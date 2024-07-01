Vital Statistics: June 21-27, 2024
Marriage licenses and birth certificates
Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.
MARRIAGES
Filed on Oahu, June 21-27
>> Jacob-Jordan Justo Bucao and Amberskyy Faithfully Hiwahiwalani Fernandez
>> Alina Nichelle Chuong and Colby Viet Chanh Huynh
>> Donald Raymond Conyac Jr. and Kayla Hope Day-Scritchfield
>> Terry Robante Cuestas and Camille Benjamin Doguiles
>> Denver O Della Lucia and Eylem Seale
>> Bradley Hunter Dillon and Marie Iijima Saint-Just
>> Christopher James Donahue and Erin Marie Ferris
>> Constantine Garagounis and Konstantina Beritza
>> Delia Maria Garcia and Jesse Miranda Jr.
>> Maira Garcia and George Ortega Tanner
>> Carli Jonel Edington Gardner and Sean Alexander Lomont
>> James Michael Gibson and Margaret Nicole Leibrandt
>> Alexander Thomas Hansen and Glory Rialynsid Osalvo Rojo
>> Cassandra Renee Hasenyager and Michael Lee Adkins
>> Abraham Ceballos Huitz and Maika Miyato
>> Charles Isaac Ju and Kamlynn Lei Chow
>> Shane Anthony Lambert and Rayssa Laura Junger De Castro
>> Caleb Ray Laughren and Shelby Faye Turner
>> Victor Lozano and Carolyn Dale Coarsey
>> Kolton Bradley McDougald and Murphy Sinclair McCollough
>> Philip Yong Soo Mok and Andriani Widiastuti
>> Christy Nathan and Casey Jay Church
>> David James Pawlak and Raven Elizabeth Hutchison
>> Roeden Ludwig Llapitan Perez and Noelle Joy Campang De Chavez
>> Alondra Rodriguez Lopez and Omar Torres Tello
>> Angelica Brien Acosta Rodulfo and Michael Anthony Leon Guerrero
>> Megan Collette Sexton and Brian Nicholas Olthoff
>> Velvet Pearl Smith and Kenneth Lee Lee Mitchell II
>> Dean Lloyd Sooalo and Kamanukeaonaonaokaleinani Taema Ka‘umealani Kekoa
>> Brantin Lee Stevens and Erin Nichole Campbell
>> Linda Wang and Adam Christopher Callahan
>> Yaoyu Wang and Yuan Feng
>> Teeriney Lacitrese Weaver and Christon Levon Smith
>> My’kl Ameer- Bakker Williams and Monica Fierro
>> Nicholas Mung On Wong and Aleka Kuualoha Adams
BIRTHS
Filed on Oahu, June 21-27
>> Milo Roman Kenji Agustin
>> Ashton Ryan Allen
>> Dakota Jane Kiyomi Ku‘umakanahali‘aaloha Asuncion
>> Zariah Pulelehua Anelamaikalaniamekahonua Bautista-Ho‘opi‘i
>> Elsie Ann Burford
>> Zora Magnus Coker
>> Andrea Serene Denney
>> Elias George Duplaga
>> Grand-Ephraim Ioane Anitele’a Mailei Fiafaimane
>> Mateo Baltazar Franco
>> Nevaeh Kalei Bachiller Carino Gouveia
>> Wylie Quinn Sui Ha Gouveia
>> Michael Charles Grader
>> Landan Kealamakamaeonalani Hiraiwa Halmos-Aleki
>> Oliver Kenneth Hunt
>> Sage Sohan Kumar
>> Felicity Bernadette Kwock
>> Gerard Antonio Materiale III
>> Kinzey Hali’A Meyers
>> Hazel Faith Anela‘kamakanamakamae‘maikalani Moega- Tagovailoa
>> Willow Ivy-Ann Nodal
>> Esther Makaiah Matsuki Pascual
>> Ethan Adriel Saavedra Haro
>> Laila-Kaimiwale Segismundo
>> Leeah Kaleinani Pang Sonomura
>> Sage Rei Tamayo Suzuki
>> Chevraleigh Keanuenueokalani Tavares
>> Taedyn Tatsuo Torigoe