View the list of 2024 Na Hoku Hanohano Award finalists

ALBUM OF THE YEAR (AWARD TO ARTIST AND PRODUCER)

• “A Legacy Of Hawaiian Song & String Volume One” Raiatea Helm (Raiatea Helm Records), Raiatea Helm, Kilin Reece and Dave Tucciarone, producers

• “e Kahiau” Sean Na‘auao (Maliona Records), Sean Na‘auao, producer

• “Kona Grown,” Kenny Tagavilla (Kenny T. Music), Kapena De Lima, producer

• “Longevity” Ekolu (Waiehu Records), Lukela Keala and Rob Tsuhako, producers

• “Uluwehi” Waipuna (Poki Records), Waipuna, producers

FEMALE VOCALIST OF THE YEAR

• Aolani “Pearls” (Aloha Aolani)

• Maggie Herron “My Story In Song” (Herron Song Records)

• Raiatea Helm “A Legacy Of Hawaiian Song & String Volume One” (Raiatea Helm Records)

• Stacie Ku‘ulei “Moon Of Manakoora” (Tin Idol Productions)

• Tiff Garza “Death, Love And The Second Coming” (Zeo Music)

MALE VOCALIST OF THE YEAR

• Bruddah Waltah “In Your Hawaiian Way” (Bless Up Hawaii)

• Darrell Aquino”He Ho‘oilina Aloha” (Mana Recordings)

• Kamaka Camarillo “R.O.O.T.S Rhythms Of Our True Self” (Kamaka Camarillo)

• Kenny Tagavilla “Kona Grown” (Kenny T. Music)

• Sean Na‘auao “e Kahiau” (Maliona Records)

• Shane Kaonohiokala Kahalehau “Kaonohiokālā” (Mea Nui Records LLC)

GROUP OF THE YEAR

• Ekolu “Longevity” (Waiehu Records)

• Hoaka “He Mele Aloha” (Mea Nui Records)

• Storm “Samurai” (Tin Idol Productions)

• The Brown Boys “Back To The Islands” (Rubbah Slippah Productions)

• Waipuna “Uluwehi” (Poki Records)

MOST PROMISING ARTIST(S) OF THE YEAR

• Aolani “Pearls” (Aloha Aolani)

• Danyel Alana “Soul Love” (Luktown Records)

• Jonah Davis “Chances Are” (A‘o ‘Ukulele Productions)

• Natto Princess “Seeds” (Natto Princess)

• Shane Kaonohiokala Kahalehau “Kaonohiokālā” (Mea Nui Records LLC)

EP (“EXTENDED PLAY”) OF THE YEAR

• “Christmas In Hawai‘i” Amy Hānaiali‘i (Ua Records)

• “In Your Hawaiian Way” Bruddah Waltah (Bless Up Hawaii)

• “Kaonohiokālā” Shane Kaonohiokala Kahalehau (Mea Nui Records LLC)

• Prayer Songs, Vol. 1 by Sunset Beach Worship (Zeo Music)

• “R.O.O.T.S Rhythms Of Our True Self” Kamaka Camarillo (Kamaka Camarillo)

HAWAIIAN EP (“EXTENDED PLAY”) OF THE YEAR

• “Kona” Christy Leina‘ala Lassiter (Christy Leina‘ala Lassiter)

• “Ku‘u Lei Awapuhi” Stacie Ku‘ulei (Tin Idol Productions)

• “Mahalo” Darrell Aquino (Mana Recordings)

• “Pewa” Pewa (Pewa)

• “Piano Kauaheahe” Kenneth Makuakāne (Makuakāne Music)

SINGLE OF THE YEAR

• “Down In Lahaina” Storm (Tin Idol Productions)

• “Heart & Soul” Kala‘e + Kalena (Kala‘e Parish Music)

• “Heartbeat Melody” Brittni Paiva (Brittni Paiva Music)

• “I’m Gonna Love You” Josh Tatofi (Josh Tatofi)

• “Sands of Old Lahaina” Kala‘e Camarillo (Kala‘e Camarillo)

