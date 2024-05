Vital Statistics: April 26 to May 2, 2024

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star-­Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, April 26 to May 2

>> Michele Advincula Abanilla and Jeremy Ryan Sparks

>> Rachel Quinto Abellera and Ian Anderson Henkel

>> Ryan Christopher Alexander and Shanice Cheryl Uilani Hallums

>> Timothy Harrison Alvarado and Kathlynn Angelica Burga

>> Kyle Edward Atkinson and Katie Ailene Culver

>> Alani Tyrol Bagcal and Ryan Scott Santana

>> Jarrin Kaleo‘okalani Bannister and Melissa Baldugo Macabantad

>> Annie Banks Bissell and Cori’Ann Medel

>> Aaron Clifford Boeh and Nicole Renee Kirby

>> Sean Thomas Brittain and Heather Brittain

>> Karis Linette Browder and Craig Edward Hawkins Jr.

>> Sarina Ann Marie Campollo and Anthony Tucker

>> Ciarra Marie Ibarra Crisostomo and Patrick Morency Gallagher

>> Brandi Kau‘ionapualani Deleon and Malamaponomaikalani Adrian Patoc

>> Lauren Elise Dunn and Summer Marie Rivera

>> Brandon Keith Edwards and Ramiro Stevens Granadillo Isaza

>> Ryan James Densing Escabarte and Caitlin Elise Alder

>> Anthony Mauren Farmer and Camiel Melanie Kananiokamaluhia Baptiste

>> Alexis Kristen Fornaciari and Nicholas Edward Tofanelli

>> Katarzyna Aleksandra Graczyk and Jacek Michal Jaskolski

>> Christine Ocba Guzon and Roland Ramirez Diaz

>> Franco Ernesto Hernandez and Kim Yen Thi Tran

>> Mariela Natali Hernandez and Benjamin Ybarra III

>> Farraday Gonzales Jude and Diosdado Fernandez Lapena Jr.

>> Annalise Robyn Kircher and Nikolaes Pieter Eijzinga

>> Sirawit Kitwongpak and Eloida Dacusan Lulab

>> Ezekiel Miranda Laceste and Sariah Lee Faith Lesano Sotto

>> Hope Midori Laidlaw and Garett Toraichi Kini Taketa

>> Mackenzie Leonora LeBaron and Trenton Jagger Hadley

>> Mary Lan Li and Meet Akshaykumar Shah

>> Quintin Delaine Lindsey and Samantha Dianne Wolfe

>> Adriana Lopez and Roberto Cardenas Alviso

>> Ryan Christopher LoRusso and Justin Michael Turrentine

>> Sheza Faye Verdon Mancao and Ryan Christian Capua

>> Katherine Rose Manger and Ricardo Ramon Leclaire

>> Michael Paul McKeeman and Cassandra Benson

>> Danielle Jean Meyers and Dustin James Wahlert

>> Michael Ray Millsap and Sarah Janean Hopkins

>> Donovan Mamoru Mochizuki and Kaipolani Jasmine Chang

>> Peter Marc Pactol and Sherry Ann Leilani Kapumau Moyer

>> Deja-Rae Journey Paglinawan and Jiddu Krishna Tapia

>> Jaehyung Park and Autumn Nicole Brinkerhoff

>> Paul Philip Polizzi and Gail Virginia Levy

>> Trevor Matthew Potter and Ashley Marie Staub

>> Daniel Ikaika Powers and Caroline Taylor Demko

>> Wennie R. Ragmac and Edison Tabios Yago

>> Douglas William Rogers and Linda Anne-Louise Rolston

>> Maiesha Lanai Stovall and Douglas Charles Malukahili Yong Soo Nakoa

>> Scott Thomas Strack and Clarise Tulliao Pangilinan

>> Jeffrey Herbert Wallace and Christine Keiko Ichinose

>> Brandi Patrice Washington and DeMarcus Jerrell Curry

>> Jimmy Joe White and Jocelynn Ann Napuaokalani Gardner

>> Gregory Michael Youngblood Jr. and Hayley Rebecca Attenborough

BIRTHS

Filed on Oahu, April 26 to May 2

>> Autumn Hope Alcubilla

>> Halanalaukoa Kawahineonipaa Benevedes

>> Hudson Thomas Bly

>> Kuano‘o Kamanokihikihiikaikaa­manaho‘iio‘oka‘ike‘oia‘i‘o Burke

>> Kalawena‘oluakawaipunakupa‘a Amelia-Ann Cadiz

>> Ayla Soleil Clark

>> Kya Rose Clifford

>> Santino Orlando Davis Contrades

>> Ronin Hayes Braxton Dorwelo

>> Victoria Andrea Pualani Gonsalves

>> Zachariah Kazuo Hsu

>> Irie Marie Love kelley

>> Eliana Keakealani Chiyoko McCoach

>> Clifton Joseph McGuire

>> Myles Angelou De Lara Miguel

>> Waverly- Reign Miyuki Nakashima-­Takaki- Magdadaro

>> Eiyu Ogame

>> Jayshalei Ka‘u‘ionalani Paoa

>> Victoria Raqueno Raguz

>> Aurora Marie Hongzhi San Nicolas

>> Lily Yuuka Sienkiewicz

>> Arez Michael Kekaimana Reginald Skinner

>> Bailey Kahaumakaawe Lee Wei Takenaka

>> Kalei Lillianna Trotter

>> Noah Santiago Velazquez- Gonzalez

>> Rafael Kazuma Nagata White

>> Leo James Calip Woestman

>> Ailena Camile Wright