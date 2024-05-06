Vital Statistics: April 26 to May 2, 2024
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star-Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, April 26 to May 2
>> Michele Advincula Abanilla and Jeremy Ryan Sparks
>> Rachel Quinto Abellera and Ian Anderson Henkel
>> Ryan Christopher Alexander and Shanice Cheryl Uilani Hallums
>> Timothy Harrison Alvarado and Kathlynn Angelica Burga
>> Kyle Edward Atkinson and Katie Ailene Culver
>> Alani Tyrol Bagcal and Ryan Scott Santana
>> Jarrin Kaleo‘okalani Bannister and Melissa Baldugo Macabantad
>> Annie Banks Bissell and Cori’Ann Medel
>> Aaron Clifford Boeh and Nicole Renee Kirby
>> Sean Thomas Brittain and Heather Brittain
>> Karis Linette Browder and Craig Edward Hawkins Jr.
>> Sarina Ann Marie Campollo and Anthony Tucker
>> Ciarra Marie Ibarra Crisostomo and Patrick Morency Gallagher
>> Brandi Kau‘ionapualani Deleon and Malamaponomaikalani Adrian Patoc
>> Lauren Elise Dunn and Summer Marie Rivera
>> Brandon Keith Edwards and Ramiro Stevens Granadillo Isaza
>> Ryan James Densing Escabarte and Caitlin Elise Alder
>> Anthony Mauren Farmer and Camiel Melanie Kananiokamaluhia Baptiste
>> Alexis Kristen Fornaciari and Nicholas Edward Tofanelli
>> Katarzyna Aleksandra Graczyk and Jacek Michal Jaskolski
>> Christine Ocba Guzon and Roland Ramirez Diaz
>> Franco Ernesto Hernandez and Kim Yen Thi Tran
>> Mariela Natali Hernandez and Benjamin Ybarra III
>> Farraday Gonzales Jude and Diosdado Fernandez Lapena Jr.
>> Annalise Robyn Kircher and Nikolaes Pieter Eijzinga
>> Sirawit Kitwongpak and Eloida Dacusan Lulab
>> Ezekiel Miranda Laceste and Sariah Lee Faith Lesano Sotto
>> Hope Midori Laidlaw and Garett Toraichi Kini Taketa
>> Mackenzie Leonora LeBaron and Trenton Jagger Hadley
>> Mary Lan Li and Meet Akshaykumar Shah
>> Quintin Delaine Lindsey and Samantha Dianne Wolfe
>> Adriana Lopez and Roberto Cardenas Alviso
>> Ryan Christopher LoRusso and Justin Michael Turrentine
>> Sheza Faye Verdon Mancao and Ryan Christian Capua
>> Katherine Rose Manger and Ricardo Ramon Leclaire
>> Michael Paul McKeeman and Cassandra Benson
>> Danielle Jean Meyers and Dustin James Wahlert
>> Michael Ray Millsap and Sarah Janean Hopkins
>> Donovan Mamoru Mochizuki and Kaipolani Jasmine Chang
>> Peter Marc Pactol and Sherry Ann Leilani Kapumau Moyer
>> Deja-Rae Journey Paglinawan and Jiddu Krishna Tapia
>> Jaehyung Park and Autumn Nicole Brinkerhoff
>> Paul Philip Polizzi and Gail Virginia Levy
>> Trevor Matthew Potter and Ashley Marie Staub
>> Daniel Ikaika Powers and Caroline Taylor Demko
>> Wennie R. Ragmac and Edison Tabios Yago
>> Douglas William Rogers and Linda Anne-Louise Rolston
>> Maiesha Lanai Stovall and Douglas Charles Malukahili Yong Soo Nakoa
>> Scott Thomas Strack and Clarise Tulliao Pangilinan
>> Jeffrey Herbert Wallace and Christine Keiko Ichinose
>> Brandi Patrice Washington and DeMarcus Jerrell Curry
>> Jimmy Joe White and Jocelynn Ann Napuaokalani Gardner
>> Gregory Michael Youngblood Jr. and Hayley Rebecca Attenborough
BIRTHS
Filed on Oahu, April 26 to May 2
>> Autumn Hope Alcubilla
>> Halanalaukoa Kawahineonipaa Benevedes
>> Hudson Thomas Bly
>> Kuano‘o Kamanokihikihiikaikaamanaho‘iio‘oka‘ike‘oia‘i‘o Burke
>> Kalawena‘oluakawaipunakupa‘a Amelia-Ann Cadiz
>> Ayla Soleil Clark
>> Kya Rose Clifford
>> Santino Orlando Davis Contrades
>> Ronin Hayes Braxton Dorwelo
>> Victoria Andrea Pualani Gonsalves
>> Zachariah Kazuo Hsu
>> Irie Marie Love kelley
>> Eliana Keakealani Chiyoko McCoach
>> Clifton Joseph McGuire
>> Myles Angelou De Lara Miguel
>> Waverly- Reign Miyuki Nakashima-Takaki- Magdadaro
>> Eiyu Ogame
>> Jayshalei Ka‘u‘ionalani Paoa
>> Victoria Raqueno Raguz
>> Aurora Marie Hongzhi San Nicolas
>> Lily Yuuka Sienkiewicz
>> Arez Michael Kekaimana Reginald Skinner
>> Bailey Kahaumakaawe Lee Wei Takenaka
>> Kalei Lillianna Trotter
>> Noah Santiago Velazquez- Gonzalez
>> Rafael Kazuma Nagata White
>> Leo James Calip Woestman
>> Ailena Camile Wright