula Blvd #1504 9/2/22 $790,000
91-1352 Keoneula Blvd #1003 9/2/22 $760,000
91-1594 Ulaula Lp 9/2/22 $1,199,000
Hawaii Kai    
1054 B Awawamalu St 9/2/22 $875,000
1380 Kaeleku St 9/2/22 $1,350,000
Heeia    
46-159 Meheanu Loop #3252 9/2/22 $855,000
46-075 Meheanu Pl #3351 9/1/22 $720,000
46-1019 Emepela Way #18A 9/1/22 $650,000
Kahaluu    
47-722 Ahuimanu Loop #7 9/2/22 $1,025,000
47-661 Nukupuu St 9/2/22 $1,250,000
Kailua    
333 Aoloa St #326 9/1/22 $815,000
1181 Akipohe St #9A 9/2/22 $803,000
1139 C Akipohe St #11C 9/2/22 $757,000
1365 Aalapapa Dr #1365 9/2/22 $1,795,000
Kaimuki    
3470 Pahoa Ave #3470 9/2/22 $1,450,000
Kakaako    
1001 Queen St #4002 9/1/22 $1,500,000
909 Kapiolani Blvd #1404 9/2/22 $880,000
Kaneohe    
44-304 3 Olina St #8 3 9/1/22 $910,000
44-141 4 Hako St #1304 9/2/22 $905,000
44-665 Kaneohe Bay Dr 9/2/22 $1,025,000
45-031 A Lilipuna Pl 9/1/22 $5,100,000
Kapahulu    
3012 Diamond Head Rd 9/1/22 $3,575,000
Kapalama    
1325 N School St #D201 9/2/22 $230,000
Lower Kalihi    
2443 Naai St 9/2/22 $965,000
Makaha    
84-707 Kiana Pl #103B 9/2/22 $266,000
Makakilo, Ewa Beach    
92-831 Makakilo Dr #31 9/2/22 $960,000
Makiki    
1314 Kalakaua Ave #812 9/1/22 $715,000
1525 Wilder Ave #807 9/1/22 $920,000
904 Lunalilo St #17 9/2/22 $349,000
1707 Anapuni St #9 9/2/22 $410,000
Mccully    
2333 Kapiolani Blvd #3417 9/2/22 $705,000
2740 Kuilei St #1004 9/2/22 $278,000
2525 Date St #1106 9/1/22 $575,000
754 Ekela Ave #704 9/1/22 $395,000
Mililani, Waipio    
95-361 Kuahelani Ave #D2 9/2/22 $580,000
95-238 Waipoo St 9/2/22 $900,000
95-045 Waikalani Dr #G103 9/1/22 $405,000
95-2047 Waikalani Pl #105 9/2/22 $370,000
95-257 Waikalani Dr #B802 9/2/22 $330,750
95-664 Hanile St #A206 9/2/22 $410,000
95-1044 E Ainamakua Dr #61 9/1/22 $525,000
95-1053 Puuanu St #79 9/2/22 $1,130,000
Mokuleia    
68-159 Au St #201 9/2/22 $1,050,000
Nanakuli, Maili    
87-153 2 Helelua St 9/2/22 $235,000
Nuuanu    
1511 Nuuanu Ave #830 9/2/22 $305,000
824 Kinau St #806 9/2/22 $225,000
666 Prospect St #301 9/2/22 $820,000
2101 Nuuanu Ave #1706 9/2/22 $510,000
Palolo Valley, St Louis Heights    
4161 Koko Dr #Unit B1 9/2/22 $890,000
Pearl Ridge, Aiea Heights    
98-501 Koauka Loop #A601 9/1/22 $440,000
98-1209 Kaamilo St 9/2/22 $1,200,000
98-1707 Nahele St 9/1/22 $1,250,000
98-451 Hookanike St #38 9/2/22 $495,000
98-513 A Kamahao Pl #11 9/2/22 $659,000
Sand Island Access    
215 N King St #1411 9/2/22 $615,000
Waialae, Kahala    
676 Elepaio St 9/2/22 $2,850,000
4846 Kilauea Ave #172 9/2/22 $655,000
Waianae    
85-138 Plantation Rd 9/1/22 $760,000
85-175 Farrington Hwy #C112 9/1/22 $160,000
Waikiki    
1777 Ala Moana Blvd #1801 9/1/22 $580,000
1850 Ala Moana Blvd #604 9/2/22 $435,000
430 Lewers St #2005 9/1/22 $477,500
222 Kaiulani Ave #501 9/2/22 $350,000
431 Nahua St #403 9/2/22 $480,000
445 Seaside Ave #1005 9/1/22 $31,136
445 Seaside Ave #1604 9/1/22 $330,000
2470 Kalakaua Ave #2603 9/2/22 $2,200,000
201 Ohua Ave #3507 9/1/22 $700,000
134 Kapahulu Ave #818 9/1/22 $350,000
Waimanalo    
41-022 Aloiloi St 9/2/22 $2,965,000
Waipahu    
94-523 Lumiaina St #G106 9/1/22 $497,000
94-245 Leowahine St #108 9/2/22 $208,550
94-435 Lanikuhana Pl 9/2/22 $463,000
94-1039 Kaukahi Pl #F2 9/1/22 $436,000
94-1340 Kulewa Loop #6T 9/1/22 $485,000
Whitmore Village    
1015 Aheahe Ave #203 9/1/22 $345,000
 
COMMERCIAL
City and County of Honolulu
Property Date Price
Makiki    
1670 Kalakaua Ave #1004 9/1/22 $335,000
Waipahu    
Waipio Business Center #322 9/1/22 $576,000
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