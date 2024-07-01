Honolulu Star-Advertiser

Monday, July 1, 2024 76° Today's Paper

Hawaii NewsVital Statistics

Vital Statistics: June 21-27, 2024

Today

Marriage licenses and birth certificates

Each week, the Honolulu Star- Advertiser publishes Oahu statistics for marriage licenses and birth certificates filed with the state Department of Health’s Vital Statistics System.

MARRIAGES

Filed on Oahu, June 21-27

>> Jacob-Jordan Justo Bucao and Amberskyy Faithfully Hiwahiwa­lani Fernandez

>> Alina Nichelle Chuong and Colby Viet Chanh Huynh

>> Donald Raymond Conyac Jr. and Kayla Hope Day-­Scritchfield

>> Terry Robante Cuestas and Camille Benjamin Doguiles

>> Denver O Della Lucia and Eylem Seale

>> Bradley Hunter Dillon and Marie Iijima Saint-Just

>> Christopher James Donahue and Erin Marie Ferris

>> Constantine Garagounis and Konstantina Beritza

>> Delia Maria Garcia and Jesse Miranda Jr.

>> Maira Garcia and George Ortega Tanner

>> Carli Jonel Edington Gardner and Sean Alexander Lomont

>> James Michael Gibson and Margaret Nicole Leibrandt

>> Alexander Thomas Hansen and Glory Rialynsid Osalvo Rojo

>> Cassandra Renee Hasenyager and Michael Lee Adkins

>> Abraham Ceballos Huitz and Maika Miyato

>> Charles Isaac Ju and Kamlynn Lei Chow

>> Shane Anthony Lambert and Rayssa Laura Junger De Castro

>> Caleb Ray Laughren and Shelby Faye Turner

>> Victor Lozano and Carolyn Dale Coarsey

>> Kolton Bradley McDougald and Murphy Sinclair McCollough

>> Philip Yong Soo Mok and Andriani Widiastuti

>> Christy Nathan and Casey Jay Church

>> David James Pawlak and Raven Elizabeth Hutchison

>> Roeden Ludwig Llapitan Perez and Noelle Joy Campang De Chavez

>> Alondra Rodriguez Lopez and Omar Torres Tello

>> Angelica Brien Acosta Rodulfo and Michael Anthony Leon Guerrero

>> Megan Collette Sexton and Brian Nicholas Olthoff

>> Velvet Pearl Smith and Kenneth Lee Lee Mitchell II

>> Dean Lloyd Sooalo and Kamanukeaonaonaokaleinani Taema Ka‘umealani Kekoa

>> Brantin Lee Stevens and Erin Nichole Campbell

>> Linda Wang and Adam Christopher Callahan

>> Yaoyu Wang and Yuan Feng

>> Teeriney Lacitrese Weaver and Christon Levon Smith

>> My’kl Ameer- Bakker Williams and Monica Fierro

>> Nicholas Mung On Wong and Aleka Kuualoha Adams

BIRTHS

Filed on Oahu, June 21-27

>> Milo Roman Kenji Agustin

>> Ashton Ryan Allen

>> Dakota Jane Kiyomi Ku‘umakanahali‘aaloha Asuncion

>> Zariah Pulelehua Anelamaikalaniamekahonua Bautista-­Ho‘opi‘i

>> Elsie Ann Burford

>> Zora Magnus Coker

>> Andrea Serene Denney

>> Elias George Duplaga

>> Grand-Ephraim Ioane Anitele’a Mailei Fiafaimane

>> Mateo Baltazar Franco

>> Nevaeh Kalei Bachiller Carino Gouveia

>> Wylie Quinn Sui Ha Gouveia

>> Michael Charles Grader

>> Landan Kealamakamaeonalani Hiraiwa Halmos-Aleki

>> Oliver Kenneth Hunt

>> Sage Sohan Kumar

>> Felicity Bernadette Kwock

>> Gerard Antonio Materiale III

>> Kinzey Hali’A Meyers

>> Hazel Faith Anela‘kamakanamakamae‘maikalani Moega- Tagovailoa

>> Willow Ivy-Ann Nodal

>> Esther Makaiah Matsuki Pascual

>> Ethan Adriel Saavedra Haro

>> Laila-Kaimiwale Segismundo

>> Leeah Kaleinani Pang Sono­mura

>> Sage Rei Tamayo Suzuki

>> Chevraleigh Keanuenueokalani Tavares

>> Taedyn Tatsuo Torigoe

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