HAWAIIAN SINGLE OF THE YEAR

• “E Māmā” Kamaka Camarillo Featuring Anthony Pfluke (Kamaka Camarillo)

• “I Leo Kākou” Kalenaku (Kala‘e Parish Music)

• “Koke‘e” Stacie Ku‘ulei (Tin Idol Productions)

• “Kuini (Ku’u Lei Aloha)” Kalani Pe’a (Pe’a Records & Entertainment)

• “Pālehua – 25th Anniversary” Amy Hānaiali‘i (Ua Records)

CHRISTMAS SINGLE OF THE YEAR

• “Da Christmas Eve Shopping Blues (Feat. Frank DeLima & Karen Keawehawai’i)” Eric Lee (Lee Enterprises)

• “He Mele Hi’ilani Kalikimaka” Stacie Ku’ulei (Tin Idol Productions)

• “Mele Kalikimaka Iā ‘Oe” Kala‘e + Kalena (Kala‘e Parish Music)

• “O Holy Night” Kenny Tagavilla (Kenny T. Music)

• “Red, Gold & Green” Anuhea & Kimie Miner (Kimie Miner Music)

MUSIC VIDEO OF THE YEAR

• “Heart & Soul” Kala‘e + Kalena (Kala‘e Parish Music)

• “Honolulu I Am Coming Back Again” Robert Cazimero & Keauhou (Hawaiian Airlines)

• “Kawika” Jake Shimabukuro & Nathan Aweau (Hawaiian Airlines)

• “Kona Grown” Kenny Tagavilla (Kenny T. Music)

• “Sands of Old Lahaina” Kala‘e Camarillo (Kala‘e Camarillo)

HAWAIIAN MUSIC VIDEO OF THE YEAR

• “‘Ālika” Pōmaika‘i Keawe & Mālie Lyman (Hawaiian Airlines)

• “E Ola Maui” Various Artists (E Ola Maui Collective)

• “He Ho‘oheno No ‘E‘eka” Keali‘i Reichel & Cody Pueo Pata (Hawaiian Airlines)

• “Ku‘u Kulāiwi (Bayan Ko)” Mālie Lyman (Hawai‘i Institute for Philippine Studies)

• “Kuini (Ku’u Lei Aloha)” Kalani Pe’a (Pe’a Records & Entertainment)

• “Nahenahe Ka Leo O Ka Wahine U’i” Slack Key ‘Ohana (Pacific Records)

INSTRUMENTAL COMPOSITION OF THE YEAR (COMPOSER’S AWARD)

• “He Ho‘oilina Aloha” Darrell Aquino (Mana Recordings)

• “Heartbeat Melody” Brittni Paiva (Brittni Paiva Music)

• “Sunshine Daisy” Waipuna (Poki Records)

• “You Will Thrive” Jeff Peterson (Peterson Productions)

• “You’re Not Alone” Andrew Molina (Shadow Uke Music)

SONG OF THE YEAR (COMPOSER’S AWARD)

• “Back To The Islands” Kenneth Makuakāne (Makuakāne Music)

• “Down In Lahaina” Storm (Tin Idol Productions)

• “E Māmā” Kamaka Camarillo (Kamaka Camarillo)

• “E Ola Maui” Various Artists (E Ola Maui Collective)

• “I’m Gonna Love You” Josh Tatofi (Josh Tatofi)

• “Sands of Old Lahaina” Kala‘e Camarillo (Kala‘e Camarillo)

ALTERNATIVE ALBUM OF THE YEAR

• “Aloha Nui Loa” Big Chief Thunder (Bamboo Room Recording)

• “Feel Like Home” Bonchezy (Lofi Islands)

• “Hotel Street” The Granite Saints (The Granite Saints)

• “Jack Of Hearts” Lovejack (Lovejack Music)

• “Peachy Keen” Eyes of Red (Tin Idol Productions)

ANTHOLOGY OF THE YEAR (PRODUCER’S AWARD)

• “4 Strings 4 Maui Vol 1” Various Artists (On The Up Records)

