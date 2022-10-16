Hawaii Real Estate Sales: Sept. 1 – 2 , 2022

[ AD HAS BEEN REMOVED FROM THIS STORY ]
|For Sept. 1-2
|Derived from state conveyance tax data.
|Information deemed reliable but not guaranteed.
|Residential
|City and County of Honolulu
|Property
|Date
|Price
|Airport/Mapunapuna
|2949 Ala Ilima St #201
|9/2/22
|$400,000
|2920 Ala Ilima St #702
|9/2/22
|$550,000
|5333 Likini St #1411
|9/2/22
|$385,000
|Ala Moana
|410 Atkinson Dr #1103
|9/2/22
|$200,000
|410 Atkinson Dr #2214
|9/2/22
|$240,000
|Ewa, Kapolei
|91-554 Kuilioloa Pl #Nn7
|9/1/22
|$435,000
|92-1218 Olani St #3
|9/1/22
|$1,580,000
|91-1146 Kumuiki St
|9/1/22
|$560,923
|91-1010 B Makaaloa St #4B
|9/1/22
|$575,000
|91-1492 Kuhia Pl
|9/2/22
|$801,000
|91-1799 Kupeleko Pl
|9/2/22
|$905,000
|91-1018 H Hoomaka St #95
|9/2/22
|$728,000
|91-744 Launahele St #73
|9/1/22
|$850,000
|91-1387 Keoneula Blvd #1504
|9/2/22
|$790,000
|91-1352 Keoneula Blvd #1003
|9/2/22
|$760,000
|91-1594 Ulaula Lp
|9/2/22
|$1,199,000
|Hawaii Kai
|1054 B Awawamalu St
|9/2/22
|$875,000
|1380 Kaeleku St
|9/2/22
|$1,350,000
|Heeia
|46-159 Meheanu Loop #3252
|9/2/22
|$855,000
|46-075 Meheanu Pl #3351
|9/1/22
|$720,000
|46-1019 Emepela Way #18A
|9/1/22
|$650,000
|Kahaluu
|47-722 Ahuimanu Loop #7
|9/2/22
|$1,025,000
|47-661 Nukupuu St
|9/2/22
|$1,250,000
|Kailua
|333 Aoloa St #326
|9/1/22
|$815,000
|1181 Akipohe St #9A
|9/2/22
|$803,000
|1139 C Akipohe St #11C
|9/2/22
|$757,000
|1365 Aalapapa Dr #1365
|9/2/22
|$1,795,000
|Kaimuki
|3470 Pahoa Ave #3470
|9/2/22
|$1,450,000
|Kakaako
|1001 Queen St #4002
|9/1/22
|$1,500,000
|909 Kapiolani Blvd #1404
|9/2/22
|$880,000
|Kaneohe
|44-304 3 Olina St #8 3
|9/1/22
|$910,000
|44-141 4 Hako St #1304
|9/2/22
|$905,000
|44-665 Kaneohe Bay Dr
|9/2/22
|$1,025,000
|45-031 A Lilipuna Pl
|9/1/22
|$5,100,000
|Kapahulu
|3012 Diamond Head Rd
|9/1/22
|$3,575,000
|Kapalama
|1325 N School St #D201
|9/2/22
|$230,000
|Lower Kalihi
|2443 Naai St
|9/2/22
|$965,000
|Makaha
|84-707 Kiana Pl #103B
|9/2/22
|$266,000
|Makakilo, Ewa Beach
|92-831 Makakilo Dr #31
|9/2/22
|$960,000
|Makiki
|1314 Kalakaua Ave #812
|9/1/22
|$715,000
|1525 Wilder Ave #807
|9/1/22
|$920,000
|904 Lunalilo St #17
|9/2/22
|$349,000
|1707 Anapuni St #9
|9/2/22
|$410,000
|Mccully
|2333 Kapiolani Blvd #3417
|9/2/22
|$705,000
|2740 Kuilei St #1004
|9/2/22
|$278,000
|2525 Date St #1106
|9/1/22
|$575,000
|754 Ekela Ave #704
|9/1/22
|$395,000
|Mililani, Waipio
|95-361 Kuahelani Ave #D2
|9/2/22
|$580,000
|95-238 Waipoo St
|9/2/22
|$900,000
|95-045 Waikalani Dr #G103
|9/1/22
|$405,000
|95-2047 Waikalani Pl #105
|9/2/22
|$370,000
|95-257 Waikalani Dr #B802
|9/2/22
|$330,750
|95-664 Hanile St #A206
|9/2/22
|$410,000
|95-1044 E Ainamakua Dr #61
|9/1/22
|$525,000
|95-1053 Puuanu St #79
|9/2/22
|$1,130,000
|Mokuleia
|68-159 Au St #201
|9/2/22
|$1,050,000
|Nanakuli, Maili
|87-153 2 Helelua St
|9/2/22
|$235,000
|Nuuanu
|1511 Nuuanu Ave #830
|9/2/22
|$305,000
|824 Kinau St #806
|9/2/22
|$225,000
|666 Prospect St #301
|9/2/22
|$820,000
|2101 Nuuanu Ave #1706
|9/2/22
|$510,000
|Palolo Valley, St Louis Heights
|4161 Koko Dr #Unit B1
|9/2/22
|$890,000
|Pearl Ridge, Aiea Heights
|98-501 Koauka Loop #A601
|9/1/22
|$440,000
|98-1209 Kaamilo St
|9/2/22
|$1,200,000
|98-1707 Nahele St
|9/1/22
|$1,250,000
|98-451 Hookanike St #38
|9/2/22
|$495,000
|98-513 A Kamahao Pl #11
|9/2/22
|$659,000
|Sand Island Access
|215 N King St #1411
|9/2/22
|$615,000
|Waialae, Kahala
|676 Elepaio St
|9/2/22
|$2,850,000
|4846 Kilauea Ave #172
|9/2/22
|$655,000
|Waianae
|85-138 Plantation Rd
|9/1/22
|$760,000
|85-175 Farrington Hwy #C112
|9/1/22
|$160,000
|Waikiki
|1777 Ala Moana Blvd #1801
|9/1/22
|$580,000
|1850 Ala Moana Blvd #604
|9/2/22
|$435,000
|430 Lewers St #2005
|9/1/22
|$477,500
|222 Kaiulani Ave #501
|9/2/22
|$350,000
|431 Nahua St #403
|9/2/22
|$480,000
|445 Seaside Ave #1005
|9/1/22
|$31,136
|445 Seaside Ave #1604
|9/1/22
|$330,000
|2470 Kalakaua Ave #2603
|9/2/22
|$2,200,000
|201 Ohua Ave #3507
|9/1/22
|$700,000
|134 Kapahulu Ave #818
|9/1/22
|$350,000
|Waimanalo
|41-022 Aloiloi St
|9/2/22
|$2,965,000
|Waipahu
|94-523 Lumiaina St #G106
|9/1/22
|$497,000
|94-245 Leowahine St #108
|9/2/22
|$208,550
|94-435 Lanikuhana Pl
|9/2/22
|$463,000
|94-1039 Kaukahi Pl #F2
|9/1/22
|$436,000
|94-1340 Kulewa Loop #6T
|9/1/22
|$485,000
|Whitmore Village
|1015 Aheahe Ave #203
|9/1/22
|$345,000
|COMMERCIAL
|City and County of Honolulu
|Property
|Date
|Price
|Makiki
|1670 Kalakaua Ave #1004
|9/1/22
|$335,000
|Waipahu
|Waipio Business Center #322
|9/1/22
|$576,000
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