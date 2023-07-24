Vital Statistics: July 14-20, 2023

Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, July 14-20
>> Debra Eleanor Aikala and William Garoutte Patterson
>> Tanya Aulii Aweau and Shane Kaleo Okaulana Teves
>> Michael Aaron Bialecki and Chariz Novy Nicdao
>> Gwendolyn Marie Bieck and Matthew Edward Arbogast
>> Jessica Mapuanaokalikolehua Brown and Tyler Andrew Herrick Harrison
>> Montgomery Michael Pahe Bunda and Jessica Kainoa Sills
>> Kameechy Cegay Byrd and Phillip Rodriguez Jr.
>> Logan Wayne Cable and Alyssa Slayde Boyd
>> Laurence Ken Yao Cham and Gizelle Angelique Kessler-Mizuguchi
>> Chi-Yang Chiang and Wenjuan He
>> Cole William Crandall and Kathleen Connolly Jevtich
>> Diego D’Aquilio and Katarzyna Ewa Drozdz
>> Renee Nicole Carmen Diaz and Aaron Weekley
>> Emma Junko Fujimoto and Sage Ali‘imana Angel Lacaden-Balai
>> Angel Anthony Garcia and Reyna Medina Diaz
>> Amy Deanne Gill and Robert D’wayne Mercer
>> Raymond Aukai McKay Hines and Malia Ann Selman
>> Rebecca Huskey and David Neil Konietzko
>> Maria Del Socorro Jacinto Gallegos and Victor Manuel Juarez Lucas
>> Matthew Bryan Jackson and Mokihana Sharlene Laysa
>> Aaliyah Michele Jones and Maurice Anthony Parham
>> Krystal Lokelani Kapehe and Brian Michael Kaleoo‘kekai Bertulfo
>> Richard Wayne Kaulana Kaui and Gina Louisa Salacki
>> Emma Fumie Kimoto and Joshua Nash Phillips Pillsbury
>> Annette Frances Lane and James Shigeo Harai Jr.
>> Dylan Jesse Kapono Lee and Michelle Chie Tsuda
>> Brian Kenneth Lister and Brittany Renee Miller
>> Edmund Martinez and Carla Ann MacDonald
>> Alexander George Marzuka and Michael Levi Walker Jr.
>> Kelli Samantha Mukawa and Justin James Fujioka
>> Matthew Charles Norman and Bonnie Mun-Yi Heung
>> Patrick Lewis O’Brien and Margie De Vera Teodoro
>> Brandon Allan Ostler and Cassandra Nicole Sommer
>> Keiry Rochelle Paulino and James Caleb Amparo Ersando Jr.
>> James Charles Randolph and Sarah Christine Martin
>> Amy Yong Reger and Douglas Lee Robinson
>> Elliott Spencer Riddle and Tiffany Jean Chavis
>> Lani Russell and Dennis Michael Crossland
>> Dennis Michael Sedaille and Maggie Breslin Manning
>> Teffonee Antrionett Taylor Anderson and Michael Joseph Fowler
>> Fita Turano and Samuelu Lindborg
>> Sheray Norma Turk and Roderick Desean Hicks
>> Evan Michael Wolters and Ronniejo Elly Waite- Schumacher
BIRTHS
Filed on Oahu, July 14-20
>> Amaia Nayeli Acosta-Melendez
>> Punohuwai’oluekukilakila DonPablo J. Ah Chong
>> Alexander James Aragon
>> Adeline Rose Ardong
>> Baylor Mae Branham
>> Chloe Kekamaholopi‘i‘kahokua Canite
>> Ella Michelle Carrannante
>> Oliver Joseph Choe
>> Aydriel Danielle Allen Collins
>> Cruz William Cox
>> Julio Yan Cruz Zhang
>> Amber Kaleiola‘ie Dennis
>> Isabelle Starr Douglas
>> Keanukukilakila Elijah Enos
>> Mikaela Ari Basilio Ganotisi
>> Mikayla Ira Basilio Ganotisi
>> Elliot Blair Green
>> Noelani Grace Grovenstein
>> Ronnie Kala Makaio Hanohano- Duvauchelle
>> Hilina‘i Star ‘Alohielikemekalawelaikeawakea Pilialoha Hansen
>> Brayden Parker Hu
>> Meletupou Ashla Hullinger
>> Kalia Mae Jeklinski
>> Kaimana Minh Khanh Teramae Kahawai
>> Rebel-Rose Sydney Noweokapi‘okaupokupaianahakauikea ouliokapapalanikahiko Kahoohanohano
>> Bailey Emiko Alohilani Kaiawe
>> Makana Mea Makamae Kanakaole-Quisano
>> Toa Moroni ‘A‘ali‘ikaulana Vakalahi Keama
>> Isla Rae Keka‘apehaho‘omaluo’iao Kaumuali‘i Koko-Mortensen
>> Amina Aina Kumar
>> Angelica Jane Yarte Lasquite
>> Elias Apollo Lindberg
>> Rowan Joseph Malec
>> Milo Keaolewa Ocean Miyamoto
>> Scarlett Hanna Moxham
>> Oli Miwa Nakagawa
>> Niole Grace Niumatalolo
>> Grace-Kiyomi Kakauaho‘omanawanuiikalaamekaua Park
>> Kaeden Ho‘okoakaukoluomalama Parker
>> Nyjah James Tatsuo Hanale Peralta
>> Lois Eloise Salele Ponafala
>> Zaleah Grace Garcillas Santalo
>> Khai Duc Alan Sekiguchi
>> Kitsune Raiden Simons
>> Alexander William Sims Arronte
>> Fekita He Lotu Lapa Jr. Talanoa
>> Lucia Ava-Noelle Thompson
>> Tiyari Miliama Tiave
>> Lucas Taisei Toyama
>> Adrian Ronnie James Uruman
>> Azalea Briyana Bala Valdez
>> Ylijah Viernes Vinluan
>> Inoke Lanikai Vuli Tuinamoala
>> Taylor Mae Whaley
>> Elenor Rain Williamson
>> Junian Joachim-Emilio Williander II
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