• “An Anthology of Mele: Volume 1” Lee Gonsalves (Tin Idol Productions)

• “Maui On My Mind,” Mango, Pandanus Club & Kenneth Makuakāne (Makuakāne Music)

• “Will You Still Love Me” Dennis & Christy Soares (Elation Records)

CHRISTMAS ALBUM OF THE YEAR

• “Gloria In Excelsis Deo” Ben Borthwick (Ko‘olau Productions)

• “Hānau‘ia” Zeo Worship (Zeo Music)

• “Make Any Kine Christmas” Kanekoa (Kanekoa)

COMPILATION ALBUM OF THE YEAR (PRODUCER’S AWARD)

• “Kalama O Kaua’i: The Songs Of Nathan Kalama, Volume One”

• “Kāwili 2” Various Artists (Hawai‘i Institute for Philippine Studies)

• “Kūkulu” Various Artists (Mauna Kea Education And Awareness)

CONTEMPORARY ALBUM OF THE YEAR

• “A Tribute To Linda Ronstadt” Sandemonium (Tin Idol Productions)

• “Afro Country” Tripp Wilson (Coconut Carrier Inc.)

• “Aloha, From Kalakaua Avenue…..Unfinished Business” Michael Chock (Seawind Productions)

• “Enso” L.J.P. (Cool Sound Records)

• “Island Brothers” Bad Papa (Bad Papa)

CONTEMPORARY ACOUSTIC ALBUM OF THE YEAR

• “Back To The Islands” The Brown Boys (Rubbah Slippah Productions)

• “Kona Grown” Kenny Tagavilla (Kenny T. Music)

• “One Man, One Mic, One Guitar Showtunes” Danny Johnson (Livingroom Sessions)

• “The Approach” Richard Natto (RD Music/Firmbizness)

• “Writing A New Song” Kenneth Makuakāne (Makuakāne Music)

HAWAIIAN MUSIC ALBUM OF THE YEAR

• “A Legacy Of Hawaiian Song & String Volume One” Raiatea Helm (Raiatea Helm Records)

• “e Kahiau” Sean Na‘auao (Maliona Records)

• “Kapapa’ialaka” Keola (KeolaMusic Records)

• “Kona Cowgirl” Christy Leina‘ala Lassiter (Christy Leina’ala Lassiter)

• “No Ka‘u Mau Mo‘opuna (Remix)” Danny Johnson (Livingroom Sessions)

HAWAIIAN SLACK KEY ALBUM OF THE YEAR

• “He Ho‘oilina Aloha” Darrell Aquino (Mana Recordings)

• “Ke Ao Ka Ua Ke Kai” Pili Moreno (Kīpuka Music)

• “Paniolo Son” Jeff Peterson (Peterson Productions)

HIP HOP ALBUM OF THE YEAR

• “10” Ohtoro (Zenbu Records)

• “Komohana” Punahele (Punahele)

• “Kū‘oko‘a” Sudden Rush (Sudden Rush Nation)

INSTRUMENTAL ALBUM OF THE YEAR

• “A Soundtrack For Headaches” Jay Wolf (Jay Wolf)

• “He Aha Keia” Ka‘imi Hanano‘eau (Loihi Inc)

• “Tasty Jamz Volume 1” Vince Esquire (Vince Esquire)

ISLAND MUSIC ALBUM OF THE YEAR

• “He Mele Aloha” Hoaka (Mea Nui Records)

• “Hilo Bay Kanikapila At Hale Alani” Milinanea (Mana Recordings)

• “Live On Tour” George Kahumoku Jr., Tia Carrere & Daniel Ho (Daniel Ho Creations)

• “Uluwehi” Waipuna (Poki Records)

• “Vol. 3 Nā Leo O Ka Honua, Endangered Species” Voices of the Earth (Shine Media Productions)

JAZZ ALBUM OF THE YEAR

• “Danny Johnson Plays Bacharach – One Man, One Mic, One Guitar” Danny Johnson (Livingroom Sessions)

• “Horizontal” Louise Lambert (Aurora Productions)

• “Magic Island Dreams” Dan Del Negro (Dan Del Negro Music)

• “My Story In Song” Margie Herron (Herron Song Records)

• “Presence Of Mind” Red Nova (RN001)

METAL ALBUM OF THE YEAR

• “Anxiety Suite” Anxiety Suite (Tin Idol Productions)

• “Samurai” Storm (Tin Idol Productions)

• “The Luck Of The Draw” Sacred Idol (Tin Idol Productions)

R&B ALBUM OF THE YEAR

• “Moon Of Manakoora” Stacie Ku‘ulei (Tin Idol Productions)

• “Someday I’ll Catch My Wave” Jammin Joe Buck (Jammin Joe Buck)

• “Univibes” Nick Kurosawa + Ohtoro (Zenbu Records)

REGGAE ALBUM OF THE YEAR

• “Long Game” Chala (Chala Records)

• “Longevity” Ekolu (Waiehu Records)

• “Memories & Melodies” Ryan Hiraoka (Rubbah Slippah Productions)

• “Simple Life” Maka Gallinger (Sage Records)

RELIGIOUS ALBUM OF THE YEAR

• “Death, Love And The Second Coming” Tiff Garza (Zeo Music)

• “Himeni II” Darrell Aquino (Mana Recordings)

• “Kingdom Come” Sonya Raica (Sonya Raica)

• “Sacred Rainbows” Cindy Paulos (Practicing Aloha)

ROCK ALBUM OF THE YEAR

• “Drop The D” Average Joes (Play That Disco Productions)

• “It’s The Fiz” It’s The Fiz (It’s The Fiz)

• “Jesus Christ Supernova: ‘The Remake’” Tin Idols (Tin Idol Productions)

• “Soul Love” Danyel Alana (Luktown Records)

Adjudicated Categories

GENERAL ENGINEERING AWARD

• Devon Henning & Imua Garza for “Prayer Songs, Vol. 1” Sunset Beach Worship (Zeo Music)

• Imua Garza for “Death, Love And The Second Coming” Tiff Garza (Zeo Music)

• Imua Garza for “Pearls” Aolani (Aloha Aolani)

• Kapena De Lima for “Kona Grown” Kenny Tagavilla (Kenny T. Music)

• Kason Gomes, Imua Garza & Kalani Miles for “He Mele Aloha” Hoaka (Mea Nui Records)

• Ryan Hiraoka for “Memories & Melodies” Ryan Hiraoka (Rubbah Slippah Productions)

HAWAIIAN ENGINEERING AWARD

• Dave Tucciarone for “A Legacy Of Hawaiian Song & String Volume One” Raiatea Helm (Raiatea Helm Records)

• Kellen Paik for “Kalama O Kaua‘i: The Songs Of Nathan Kalama, Volume One” Hōkū Zuttermeister, Mark Yamanaka,

• Kūpaoa & Poʻokela Wood (Hulu Kupuna Productions)

• Kenneth Makuakāne for “Piano Kauaheahe” Kenneth Makuakāne (Makuakāne Music)

• Michael Grande for “Pewa” Pewa (Pewa)

• Sean Naʻauao, Wendell Ching & Mike Grande for “e Kahiau” Sean Naʻauao (Maliona Records)

• Shawn Kekoa Pimental & Michael Grande for “Kūkulu” Various Artists (Mauna Kea Education And Awareness)

GRAPHICS AWARD

• Darren Soliven for “Peachy Keen” Eyes of Red (Tin Idol Productions)

• Kanai‘a Nakamura for “Uluwehi” Waipuna (Poki Records)

• Meleana Marketing LLC & Pono Fernandez for “Kūkulu” Various Artists (Mauna Kea Education And Awareness)

• Wailani Artates for “He Mele Aloha” Hoaka (Mea Nui Records)

• Wailani Artates for “Kaonohiokala” Shane Kaonohiokala Kahalehau (Mea Nui Records LLC)

HAKU MELE AWARD (COMPOSER’S AWARD)

• Kainani Kahaunaele, for “Keaoʻōpuaikamakaokanalu” from “A Legacy Of Hawaiian Song & String Volume One” Raiatea Helm (Raiatea Helm Records)

• Kenneth Makuakāne & Joseph Keola Donaghy, for “Hulali” from “Piano Kauaheahe” Kenneth Makuakāne (Makuakāne Music)

• Keola Donaghy & Kenneth Makuakāne for “Ka Wenuse O Ka Pakipika” Aʻeaʻe (Nani Kamaʻole Music)

• Nicholas Kealiʻi Lum for “Kō I Manila” Kamahaʻo Haumea-Thronas (Hawaiʻi Institute for Philippine Studies)

• Nicholas Lum for “Mōkapu” Pewa (Pewa)

HAWAIIAN LANGUAGE PERFORMANCE

• “A Legacy Of Hawaiian Song & String Volume One” Raiatea Helm (Raiatea Helm Records)

• “e Kahiau” Sean Naʻauao (Maliona Records)

• “Kalama O Kaua’i: The Songs Of Nathan Kalama, Volume One” Hōkū Zuttermeister, Mark Yamanaka, Kūpaoa & Poʻokela Wood (Hulu Kupuna Productions)

• “Kona Cowgirl” Christy Leina’ala Lassiter (Christy Leina’ala Lassiter)

• “Uluwehi” Waipuna (Poki Records)

LINER NOTES AWARD – ENGLISH

• Kalikolīhau Paik & Maka Herrod for “Kalama O Kaua’i: The Songs Of Nathan Kalama, Volume One” Hōkū Zuttermeister, Mark Yamanaka, Kūpaoa & Poʻokela Wood (Hulu Kupuna Productions)

• Lance D. Collins for “Kāwili 2 ” Various Artists (Hawaiʻi Institute for Philippine Studies)

• Maggie Herron for “My Story In Song” Margie Herron (Herron Song Records)

• Michelle Aquino, Christy Lassiter & Darrell Aquino for “Hilo Bay Kanikapila At Hale Alani” Milinanea (Mana Recordings)

• Neil J. Hannahs for “Uluwehi” Waipuna (Poki Records)

• Pua Case, Hāwane Rios, Meleana Marketing LLC & Pono Fernandez for “Kūkulu” Various Artists (Mauna Kea Education And Awareness)

LINER NOTES AWARD – HAWAIIAN

• Sean Naʻauao for “e Kahiau” Sean Naʻauao (Maliona Records)

• Nicholas Lum for “Mōkapu” Pewa (Pewa)

• Noah Haʻalilio Solomon for “A Legacy Of Hawaiian Song & String Volume One” Raiatea Helm (Raiatea Helm Records)

INTERNATIONAL ALBUM – SPECIAL RECOGNITION AWARD

• “7s (Sevens)” Hook (Happy Field)

• “Kaulana – Lei O Nani ʻAilana” Kaulana (Kaulana)

• “Nā Pua Beauty O Ka ʻĀina” Kanalani (Kanalani Music)

• “Nanea” Keiko & Ryoukei (Keiko & Ryoukei)

• “Under The Moonlight” Hiliu (Hiliu Music)

FAVORITE ENTERTAINER (DETERMINED BY PUBLIC VOTE)

• Amy Hānaiali‘i

• Aolani

• Bad Papa

• Bruddah Waltah

• Christy Leina‘ala Lassiter

• Darrell Aquino

• Eyes of Red

• Ekolu

• Franklin Russell (Big Chief Thunder)

• George Kahumoku Jr., Tia Carrere and Daniel Ho

• Hoaka

• Jammin Joe Buck

• Jeff Peterson

• Jonah Davis

• Ka‘imi Hanano‘eau

• Kamaka Camarillo

• Kenneth Makuakane

• Kenny Tagavilla

• Maggie Herron

• Pewa

• Raiatea Helm

• Richard Natto

• Ryan Hiraoka

• Sandemonium

• Sean Na‘auao

• Stacie Kuulei

• Storm

• Sonya Raica

• Sudden Rush

• The Brown Boys

• Tiffa Garza

• Waipuna

• Zeo Worship